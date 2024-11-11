🐱 Увлекательный поиск миниатюрных фигурок котят 🏛️ Посещение главных достопримечательностей города 🚗 Перемещение на авто между удалёнными объектами 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для путешественников всех возрастов 📚 Узнаете интересные факты о Йошкар-Оле

В честь 440-летия Йошкар-Олы в городе установили миниатюрные фигурки котят. Среди них балерина, рыбак, турист, фотограф и другие. Присоединяйтесь к квесту и отправляйтесь на их поиски в старой и новой частях города! По пути вы увидите главные достопримечательности Йошкар-Олы, узнаете интересные факты и прикоснётесь к истории города, который называют русским Дубаем

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Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников

Ваш представитель в Йошкар-Оле

Ольга Ваш представитель в Йошкар-Оле

Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30

Старое здание ж/д вокзала Театр оперы и балета Эрика Сапаева Центральный парк культуры и отдыха Площадь Девы Марии Благовещенский собор Архангельская слобода Итальянский парк Царевококшайский кремль Патриаршая площадь Набережная Брюгге

Описание квеста

Вы отправитесь на поиски кота Обжорки, котёнка Василия и других членов котосемьи. По пути вам встретятся:

Старое здание ж/д вокзала и ретро-поезд

Театр оперы и балета Эрика Сапаева

Центральный парк культуры и отдыха

Площадь Девы Марии и Благовещенский собор

Архангельская слобода

Итальянский парк с канадскими клёнами

Царевококшайский кремль

Патриаршая площадь и набережная Брюгге

Мы поделимся интересными фактами, связанными с этими местами.

Организационные детали