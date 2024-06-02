Сейчас в Йошкар-Оле в категории "Скульптура «Йошкин кот»" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 1 300 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 668 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5