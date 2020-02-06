10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Исследовать знаковые места загадочной марийской столицы и услышать о них интересные факты

Екатерина
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Екатерина – ваш гид
Красота и необычный облик Йошкар-Олы поразят вас в самое сердце с первых минут пребывания.

Я покажу главные и тайные достопримечательности любимого города, раскрою историю его развития и помогу изнутри ощутить местный колорит.
800 ₽
720 за человека
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 39 друзей
Продолжительность 1.5 часа
До 40 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии10 отзывов
4.6
Невероятная Йошкар-Ола
Невероятная Йошкар-Ола

Что вас ожидает

Связь с Европой
Вы погуляете по живописным набережным и узнаете, почему их назвали в честь Брюгге и Амстердама. Услышите захватывающую историю Петра и Февронии, узнаете о символах любви и верности в браке и раскроете секрет «пространства притяжения». А еще найдете приметы венецианского стиля в самом центре города и рассмотрите динамические скульптурные композиции, аналогов которым нет в мире.

Тайны и легенды Йошкар-Олы
Я покажу Царевококшайский Кремль — самый современный Кремль страны в старом центре города. Познакомлю вас с Йошкиным котом, раскрою тайны площади Двух замков и расскажу историю Воскресенского собора, выстроенного заново в намоленном месте. В завершение вы увидите музей Сказки под открытым небом и марийскую Швейцарию — «зеленые легкие» города.

Организационные детали

  • Я с удовольствием скорректирую маршрут и продолжительность экскурсии по вашему желанию
  • Мы можем дополнительно включить в программу посещение музея Истории города (300 рублей) или музея Сыра (группа до 5 человек — 500 рублей)
  • Еда, напитки и билеты на транспорт, если вы захотите добраться до очередного объекта не пешком, не включены в стоимость экскурсии
Невероятная Йошкар-Ола
Невероятная Йошкар-Ола
Невероятная Йошкар-Ола
Невероятная Йошкар-Ола
Невероятная Йошкар-Ола
Невероятная Йошкар-Ола
Невероятная Йошкар-Ола

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Екатерина
Екатерина
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Екатерина, я профессиональный гид. Родилась в Йошкар-Оле, обожаю свой город и хочу передать любовь к нему вам. С радостью покажу главные места и тайные уголки, информации о которых нет в путеводителях, и отвечу на все ваши вопросы. До встречи!
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10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

6 февраля 2020
Екатерина провела очень интересную, познавательную экскурсию. Ответила на все вопросы, очень тактичный и доброжелательный человек.
20 января 2020
3 января Екатерина познакомила нас со своим родным и любимым городом. Вместе с ней мы вспомнили историю города, она с удовольствием показала нам красивейшие места Йошкар-Олы, рассказала о них тепло, подробно и с юмором. Экскурсия напоминала больше встречу людей, которые были хорошо знакомы, но давно не виделись. Отдельное большое спасибо Екатерине за наше знакомство с марийской национальной кухней.
19 декабря 2019
Моя поездка в Йошкар Ола не предвещала праздника, шёл дождь со снегом, хмурое небо давило.
Но начиная с приветствия Катерина просто заворожила меня рассказом о городе, истории, интересными фактами! Город просто восхитил меня красивыми домами, величием храмов, памятниками! Благодарю Катерину за великолепную экскурсию.
4 декабря 2019
Спасибо огромное,Екатерине за экскурсию «Невероятная Йошкар-Ола»! Откликнулась быстро на проведение для нас экскурсии.Были втроём с ребёнком 5 лет,Екатерина ориентировалась и на нас и на ребёнка,на её интересы!Времени у нас было немного,но самое интересное о Йошкар-Оле и её достопримечательностях мы узнали!Екатерина нам посоветовала замечательное Кафе с национальной кузней и ещё много интересных мест и сувениров по её рекомендации посетили!Нам все очень понравилось-вернёмся вновь,летом!!!Списоновы (Москва)
3 декабря 2019
Добрый день! Экскурсия проводилась 4 ноября 2019 года. Екатерина приятный собеседник и чувствуется, что знает тему, о которой рассказывает. Действительно, центр города очень красивый. Посетить Йошкар-Олу стоит обязательно хотя бы раз в жизни. Спасибо Екатерина!
2 декабря 2019
Тема экскурсии не была раскрыта. Гид был заранее предупрежден, что экскурсия для ребенка 7ми лет. Рассказ про репрессии в 30е годы был не в тему. Половина времени была потрачена на шоппинг в сувенирных лавках, по инициативе гида. При этом гид показалась интересной собеседницей.
5 ноября 2019
Добрый день! Экскурсия проводилась 3 ноября 2019 года. Екатерина приятный собеседник и чувствуется, что знает тему, о которой рассказывает. Действительно, центр города невероятный, неожиданный. Я считаю, что приехать в Йошкар-Олу стоит обязательно хотя бы раз в жизни. Спасибо Екатерина!
30 сентября 2019
Екатерина знает и любит свой город. Она очень увлекательно и познавательно делится своими знаниями с гостями. Если вы проездом в Йошкар-Оле и у вас немного свободного времени, эта экскурсия - лучший выбор, чтобы познакомиться с основными достопримечательности города.
3 сентября 2019
Добрый день. 25 августа 2019 года были на экскурсии в Йошкар-Оле, экскурсовод Екатерина. Место встречи экскурсовод подобрала удобное, т.к мы первый раз в городе и были на машине. Экскурсия понравилась, нас ознакомили с основными достопримечательностями и ответили на все вопросы по теме экскурсии и не только. Спасибо Екатерине. Приедем ещё раз и возьмём её экскурсоводом.
7 августа 2019
Очень понравилась экскурсия, Екатерина интересно, доступно, динамично преподносит материал. Чувствуется, что человек влюблен в свой город, знает историю. Нам было очень приятно с ней общаться.

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Итальянские площади, бельгийские набережные и памятник Йошкину коту
Яркая и пестрая современная архитектура Йошкар-Олы наделила город совершенно неожиданным для марийского края обликом. Приезжая в столицу республики Марий Эл, кажется, что попадаешь в декорации фильма – здесь можно увидеть Спасскую башню Московского Кремля по соседству с набережной средневековой Фландрии, а баварский замок Нойшванштайн недалеко от общеобразовательной школы, построенной в стиле сказочного Хогвартса.

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