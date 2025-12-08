Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Ярославлю. Посещение музея эмальерного искусства по желанию или свободное время. Встреча нового года
08:45 Сбор группы: г. Москва, ст. метро «ВДНХ» справа от гостиницы «Космос».
09:00 Отправление в г. Ярославль.
Обед в кафе города.
Обзорная экскурсия по Ярославлю, «Столице Золотого Кольца», которая познакомит с историей тысячелетнего города и его современным укладом.
В программе:
- увидите стрелку рек Волги и Которосли — место, откуда начинался Ярославль;
- пройдетесь по живописной Волжской набережной, осмотрите воссозданный к 1000-летию города Успенский кафедральный собор;
- восхититесь уникальным архитектурным ансамблем центральной части Ярославля (находится под охраной ЮНЕСКО) и его жемчужинами — церквями XVII века (одна из которых — Церковь Ильи Пророка);
- послушаете истории о первом Русском театре, пройдетесь по улицам, где гуляли герои известных советских и российских кинофильмов.
Экскурсия по территории Спасо-Преображенского монастыря (XII в.) — городской доминанте с неприступными каменными стенами, которую в народе иногда называют «Ярославским кремлем».
Именно здесь в XVIII столетия был обнаружен рукописный список шедевра древнерусской литературы «Слово о полку Игореве».
Далее Вы сможете выбрать один из вариантов программы, который подойдет именно вам.
Вариант 1. Свободное время в городе для неспешной прогулки и приобретения подарков для родных и друзей.
Вариант 2. Посещение единственного в России музея эмальерного искусства «Эмалис» с мастер-классом (за доплату по желанию при покупке тура, необходимо выбрать изделие для росписи — кулон или новогодняя игрушка).
Погружение в мир искусства, огнем рожденного!
В программе:
- история уникальной техники, знакомство с уникальными экспонатами;
- удивительный мастер-класс: почувствуйте себя знаменитым Фаберже! Вместе с художником-эмальером своими руками создадите кулон или елочное украшение.
Все готовые работы могут храниться более 3500 лет, поэтому станут настоящей семейной реликвией.
Размещение в отеле «Ярославское подворье 3*» г. Ярославль. Номера категории «стандарт».
Подготовка к новогоднему банкету.
22:00-04:00 Новогодний банкет в ресторане отеля.
В программе новогодней ночи:
- красочная программа с искромётным ведущим;
- интерактивная шоу-программа;
- увлекательное новогоднее приключение;
- авторское меню;
- тематическая фотозона;
- праздничное оформление зала;
- шикарная большая елка на улице в огнях;
- disco-party до утра, розыгрыши и сюрпризы;
- встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой;
- завершением новогодней ночи станет праздничный фейерверк!
Гуляния в парке семейного отдыха «Забава»
09:00 Поздний завтрак в ресторане отеля.
Отправление в парк семейного отдыха «Забава».
Встреча гостей в парке семейного отдыха «Забава»зажигательным ведущим, а горячий крепкий чай, кофе с пирогами и блинами или ароматный глинтвейн дополнительно взбодрят и согреют.
А дальше праздновать придется еще активнее! Весело кататься с гор! Но во много раз веселее, когда гор много, они разной длины и степени крутизны. Да к тому же, кататься можно по одному, до двое и даже большой компанией по пять человек.
Для тех, кто любит погорячее, работают экстремальные аттракционы, например, маршруты канатного города или катание на санях за бураном.
Тем, кому экстрим 1 января – это слишком, будут занятия поспокойней. Например, участие в северном сафари (тир)? А может, родео на быке?
Для детей будет организована детская зона с надувными батутами и призовыми аттракционами.
Обед. Устав от веселья, возьмите небольшой тайм-аут. Посидите в уютном кафе за обедом.
В меню (возможны изменения):
- аппетитная солянка (250 мл);
- сочный шашлык (200 г. шашлыка, лучок, хлеб, соус);
- чай (200 мл) со сладкой выпечкой.
Дедморозовы Забавы.
Развлекательная программа с Дедом Морозом у новогодней елочки на центральной поляне, а также разноцветие фейерверков!
Свободное время.
Возвращение в отель.
Ужин в ресторане гостиницы.
Ростов Великий. Рождественский прием у купцов Смысловых по желанию или свободное время. Переславль-Залесский
07:00 Завтрак в ресторане гостиницы.
Отправление в г. Ростов Великий.
Ростов не спроста назван Великим, ведь его упоминания датируются в летописях 862 годом.
Безмятежное озеро Неро, строгие и нарядные монастыри, тихие улочки и величавый кремль помогают оторваться от суеты и прикоснуться к становлению Руси и православия, вживую перелистать страницы летописей и учебников истории.
Посещение Ростовского кремля (архитектура).
