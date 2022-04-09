Прогулка по Йошкар-Оле: от Пушкина к Пушкину

Получить объемное представление о городе-сказке, пройдя по маршруту с оригинальной концепцией

Индивидуальная
Александр Сергеевич не бывал в Йошкар-Оле.

Но в столице Марий Эл многое связано с именем нашего Солнца поэзии.

А так как пушкинские места компактно расположены в центре и ярко демонстрируют разнообразие его стилей и элементов, экскурсия даст вам довольно полное, хотя и не совсем обычное представление о нашем интересном городе.
Прогулка по Йошкар-Оле: от Пушкина к Пушкину
Прогулка по Йошкар-Оле: от Пушкина к Пушкину
Прогулка по Йошкар-Оле: от Пушкина к Пушкину
Прогулка по Йошкар-Оле: от Пушкина к Пушкину
Прогулка по Йошкар-Оле: от Пушкина к Пушкину
Прогулка по Йошкар-Оле: от Пушкина к Пушкину
Прогулка по Йошкар-Оле: от Пушкина к Пушкину
Прогулка по Йошкар-Оле: от Пушкина к Пушкину
Прогулка по Йошкар-Оле: от Пушкина к Пушкину
Прогулка по Йошкар-Оле: от Пушкина к Пушкину
Прогулка по Йошкар-Оле: от Пушкина к Пушкину
Прогулка по Йошкар-Оле: от Пушкина к Пушкину
Прогулка по Йошкар-Оле: от Пушкина к Пушкину
Прогулка по Йошкар-Оле: от Пушкина к Пушкину
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Что вас ожидает

Пушкинские места, где Пушкин не бывал

На прогулке по современному центру Йошкар-Олы поговорим об истории создания памятников Александру Сергеевичу. Освежим в памяти некоторые его произведения, вспомним цитаты и обменяемся мнениями о творчестве. Также вы узнаете о фрагментах жизни поэта, связанных с Заволжьем. А гуляя по пушкинским местам, удачно расположенным рядом с основными достопримечательностями города, вы увидите, как он менялся от Царевококшайска до современной Йошкар-Олы. На примере одной старинной улицы мы покажем наглядную историю создания и развития марийской столицы.

Знаковые места маршрута

Вы увидите памятник Пушкин и Онегин на Воскресенской набережной. Взглянете на акваторию Кокшаги. Осмотрите театр оперы и балета им. Сапаева с оригинальной архитектурой с современным оборудованием. Побываете на площади Оболенского-Ноготкова и познакомитесь с комплексом зданий в стиле средневековой итальянской архитектуры. Встретите памятники св. Леониду, Оболенскому и Йошкиному коту. Также в программе Часы Спасения иконы Троеручицы (в просторечии Ослик), Центральный парк культуры и отдыха, памятник Древо жизни, Вечный огонь и сквер Пушкина.

Подробный рассказ о всем, что встретится нам на пути во время неспешной прогулки, обмен новостями и событиями города, отличные фотолокации — это то, чем мы с удовольствием сопроводим небольшой, но насыщенный, литературно-географический экскурс.

Организационные детали

  • Экскурсия пешая, протяженность около 2.5 км
  • Дополнительные расходы не требуются

Экскурсию для вас проведу я или моя коллега Елена.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на набережной Кокшаги
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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