Данил, Ирина и Евгений проводит ещё 6 экскурсий

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Секреты вечерней Йошкар-Олы

Прогуляться по самым таинственным местам города и услышать его легенды

Данил, Ирина и Евгений
Данил, Ирина и Евгений – представитель из Йошкар-Олы
Вы пройдете по мистическим улицам Царевококшайска в компании краеведа и узнаете, какие истории 📖 хранят купеческие особняки, что скрывается за старинными фасадами и как на город 🏙️ повлияли язычники.

Заглянете на два дореволюционных кладбища, услышите о загадочном свистуне и посетите «страшный» дом Булыгина.
Задать вопросОбычно отвечает за 9 мин.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 900 ₽ за человека

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Секреты вечерней Йошкар-Олы
Секреты вечерней Йошкар-Олы

Что вас ожидает

Дом Пчелина и тайные ходы
Прогулка 👣 начнется в старейшей части Йошкар-Олы. Вы увидите дом купца Пчелина и построенный на его средства ансамбль Вознесенского собора. Мы расскажем о связанных с ними тайных ходах, жертвоприношениях и призраках. Далее отправимся постигать культурные тайны города: посетим место основания первого театра столицы ⭐️ и раскроем, кто и когда видел здесь «призрака оперы» — бородатого мужчину в черной косоворотке — и какое отношение он имеет к винокуренному заводу.

Марийская Голгофа
Вы посетите дом Булыгина, где в 30-е годы прошлого века держали, пытали и расстреливали местных жителей. Его стены пропитаны ужасом, страхом и смертью: вы отыщете следы прошлого и вспомните о временах большого террора. Кроме того, узнаете о традиционных жертвоприношениях язычников и побываете на старинных кладбищах, где в советское время разбили парк 🌳 культуры и жилой квартал. А также услышите о девушках, заманивавших пением строителей домов.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов из нашей команды
  • Если вы хотите индивидуальную экскурсию ⛳ или иное время, укажите, когда будете делать заказ: мы сможем учесть ваши пожелания и предложить удобный формат
Начало и место завершения
🚩 у Вознесенского моста
Секреты вечерней Йошкар-Олы
Секреты вечерней Йошкар-Олы
Секреты вечерней Йошкар-Олы
Секреты вечерней Йошкар-Олы
Секреты вечерней Йошкар-Олы
Секреты вечерней Йошкар-Олы
Секреты вечерней Йошкар-Олы

Экскурсия проводится ежедневно в 16:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Данил, Ирина и Евгений
Данил, Ирина и Евгений
Мы небольшая команда гидов, нас зовут Данил, Ирина и Евгений. Мы уверены, что по-настоящему и с любовью рассказать о городе может только человек, который в нем родился и живет, каждый день видит, как он меняется и развивается. Мы росли вместе с замками и дворцами на гранитных набережных и знаем, почему сегодня туристы влюбляются в него и мечтают приехать снова! История, архитектура, язычество, национальная кухня — мы с вами обсудим все, что вам будет интересно! И расскажем то, что не рассказывают другие гиды: раскроем все загадки жемчужины Поволжья — Йошкар-Олы!
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