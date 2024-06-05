🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 182 отзыва Историческое исследование Ярославля для всей семьи: интерактивная экскурсия Приглашаем на увлекательную экскурсию по Ярославлю! Узнайте о древних храмах, набережных и площадях. Разгадайте загадки и откройте тайны старины 4 200 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа 525 отзывов Групповая экскурсия в Ярославле: история, культура и легенды Погрузитесь в атмосферу древнего Ярославля, наслаждаясь видами Волги и Которосли, и узнайте тайны купеческих кварталов Начало: На площади Волкова Расписание: в будние дни в 13:00, в субботу и воскресенье в 10:00 и 13:00 750 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2.5 часа 1059 отзывов Ярославль вдоль и поперек Ежедневная обзорная прогулка по историческому центру и колоритным уголкам древнего города Начало: В районе площади Волкова Расписание: ежедневно в 11:00 и 16:00 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 46 отзывов Групповая экскурсия «Экспресс-знакомство с Ярославлем»: история и культура Погрузитесь в историю и культуру Ярославля, насладитесь архитектурными шедеврами и узнайте о знаменитых личностях города Начало: Ярославский музей-заповедник Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00 750 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 26 отзывов Путешествие по Ярославлю: групповой тур с дегустацией сладостей Ярославль - город с богатой историей. Прогуляйтесь по его значимым местам, посетите старинные улочки и главные площади, узнайте легенды и тайны города Начало: На площади Волкова Расписание: ежедневно в 12:30 и 15:00 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 129 отзывов Пешеходная экскурсия по Ярославлю: история, архитектура, культура Погрузитесь в атмосферу древнего Ярославля, исследуя его знаменитые памятники и наслаждаясь величественными видами Волги Начало: У часовни иконы Казанской Богоматери 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 454 отзыва Здравствуй, Ярославль: индивидуальная экскурсия по историческим местам Узнайте о древних границах Ярославля, знаменитых храмах и купечестве. Погуляйте по Волжской набережной и откройте для себя символы города 4 670 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 117 отзывов Ярославль - первое знакомство: исторический центр, Успенский собор, церковь Ильи Пророка Погрузитесь в атмосферу древнего Ярославля, его архитектуру и легенды, в увлекательной индивидуальной экскурсии Начало: На площади Волкова 3 340 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 136 отзывов Вечерний Ярославль Пешеходная экскурсия по историческим местам с акцентом на памятниках Золотого века Начало: Возле Спасо-Преображенского монастыря 4 670 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 65 отзывов О Ярославле с любовью и юмором Душевная обзорная экскурсия по тысячелетнему городу Начало: По договоренности с гостем 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 418 отзывов Обзорная экскурсия по Ярославлю: от древности до наших дней Знакомство с Ярославлем: от исторических улиц до символов на рублевой купюре. Путешествие по городу, где каждый камень дышит историей Начало: по договоренности 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 228 отзывов Влюбиться в Ярославль: от истории до современности за 2 часа Погрузитесь в уникальную атмосферу Ярославля, узнайте его тайны и легенды в компании опытного гида Начало: У входа в музей-заповедник 4 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 272 отзыва Популярное предложение Добро пожаловать в Ярославль: Погружение в историю и культуру Приглашаем на захватывающую прогулку по Ярославлю, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: На площади Богоявления или по договорённости 4 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 139 отзывов Ярославль - история и современность Погулять по старинному центру, посетить главные храмы и услышать о вехах развития города Начало: На Красной площади 3 650 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 28 отзывов Рандомный Ярославль: индивидуальная экскурсия по неизведанным тропам Погрузитесь в атмосферу Ярославля с другой стороны: нестандартные маршруты, живые беседы и уникальные истории ждут вас 6 670 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 17 отзывов Рыбинск - маленький Петербург: индивидуальная экскурсия Исследуйте Рыбинск, второй по величине город Ярославской области, с его уникальной архитектурой и богатой историей. Узнайте о знаменитых людях и событиях 4 800 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 36 отзывов Ярославль сквозь века: путешествие от древности до наших дней Погрузитесь в уникальную атмосферу Ярославля, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет путешествие от древних времен до современности 4 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 215 отзывов Ярославль - первая встреча: путешествие в историю и архитектуру Откройте для себя уникальный Ярославль: его историю, архитектуру и легенды в индивидуальной экскурсии, полной открытий Начало: У Святых ворот Спасо-Преображенского монастыря 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 89 отзывов Нескучная прогулка по древнему Ярославлю: история, культура, архитектура Погрузитесь в удивительный мир древнего Ярославля, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их раскрыли Начало: На площади Богоявления 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 12 отзывов Теплая встреча с Ярославлем: экскурсия по историческим местам Погрузитесь в историю Ярославля, узнайте о его архитектуре XVII века и посетите знаковые места города. Без дополнительных расходов 4 600 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 64 отзыва Ярославль для детей: увлекательный семейный квест по истории города Помогите княжне Анне вернуться в прошлое, решая увлекательные задачи в квесте по Ярославлю