10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Йошкар-Ола встречает гостей уникальной архитектурой и духом истории.



Вас ждет погружение в мир красоты и традиций, где каждый шаг раскрывает новые страницы прошлого и настоящего.



Индивидуальная экскурсия «Невероятная Йошкар-Ола» позволит вам не просто увидеть, но и почувствовать город, его атмосферу и живописные уголки.



Ваш личный гид откроет вам главные и скрытые достопримечательности, расскажет увлекательные истории и легенды, которые сделают ваше пребывание незабываемым

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучше всего посетить Йошкар-Олу летом, в июне, июле и августе. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, город оживает и радует туристов. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также приятно гулять, но возможны дожди и прохлада. Зимой, с ноября по апрель, город покрыт снегом, что добавляет особого шарма, но требует тёплой одежды и готовности к холодам.

Сейчас август — это идеальное время.