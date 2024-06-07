Патриаршая площадь – экскурсии в Йошкар-Оле

Найдено 7 экскурсий в категории «Патриаршая площадь» в Йошкар-Оле, цены от 1 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Привет, Йошкар-Ола
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
331 отзыв
Популярное предложение
Привет, Йошкар-Ола: история, архитектура и культура
Познакомьтесь с Йошкар-Олой: городом уникальных памятников и богатой истории в уютной атмосфере нашей экскурсии
Начало: В районе Царевококшайского кремля
Расписание: ежедневно в 08:45, 11:45, 14:45 и 17:45
Сегодня в 17:45
Завтра в 08:45
1 200 за человека
Салам, Йошкар-Ола
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
173 отзыва
Салам, Йошкар-Ола: путешествие по марийской столице
Приглашаем на увлекательное путешествие по Йошкар-Оле, где каждый уголок скрывает свои тайны и истории
10 июня в 09:30
13 июня в 09:00
3 900 за всё до 5 чел.
Йошкар-Ола: первое свидание
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
20 отзывов
Йошкар-Ола: первое свидание с историей и культурой
Познакомьтесь с душой Марий Эл в увлекательной прогулке по Йошкар-Оле с персональным гидом
Начало: У Царевококшайского кремля
14 июня в 12:30
19 июня в 10:15
3 700 за всё до 8 чел.
Из Казани - в удивительную Йошкар-Олу
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
9 отзывов
Из Казани в Йошкар-Олу: путешествие по сказочным местам
Познакомьтесь с удивительным городом Йошкар-Ола, где средневековая Европа встречается с русской историей
Завтра в 08:00
19 июня в 08:00
20 000 за всё до 4 чел.
Зимняя Йошкар-Ола: гуляем с Иван-чаем
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
11 отзывов
Зимняя Йошкар-Ола: гуляем с Иван-чаем - уют и тепло истории
Погрузитесь в зимнюю сказку Йошкар-Олы, где каждый уголок скрывает частицу истории и уют Иван-чая
Начало: У Благовещенской башни
10 июня в 10:30
13 июня в 10:00
4 000 за всё до 8 чел.
Знакомьтесь, Йошкар-Ола! Обзорная групповая экскурсия + Национальный музей
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
9 отзывов
Знакомство с Йошкар-Олой: обзорная экскурсия и музей Евсеева
Откройте сердце Йошкар-Олы в компании опытного гида и узнайте уникальные истории, скрытые за каменными фасадами
Начало: на Патриаршей площади
1 300 за человека
Игровая экскурсия по Йошкар-Оле «Верю - не верю»
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
Игровая экскурсия в Йошкар-Оле: отгадайте загадки истории города
Захватывающее приключение ждёт вас в Йошкар-Оле! Откройте город с новой стороны, играя и учась
Начало: у памятника Пушкину и Онегину
1 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валентина
    7 июня 2024
    Привет, Йошкар-Ола
    Спасибо за экскурсию! Наш экскурсовод Евгений очень понравился нашей группе, молодой и красивый, приятно слушать и смотреть на таких молодых
    читать дальше

    людей. Евгений порекомендовал где купить сувениры, напитки и куда сходить на обед. С обедом договорился, забронировал нам столик, посоветовал что заказать из национальной кухни.

    Спасибо за экскурсию! Наш экскурсовод Евгений очень понравился нашей группе, молодой и красивый, приятно слушать иСпасибо за экскурсию! Наш экскурсовод Евгений очень понравился нашей группе, молодой и красивый, приятно слушать и
  • И
    Ирина
    6 июня 2024
    Привет, Йошкар-Ола
    Прекрасная экскурсия! Благодарим!
  • Н
    Наталья
    4 июня 2024
    Привет, Йошкар-Ола
    Были в Йошкар Оле группой с детьми. Евгений отличный рассказчик. Не скучал никто.
  • А
    Анастасия
    2 июня 2024
    Из Казани - в удивительную Йошкар-Олу
    Прекрасный день в Йошкар-Оле, Руслан забрал прямо из-за аэропорта, что было очень удобно, машина комфортная и просторная. Этот маленький город
    читать дальше

    удивил своей красотой и необычностью, а гид своими интересными рассказами и фактами из истории! Отдельное спасибо Руслану за фото, которые будут памятью из этого путешествия! Благодарю от всей души!!!

