2 день

Мышкин - Мартыново - Углич

Завтрак.

Выезд в Мышкин.

Увлекательная обзорная экскурсия по Мышкину. Вы прогуляетесь по Волжской набережной и Мемориалу Победы, посетите усадьбу купца‑миллионера Т. В. Чистова,

Посетите уникальные музеи — единственный в мире «Музей Мыши» с 13‑тысячной коллекцией, музей крестьянской архитектуры малых форм, музей техники «Мышкинский Самоходъ», музей «Русские валенки» и музей «живых» ремёсел, где мастера продемонстрируют гончарное и кузнечное искусство.

Выезд в д. Мартыново.

Посещение этнографического музея кацкарей с обедом. В этом месте проживает уникальная этническая группа кацкари, которая бережно хранит свой диалект и традиции.

Музей располагается в старинном доме XIX века и знакомит посетителей с кацкарским образом жизни, обычаями и верованиями.

Гости имеют возможность изучить предметы, связанные с сельским хозяйством и домашним бытом, узнать больше о кацкарском диалекте. А также угоститься обедом из русской печи.

Переезд в Углич.

Углич — один из древнейших городов Верхнего Поволжья, словно вписан в изгиб Волги, где река делает свой знаменитый поворот. Именно это место, с древних времён называвшееся «Угилец» или «Углич», стало колыбелью удельного княжества, которое играло важную роль в истории Руси.

Вы узнаете, как родился этот город, как он рос и развивался, становясь центром княжеской власти.

В центре внимания — Угличский кремль, ансамбль, который словно оживлённый памятник эпохе золотого века русской архитектуры. Его стены, башни и купола — не просто камень и дерево, а хранители исторических судеб и легенд.

Особое место в экскурсии занимает церковь Димитрия‑на‑Крови, возведённая на месте трагической гибели последнего представителя династии Рюриковичей — царевича Дмитрия Угличского.

Этот величественный храм с изящными формами и особой духовной атмосферой служит не только памятником ушедшей эпохе, но и местом памяти, где история оживает в каждом камне.

Посетив его, вы почувствуете связь времён и прикоснётесь к одной из самых драматичных страниц русской истории.

Выезд в Ярославль. Размещение в гостинице.

Ужин (если выбран тариф с ужинами).

