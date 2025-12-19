Кроме того, вы посетите место проживания кацкарей, где вам расскажут об их традициях и угостят ароматным обедом из печи. Порадуйте себя новыми впечатлениями!
Программа тура по дням
Вышний Волочёк
Сбор группы в Санкт-Петербург в 07:00 (ст. метро «Московская» Демонстрационный проезд, за памятником Ленину).
В 07:15 выезд из Санкт-Петербурга.
Обед (если выбран тариф с обедами).
Обзорная экскурсия по г. Вышний Волочек.
Город с особым обликом и характером, сформированным сложными гидротехническими сооружениями, часто его называют «Северная Венеция».
Вышний Волочек богат историческим наследием и когда-то был важной частью торгового маршрута «из варяг в греки».
Во время экскурсии вы прогуляетесь по Ванчаковой линии, увидите Богоявленский собор, памятник Венецианову, который передает атмосферу спокойной сельской жизни, и бронзовую статую Екатерины II, гордо возвышающуюся у Драматического театра.
Также вас ждет уникальный «двойной» памятник Петру I и Михаилу Сердюкову, значимым фигурам в истории города.
Выезд в Углич. Размещение в гостинице.
Поздний ужин (если выбран тариф с ужинами).
Мышкин - Мартыново - Углич
Завтрак.
Выезд в Мышкин.
Увлекательная обзорная экскурсия по Мышкину. Вы прогуляетесь по Волжской набережной и Мемориалу Победы, посетите усадьбу купца‑миллионера Т. В. Чистова,
Посетите уникальные музеи — единственный в мире «Музей Мыши» с 13‑тысячной коллекцией, музей крестьянской архитектуры малых форм, музей техники «Мышкинский Самоходъ», музей «Русские валенки» и музей «живых» ремёсел, где мастера продемонстрируют гончарное и кузнечное искусство.
Выезд в д. Мартыново.
Посещение этнографического музея кацкарей с обедом. В этом месте проживает уникальная этническая группа кацкари, которая бережно хранит свой диалект и традиции.
Музей располагается в старинном доме XIX века и знакомит посетителей с кацкарским образом жизни, обычаями и верованиями.
Гости имеют возможность изучить предметы, связанные с сельским хозяйством и домашним бытом, узнать больше о кацкарском диалекте. А также угоститься обедом из русской печи.
Переезд в Углич.
Углич — один из древнейших городов Верхнего Поволжья, словно вписан в изгиб Волги, где река делает свой знаменитый поворот. Именно это место, с древних времён называвшееся «Угилец» или «Углич», стало колыбелью удельного княжества, которое играло важную роль в истории Руси.
Вы узнаете, как родился этот город, как он рос и развивался, становясь центром княжеской власти.
В центре внимания — Угличский кремль, ансамбль, который словно оживлённый памятник эпохе золотого века русской архитектуры. Его стены, башни и купола — не просто камень и дерево, а хранители исторических судеб и легенд.
Особое место в экскурсии занимает церковь Димитрия‑на‑Крови, возведённая на месте трагической гибели последнего представителя династии Рюриковичей — царевича Дмитрия Угличского.
Этот величественный храм с изящными формами и особой духовной атмосферой служит не только памятником ушедшей эпохе, но и местом памяти, где история оживает в каждом камне.
Посетив его, вы почувствуете связь времён и прикоснётесь к одной из самых драматичных страниц русской истории.
Выезд в Ярославль. Размещение в гостинице.
Ужин (если выбран тариф с ужинами).
Ярославль - Ростов Великий
Завтрак.
Обзорная экскурсия по Ярославлю.
Вы пройдётесь по улицам, где сохранились памятники эпохи золотого века русской архитектуры. Спасо-Преображенский монастырь — одно из самых значимых мест города.
Именно здесь в 1611 году было сформировано ополчение Минина и Пожарского — событие, которое изменило ход истории. Его колокольня и стены словно хранят эхо тех времён.
Успенский собор поражает своей гармонией и величием. Его золотые купола и строгие формы — символ ярославской духовности и архитектурного вкуса.
