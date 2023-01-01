Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Йошкар-Олы

ПростоЙошка

Отправляйтесь знакомиться с самыми знаковыми достопримечательностями Йошкар-Олы

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Отправляйтесь знакомиться с самыми знаковыми достопримечательностями Йошкар-Олы и и совершите экскурсию по Национальному музею им. Т. Евсеева, где вас ждёт знакомством с флорой и фауной Марий Эл.
ПростоЙошка
ПростоЙошка
ПростоЙошка
ПростоЙошка
ПростоЙошка
ПростоЙошка
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Во время экскурсии вы познакомитесь с достопримечательностями Патриаршей площади, узнаете, какие рекорды Гиннесса были там установлены, увидите динамическую скульптурную композицию «Вход Господень в Иерусалим».
  • Прогуляетесь по Воскресенской набережной, побываете в самом молодом Кремле в России. Вы побываете на площади Республики и Девы Марии, сосчитаете пряничные домики Архангельской слободы, сфотографируетесь с Йошкиной кошкой, а затем, пройдете по набережной Амстердам мимо памятников Пушкину и Онегину, Рембранду и Н. В. Гоголю.
  • Завершится экскурсия в Национальном Музее им. Т. Евсеева (1 час) знакомством с природой, флорой, фауной Марий Эл, а также этнографией, традициями и бытом марийского народа.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Входные билеты в музей
Что не входит
  • Транспорт
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Патриаршая площадь, Йошкар-Ола
Завершение: Национальный музей, Йошкар-Ола
Когда и сколько длится?
Когда: 15 апреля 11:45, 22 апреля 11:45, 29 апреля 11:45, 30 апреля 11:45
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь

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