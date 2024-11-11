Квест в Йошкар-Оле «В поисках йошкиных котят»

Отправляйтесь на увлекательный квест по Йошкар-Оле, где вы будете искать миниатюрные фигурки котят и знакомиться с историей города. Подходит для всех возрастов
В честь 440-летия Йошкар-Олы в городе установили миниатюрные фигурки котят. Среди них балерина, рыбак, турист, фотограф и другие.

Присоединяйтесь к квесту и отправляйтесь на их поиски в старой и новой частях города! По пути вы увидите главные достопримечательности Йошкар-Олы, узнаете интересные факты и прикоснётесь к истории города, который называют русским Дубаем

5 причин купить этот квест

  • 🐱 Увлекательный поиск миниатюрных фигурок котят
  • 🏛️ Посещение главных достопримечательностей города
  • 🚗 Перемещение на авто между удалёнными объектами
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для путешественников всех возрастов
  • 📚 Узнаете интересные факты о Йошкар-Оле
    • Квест в Йошкар-Оле «В поисках йошкиных котят»
    Квест в Йошкар-Оле «В поисках йошкиных котят»
    Квест в Йошкар-Оле «В поисках йошкиных котят»
    Ближайшие даты:
    Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30

    Что можно увидеть

  • Старое здание ж/д вокзала
  • Театр оперы и балета Эрика Сапаева
  • Центральный парк культуры и отдыха
  • Площадь Девы Марии
  • Благовещенский собор
  • Архангельская слобода
  • Итальянский парк
  • Царевококшайский кремль
  • Патриаршая площадь
  • Набережная Брюгге

    • Описание квеста

    Вы отправитесь на поиски кота Обжорки, котёнка Василия и других членов котосемьи. По пути вам встретятся:

    • Старое здание ж/д вокзала и ретро-поезд
    • Театр оперы и балета Эрика Сапаева
    • Центральный парк культуры и отдыха
    • Площадь Девы Марии и Благовещенский собор
    • Архангельская слобода
    • Итальянский парк с канадскими клёнами
    • Царевококшайский кремль
    • Патриаршая площадь и набережная Брюгге

    Мы поделимся интересными фактами, связанными с этими местами.

    Организационные детали

    • Квест понравится путешественникам всех возрастов
    • Между удалёнными объектами мы будем перемещаться на авто
    • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

    Выберите удобную дату из расписания

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    Ответы на вопросы

    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 2.5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Входит в следующие категории Йошкар-Олы

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