Вы узнаете, как собор связан с важными историческими событиями и как он отражает религиозную культуру региона. На берегу Волги расположена церковь Ильи Пророка, одна из самых древних и почитаемых в городе.
Её архитектура и расположение создают особую атмосферу, а гид расскажет о её роли в жизни города и о традициях, связанных с этим храмом.
Вы отправитесь на Стрелку — живописное место, где сходятся реки Которосль и Волга.
Здесь вы сможете насладиться видами, прогуляться по берегам и почувствовать дух ярославской природы. Стрелка — не просто географическая точка, а символ города, место встречи исторических и культурных линий.
Наш гид поделится с вами самыми интересными фактами о Ярославле: почему и когда он стал центром Российского государства; что случилось с древним Кремлем, который был разрушен в XVIII веке; почему ссыльный герцог Бирон запрещал ярославцам топить камины — чтобы не дать городу развиваться; и существует ли подземное сообщение под Губернаторским дворцом — один из множества мифов и легенд, окружающих этот город.
Обед (если выбран тариф с обедами).
Отъезд в Ростов Великий.
Величественные крепостные стены Ростовского кремля, древние храмы и башни раскроют перед вами страницы истории, а Соборная площадь с её знаменитым Успенским собором поразит своей монументальностью и красотой.
В тенистых аллеях Митрополичьего сада, где вековые деревья создают особую атмосферу умиротворения, вы сможете сделать потрясающие фотографии и насладиться тишиной, нарушаемой лишь пением птиц.
Кульминацией путешествия станет посещение музея финифти — уникального художественного промысла Ростова.
Здесь вы не только познакомитесь с историей этого удивительного ремесла, но и увидите, как рождаются настоящие произведения искусства из разноцветной эмали.
Опытные мастера поделятся секретами своего мастерства, а в сувенирной лавке вы сможете приобрести неповторимые изделия, которые станут истинным украшением вашего дома.
Переезд в Переславль-Залесский.
Размещение в гостинице.
Ужин (если выбран тариф с ужинами).
Переславль-Залесский - Сергиев Посад
Завтрак.
Фотостоп на Красной площади Переславля-Залесского.
Красная площадь Переславля-Залесского — сердце древнего города, где оживает история Руси. В центре площади возвышается величественный памятник Александру Невскому, родившемуся в этих местах.
Площадь окружена древними храмами, каждый из которых хранит свои тайны. В самом сердце архитектурного ансамбля расположился Спасо-Преображенский собор, заложенный самим Юрием Долгоруким в 1152 году.
Рядом возвышается Владимирский собор и церковь Петра Митрополита, а неподалёку раскинулись земли древнего женского Богородского монастыря.
Выезд в Сергиев Посад.
Сергиев Посад, единственный город «Золотого кольца» на территории Московской области.
Уже более 700 лет стоит здесь монастырь (с 18 века лавра), привлекая внимание богомольцев, паломников, историков, ну и сейчас, конечно же, туристов.
В путеводителях называют его Русским Ватиканом, и это не случайно, ведь Свято-Троицкий монастырь самый главный в нашей стране.
Здесь находится резиденция Патриарха, Московская Духовная Академия, семинария, зодчие веками отстраивали его, чтобы сейчас мы могли ощутить особую радость и гордость за наших предков.
Неважно, к какому вероисповеданию относится гость, достаточно просто постоять на площади и набрать воды из святого источника Сергия Радонежского и на душе становится легче.
Обед (если выбран тариф с обедами).
Выезд в Санкт-Петербург.
До 00:00 — ориентировочное возвращение в Санкт-Петербург (зависит от дорожной обстановки, в дороге предусмотрены технические остановки (без сопровождения гида).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах по маршруту.
