Золотое кольцо: путешествие сквозь века на 4 дня из Санкт-Петербурга

Присоединяйтесь к увлекательному путешествию в древние города Тверской, Ярославской и Московской областей! Вас ждут знакомства с памятниками эпохи Золотого века русской архитектуры, необычными музеями и удивительной природой.

Кроме того, вы посетите место проживания кацкарей, где вам расскажут об их традициях и угостят ароматным обедом из печи. Порадуйте себя новыми впечатлениями!
Программа тура по дням

1 день

Вышний Волочёк

Сбор группы в Санкт-Петербург в 07:00 (ст. метро «Московская» Демонстрационный проезд, за памятником Ленину).

В 07:15 выезд из Санкт-Петербурга.

Обед (если выбран тариф с обедами).

Обзорная экскурсия по г. Вышний Волочек.

Город с особым обликом и характером, сформированным сложными гидротехническими сооружениями, часто его называют «Северная Венеция».

Вышний Волочек богат историческим наследием и когда-то был важной частью торгового маршрута «из варяг в греки».

Во время экскурсии вы прогуляетесь по Ванчаковой линии, увидите Богоявленский собор, памятник Венецианову, который передает атмосферу спокойной сельской жизни, и бронзовую статую Екатерины II, гордо возвышающуюся у Драматического театра.

Также вас ждет уникальный «двойной» памятник Петру I и Михаилу Сердюкову, значимым фигурам в истории города.

Выезд в Углич. Размещение в гостинице.

Поздний ужин (если выбран тариф с ужинами).

Вышний ВолочёкВышний ВолочёкВышний ВолочёкВышний Волочёк
2 день

Мышкин - Мартыново - Углич

Завтрак.

Выезд в Мышкин.

Увлекательная обзорная экскурсия по Мышкину. Вы прогуляетесь по Волжской набережной и Мемориалу Победы, посетите усадьбу купца‑миллионера Т. В. Чистова,

Посетите уникальные музеи — единственный в мире «Музей Мыши» с 13‑тысячной коллекцией, музей крестьянской архитектуры малых форм, музей техники «Мышкинский Самоходъ», музей «Русские валенки» и музей «живых» ремёсел, где мастера продемонстрируют гончарное и кузнечное искусство.

Выезд в д. Мартыново.

Посещение этнографического музея кацкарей с обедом. В этом месте проживает уникальная этническая группа кацкари, которая бережно хранит свой диалект и традиции.

Музей располагается в старинном доме XIX века и знакомит посетителей с кацкарским образом жизни, обычаями и верованиями.

Гости имеют возможность изучить предметы, связанные с сельским хозяйством и домашним бытом, узнать больше о кацкарском диалекте. А также угоститься обедом из русской печи.

Переезд в Углич.

Углич — один из древнейших городов Верхнего Поволжья, словно вписан в изгиб Волги, где река делает свой знаменитый поворот. Именно это место, с древних времён называвшееся «Угилец» или «Углич», стало колыбелью удельного княжества, которое играло важную роль в истории Руси.

Вы узнаете, как родился этот город, как он рос и развивался, становясь центром княжеской власти.

В центре внимания — Угличский кремль, ансамбль, который словно оживлённый памятник эпохе золотого века русской архитектуры. Его стены, башни и купола — не просто камень и дерево, а хранители исторических судеб и легенд.

Особое место в экскурсии занимает церковь Димитрия‑на‑Крови, возведённая на месте трагической гибели последнего представителя династии Рюриковичей — царевича Дмитрия Угличского.

Этот величественный храм с изящными формами и особой духовной атмосферой служит не только памятником ушедшей эпохе, но и местом памяти, где история оживает в каждом камне.

Посетив его, вы почувствуете связь времён и прикоснётесь к одной из самых драматичных страниц русской истории.

Выезд в Ярославль. Размещение в гостинице.

Ужин (если выбран тариф с ужинами).

Мышкин - Мартыново - УгличМышкин - Мартыново - УгличМышкин - Мартыново - УгличМышкин - Мартыново - УгличМышкин - Мартыново - Углич
3 день

Ярославль - Ростов Великий

Завтрак.

Обзорная экскурсия по Ярославлю.

Вы пройдётесь по улицам, где сохранились памятники эпохи золотого века русской архитектуры. Спасо-Преображенский монастырь — одно из самых значимых мест города.

Именно здесь в 1611 году было сформировано ополчение Минина и Пожарского — событие, которое изменило ход истории. Его колокольня и стены словно хранят эхо тех времён.

Успенский собор поражает своей гармонией и величием. Его золотые купола и строгие формы — символ ярославской духовности и архитектурного вкуса.