  • М
    Маргарита
    1 июня 2024
    Салам, Йошкар-Ола
    Большая благодарность Марии за экскурсию! Отдельное спасибо за то, что не постеснялась и прочла красивое стихотворение на марийском языке на камеру!
  • Е
    Екатерина
    31 мая 2024
    Салам, Йошкар-Ола
    Большое спасибо Марие за прекрасную экскурсию! Информативно, интересно и увлекательно. Без скучных цифр и сухих исторических фактов. Город живой. Фокус на
    читать дальше

    туристов и развитие, но при этом берегут историческое наследие, религию и культуру. Очень много местных локальных полезных сувениров и интересных фишечек. Благодаря советам гида, оставшиеся 1,5 дня мы очень насыщенно и здорово провели время.

    Большое спасибо Марие за прекрасную экскурсию! Информативно, интересно и увлекательно. Без скучных цифр и сухих исторических фактовБольшое спасибо Марие за прекрасную экскурсию! Информативно, интересно и увлекательно. Без скучных цифр и сухих исторических фактовБольшое спасибо Марие за прекрасную экскурсию! Информативно, интересно и увлекательно. Без скучных цифр и сухих исторических фактовБольшое спасибо Марие за прекрасную экскурсию! Информативно, интересно и увлекательно. Без скучных цифр и сухих исторических фактовБольшое спасибо Марие за прекрасную экскурсию! Информативно, интересно и увлекательно. Без скучных цифр и сухих исторических фактовБольшое спасибо Марие за прекрасную экскурсию! Информативно, интересно и увлекательно. Без скучных цифр и сухих исторических фактовБольшое спасибо Марие за прекрасную экскурсию! Информативно, интересно и увлекательно. Без скучных цифр и сухих исторических фактовБольшое спасибо Марие за прекрасную экскурсию! Информативно, интересно и увлекательно. Без скучных цифр и сухих исторических фактов
  • О
    Оксана
    27 мая 2024
    Салам, Йошкар-Ола
    Спасибо Марии за приятную прогулку по городу! Всë было продумано, отлично организовано по времени и по маршруту. Марию очень комфортно
    читать дальше

    и интересно слушать. Также мы получили полезные советы, что можно еще посмотреть, и отличные рекомендации по кафе для дегустации местной кухни. Очень довольны, что выбрали эту экскурсию!

  • Е
    Елена
    18 мая 2024
    Йошкар-Ола: первое свидание
    Приедем ещё. Думали за один день все освоим. Сказали- кроме набережной,нечего смотреть в Йошкар-Оле. Да этой набережной хватит" за глаза".
    читать дальше

    Подготовимся- возьмём билеты в филармонию, драмтеатр и не спеша гулять… Мы под дождем были, и всё равно в восторге. Всем рекомендую. Как в Чехии побывали. Первый раз с экскурсией обязательно. Там есть определенные часы, когда фигурки выходят. А потом уже сами не спеша!

  • А
    Александр
    10 мая 2024
    Йошкар-Ола: первое свидание
    Однозначно рекомендую Йошкар-Олу для посещения и обязательно брать экскурсию. Очень интересно было не только увидеть всю красоту города, но и послушать историю создания. Всё понравилось!
    Однозначно рекомендую Йошкар-Олу для посещения и обязательно брать экскурсию. Очень интересно было не только увидеть всю
  • Н
    Наталья
    3 мая 2024
    Йошкар-Ола: первое свидание
    Спасибо Ольге за интересную экскурсию, и хотя нам не хватило времени (по нашей причине мы были ограничены во времени) максимальная информация была получена! Осталось желание приехать еще раз!

Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле в категории «Патриаршая площадь»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Йошкар-Оле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Привет, Йошкар-Ола
  2. Салам, Йошкар-Ола
  3. Йошкар-Ола: первое свидание
  4. Из Казани - в удивительную Йошкар-Олу
  5. Зимняя Йошкар-Ола: гуляем с Иван-чаем
Какие места ещё посмотреть в Йошкар-Оле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Набережная Брюгге
  4. Скульптура «Йошкин кот»
  5. Часы «12 апостолов»
  6. Патриаршая площадь
  7. Воскресенская набережная
  8. Комплекс «Царевококшайский Кремль»
  9. Республиканский театр кукол
  10. Благовещенский собор
Сколько стоит экскурсия по Йошкар-Оле в июне 2024
Сейчас в Йошкар-Оле в категории "Патриаршая площадь" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 1 000 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 553 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Купите самую интересную из 7 экскурсий в Йошкар-Оле на 2024 год по теме «Патриаршая площадь», 553 ⭐ отзыва, цены от 1000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам