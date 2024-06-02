Скульптура «Йошкин кот» – экскурсии в Йошкар-Оле

Найдено 9 экскурсий в категории «Скульптура «Йошкин кот»» в Йошкар-Оле, цены от 1 300 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Салам, Йошкар-Ола
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
173 отзыва
Салам, Йошкар-Ола: путешествие по марийской столице
Приглашаем на увлекательное путешествие по Йошкар-Оле, где каждый уголок скрывает свои тайны и истории
10 июня в 09:30
13 июня в 09:00
3 900 за всё до 5 чел.
Йошкар-Ола - мозаика визитных карточек Европы
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
370 отзывов
Йошкар-Ола: путешествие по архитектурным шедеврам Европы
Погрузитесь в уникальный мир архитектуры Йошкар-Олы, где история и современность переплетаются в едином пространстве
Начало: В районе Царевококшайского кремля
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:15
4 500 за всё до 6 чел.
Йошкар-Ола: первое свидание
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
20 отзывов
Йошкар-Ола: первое свидание с историей и культурой
Познакомьтесь с душой Марий Эл в увлекательной прогулке по Йошкар-Оле с персональным гидом
Начало: У Царевококшайского кремля
14 июня в 12:30
19 июня в 10:15
3 700 за всё до 8 чел.
Многоликая Йошкар-Ола
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
80 отзывов
Экскурсия по Йошкар-Оле: от кремля до марийских традиций
Познакомьтесь с уникальным сочетанием культур в сердце Марий Эл во время увлекательной прогулки
17 июня в 09:00
20 июня в 09:00
3 000 за всё до 6 чел.
Из Казани - в удивительную Йошкар-Олу
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
9 отзывов
Из Казани в Йошкар-Олу: путешествие по сказочным местам
Познакомьтесь с удивительным городом Йошкар-Ола, где средневековая Европа встречается с русской историей
Завтра в 08:00
19 июня в 08:00
20 000 за всё до 4 чел.
Семейный маршрут «По тропе марийских сказок»
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Прогулка «По тропам марийских сказок» в Йошкар-Оле
Встреча с Йошкиным котом, знакомство с марийскими легендами и увлекательные музеи ждут вас и вашу семью
Начало: На площади Оболенского-Ноготкова
14 июня в 09:00
19 июня в 09:00
от 5 600 за всё до 10 чел.
Прогулка по Йошкар-Оле: от Пушкина к Пушкину
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Прогулка по Йошкар-Оле: от Пушкина к Пушкину
Вас ждет познавательная прогулка по Йошкар-Оле, где каждый уголок расскажет о связи города с Пушкиным
Начало: На набережной Кокшаги
10 июня в 09:30
13 июня в 09:00
3 000 за всё до 8 чел.
Знакомьтесь, Йошкар-Ола! Обзорная групповая экскурсия + Национальный музей
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
9 отзывов
Знакомство с Йошкар-Олой: обзорная экскурсия и музей Евсеева
Откройте сердце Йошкар-Олы в компании опытного гида и узнайте уникальные истории, скрытые за каменными фасадами
Начало: на Патриаршей площади
1 300 за человека
Вкусная Йошкар-Ола: обзорная прогулка + кулинарный мастер-класс
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Кулинарный мастер-класс в Йошкар-Оле: от традиций к обеду
Исследуйте культурное наследие Йошкар-Олы и научитесь готовить традиционные блюда на нашем мастер-классе
Начало: На площади Оболенского-Ноготкова
14 июня в 09:00
19 июня в 09:00
от 10 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    2 июня 2024
    Из Казани - в удивительную Йошкар-Олу
    Прекрасный день в Йошкар-Оле, Руслан забрал прямо из-за аэропорта, что было очень удобно, машина комфортная и просторная. Этот маленький город
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    удивил своей красотой и необычностью, а гид своими интересными рассказами и фактами из истории! Отдельное спасибо Руслану за фото, которые будут памятью из этого путешествия! Благодарю от всей души!!!

  • М
    Маргарита
    1 июня 2024
    Салам, Йошкар-Ола
    Большая благодарность Марии за экскурсию! Отдельное спасибо за то, что не постеснялась и прочла красивое стихотворение на марийском языке на камеру!
  • Е
    Екатерина
    31 мая 2024
    Салам, Йошкар-Ола
    Большое спасибо Марие за прекрасную экскурсию! Информативно, интересно и увлекательно. Без скучных цифр и сухих исторических фактов. Город живой. Фокус на
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    туристов и развитие, но при этом берегут историческое наследие, религию и культуру. Очень много местных локальных полезных сувениров и интересных фишечек. Благодаря советам гида, оставшиеся 1,5 дня мы очень насыщенно и здорово провели время.

