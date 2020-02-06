10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Связь с Европой

Вы погуляете по живописным набережным и узнаете, почему их назвали в честь Брюгге и Амстердама. Услышите захватывающую историю Петра и Февронии, узнаете о символах любви и верности в браке и раскроете секрет «пространства притяжения». А еще найдете приметы венецианского стиля в самом центре города и рассмотрите динамические скульптурные композиции, аналогов которым нет в мире.

Тайны и легенды Йошкар-Олы

Я покажу Царевококшайский Кремль — самый современный Кремль страны в старом центре города. Познакомлю вас с Йошкиным котом, раскрою тайны площади Двух замков и расскажу историю Воскресенского собора, выстроенного заново в намоленном месте. В завершение вы увидите музей Сказки под открытым небом и марийскую Швейцарию — «зеленые легкие» города.