Вы узнаете, как собор связан с важными историческими событиями и как он отражает религиозную культуру региона. На берегу Волги расположена церковь Ильи Пророка, одна из самых древних и почитаемых в городе.

Её архитектура и расположение создают особую атмосферу, а гид расскажет о её роли в жизни города и о традициях, связанных с этим храмом.

Вы отправитесь на Стрелку — живописное место, где сходятся реки Которосль и Волга.

Здесь вы сможете насладиться видами, прогуляться по берегам и почувствовать дух ярославской природы. Стрелка — не просто географическая точка, а символ города, место встречи исторических и культурных линий.

Наш гид поделится с вами самыми интересными фактами о Ярославле: почему и когда он стал центром Российского государства; что случилось с древним Кремлем, который был разрушен в XVIII веке; почему ссыльный герцог Бирон запрещал ярославцам топить камины — чтобы не дать городу развиваться; и существует ли подземное сообщение под Губернаторским дворцом — один из множества мифов и легенд, окружающих этот город.

Обед (если выбран тариф с обедами).

Отъезд в Ростов Великий.

Величественные крепостные стены Ростовского кремля, древние храмы и башни раскроют перед вами страницы истории, а Соборная площадь с её знаменитым Успенским собором поразит своей монументальностью и красотой.

В тенистых аллеях Митрополичьего сада, где вековые деревья создают особую атмосферу умиротворения, вы сможете сделать потрясающие фотографии и насладиться тишиной, нарушаемой лишь пением птиц.

Кульминацией путешествия станет посещение музея финифти — уникального художественного промысла Ростова.

Здесь вы не только познакомитесь с историей этого удивительного ремесла, но и увидите, как рождаются настоящие произведения искусства из разноцветной эмали.

Опытные мастера поделятся секретами своего мастерства, а в сувенирной лавке вы сможете приобрести неповторимые изделия, которые станут истинным украшением вашего дома.

Переезд в Переславль-Залесский.

Размещение в гостинице.

Ужин (если выбран тариф с ужинами).

Ярославль - Ростов ВеликийЯрославль - Ростов ВеликийЯрославль - Ростов ВеликийЯрославль - Ростов ВеликийЯрославль - Ростов Великий
4 день

Переславль-Залесский - Сергиев Посад

Завтрак.

Фотостоп на Красной площади Переславля-Залесского.

Красная площадь Переславля-Залесского — сердце древнего города, где оживает история Руси. В центре площади возвышается величественный памятник Александру Невскому, родившемуся в этих местах.

Площадь окружена древними храмами, каждый из которых хранит свои тайны. В самом сердце архитектурного ансамбля расположился Спасо-Преображенский собор, заложенный самим Юрием Долгоруким в 1152 году.

Рядом возвышается Владимирский собор и церковь Петра Митрополита, а неподалёку раскинулись земли древнего женского Богородского монастыря.

Выезд в Сергиев Посад.

Сергиев Посад, единственный город «Золотого кольца» на территории Московской области.

Уже более 700 лет стоит здесь монастырь (с 18 века лавра), привлекая внимание богомольцев, паломников, историков, ну и сейчас, конечно же, туристов.

В путеводителях называют его Русским Ватиканом, и это не случайно, ведь Свято-Троицкий монастырь самый главный в нашей стране.

Здесь находится резиденция Патриарха, Московская Духовная Академия, семинария, зодчие веками отстраивали его, чтобы сейчас мы могли ощутить особую радость и гордость за наших предков.

Неважно, к какому вероисповеданию относится гость, достаточно просто постоять на площади и набрать воды из святого источника Сергия Радонежского и на душе становится легче.

Обед (если выбран тариф с обедами).

Выезд в Санкт-Петербург.

До 00:00 — ориентировочное возвращение в Санкт-Петербург (зависит от дорожной обстановки, в дороге предусмотрены технические остановки (без сопровождения гида).

Переславль-Залесский - Сергиев ПосадПереславль-Залесский - Сергиев ПосадПереславль-Залесский - Сергиев ПосадПереславль-Залесский - Сергиев ПосадПереславль-Залесский - Сергиев Посад
Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах по маршруту.

Стоимость тура в зависимости от даты заезда, размещения и питания в руб:

28.03.26-31.03.26Только завтракиЗавтраки и обедыЗавтраки, обеды и ужины
1/2 DBL31 95035 40039 450
SGL36 55040 00044 050
DBL+ доп. место на ребенка до 12 лет95 050105 400117 550
DBL+ доп. место на взрослого95 850106 200118 350
31.10.26-03.11.26Только завтракиЗавтраки и обедыЗавтраки, обеды и ужины
1/2 DBL34 80037 80041 800
SGL42 30045 30049 300
DBL+ доп. место на ребенка до 12 лет103 600112 600124 600
DBL+ доп. место на взрослого104 400113 400125 400

Варианты проживания

Гостиница «Вознесенская»

1 ночь

Гостиница «Вознесенская» располагается на берегу Волги в живописном районе Углича. Гостям предлагается тихий спокойный отдых в месте с великолепными панорамными видами.