Обнесённый мощными стенами с башнями, внешне он действительно напоминает кремль — древнерусскую княжескую крепость, но в действительности долгое время был Архиерейским двором — резиденцией ростовских епископов и митрополитов.
Украшают кремль Успенский собор (XVI в.) с уникальной звонницей, на которой полностью сохранился набор из 15 колоколов, Архиерейский двор, Соборная площадь.
Далее Вы сможете выбрать один из вариантов программы, который подойдет именно вам.
Вариант 1. Свободное время.
Вариант 2. Театрализованная программа «Рождественский прием у купцов Смысловых» в «Пряничном заведении купцов Смысловых» (за дополнительную плату по желанию при покупке тура).
Домашняя рождественская елка в традициях русского купечества начала ХХ века. Приказчик Кузьма Дормидонтович расскажет о предпраздничных хлопотах пряничного заведения, посоветует, какими пряниками полагается украшать рождественскую елку.
Сваха Аполлинария Тимофеевна поведает последние городские новости, научит гадать на круге Соломона.
Купеческая чета Смысловых поднимет с гостями бокал шампанского и пригласит на домашний рождественский бал со старинными танцами, играми и веселыми затеями.
Всех гостей ждет чаепитие с пряниками по старинным рецептам.
Отправление в г. Переславль-Залесский.
Путевая обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому, одному из городов знаменитого маршрута «Золотое кольцо».
Переславль-Залесский стоит на берегу Плещеева озера и славится живописными пейзажами, архитектурными шедеврами, удивительно богатой историей. Этот город считается родиной Александра Невского, колыбелью русского флота, занимает большое место в русской истории.
Сердце Переславля — Красная площадь (фото-стоп), она на несколько столетий старше знаменитой Московской тезки. Живое подтверждение местной старины — Спасо-Преображенский собор, заложенный Юрием Долгоруким в 1152 году. Это старейшее сооружение Северо-Восточной Руси, дошедшее до наших дней.
Обед в кафе города.
Отправление в г. Москву.
20:00 Ориентировочное время прибытия в г. Москву (к ст. м. ВДНХ).
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле «Ярославское подворье» 3* в г. Ярославле (2 ночи).
Стоимость тура на 1 человека, в руб:
|Размещение
|Двухместное
|Доплата за одноместное размещение
|«Ярославское подворье» 3*
|43 690
|6 000
Скидка на дополнительное место на взрослого — 400 руб. (3 человека в номере).
Скидка на ребенка на основном месте до 16 лет включительно (детское меню новогоднего банкета) – 3 500 руб.
Скидка на ребенка на дополнительном месте до 16 лет включительно (детское меню новогоднего банкета) – 3 900 руб. (3 человека в номере).
Выбор места в автобусе — 1 470 руб.
Возможно изменение стоимости, актуальную информацию уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Отель «Ярославское подворье» 3
Гостиница «Ярославское подворье» находится в городе Ярославль. Вас безусловно порадует многообразие услуг предоставляемые гостиницей.
Просторные и уютные номера оснащены комфортабельной кроватью, телевизором, кондиционером, а также собственным санузлом.
В ресторане «Таран» вас ждут вкусные и изысканные блюда европейской и русской кухни.
До аэропорта Туношна - 20 км, до исторического центра - 7,5 км, до железнодорожного вокзала - 11 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в отеле «Ярославское подворье 3*» г. Ярославль (2 ночи)
- Питание, указанное в программе тура:2 завтрака3 обеда2 ужина (в Т.Ч. новогодний банкет)
- Экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего)
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до г. Москвы и обратно
- Питание, не указанное в программе тура: завтрак в 1 деньужин в 3 день
- Выбор места в автобусе - 1 470 руб. /чел
- Дополнительные экскурсии (оплачиваются по желанию при покупке тура):посещение Музея эмальерного искусства "Эмалис" с мастер-классом по росписи кулона - 1 700 руб. /чел., по росписи новогодней игрушки - 2 500 руб. /чел. "Рождественский прием у купцов Смысловых" - 2 000 руб. /чел
- Личные расходы, сувениры
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какая важная информация есть в туре?
- Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
- Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
- При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
- Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
- Данная программа рекомендуется для детей от 6 лет.
- Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом.
- Услуга "Выбор места", менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место (стоимость услуги в блоке цен и скидок).
- Время по программе тура (особенно время прибытия) указано ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч.
- При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.
Как организовано питание в туре?
В турах предусмотрено комплексное питание на всю группу. Учитывать индивидуальные особенности, к сожалению, нет возможности.
Есть ли скидки на тур?
Скидка на дополнительное место на взрослого — 400 руб. (3 человека в номере).
Скидка на ребенка на основном месте до 16 лет включительно (детское меню новогоднего банкета) – 3 500 руб.
Скидка на ребенка на дополнительном месте до 16 лет включительно (детское меню новогоднего банкета) – 3 900 руб. (3 человека в номере).