В честь 440-летия Йошкар-Олы в городе установили миниатюрные фигурки котят. Среди них балерина, рыбак, турист, фотограф и другие.
Присоединяйтесь к квесту и отправляйтесь на их поиски в старой и новой частях города! По пути вы увидите главные достопримечательности Йошкар-Олы, узнаете интересные факты и прикоснётесь к истории города, который называют русским Дубаем
Присоединяйтесь к квесту и отправляйтесь на их поиски в старой и новой частях города! По пути вы увидите главные достопримечательности Йошкар-Олы, узнаете интересные факты и прикоснётесь к истории города, который называют русским Дубаем
5 причин купить этот квест
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30
Что можно увидеть
Описание квеста
Вы отправитесь на поиски кота Обжорки, котёнка Василия и других членов котосемьи. По пути вам встретятся:
- Старое здание ж/д вокзала и ретро-поезд
- Театр оперы и балета Эрика Сапаева
- Центральный парк культуры и отдыха
- Площадь Девы Марии и Благовещенский собор
- Архангельская слобода
- Итальянский парк с канадскими клёнами
- Царевококшайский кремль
- Патриаршая площадь и набережная Брюгге
Мы поделимся интересными фактами, связанными с этими местами.
Организационные детали
- Квест понравится путешественникам всех возрастов
- Между удалёнными объектами мы будем перемещаться на авто
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Йошкар-Оле
Провели экскурсии для 478 туристов
Наша команда гидов более 8 лет знакомит гостей с красотами города и республики. Мы хорошо знаем историю старого и нового города, нашего края и марийского народа. Всегда открыты новым знакомствам и приятному общению. Ольга, Ирина и Людмила.Задать вопрос
Входит в следующие категории Йошкар-Олы
Похожие экскурсии из Йошкар-Олы
скидка
15%
1.5 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Привет, Йошкар-Ола: история, архитектура и культура
Познакомьтесь с Йошкар-Олой: городом уникальных памятников и богатой истории в уютной атмосфере нашей экскурсии
Начало: В районе Царевококшайского кремля
Расписание: ежедневно в 08:45, 11:45, 14:45 и 17:45
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
15001 275₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Салам, Йошкар-Ола: путешествие по марийской столице
Приглашаем на увлекательное путешествие по Йошкар-Оле, где каждый уголок скрывает свои тайны и истории
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 900₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
В трендеКрасивая и вкусная Йошкар-Ола: групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Йошкар-Олы: набережная Брюгге, купеческие дома, Архангельская слобода и марийская кухня ждут вас на этой увлекательной экскурсии
Начало: Патриаршая площадь
Расписание: ежедневно в 11:30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
25002 250₽ за человека