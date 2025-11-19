Мои заказы

К истокам земли русской: тур по главным местам Ярославля, Костромы и Ростова Великого

Посетить Ипатьевский монастырь, побывать в Коровницкой слободе и познакомиться с ростовской финифтью
Золотое кольцо зовёт в путешествие отправиться по славным городам русским, чтобы по улочкам старинным прогуливаться, в древние храмы заглядывать и просторами Волги любоваться.

В Ярославле вы осмотрите Успенский собор и церковь
Ильи Пророка, где сохранились оригинальное убранство и яркие настенные росписи 17 века, а ещё увидите самый крупный в мире изразцовый наличник.

В Костроме восхититесь архитектурой и побываете в Свято-Троицком Ипатьевском монастыре, где Михаил Романов был призван на царство.

А в Ростове Великом исследуете кремль на берегу озера Неро и познакомитесь с искусством ростовской финифти.

Описание тура

Организационные детали

Отправление из Санкт-Петербурга:
Отправление из Санкт-Петербурга: рекомендуется поезд № 043А с отправлением накануне в 22:10 и прибытием в 8:18.

Возвращение в Санкт-Петербург: рекомендуется поезд № 046Я с отправлением в 20:44 и прибытием в 8:53 на следующий день.

Отправление из Москвы:
На любых поездах, прибывающих в Ярославль не позднее 8:30 в день начала тура.
Возвращение в Москву на любых поездах с отправлением после 18:00.

Отправление из других городов:
На любых поездах, прибывающих в Ярославль не позднее 8:30 в день начала тура.
Возвращение на любых поездах с отправлением после 18:00.

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Ярославлю, храм Ильи Пророка, Коровницкая слобода и церковь Иоанна Златоуста

Встретим вас на ж/д вокзале и начнём обзорную экскурсию по Ярославлю — одному из старейших городов России, основанному в 11 веке. Его исторический центр у слияния Волги и Которосли внесён в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Вы увидите главные достопримечательности, красивые виды с Волжской набережной и со Стрелки, Успенский собор и церковь Ильи Пророка, где полностью сохранились оригинальное убранство и яркие настенные росписи 17 века.

После экскурсии — обед (за дополнительную плату).

Во второй половине дня посетим Коровницкую слободу — старинное поселение, где находится самый крупный в мире изразцовый наличник, занесённый в Книгу рекордов Гиннесса. Мы увидим церковь Иоанна Златоуста с восьмиметровым изразцовым наличником и прогуляемся по территории слободы, откуда открываются виды на Волгу.

Затем разместимся в отеле. Свободное время.

Обзорная экскурсия по Ярославлю, храм Ильи Пророка, Коровницкая слобода и церковь Иоанна Златоуста
2 день

Кострома: Сусанинская площадь, беседка Островского, Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь

После завтрака отправимся в Кострому. Во время обзорной экскурсии по городу увидим уникальный градостроительный ансамбль конца 18 – начала 19 века, созданный известными архитекторами царского времени. Прогуляемся по Сусанинской площади с пожарной каланчой, гауптвахтой и зданием присутственных мест, пройдём по торговым рядам и Гостиному двору. Полюбуемся панорамой Волги с беседки Островского и прогуляемся по набережной.

После экскурсии — обед (за дополнительную плату).

Посетим Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь, где в 1613 году юный Михаил Романов принял приглашение стать царём. Монастырь, основанный в 14 веке, не раз становился центром важных событий, а сегодня его называют «колыбелью» Дома Романовых.

Вечером вернёмся в Ярославль.

Кострома: Сусанинская площадь, беседка Островского, Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь
3 день

Ростов Великий: кремль, Успенский собор, «Ростовская финифть»

Освободим номера и поедем в Ростов Великий — один из древнейших городов России, основанный в 9 веке. Во время экскурсии посетим Ростовский кремль — бывшую резиденцию митрополита на берегу озера Неро. Этот ансамбль 17 века включает Успенский собор с величественной звонницей, старинные церкви, палаты и башни, образующие один из самых красивых архитектурных комплексов Руси.

Заглянем на выставку «Ростовская финифть» и познакомимся с традициями знаменитого народного промысла. Здесь можно будет увидеть коллекцию изящных эмалевых миниатюр, выполненных в технике, которой издавна славится город.

Пообедаем и вернёмся в Ярославль, отвезём вас на ж/д вокзал. У вас будет свободное время до отправления вашего поезда.

Ростов Великий: кремль, Успенский собор, «Ростовская финифть»

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение23 200 ₽
1-местное размещение30 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы по маршруту
  • Экскурсии по программе
  • Сопровождение профессионального гида
Что не входит в цену
  • Билеты до Ярославля и обратно
  • 3 комплексных обеда - 2700 ₽ (оплачиваются при бронировании тура)
  • Входные билеты
  • Доплата за 1-местное проживание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж/д вокзал Ярославля, 8:30
Завершение: Ж/д вокзал Ярославля, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — Организатор в Ярославле
Мы надёжный туроператор с многолетним опытом и нетривиальным подходом к созданию туров и экскурсий. Будем рады видеть вас в наших поездках! Гарантируем качественный сервис и высокий уровень организации. Добро пожаловать!

Тур входит в следующие категории Ярославля