Гости могут разместиться в 12 типах номеров, включая классы «Люкс» и «Полулюкс», а также комфортабельные помещения в мансарде, рассчитанные как для одиночного, так и семейного отдыха. Номерной фонд оснащен современной мультимедийной техникой и удобной мебелью.

В кафе «Васькин Rabbit» подаются бизнес-ланчи, детское меню с широким выбором мороженного, ароматный кофе и другие напитки. Ресторан «Золотое кольцо» предлагает блюда европейской и русской кухни. Возможен заказ специального меню, проведение банкетов.

Путь от отеля до берега Волги не займет более пяти минут ходьбы. В окрестностях расположены многочисленные исторические достопримечательности, в том числе Дом Меховых (здание начала XVIII века), Торговые ряды (ансамбль 1860 года), Зимин двор.

Гостиница «Вознесенская»Гостиница «Вознесенская»Гостиница «Вознесенская»Гостиница «Вознесенская»Гостиница «Вознесенская»
Гостиница «Успенская»

1 ночь

Гостиница «Успенская» расположилась в Угличе и принимает своих постояльцев с 2003 года. За это время она успела наработать постоянных клиентов и хорошие отзывы. Вы можете поиграть в бильярдной или попариться в сауне. При необходимости закажите трансфер.

Номерной фонд представлен несколькими категориями, которые укомплектованы всей необходимой техникой. Различаются они по вместительности и классу комфорта. В любом случае в каждом номере есть кровати с удобными матрасами, современная техника и работает бесплатный Интернет.

В ресторане искусные повара стараются приготовить для Вас самые вкусные блюда, для того чтобы с самого утра Вы были полны сил для работы или экскурсий.

В шаговой доступности находятся музеи городского быта и истории русской водки, здание городской публичной библиотеки. До остальных достопримечательностей добраться возможно заказав такси или доехать на автобусе.

Гостиница «Успенская»Гостиница «Успенская»Гостиница «Успенская»Гостиница «Успенская»Гостиница «Успенская»Гостиница «Успенская»Гостиница «Успенская»
Гостиница «Русские сезоны»

1 ночь

Гостиница удобно расположена на въезде в центр города Ярославль по пути к Белому морю. Для проживания подготовлено 44 номера. Из удобств представлены: кровати с ортопедическими матрасами, наборы постельного белья, санузел с косметическими принадлежностями. Установлены кондиционер, фен, телевизор.

На территории работает ресторан авторской итальянской кухни с пиццей из дровяной печи, а также в номерах присутствуют современные капсульные кофемашины.

Постояльцы смогут посетить термальный комплекс с подогреваемым бассейном и парными. Недалеко от отеля расположен живописный парк с детскими площадками, пивзавод «Ярпиво» с индивидуальными турами, а также крупнейшие спортивные сооружения: ледовый дворец «Арена 2000», «СК Атлант». Расстояние до железнодорожного вокзала – 5,1 км, до аэропорта – 19,2 км.

Гостиница «Русские сезоны»Гостиница «Русские сезоны»Гостиница «Русские сезоны»Гостиница «Русские сезоны»Гостиница «Русские сезоны»
Гостиница «Виктория Плаза»

1 ночь

«Виктория Плаза» – это современная трехзвездочная гостиница в Переславле-Залесском. В непосредственной близости находятся основные достопримечательности, в частности Плещеево озеро.

Номерной фонд составляют номера со всеми удобствами. Каждый из них оснащен удобной мебелью, телевизорами, собственными ванными комнатами, электронными замками, феном, автоматической системой пожаротушения.

К услугам банкетный зал, лобби-бар, панорамный ресторан на крыше с прекрасным видом, детская зона.

На всей территории работает высокоскоростной интернет, а также есть парковка.

Гостиница «Виктория Плаза»Гостиница «Виктория Плаза»Гостиница «Виктория Плаза»Гостиница «Виктория Плаза»Гостиница «Виктория Плаза»
Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание
  • Экскурсионное обслуживание (включая входные билеты)
  • Проживание в гостиницах
  • Питание, указанное в программе тура: завтраки, обеды (если выбран тариф с обедами), ужины (если выбран тариф с ужинами)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура: обеды (если выбран тариф без обедов), ужины (если выбран тариф без ужинов)
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

