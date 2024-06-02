1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Салам, Йошкар-Ола: путешествие по марийской столице
Приглашаем на увлекательное путешествие по Йошкар-Оле, где каждый уголок скрывает свои тайны и истории
10 июня в 09:30
13 июня в 09:00
3 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Йошкар-Ола: путешествие по архитектурным шедеврам Европы
Погрузитесь в уникальный мир архитектуры Йошкар-Олы, где история и современность переплетаются в едином пространстве
Начало: В районе Царевококшайского кремля
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:15
4 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Йошкар-Ола: первое свидание с историей и культурой
Познакомьтесь с душой Марий Эл в увлекательной прогулке по Йошкар-Оле с персональным гидом
Начало: У Царевококшайского кремля
14 июня в 12:30
19 июня в 10:15
3 700₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия по Йошкар-Оле: от кремля до марийских традиций
Познакомьтесь с уникальным сочетанием культур в сердце Марий Эл во время увлекательной прогулки
17 июня в 09:00
20 июня в 09:00
3 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Из Казани в Йошкар-Олу: путешествие по сказочным местам
Познакомьтесь с удивительным городом Йошкар-Ола, где средневековая Европа встречается с русской историей
Завтра в 08:00
19 июня в 08:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Прогулка «По тропам марийских сказок» в Йошкар-Оле
Встреча с Йошкиным котом, знакомство с марийскими легендами и увлекательные музеи ждут вас и вашу семью
Начало: На площади Оболенского-Ноготкова
14 июня в 09:00
19 июня в 09:00
от 5 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по Йошкар-Оле: от Пушкина к Пушкину
Вас ждет познавательная прогулка по Йошкар-Оле, где каждый уголок расскажет о связи города с Пушкиным
Начало: На набережной Кокшаги
10 июня в 09:30
13 июня в 09:00
3 000₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
3 часа
Знакомство с Йошкар-Олой: обзорная экскурсия и музей Евсеева
Откройте сердце Йошкар-Олы в компании опытного гида и узнайте уникальные истории, скрытые за каменными фасадами
Начало: на Патриаршей площади
1 300₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Кулинарный мастер-класс в Йошкар-Оле: от традиций к обеду
Исследуйте культурное наследие Йошкар-Олы и научитесь готовить традиционные блюда на нашем мастер-классе
Начало: На площади Оболенского-Ноготкова
14 июня в 09:00
19 июня в 09:00
от 10 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия2 июня 2024Прекрасный день в Йошкар-Оле, Руслан забрал прямо из-за аэропорта, что было очень удобно, машина комфортная и просторная. Этот маленький город
- ММаргарита1 июня 2024Большая благодарность Марии за экскурсию! Отдельное спасибо за то, что не постеснялась и прочла красивое стихотворение на марийском языке на камеру!
- ЕЕкатерина31 мая 2024Большое спасибо Марие за прекрасную экскурсию! Информативно, интересно и увлекательно. Без скучных цифр и сухих исторических фактов. Город живой. Фокус на
- ООксана27 мая 2024Спасибо Марии за приятную прогулку по городу! Всë было продумано, отлично организовано по времени и по маршруту. Марию очень комфортно
- ДДарья23 мая 2024Евгений - отличный экскурсовод. С ним время пролетело незаметно. Информация подавалась легко, понятно и не скучно. Рекомендую данную экскурсию всем,
- ААнгелина20 мая 2024Нам очень понравилась экскурсия от Евгения. Информативно и с юмором, время пролетело быстро.
- ЕЕлена18 мая 2024Приедем ещё. Думали за один день все освоим. Сказали- кроме набережной,нечего смотреть в Йошкар-Оле. Да этой набережной хватит" за глаза".
- ААлла16 мая 2024Нашим гидом во время экскурсии был Евгений. Евгений подавал материал с юмором, сопровождал множеством старых фотографий обозреваемого. Прогулка получилась лёгкая и яркая. Способствовала этому и солнечная погода - город в лучах солнца выглядел нарядно. Спасибо, Йошкар-ола! Спасибо, Евгений!
- ААлександр15 мая 2024Всё понравилось, немного подвела погода.
- ААлександр10 мая 2024Однозначно рекомендую Йошкар-Олу для посещения и обязательно брать экскурсию. Очень интересно было не только увидеть всю красоту города, но и послушать историю создания. Всё понравилось!
Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле в категории «Скульптура «Йошкин кот»»
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