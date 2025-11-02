На прогулке я расскажу, как развивался город до революции, чем он был известен и что сохранилось. Мы обсудим современную архитектуру и отношение к ней. Покопаемся в местном фольклоре, чтобы подобрать ключик к названию города. А ещё вы узнаете, как у нас празднуют день рождения Йошкар-Олы.

Время начала: 11:45

Описание экскурсии

История. Обсудим несколько легенд о происхождении Йошкар-Олы и поищем подтверждение одной из них в старой части города.

Название города. Имеет ли к нему отношение всемирно известная американская компания и что думают местные жители о переименовании.

Царёвококшайский кремль и купеческие дома Кореповых и Булыгиных. Как особняки «ревнуют» туристов к кремлю и борются за внимание.

Воскресенская набережная. Как итальянское Возрождение повлияло на строительство обычного забора и почему часть стены пришлось снести через пару лет после возведения.

Патриаршая площадь. Как за пять лет болото превратилось в главную городскую площадь.

Памятник Петру и Февронии. Здесь вы узнаете такой секрет, из-за которого, вероятно, не сможете загадать желание…

Набережная Брюгге. Поищем следы масонов, чтобы понять, был ли заговор при строительстве города.

Кафедральный собор. Разберёмся, есть ли тайные смыслы у памятников на главной площади республики.

Архангельская слобода. «Ласточкины» секреты: какое отношение имеет Крым к Йошкар-Оле и почему хвост ласточки вписали в местную архитектуру.

Бульвар Чавайна. Советские загадки необычной планировки улиц и послевоенных домов.

Вознесенская улица. Найдём кладбище и поговорим о марийской религии. В каких богов верят, какие обряды соблюдают и где молятся в городе.

Организационные детали

