Данил, Ирина и Евгений проводит ещё 6 экскурсий

Дом Пчелина и тайные ходы Прогулка 👣 начнется в старейшей части Йошкар-Олы. Вы увидите дом купца Пчелина и построенный на его средства ансамбль Вознесенского собора. Мы расскажем о связанных с ними тайных ходах, жертвоприношениях и призраках. Далее отправимся постигать культурные тайны города: посетим место основания первого театра столицы ⭐️ и раскроем, кто и когда видел здесь «призрака оперы» — бородатого мужчину в черной косоворотке — и какое отношение он имеет к винокуренному заводу.
Марийская Голгофа Вы посетите дом Булыгина, где в 30-е годы прошлого века держали, пытали и расстреливали местных жителей. Его стены пропитаны ужасом, страхом и смертью: вы отыщете следы прошлого и вспомните о временах большого террора. Кроме того, узнаете о традиционных жертвоприношениях язычников и побываете на старинных кладбищах, где в советское время разбили парк 🌳 культуры и жилой квартал. А также услышите о девушках, заманивавших пением строителей домов.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведет один из гидов из нашей команды
Если вы хотите индивидуальную экскурсию ⛳ или иное время, укажите, когда будете делать заказ: мы сможем учесть ваши пожелания и предложить удобный формат
Начало и место завершения
🚩 у Вознесенского моста
Экскурсия проводится ежедневно в 16:30
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Мы небольшая команда гидов, нас зовут Данил, Ирина и Евгений. Мы уверены, что по-настоящему и с любовью рассказать о городе может только человек, который в нем родился и живет, каждый день видит, как он меняется и развивается. Мы росли вместе с замками и дворцами на гранитных набережных и знаем, почему сегодня туристы влюбляются в него и мечтают приехать снова! История, архитектура, язычество, национальная кухня — мы с вами обсудим все, что вам будет интересно! И расскажем то, что не рассказывают другие гиды: раскроем все загадки жемчужины Поволжья — Йошкар-Олы!