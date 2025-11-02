Задать вопросы об истории и архитектуре - и найти ответ в городской среде
На прогулке я расскажу, как развивался город до революции, чем он был известен и что сохранилось. Мы обсудим современную архитектуру и отношение к ней. Покопаемся в местном фольклоре, чтобы подобрать ключик к названию города. А ещё вы узнаете, как у нас празднуют день рождения Йошкар-Олы.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Воскресенского собора
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:45
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Евгений — ваша команда гидов в Йошкар-Оле
Провели экскурсии для 11802 туристов
Привет! Мы небольшая команда профессиональных гидов, уже 8 лет проводим экскурсии по Йошкар-Оле. Мы росли вместе с замками и дворцами на гранитных набережных и знаем, почему туристы влюбляются в наш читать дальше
город и мечтают приехать снова! История, архитектура, язычество — мы с вами обсудим всё, что вам будет интересно! И расскажем то, что не рассказывают другие гиды. Если хотите узнать тайны города, то до встречи на нашей экскурсии в Йошкар-Оле!
Евгений
2 ноя 2025
Спасибо за юмор и массу полезной информации! Евгений рассказал интересные факты и дал исчерпывающийе ответы на все вопросы
Наталья
2 ноя 2025
Редко оставляю отзывы, но в данном случае хотелось бы отметить как самого экскурсовода, так и экскурсию очень положительно! Достаточно сказать, что все вместе смогло заинтересовать подростка,что он ходил, слушал и даже потом делился мнением)) очень советую, легко, с юмором, 1.5 часа пролетели быстро.
Елена
29 окт 2025
Под впечатлением от того количества и качества информации, полученного во время экскурсии. Евгений отличный рассказчик, хочется слушать ещё и ещё, очень интересно и очень рекомендую!
Александр
27 окт 2025
Очень понравилась экскурсия! Рекомендую!!!
Ольга
13 окт 2025
Отличная прогулка.
Анастасия
8 окт 2025
Экскурсия очень интересная. Полтора часа пролетают незаметно, материал подаётся очень легко. Прогулялись, поудивлялись, насладились. Спасибо большое Евгению
Анастасия
8 сен 2025
Евгений, мы в восторге от вашей экскурсии! Нам было безумно интересно погрузится в историю вашего города и узнать мельчайшие подробности.
Маршрут интересный, подача материала отличная. Не сухо, с присутствием юмора.
У нас было читать дальше
всего несколько часов, чтобы познакомится с Йошкар-алой и мы рады, что выбрали именно вас).
По вашей рекомендации, мы с мужем посетили заведение национальной кухни и остались приятно удивлены, было очень вкусно 😋.
Ещё раз благодарим и желаем вам много туристов и процветания вашему городу.
Оксана
25 авг 2025
Не смотря на дождь было интересно и познавательно
Ольга
14 авг 2025
Добрый день!) совершенно неожиданно попали в город Йошкар-Алу. Выбрали экскурсию, Евгений с юмором и доступно познакомил с центром города. Благодарим за приятное проведение времени. Все четко и понятно! Рекомендую к посещению.
Мария
6 авг 2025
Йошкар-Ола это открытие и полная неожиданность для нас. Такая красота все достопримечательности в пешей доступности. Благодаря экскурсоводу Евгению, узнали много интересного про каждое здание (как строилось, какое значение, тайные символы) это очень интересно. Рассказывает живо, в меру юмора, сарказма, хорошая подача материала, отвечает на вопросы. Очень понравилось, рекомендую 👍.
Гульназ
4 авг 2025
Экскурсия впечатлила. Очень легко и интересно была преподнесена информация. Рассказ с долей юмора. На экскурсии были остановки, на которых были интересные рассказы о достопримечательностях и свободное время для фотографирования. Единственное пожелание: хотелось бы, чтоб экскурсовод всё таки как-то выходил на связь перед экскурсией. Ведь при бронировании было написано, что экскурсовод выйдет с вами на связь. Евгению большое спасибо!
Елена
1 авг 2025
Экскурсию вела Мария. Великолепный гид, с очень приятным голосом. Показала все основные достопримечательности, темой владеет, на все интересующие вопросы ответила. Рассказала о национальной кухне, показала, где можно пообедать и попробовать читать дальше
эти блюда. Показала, что раньше представлял из себя город. Самостоятельно посмотрели на чудо-школу - даже не представляю, каково учиться в настоящем замке. Это какой-то Марийский Хогвартс. Йошкар-Ола очень впечатлила. Особенно 12 апостолов. Мне кажется, в России такого больше нет. Все-таки бывший губернатор Маргелов уникальная личность - на пустом месте построить за короткое время такой грандиозный центр города! Пожалели, что приехали на один день. Лучше приезжать на 2 дня, спокойно прогуляться по городу, обойти площади, парки, найти всех йошкиных котов, покататься на катамаране и с воды посмотреть на набережные. Люди в городе очень отзывчивые, добрые и гордятся своим городом. Национальная кухня тоже очень понравилась. Удобное место встречи - рядом бесплатная парковка. Все предусмотрено. Рядом же Кремль, где есть туалет, что немаловажно для путников издалека.
Кузицын
1 авг 2025
Отличная обзорная экскурсия. Спасибо Марии гиду. Единственное была путаница с местом сбора группы,но по телефону все нашлись.
Анастасия
30 июл 2025
Очень интересная экскурсия
Наталья
22 июл 2025
Отличная экскурсия! Евгений рассказывает на понятном для всех языке). Сын-подросток, при всей нелюбви к подобным мероприятиям, как и у большинства подростков, усвоил материал и в процессе дальнейшей прогулки использовал полученные знания в дискуссиях с отцом. Экскурсия прошла легко, позитивно, не смотря на моросящий дождик