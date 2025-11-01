Экскурсия по Йошкар-Оле предлагает уникальную возможность познакомиться с городом через его главные достопримечательности. Площадь И.А.
Оболенского-Ноготкова в венецианском стиле, скульптуры "Йошкин кот" и "Йошкина кошка", а также Царёвококшайский кремль с пушками и мини-музеями.
В ходе прогулки по набережным и площадям можно узнать о развитии города и его архитектурных феноменах. Это идеальный способ понять, как Йошкар-Ола изменилась за последние годы
6 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальная архитектура
- 🐱 Знаменитые скульптуры
- ⛪ Исторические площади
- 🌉 Живописные набережные
- 🎭 Театры и культурные объекты
- 📜 История и культура марийского народа
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30
Что можно увидеть
- Площадь И.А. Оболенского-Ноготкова
- Площадь Ленина
- Набережная Амстердам
- Воскресенская набережная
- Площадь Республики и Пресвятой Девы Марии
- Царёвококшайский кремль
- Патриаршая площадь
Описание экскурсии
- Площадь И. А. Оболенского-Ноготкова, оформленная в венецианском стиле. Мы осмотрим несколько памятников, городские часы «Явление иконы Божией матери Троеручица», передадим привет «Йошкиному коту»
- Площадь Ленина, где расположены два театра и два главных вуза города
- Набережная Амстердам в голландском стиле. Украшена памятниками Пушкину, Гоголю, Рембранту
- Воскресенская набережная с православными храмами
- Площадь Республики и Пресвятой Девы Марии. Вы увидите кафедральный собор Благовещения Пресвятой Богородицы, памятник Деве Марии, памятник-фонтан архангелу Гавриилу, Благовещенскую башню и скульптуру «Йошкина кошка»
- Царёвококшайский кремль с пушками, галереями, мини-музеями и «Древом любви и желаний»
- Патриаршая площадь. Изучим памятник патриарху Алексию II, памятник-фонтан святым Петру и Февронии, Республиканский театр кукол и динамическую композицию на городских часах «Вход господень в Иерусалим» («12 апостолов»)
Во время экскурсии поговорим о том, когда появился город и как он развивался в разные времена. Обсудим, благодаря чему и по чьей инициативе Йошкар-Ола сильно изменилась за последние годы. Вы узнаете подробности застройки и планы на дальнейшее развитие.
Организационные детали
- Протяжённость пешеходного маршрута — около 3 км
- Достопримечательности осматриваем снаружи, по желанию можем зайти в некоторые храмы
- Экскурсию для вас проведёт Ирина или Алексей
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Йошкар-Оле
Провели экскурсии для 540 туристов
Мы Ирина и Алексей — напарники, коллеги-гиды. Проведём небанальную экскурсию по Йошкар-Оле. Расскажем честно, с любовью и без прикрас о городе и республике. Проводим экскурсии с учётом ваших пожеланий. С нами вы увидите город в новом свете и познакомитесь с ним с лучшей его стороны.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 43 отзывов
Фотографии от путешественников
а
алина
1 ноя 2025
Алексей, замечательный гид. Рассказывает очень интересно, знаток города и достопримечательностей. Программа обширная, интересная и познавательная.
Рекомендую всем.
М
Мария
14 окт 2025
Очень понравилась экскурсия и гид Алексей! Все интересно рассказал и показал! Большое спасибо 👍
О
Олег
12 окт 2025
Очень понравилась экскурсия, которую для нас провел Алексей. Узнали много нового. За два с лишним часа прошли большую часть знаковых мест. Интересно было слушать. Время провели с пользой. Рекомендую!!
О
Ольга
12 окт 2025
Хорошая экскурсия. Чуть суховата подача информации, без азарта
Д
Денис
5 окт 2025
Алексей провел экскурсию очень спокрйео и продумано, чтобы без спешки успеть к двум часам с композициями, при этом показав и рассказав про основные примечательные места города. Считаю, что для первого знакомства с городом очень хорошая экскурсия
м
максим
2 окт 2025
Отличный экскурсовод, красивая, уютная, гостеприимная Йошкар-Ола! Владение материала безупречное. Очень много интересных фактов, замечательная подача. Интересно было людям разного возраста, с разной вовлеченностью, настроем. Корректный, вежливый, приятный молодой человек. Самый высший балл!
В
Владимир
29 сен 2025
Алексей интересный и знающий город гид. Время экскурссии прошло незаметно. Узнали интересные и необычные факты о истории города и традиции народа.
Ксения
28 сен 2025
Алексей нас очень поразил - с ходу мог ответить на любой вопрос, исторический, социальный, культурный и тд по Йошкар-Оле, все без спешки, но очень интересно показал и рассказал, в аккурат успели посмотреть две самые популярные передвижные композиции
Светлана
27 сен 2025
Выражаем Ирине искреннюю благодарность за нашу чудесную прогулку по городу. За два часа Ирина показала нам все визитные карточки, рассказывала с душой и любовью к своему городу🌸🌸🌸 Хорошо поставленная речь,
Наталья
10 сен 2025
Все прошло замечательно и познавательно. Много интересного увидели, может быть даже то, на что без гида бы не обратили внимание. Экскурсия прошла легко и без проблем
Дмитрий
26 авг 2025
Всё прошло отлично. Алексей нам все рассказал и показал. Мы довольны!
Ирина
25 авг 2025
Экскурсия понравилась. Два часа - это идеальный вариант для пешеходной прогулки. Успели посмотреть все яркие достопримечательности города. Алексей с удовольствием отвечал на все вопросы, рассказывал об истории республики Марий Эл и о ее настоящем. Рекомендую.
Т
Татьяна
20 авг 2025
Очень понравилось время проведенное с экскурсоводом Ириной! Очень интересно и увлекательно все поведала.
О
Оксана
19 авг 2025
Экскурсия была очень интересная и познавательная. Спасибо Алексею. Однозначно рекомендую
Е
Елена
16 авг 2025
В полном восторге от города и экскурсии. Алексей замечательный экскурсовод и рассказчик. Маршрут экскурсии построен оптимально. Мы начали с современной Великолепной Йошкар Олы, а затем прошли по району советской застройки. 2,5 часа пролетели не заметно. Обязательно еще раз приедем в этот город, чтобы погулять по его улицам вместе с Алексеем.
Входит в следующие категории Йошкар-Олы
