10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Йошкар-Ола встречает гостей уникальной архитектурой и духом истории.
Вас ждет погружение в мир красоты и традиций, где каждый шаг раскрывает новые страницы прошлого и настоящего.
Индивидуальная экскурсия «Невероятная Йошкар-Ола» позволит вам не просто увидеть, но и почувствовать город, его атмосферу и живописные уголки.
Ваш личный гид откроет вам главные и скрытые достопримечательности, расскажет увлекательные истории и легенды, которые сделают ваше пребывание незабываемым
Вас ждет погружение в мир красоты и традиций, где каждый шаг раскрывает новые страницы прошлого и настоящего.
Индивидуальная экскурсия «Невероятная Йошкар-Ола» позволит вам не просто увидеть, но и почувствовать город, его атмосферу и живописные уголки.
Ваш личный гид откроет вам главные и скрытые достопримечательности, расскажет увлекательные истории и легенды, которые сделают ваше пребывание незабываемым
6 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Уникальные набережные в европейском стиле
- 🏰 Посещение современного Царевококшайского Кремля
- 🐱 Знакомство с Йошкиной кошкой и другими символами города
- 🗿 Увидите динамические скульптурные композиции
- 🌳 Прогулка по марийской Швейцарии - зеленым легким города
- 🏛 Возможность корректировки маршрута по вашему желанию
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучше всего посетить Йошкар-Олу летом, в июне, июле и августе. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, город оживает и радует туристов. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также приятно гулять, но возможны дожди и прохлада. Зимой, с ноября по апрель, город покрыт снегом, что добавляет особого шарма, но требует тёплой одежды и готовности к холодам.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Набережные Брюгге и Амстердама
- Царевококшайский Кремль
- Площадь Двух замков
- Воскресенский собор
- Музей Сказки под открытым небом
- Марийская Швейцария
Описание экскурсии
Связь с Европой
Вы погуляете по живописным набережным и узнаете, почему их назвали в честь Брюгге и Амстердама. Услышите захватывающую историю Петра и Февронии, узнаете о символах любви и верности в браке и раскроете секрет «пространства притяжения». А еще найдете приметы венецианского стиля в самом центре города и рассмотрите динамические скульптурные композиции, аналогов которым нет в мире.
Тайны и легенды Йошкар-Олы
Я покажу Царёвококшайский кремль — самый современный кремль страны в старом центре города. Познакомлю вас с Йошкиной кошкой, раскрою тайны площади Двух замков и расскажу историю Воскресенского собора, выстроенного заново в намоленном месте. В завершение вы увидите музей Сказки под открытым небом и марийскую Швейцарию — «зеленые легкие» города.
Организационные детали
- Я с удовольствием скорректирую маршрут и продолжительность экскурсии по вашему желанию
- Мы можем дополнительно включить в программу посещение музея Истории города (300 рублей) или мастер-класса по приготовлению блинов коман мелна. Цена обговаривается отдельно
- Еда, напитки и билеты на транспорт, если вы захотите добраться до очередного объекта не пешком, не включены в стоимость экскурсии
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Царьградский пр-т, 35
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 40 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Йошкар-Оле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1771 туриста
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Екатерина, я профессиональный гид. Родилась в Йошкар-Оле, обожаю свой город и хочу передать любовь к нему вам. С радостью покажу главные места и тайные уголки, информации о которых нет в путеводителях, и отвечу на все ваши вопросы. До встречи!
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на последних 30 из 43 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Спасибо огромное Екатерине за рассказ о своем родном городе! Были проездом с двумя подростками. Несмортя на холод и дождь экскурсия была проведена в полном объеме, очень понравилась Йошкар-Ола, благодаря Екатерине захотелось вернуться на подольше) и конечно отдельное спасибо за рекомендацию ресторана, было очень вкусно и душевно! Обязательно вернемся!
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С
Достойная экскурсия: видели много достопримечательностей, узнали исторические факты. Часть событий привязана ко времени и происходят лишь несколько раз в день - здесь Екатерина так организовала маршрут, что мы нигде не ждали
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В
Екатерина-замечательный гид!
Мы сомневались, а нужна ли вообще экскурсия по Йошкар-Оле, ведь там почти нет исторических зданий, а только новодел: посмотрим видео в YouTube и погуляем. Это могло стать нашей ошибкой!!!
Экскурсия
Мы сомневались, а нужна ли вообще экскурсия по Йошкар-Оле, ведь там почти нет исторических зданий, а только новодел: посмотрим видео в YouTube и погуляем. Это могло стать нашей ошибкой!!!
Экскурсия
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И
Екатерина великолепный экскурсовод. Подсказала где лучше всего пообедать и попробовать национальную кухню. Составила удобный маршрут, при чем немного меняя его. очень красиво и грамотно рассказала обо всех достопримечательностях. Посоветовала обязательные
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Спасибо огромное,Екатерине за экскурсию «Невероятная Йошкар-Ола»! Откликнулась быстро на проведение для нас экскурсии. Были втроём с ребёнком 5 лет,Екатерина ориентировалась и на нас и на ребёнка,на её интересы! Времени у
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Н
Хочу поблагодарить Екатерину за прекрасную, познавательную экскурсию, она ознакомила нас с историей города, культурой народа Мари, подробно рассказала о достопримечательностях, кроме того она позаботилась о нас: снабдила нас зонтами (был
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