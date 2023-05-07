Йошкар-Ола и частичка марийской истории + Чудо-кони

Индивидуальная экскурсия по Йошкар-Оле: посетите район Оршанка и святой источник

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Увидим марийских чудо-коней, побываем на святом источнике, осмотрим старинную церковь XVI века и обязательно увезем с собой частичку истории нашего края.
Йошкар-Ола и частичка марийской истории + Чудо-кони
Йошкар-Ола и частичка марийской истории + Чудо-кони
Йошкар-Ола и частичка марийской истории + Чудо-кони
Йошкар-Ола и частичка марийской истории + Чудо-кони
Йошкар-Ола и частичка марийской истории + Чудо-кони
Йошкар-Ола и частичка марийской истории + Чудо-кони
Ближайшие даты:
7
мая
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мая
9
мая
10
мая
11
мая
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Стартуем на Набережной Брюгге;
  • Осматриваем Патриаршую площадь с памятником патриарху Алексию, часами «12 апостолов» и замком Нойшванштайн — кукольным театром;
  • Заглянем в Царевококшайский кремль;
  • Дойдем до площади Оболенского-Ноготкова;
  • Сфотографируемся с Йошкиным котом;
  • Прогуляемся по Гоголевском бульвару и Бульвару Чавайна;
  • Осмотрим Парк культуры и отдыха;
  • Пройдемся по набережной Амстердам;
  • Завершим экскурсию на площади Пресвятой Девы Марии (площади Республики), где расположился самый высокий храм города, живописный фонтан со скульптурой Архангела Гавриила и Архангельская слобода — европейские домики с колоритными кафе и сувенирными магазинами;
  • Обед в кафе города (в стоимость тура не включено);
  • Экскурсия в Чудо-школу. Поездка в конноспортивный комплекс Чудо-кони;
  • Поездка в район Оршанка;
  • Музей крестьянского труда и быта, на святой источник;
  • Поездка деревню Кучки в музей гармонии и в церковь XVI века.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Начало в 09:45.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Сопровождение группы
Что не входит
  • Обед в кафе города
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ленинский пр. , 24А, Йошкар-Ола
Завершение: Патриаршая площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Пешеходные
Можно с детьми
На весь день

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