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Подготовимся- возьмём билеты в филармонию, драмтеатр и не спеша гулять… Мы под дождем были, и всё равно в восторге. Всем рекомендую. Как в Чехии побывали. Первый раз с экскурсией обязательно. Там есть определенные часы, когда фигурки выходят. А потом уже сами не спеша!