Индивидуальная экскурсия по Йошкар-Оле: посетите район Оршанка и святой источник
Увидим марийских чудо-коней, побываем на святом источнике, осмотрим старинную церковь XVI века и обязательно увезем с собой частичку истории нашего края.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Стартуем на Набережной Брюгге;
- Осматриваем Патриаршую площадь с памятником патриарху Алексию, часами «12 апостолов» и замком Нойшванштайн — кукольным театром;
- Заглянем в Царевококшайский кремль;
- Дойдем до площади Оболенского-Ноготкова;
- Сфотографируемся с Йошкиным котом;
- Прогуляемся по Гоголевском бульвару и Бульвару Чавайна;
- Осмотрим Парк культуры и отдыха;
- Пройдемся по набережной Амстердам;
- Завершим экскурсию на площади Пресвятой Девы Марии (площади Республики), где расположился самый высокий храм города, живописный фонтан со скульптурой Архангела Гавриила и Архангельская слобода — европейские домики с колоритными кафе и сувенирными магазинами;
- Обед в кафе города (в стоимость тура не включено);
- Экскурсия в Чудо-школу. Поездка в конноспортивный комплекс Чудо-кони;
- Поездка в район Оршанка;
- Музей крестьянского труда и быта, на святой источник;
- Поездка деревню Кучки в музей гармонии и в церковь XVI века.
Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Начало в 09:45.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание
- Сопровождение группы
- Что не входит
- Обед в кафе города
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ленинский пр. , 24А, Йошкар-ОлаЗавершение: Патриаршая площадь
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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