Звон гуслей, образ предков, трёхслойные блины и бодрый дух народа —культурный код мари в Йошкар-Оле повсюду.
На экскурсии Вы узнаете как в православном городе до сих пор сохраняется традиционная марийская вера,
Описание экскурсииПриглашаем вас отправиться в незабываемое путешествие по историческим и культурным сокровищам Марийского края! Наша экскурсия начнётся в Царевококшайском кремле — сердце старинного города, где вы сможете прикоснуться к многовековой истории и почувствовать дыхание прошлого. Мы пройдёмся по старейшим улицам, вдоль которых возвышаются изящные купеческие особняки и величественные храмовые постройки. Здесь, среди этих архитектурных шедевров, вы узнаете, как в православном городе народ мари бережно сохраняет свою традиционную веру, передавая её из поколения в поколение. Далее вас ждёт удивительное погружение в атмосферу средневековой Европы, искусно переплетённую с национальным колоритом. Мы посетим Патриаршую площадь, прогуляемся по живописной Набережной Брюгге, заглянем в уютный Итальянский парк, увидим очаровательную Архангельскую слободу и восхитимся красотой набережной Амстердам. Каждый архитектурный ансамбль поразит вас своим уникальным обликом, а скульптурные композиции и здания раскроют тонкие национальные черты, которые делают эти места особенными. Завершится наша экскурсия в Национальном музее Республики Марий Эл имени Т. Евсеева — настоящей сокровищнице культуры региона. Вас ждут богатейшие коллекции: изысканные народные костюмы, утончённые украшения, предметы быта, которые расскажут о жизни марийцев конца XIX — середины XX веков. А уникальная экспозиция «Земля, рождённая небом» перенесёт вас в мистический средний мир, где соседствуют духи, люди и боги. Это пространство позволит вам глубже понять традиции и верования народа мари, ощутить их связь с природой и космосом.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Царевококшайский Кремль
- Национальный музей имени Т. Евсеева
- Набережная Брюгге
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Вознесенская, 58
Завершение: Улица Советская, 158
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