    Большое спасибо Марие за прекрасную экскурсию! Информативно, интересно и увлекательно. Без скучных цифр и сухих исторических фактовБольшое спасибо Марие за прекрасную экскурсию! Информативно, интересно и увлекательно. Без скучных цифр и сухих исторических фактовБольшое спасибо Марие за прекрасную экскурсию! Информативно, интересно и увлекательно. Без скучных цифр и сухих исторических фактовБольшое спасибо Марие за прекрасную экскурсию! Информативно, интересно и увлекательно. Без скучных цифр и сухих исторических фактовБольшое спасибо Марие за прекрасную экскурсию! Информативно, интересно и увлекательно. Без скучных цифр и сухих исторических фактовБольшое спасибо Марие за прекрасную экскурсию! Информативно, интересно и увлекательно. Без скучных цифр и сухих исторических фактовБольшое спасибо Марие за прекрасную экскурсию! Информативно, интересно и увлекательно. Без скучных цифр и сухих исторических фактовБольшое спасибо Марие за прекрасную экскурсию! Информативно, интересно и увлекательно. Без скучных цифр и сухих исторических фактов
  • О
    Оксана
    27 мая 2024
    Салам, Йошкар-Ола
    Спасибо Марии за приятную прогулку по городу! Всë было продумано, отлично организовано по времени и по маршруту. Марию очень комфортно
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    и интересно слушать. Также мы получили полезные советы, что можно еще посмотреть, и отличные рекомендации по кафе для дегустации местной кухни. Очень довольны, что выбрали эту экскурсию!

  • Д
    Дарья
    23 мая 2024
    Йошкар-Ола - мозаика визитных карточек Европы
    Евгений - отличный экскурсовод. С ним время пролетело незаметно. Информация подавалась легко, понятно и не скучно. Рекомендую данную экскурсию всем,
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    кто как и мы, впервые приехал в Йошкар-Олу. По организационным моментам тоже все было отлично: заранее связались, уточнили все моменты, вовремя встретились в оговоренном месте. Евгений, большое Вам спасибо!

  • А
    Ангелина
    20 мая 2024
    Йошкар-Ола - мозаика визитных карточек Европы
    Нам очень понравилась экскурсия от Евгения. Информативно и с юмором, время пролетело быстро.
  • Е
    Елена
    18 мая 2024
    Йошкар-Ола: первое свидание
    Приедем ещё. Думали за один день все освоим. Сказали- кроме набережной,нечего смотреть в Йошкар-Оле. Да этой набережной хватит" за глаза".
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    Подготовимся- возьмём билеты в филармонию, драмтеатр и не спеша гулять… Мы под дождем были, и всё равно в восторге. Всем рекомендую. Как в Чехии побывали. Первый раз с экскурсией обязательно. Там есть определенные часы, когда фигурки выходят. А потом уже сами не спеша!

  • А
    Алла
    16 мая 2024
    Йошкар-Ола - мозаика визитных карточек Европы
    Нашим гидом во время экскурсии был Евгений. Евгений подавал материал с юмором, сопровождал множеством старых фотографий обозреваемого. Прогулка получилась лёгкая и яркая. Способствовала этому и солнечная погода - город в лучах солнца выглядел нарядно. Спасибо, Йошкар-ола! Спасибо, Евгений!
  • А
    Александр
    15 мая 2024
    Многоликая Йошкар-Ола
    Всё понравилось, немного подвела погода.
  • А
    Александр
    10 мая 2024
    Йошкар-Ола: первое свидание
    Однозначно рекомендую Йошкар-Олу для посещения и обязательно брать экскурсию. Очень интересно было не только увидеть всю красоту города, но и послушать историю создания. Всё понравилось!
    Однозначно рекомендую Йошкар-Олу для посещения и обязательно брать экскурсию. Очень интересно было не только увидеть всю

Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле в категории «Скульптура «Йошкин кот»»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Салам, Йошкар-Ола
  2. Йошкар-Ола - мозаика визитных карточек Европы
  3. Йошкар-Ола: первое свидание
  4. Многоликая Йошкар-Ола
  5. Из Казани - в удивительную Йошкар-Олу
Какие места ещё посмотреть в Йошкар-Оле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Набережная Брюгге
  4. Скульптура «Йошкин кот»
  5. Часы «12 апостолов»
  6. Патриаршая площадь
  7. Воскресенская набережная
  8. Комплекс «Царевококшайский Кремль»
  9. Республиканский театр кукол
  10. Благовещенский собор
Сколько стоит экскурсия по Йошкар-Оле в июне 2024
Сейчас в Йошкар-Оле в категории "Скульптура «Йошкин кот»" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 1 300 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 668 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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