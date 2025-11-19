Золотое кольцо зовёт в путешествие отправиться по славным городам русским, чтобы по улочкам старинным прогуливаться, в древние храмы заглядывать и просторами Волги любоваться.В Ярославле вы осмотрите Успенский собор и церковь

Ильи Пророка, где сохранились оригинальное убранство и яркие настенные росписи 17 века, а ещё увидите самый крупный в мире изразцовый наличник. В Костроме восхититесь архитектурой и побываете в Свято-Троицком Ипатьевском монастыре, где Михаил Романов был призван на царство. А в Ростове Великом исследуете кремль на берегу озера Неро и познакомитесь с искусством ростовской финифти.

Описание тура

Организационные детали

Отправление из Санкт-Петербурга:

Отправление из Санкт-Петербурга: рекомендуется поезд № 043А с отправлением накануне в 22:10 и прибытием в 8:18.

Возвращение в Санкт-Петербург: рекомендуется поезд № 046Я с отправлением в 20:44 и прибытием в 8:53 на следующий день.

Отправление из Москвы:

На любых поездах, прибывающих в Ярославль не позднее 8:30 в день начала тура.

Возвращение в Москву на любых поездах с отправлением после 18:00.

Отправление из других городов:

На любых поездах, прибывающих в Ярославль не позднее 8:30 в день начала тура.

Возвращение на любых поездах с отправлением после 18:00.