Стоимость тура в зависимости от даты заезда, размещения и питания в руб:
|28.03.26-31.03.26
|Только завтраки
|Завтраки и обеды
|Завтраки, обеды и ужины
|1/2 DBL
|31 950
|35 400
|39 450
|SGL
|36 550
|40 000
|44 050
|DBL+ доп. место на ребенка до 12 лет
|95 050
|105 400
|117 550
|DBL+ доп. место на взрослого
|95 850
|106 200
|118 350
|31.10.26-03.11.26
|Только завтраки
|Завтраки и обеды
|Завтраки, обеды и ужины
|1/2 DBL
|34 800
|37 800
|41 800
|SGL
|42 300
|45 300
|49 300
|DBL+ доп. место на ребенка до 12 лет
|103 600
|112 600
|124 600
|DBL+ доп. место на взрослого
|104 400
|113 400
|125 400
Варианты проживания
Гостиница «Вознесенская»
Гостиница «Вознесенская» располагается на берегу Волги в живописном районе Углича. Гостям предлагается тихий спокойный отдых в месте с великолепными панорамными видами.
Гости могут разместиться в 12 типах номеров, включая классы «Люкс» и «Полулюкс», а также комфортабельные помещения в мансарде, рассчитанные как для одиночного, так и семейного отдыха. Номерной фонд оснащен современной мультимедийной техникой и удобной мебелью.
В кафе «Васькин Rabbit» подаются бизнес-ланчи, детское меню с широким выбором мороженного, ароматный кофе и другие напитки. Ресторан «Золотое кольцо» предлагает блюда европейской и русской кухни. Возможен заказ специального меню, проведение банкетов.
Путь от отеля до берега Волги не займет более пяти минут ходьбы. В окрестностях расположены многочисленные исторические достопримечательности, в том числе Дом Меховых (здание начала XVIII века), Торговые ряды (ансамбль 1860 года), Зимин двор.
Гостиница «Успенская»
Гостиница «Успенская» расположилась в Угличе и принимает своих постояльцев с 2003 года. За это время она успела наработать постоянных клиентов и хорошие отзывы. Вы можете поиграть в бильярдной или попариться в сауне. При необходимости закажите трансфер.
Номерной фонд представлен несколькими категориями, которые укомплектованы всей необходимой техникой. Различаются они по вместительности и классу комфорта. В любом случае в каждом номере есть кровати с удобными матрасами, современная техника и работает бесплатный Интернет.
В ресторане искусные повара стараются приготовить для Вас самые вкусные блюда, для того чтобы с самого утра Вы были полны сил для работы или экскурсий.
В шаговой доступности находятся музеи городского быта и истории русской водки, здание городской публичной библиотеки. До остальных достопримечательностей добраться возможно заказав такси или доехать на автобусе.
Гостиница «Русские сезоны»
Гостиница удобно расположена на въезде в центр города Ярославль по пути к Белому морю. Для проживания подготовлено 44 номера. Из удобств представлены: кровати с ортопедическими матрасами, наборы постельного белья, санузел с косметическими принадлежностями. Установлены кондиционер, фен, телевизор.
На территории работает ресторан авторской итальянской кухни с пиццей из дровяной печи, а также в номерах присутствуют современные капсульные кофемашины.
Постояльцы смогут посетить термальный комплекс с подогреваемым бассейном и парными. Недалеко от отеля расположен живописный парк с детскими площадками, пивзавод «Ярпиво» с индивидуальными турами, а также крупнейшие спортивные сооружения: ледовый дворец «Арена 2000», «СК Атлант». Расстояние до железнодорожного вокзала – 5,1 км, до аэропорта – 19,2 км.
Гостиница «Виктория Плаза»
«Виктория Плаза» – это современная трехзвездочная гостиница в Переславле-Залесском. В непосредственной близости находятся основные достопримечательности, в частности Плещеево озеро.
Номерной фонд составляют номера со всеми удобствами. Каждый из них оснащен удобной мебелью, телевизорами, собственными ванными комнатами, электронными замками, феном, автоматической системой пожаротушения.
К услугам банкетный зал, лобби-бар, панорамный ресторан на крыше с прекрасным видом, детская зона.
На всей территории работает высокоскоростной интернет, а также есть парковка.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Экскурсионное обслуживание (включая входные билеты)
- Проживание в гостиницах
- Питание, указанное в программе тура: завтраки, обеды (если выбран тариф с обедами), ужины (если выбран тариф с ужинами)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
- Питание, не указанное в программе тура: обеды (если выбран тариф без обедов), ужины (если выбран тариф без ужинов)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.