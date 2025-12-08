1 день

Обзорная экскурсия по Ярославлю. Посещение музея эмальерного искусства по желанию или свободное время. Встреча нового года

08:45 Сбор группы: г. Москва, ст. метро «ВДНХ» справа от гостиницы «Космос».

09:00 Отправление в г. Ярославль.

Обед в кафе города.

Обзорная экскурсия по Ярославлю, «Столице Золотого Кольца», которая познакомит с историей тысячелетнего города и его современным укладом.

В программе:

увидите стрелку рек Волги и Которосли — место, откуда начинался Ярославль;

— место, откуда начинался Ярославль; пройдетесь по живописной Волжской набережной , осмотрите воссозданный к 1000-летию города Успенский кафедральный собор;

, осмотрите воссозданный к 1000-летию города Успенский кафедральный собор; восхититесь уникальным архитектурным ансамблем центральной части Ярославля (находится под охраной ЮНЕСКО) и его жемчужинами — церквями XVII века (одна из которых — Церковь Ильи Пророка);

центральной части Ярославля (находится под охраной ЮНЕСКО) и его жемчужинами — (одна из которых — Церковь Ильи Пророка); послушаете истории о первом Русском театре, пройдетесь по улицам, где гуляли герои известных советских и российских кинофильмов.

Экскурсия по территории Спасо-Преображенского монастыря (XII в.) — городской доминанте с неприступными каменными стенами, которую в народе иногда называют «Ярославским кремлем».

Именно здесь в XVIII столетия был обнаружен рукописный список шедевра древнерусской литературы «Слово о полку Игореве».

Далее Вы сможете выбрать один из вариантов программы, который подойдет именно вам.

Вариант 1. Свободное время в городе для неспешной прогулки и приобретения подарков для родных и друзей.

Вариант 2. Посещение единственного в России музея эмальерного искусства «Эмалис» с мастер-классом (за доплату по желанию при покупке тура, необходимо выбрать изделие для росписи — кулон или новогодняя игрушка).

Погружение в мир искусства, огнем рожденного!

В программе:

история уникальной техники, знакомство с уникальными экспонатами;

удивительный мастер-класс: почувствуйте себя знаменитым Фаберже! Вместе с художником-эмальером своими руками создадите кулон или елочное украшение.

Все готовые работы могут храниться более 3500 лет, поэтому станут настоящей семейной реликвией.

Размещение в отеле «Ярославское подворье 3*» г. Ярославль. Номера категории «стандарт».

Подготовка к новогоднему банкету.

22:00-04:00 Новогодний банкет в ресторане отеля.

В программе новогодней ночи:

красочная программа с искромётным ведущим;

интерактивная шоу-программа;

увлекательное новогоднее приключение;

авторское меню;

тематическая фотозона;

праздничное оформление зала;

шикарная большая елка на улице в огнях;

disco-party до утра, розыгрыши и сюрпризы;

встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой;

завершением новогодней ночи станет праздничный фейерверк!

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160