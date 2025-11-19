В Ярославле вы осмотрите Успенский собор и церковь
Описание тура
Организационные детали
Отправление из Санкт-Петербурга:
Отправление из Санкт-Петербурга: рекомендуется поезд № 043А с отправлением накануне в 22:10 и прибытием в 8:18.
Возвращение в Санкт-Петербург: рекомендуется поезд № 046Я с отправлением в 20:44 и прибытием в 8:53 на следующий день.
Отправление из Москвы:
На любых поездах, прибывающих в Ярославль не позднее 8:30 в день начала тура.
Возвращение в Москву на любых поездах с отправлением после 18:00.
Отправление из других городов:
На любых поездах, прибывающих в Ярославль не позднее 8:30 в день начала тура.
Возвращение на любых поездах с отправлением после 18:00.
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Ярославлю, храм Ильи Пророка, Коровницкая слобода и церковь Иоанна Златоуста
Встретим вас на ж/д вокзале и начнём обзорную экскурсию по Ярославлю — одному из старейших городов России, основанному в 11 веке. Его исторический центр у слияния Волги и Которосли внесён в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Вы увидите главные достопримечательности, красивые виды с Волжской набережной и со Стрелки, Успенский собор и церковь Ильи Пророка, где полностью сохранились оригинальное убранство и яркие настенные росписи 17 века.
После экскурсии — обед (за дополнительную плату).
Во второй половине дня посетим Коровницкую слободу — старинное поселение, где находится самый крупный в мире изразцовый наличник, занесённый в Книгу рекордов Гиннесса. Мы увидим церковь Иоанна Златоуста с восьмиметровым изразцовым наличником и прогуляемся по территории слободы, откуда открываются виды на Волгу.
Затем разместимся в отеле. Свободное время.
Кострома: Сусанинская площадь, беседка Островского, Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь
После завтрака отправимся в Кострому. Во время обзорной экскурсии по городу увидим уникальный градостроительный ансамбль конца 18 – начала 19 века, созданный известными архитекторами царского времени. Прогуляемся по Сусанинской площади с пожарной каланчой, гауптвахтой и зданием присутственных мест, пройдём по торговым рядам и Гостиному двору. Полюбуемся панорамой Волги с беседки Островского и прогуляемся по набережной.
После экскурсии — обед (за дополнительную плату).
Посетим Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь, где в 1613 году юный Михаил Романов принял приглашение стать царём. Монастырь, основанный в 14 веке, не раз становился центром важных событий, а сегодня его называют «колыбелью» Дома Романовых.
Вечером вернёмся в Ярославль.
Ростов Великий: кремль, Успенский собор, «Ростовская финифть»
Освободим номера и поедем в Ростов Великий — один из древнейших городов России, основанный в 9 веке. Во время экскурсии посетим Ростовский кремль — бывшую резиденцию митрополита на берегу озера Неро. Этот ансамбль 17 века включает Успенский собор с величественной звонницей, старинные церкви, палаты и башни, образующие один из самых красивых архитектурных комплексов Руси.
Заглянем на выставку «Ростовская финифть» и познакомимся с традициями знаменитого народного промысла. Здесь можно будет увидеть коллекцию изящных эмалевых миниатюр, выполненных в технике, которой издавна славится город.
Пообедаем и вернёмся в Ярославль, отвезём вас на ж/д вокзал. У вас будет свободное время до отправления вашего поезда.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение
|23 200 ₽
|1-местное размещение
|30 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы по маршруту
- Экскурсии по программе
- Сопровождение профессионального гида
Что не входит в цену
- Билеты до Ярославля и обратно
- 3 комплексных обеда - 2700 ₽ (оплачиваются при бронировании тура)
- Входные билеты
- Доплата за 1-местное проживание