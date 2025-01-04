Индивидуальная
до 1 чел.
Экскурсия по Йошкар-Оле: архитектурные стили и исторические памятники
Погрузитесь в атмосферу Йошкар-Олы, города с уникальными архитектурными стилями и богатой историей. Вас ждут динамические часы, храмы и памятники
Начало: Царевококшайский Кремль, ул. Вознесенская, 58
Расписание: По вторникам, субботам, воскресеньям, праздничным дням и летом все дни c 09:00 до 17:00.
Сегодня в 15:00
4 мая в 09:00
5000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
Йошкар-Ола и частичка марийской истории + чудо-кони
Познакомьтесь с удивительными местами Йошкар-Олы, насладитесь прогулкой по историческим улицам и ощутите дух марийской культуры в уникальной экскурсии
Начало: Ленинский проспект, 24А, Йошкар-Ола
Расписание: Ежедневно в 9:45
4 мая в 09:45
6 мая в 09:45
7900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Йошкар-Ола удивительная
Откройте для себя Йошкар-Олу - город, где история встречается с современностью. Прогуляйтесь по улицам, где каждый уголок рассказывает свою историю
Начало: Ул. Вознесенской, д. 49 («Дом Кореповой»)
Расписание: По договорённости с гидом.
Сегодня в 11:30
2 мая в 17:30
5000 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна4 января 2025Наверное легче рассказать, что мы не увидели. Оксана прекрасный гид, который от души и всего сердца рассказывает о любимом городе.
- ААнастасия10 декабря 2024Только положительные эмоции от гида. Особенно понравилось, что удалось заинтересовать ребёнка. Увидели все достопримечательности в хорошей компании. Плюс получили дельные советы что и где можно выгоднее купить.
- ААнна19 июля 2024Спасибо за увлекательную экскурсию, работал профессионал!!! Рекомендуем!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле в категории «Церковь Иоанна Предтечи»
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