Начало: На Богоявленской площади 4 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 235 отзывов Обзорная экскурсия по историческому центру Ярославля Погрузитесь в атмосферу древнего Ярославля: его исторические уголки, набережные и уютные дворы ждут вас Начало: Богоявленская площадь от 4 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 117 отзывов Ярославль для новичков: историческое путешествие по древним храмам Откройте для себя уникальную историю Ярославля, прогуливаясь по его живописным набережным и древним храмам с профессиональным гидом 3 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 175 отзывов Ярославль по-настоящему: путешествие в сердце России Откройте для себя душу Ярославля в увлекательной индивидуальной экскурсии, полной историй, легенд и архитектурных шедевров Начало: в районе Богоявленской площади 5 250 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 59 отзывов Гастрономические традиции Ярославля: экскурсия по вкусным местам Наливо и левишники, заедки и аржаник, трудноножки и ЯрЪУшки рыболепные - все это герои вкусных историй Ярославля и проводники в его эпохи Начало: На площади Волкова 3 900 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 83 отзыва Ярославль: лица, истории и байки Познакомьтесь с историей Ярославля, его архитектурой и традициями. Узнайте, почему ярославцы так любят медведей и какие тайны скрывает город 4 620 ₽ за всё до 20 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 27 отзывов Ярославль романтический: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в атмосферу романтики Ярославля. Узнайте о страстных историях любви, связанных с этим городом, и посетите памятные места 5 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 17 отзывов Второй раз в Ярославле: неизведанные страницы города Путешествие по Ярославлю, которое раскроет секреты Красноперекопского района, его историческое наследие и связь с космосом 7 150 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 79 отзывов Древний Ярославль и его современное обличие: путешествие во времени Погрузитесь в уникальную атмосферу Ярославля, где древние легенды переплетаются с современностью, на экскурсии, полной открытий 3 900 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 48 отзывов Ярославский феномен: уникальное путешествие в историю Ярославля Приглашаем на экскурсию, где Ярославль 17 века раскроется перед вами как никогда ранее. Откройте город, ставший символом эпохи Начало: У театра Волкова 3 900 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 90 отзывов Ярославль: путешествие через историю, сладости и чайные традиции Погрузитесь в мир истории и гастрономии Ярославля, где каждый шаг раскрывает новые удивительные факты и вкусы Начало: На Богоявленской площади 3 900 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 110 отзывов Ярославль тысячелетний: погружение в историю и культуру древнего города Познакомьтесь с Ярославлем не как обычный турист, а как исследователь его тайн и историй. Откройте для себя душу России в одном из её древнейших городов Начало: На Богоявленской площади 4 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 23 отзыва Старые улочки Ярославля: путешествие в прошлое города Погрузитесь в атмосферу Старого Ярославля, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, от древних храмов до купеческих особняков 3 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 52 отзыва Ярославль впервые Погулять по историческому центру тысячелетнего города и увидеть его самые интересные места Начало: На площади Богоявления 3 900 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 35 отзывов Кабацкий Ярославль Познайте тайны ярославской гастрономии и истории в увлекательной прогулке по историческому центру города Начало: Дом моды, ул. Победы, д. 6 6 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 61 отзыв Ярославль, который вас удивит: путешествие в прошлое Ярославль ждет вас: откройте город с богатой историей и уникальными памятниками в индивидуальной экскурсии 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 31 отзыв Чудесные храмы и святыни Ярославля: путешествие в сердце России Приглашаем вас на уникальное путешествие по святыням Ярославля, где каждый камень рассказывает свою историю Начало: По договоренности 4 400 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 10 отзывов Нескучная прогулка по Ярославлю с караваем Познакомиться с городом поближе и открыть его с новой стороны Начало: На Богоявленской площади 6 670 ₽ за всё до 9 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 5 отзывов Ярославль: история на каждом шагу Увидеть главные достопримечательности города и прикоснуться к его прошлому с профессиональным гидом Начало: В районе Ярославского музея-заповедника, который н... 3 200 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Кто придумал валенки? Побывать на Ярославской фабрике валяной обуви и раскрыть секреты исконно русского промысла Начало: На проходной фабрики от 4 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 14 отзывов Вечерний Ярославль: обзорная групповая экскурсия Начать знакомство с городом в лучах предзакатного солнца и завершить при свете фонарей Начало: У Знаменской башни Расписание: в пятницу и субботу в 17:00 1 200 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 9 отзывов Золото Ярославля: уникальное путешествие в историю города Познайте историческое наследие Ярославля, открывая двери в прошлое через эксклюзивные рассказы и уникальные памятники 4 400 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 8 отзывов Интерактивное путешествие «Жила-была слобода» Отправиться в старинную слободу Ярославля и познакомиться с древними ремёслами 1 990 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 9 отзывов Индивидуальная экскурсия «Многоликий Ярославль»: путешествие в историю Исследуйте Ярославль: от императорского величия до ярославской Венеции в уникальной индивидуальной экскурсии Начало: На площади Богоявления 4 000 ₽ за всё до 8 чел.