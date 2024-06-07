1 чел.
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Мини-группа
1.5 часа
Популярное предложение
Привет, Йошкар-Ола: история, архитектура и культура
Познакомьтесь с Йошкар-Олой: городом уникальных памятников и богатой истории в уютной атмосфере нашей экскурсии
Начало: В районе Царевококшайского кремля
Расписание: ежедневно в 08:45, 11:45, 14:45 и 17:45
Сегодня в 17:45
Завтра в 08:45
1 200₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Салам, Йошкар-Ола: путешествие по марийской столице
Приглашаем на увлекательное путешествие по Йошкар-Оле, где каждый уголок скрывает свои тайны и истории
10 июня в 09:30
13 июня в 09:00
3 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Йошкар-Ола: первое свидание с историей и культурой
Познакомьтесь с душой Марий Эл в увлекательной прогулке по Йошкар-Оле с персональным гидом
Начало: У Царевококшайского кремля
14 июня в 12:30
19 июня в 10:15
3 700₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
9 часов
Из Казани в Йошкар-Олу: путешествие по сказочным местам
Познакомьтесь с удивительным городом Йошкар-Ола, где средневековая Европа встречается с русской историей
Завтра в 08:00
19 июня в 08:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Зимняя Йошкар-Ола: гуляем с Иван-чаем - уют и тепло истории
Погрузитесь в зимнюю сказку Йошкар-Олы, где каждый уголок скрывает частицу истории и уют Иван-чая
Начало: У Благовещенской башни
10 июня в 10:30
13 июня в 10:00
4 000₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
3 часа
Знакомство с Йошкар-Олой: обзорная экскурсия и музей Евсеева
Откройте сердце Йошкар-Олы в компании опытного гида и узнайте уникальные истории, скрытые за каменными фасадами
Начало: на Патриаршей площади
1 300₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Игровая экскурсия в Йошкар-Оле: отгадайте загадки истории города
Захватывающее приключение ждёт вас в Йошкар-Оле! Откройте город с новой стороны, играя и учась
Начало: у памятника Пушкину и Онегину
1 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалентина7 июня 2024Спасибо за экскурсию! Наш экскурсовод Евгений очень понравился нашей группе, молодой и красивый, приятно слушать и смотреть на таких молодых
- ИИрина6 июня 2024Прекрасная экскурсия! Благодарим!
- ННаталья4 июня 2024Были в Йошкар Оле группой с детьми. Евгений отличный рассказчик. Не скучал никто.
- ААнастасия2 июня 2024Прекрасный день в Йошкар-Оле, Руслан забрал прямо из-за аэропорта, что было очень удобно, машина комфортная и просторная. Этот маленький город
- ММаргарита1 июня 2024Большая благодарность Марии за экскурсию! Отдельное спасибо за то, что не постеснялась и прочла красивое стихотворение на марийском языке на камеру!
- ЕЕкатерина31 мая 2024Большое спасибо Марие за прекрасную экскурсию! Информативно, интересно и увлекательно. Без скучных цифр и сухих исторических фактов. Город живой. Фокус на
- ООксана27 мая 2024Спасибо Марии за приятную прогулку по городу! Всë было продумано, отлично организовано по времени и по маршруту. Марию очень комфортно
- ЕЕлена18 мая 2024Приедем ещё. Думали за один день все освоим. Сказали- кроме набережной,нечего смотреть в Йошкар-Оле. Да этой набережной хватит" за глаза".
- ААлександр10 мая 2024Однозначно рекомендую Йошкар-Олу для посещения и обязательно брать экскурсию. Очень интересно было не только увидеть всю красоту города, но и послушать историю создания. Всё понравилось!
- ННаталья3 мая 2024Спасибо Ольге за интересную экскурсию, и хотя нам не хватило времени (по нашей причине мы были ограничены во времени) максимальная информация была получена! Осталось желание приехать еще раз!
Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле в категории «Патриаршая площадь»
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