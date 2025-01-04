Церковь Иоанна Предтечи – экскурсии в Йошкар-Оле

Найдено 3 экскурсии в категории «Церковь Иоанна Предтечи» в Йошкар-Оле, цены от 5000 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Красавица Йошкар-Ола
Пешая
2 часа
20 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Экскурсия по Йошкар-Оле: архитектурные стили и исторические памятники
Погрузитесь в атмосферу Йошкар-Олы, города с уникальными архитектурными стилями и богатой историей. Вас ждут динамические часы, храмы и памятники
Начало: Царевококшайский Кремль, ул. Вознесенская, 58
Расписание: По вторникам, субботам, воскресеньям, праздничным дням и летом все дни c 09:00 до 17:00.
Сегодня в 15:00
4 мая в 09:00
5000 ₽ за экскурсию
Йошкар-Ола и частичка марийской истории + чудо-кони
На автобусе
6 часов
Индивидуальная
Йошкар-Ола и частичка марийской истории + чудо-кони
Познакомьтесь с удивительными местами Йошкар-Олы, насладитесь прогулкой по историческим улицам и ощутите дух марийской культуры в уникальной экскурсии
Начало: Ленинский проспект, 24А, Йошкар-Ола
Расписание: Ежедневно в 9:45
4 мая в 09:45
6 мая в 09:45
7900 ₽ за человека
Йошкар-Ола удивительная
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
Йошкар-Ола удивительная
Откройте для себя Йошкар-Олу - город, где история встречается с современностью. Прогуляйтесь по улицам, где каждый уголок рассказывает свою историю
Начало: Ул. Вознесенской, д. 49 («Дом Кореповой»)
Расписание: По договорённости с гидом.
Сегодня в 11:30
2 мая в 17:30
5000 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    4 января 2025
    Красавица Йошкар-Ола
    Наверное легче рассказать, что мы не увидели. Оксана прекрасный гид, который от души и всего сердца рассказывает о любимом городе.
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    Оксана глубоко знающий свою историю и историю города человек. Мне кажется, если бы мы завтра снова пошли на экскурсию, мы бы ни грамма не пожалели снова. У Оксаны в заранее много интересных историй и рассказов. Всем своим буду рекомендовать.

  • А
    Анастасия
    10 декабря 2024
    Красавица Йошкар-Ола
    Только положительные эмоции от гида. Особенно понравилось, что удалось заинтересовать ребёнка. Увидели все достопримечательности в хорошей компании. Плюс получили дельные советы что и где можно выгоднее купить.
  • А
    Анна
    19 июля 2024
    Красавица Йошкар-Ола
    Спасибо за увлекательную экскурсию, работал профессионал!!! Рекомендуем!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле в категории «Церковь Иоанна Предтечи»

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  6. Воскресенская набережная
  7. Комплекс «Царевококшайский Кремль»
  8. Скульптура «Йошкин кот»
  9. Архангельская слобода
  10. Республиканский театр кукол
Сколько стоит экскурсия по Йошкар-Оле в апреле 2025
Сейчас в Йошкар-Оле в категории "Церковь Иоанна Предтечи" можно забронировать 3 экскурсии от 5000 до 7900. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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