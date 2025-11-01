а алина Алексей, замечательный гид. Рассказывает очень интересно, знаток города и достопримечательностей. Программа обширная, интересная и познавательная.

Рекомендую всем.

М Мария Очень понравилась экскурсия и гид Алексей! Все интересно рассказал и показал! Большое спасибо 👍

О Олег Очень понравилась экскурсия, которую для нас провел Алексей. Узнали много нового. За два с лишним часа прошли большую часть знаковых мест. Интересно было слушать. Время провели с пользой. Рекомендую!!

О Ольга Хорошая экскурсия. Чуть суховата подача информации, без азарта

Д Денис Алексей провел экскурсию очень спокрйео и продумано, чтобы без спешки успеть к двум часам с композициями, при этом показав и рассказав про основные примечательные места города. Считаю, что для первого знакомства с городом очень хорошая экскурсия

м максим Отличный экскурсовод, красивая, уютная, гостеприимная Йошкар-Ола! Владение материала безупречное. Очень много интересных фактов, замечательная подача. Интересно было людям разного возраста, с разной вовлеченностью, настроем. Корректный, вежливый, приятный молодой человек. Самый высший балл!

В Владимир Алексей интересный и знающий город гид. Время экскурссии прошло незаметно. Узнали интересные и необычные факты о истории города и традиции народа.

Ксения Алексей нас очень поразил - с ходу мог ответить на любой вопрос, исторический, социальный, культурный и тд по Йошкар-Оле, все без спешки, но очень интересно показал и рассказал, в аккурат успели посмотреть две самые популярные передвижные композиции

Светлана читать дальше внимание к деталям и эрудиция гида - это всегда залог прекрасной экскурсии. Всем рекомендуем Ирину!!! Дополнительно гид дала много полезных рекомендаций по городу и приятным мелочам и вкусности, которые можно захватить с собой на память😊



PS Ирина сертифицированный гид, а исходя из нашего богатого опыта путешествий - это всегда значит, что реальность превзойдет ожидания. Выражаем Ирине искреннюю благодарность за нашу чудесную прогулку по городу. За два часа Ирина показала нам все визитные карточки, рассказывала с душой и любовью к своему городу🌸🌸🌸 Хорошо поставленная речь,

Наталья Все прошло замечательно и познавательно. Много интересного увидели, может быть даже то, на что без гида бы не обратили внимание. Экскурсия прошла легко и без проблем

Дмитрий Всё прошло отлично. Алексей нам все рассказал и показал. Мы довольны!

Ирина Экскурсия понравилась. Два часа - это идеальный вариант для пешеходной прогулки. Успели посмотреть все яркие достопримечательности города. Алексей с удовольствием отвечал на все вопросы, рассказывал об истории республики Марий Эл и о ее настоящем. Рекомендую.

Т Татьяна Очень понравилось время проведенное с экскурсоводом Ириной! Очень интересно и увлекательно все поведала.

О Оксана Экскурсия была очень интересная и познавательная. Спасибо Алексею. Однозначно рекомендую