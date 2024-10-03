2 дня
Тур на выходные по Золотому кольцу: Ярославль, Суздаль, Владимир и Боголюбово
Побывать в резиденции князя и городе-заповеднике и рассмотреть шедевры древнерусского зодчества
Начало: Ярославль, 8:00
14 дек в 08:00
21 дек в 08:00
25 000₽ за человека
2 дня
В Кострому и Плёс на выходные со стартом в Ярославле
Увидеть, чем славятся города, погулять по местам, где творил Левитан, и посетить лосиную ферму
Начало: Ярославль, поезд из Санкт-Петербурга прибывает в 6...
14 дек в 11:10
21 дек в 11:10
25 000₽ за человека
2 дня
Выходные в Музее-усадьбе дворян Леонтьевых: бал, интерактивное шоу и спектакль «Пиковая дама»
Понаблюдать за бегами борзых собак, погулять по усадьбе и почувствовать себя дворянскими особами
Начало: Музей-усадьба дворян Леонтьевых в селе Воронино, Я...
14 дек в 14:00
12 540₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ДДарья3 октября 2024Хочу поделиться небольшим впечатлением. Был тур в по городам, нас была небольшая группа, но получилось все достойно почти по семейному.
Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Групповые»
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