Данил, Ирина и Евгений проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Дом Пчелина и тайные ходы

Прогулка 👣 начнется в старейшей части Йошкар-Олы. Вы увидите дом купца Пчелина и построенный на его средства ансамбль Вознесенского собора. Мы расскажем о связанных с ними тайных ходах, жертвоприношениях и призраках. Далее отправимся постигать культурные тайны города: посетим место основания первого театра столицы ⭐️ и раскроем, кто и когда видел здесь «призрака оперы» — бородатого мужчину в черной косоворотке — и какое отношение он имеет к винокуренному заводу.

Марийская Голгофа

Вы посетите дом Булыгина, где в 30-е годы прошлого века держали, пытали и расстреливали местных жителей. Его стены пропитаны ужасом, страхом и смертью: вы отыщете следы прошлого и вспомните о временах большого террора. Кроме того, узнаете о традиционных жертвоприношениях язычников и побываете на старинных кладбищах, где в советское время разбили парк 🌳 культуры и жилой квартал. А также услышите о девушках, заманивавших пением строителей домов.

Организационные детали