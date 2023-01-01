Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Йошкар-Олы

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Описание
Что вас ожидает:
Во время экскурсии вы познакомитесь с достопримечательностями Патриаршей площади, узнаете, какие рекорды Гиннесса были там установлены, увидите динамическую скульптурную композицию «Вход Господень в Иерусалим».
Прогуляетесь по Воскресенской набережной, побываете в самом молодом Кремле в России. Вы побываете на площади Республики и Девы Марии, сосчитаете пряничные домики Архангельской слободы, сфотографируетесь с Йошкиной кошкой, а затем, пройдете по набережной Амстердам мимо памятников Пушкину и Онегину, Рембранду и Н. В. Гоголю.
Завершится экскурсия в Национальном Музее им. Т. Евсеева (1 час) знакомством с природой, флорой, фауной Марий Эл, а также этнографией, традициями и бытом марийского народа.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Входные билеты в музей
Что не входит
Транспорт
Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Патриаршая площадь, Йошкар-Ола
Завершение: Национальный музей, Йошкар-Ола
Когда и сколько длится?
Когда: 15 апреля 11:45, 22 апреля 11:45, 29 апреля 11:45, 30 апреля 11:45
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
Пожалуйста
Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
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