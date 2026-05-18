На экскурсии Вы узнаете как в православном городе до сих пор сохраняется традиционная марийская вера, читать дальше уменьшить к чему приводят древние обычаи и какие традиции соблюдаются сейчас. Знакомство с марийской землёй дополнит посещение Национального музея имени Т. Евсеева. Богатая экспозиция «Земля, рождённая небом» откроет перед вами мировоззрение народа и Вы станете частью удивительного мира мари. Звон гуслей, образ предков, трёхслойные блины и бодрый дух народа —культурный код мари в Йошкар-Оле повсюду.На экскурсии Вы узнаете как в православном городе до сих пор сохраняется традиционная марийская вера,

Наталия Ваш гид в Йошкар-Оле Индивидуальная экскурсия 7000 ₽ за экскурсию Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 3 часа 1-10 человек

Описание экскурсии Приглашаем вас отправиться в незабываемое путешествие по историческим и культурным сокровищам Марийского края! Наша экскурсия начнётся в Царевококшайском кремле — сердце старинного города, где вы сможете прикоснуться к многовековой истории и почувствовать дыхание прошлого. Мы пройдёмся по старейшим улицам, вдоль которых возвышаются изящные купеческие особняки и величественные храмовые постройки. Здесь, среди этих архитектурных шедевров, вы узнаете, как в православном городе народ мари бережно сохраняет свою традиционную веру, передавая её из поколения в поколение. Далее вас ждёт удивительное погружение в атмосферу средневековой Европы, искусно переплетённую с национальным колоритом. Мы посетим Патриаршую площадь, прогуляемся по живописной Набережной Брюгге, заглянем в уютный Итальянский парк, увидим очаровательную Архангельскую слободу и восхитимся красотой набережной Амстердам. Каждый архитектурный ансамбль поразит вас своим уникальным обликом, а скульптурные композиции и здания раскроют тонкие национальные черты, которые делают эти места особенными. Завершится наша экскурсия в Национальном музее Республики Марий Эл имени Т. Евсеева — настоящей сокровищнице культуры региона. Вас ждут богатейшие коллекции: изысканные народные костюмы, утончённые украшения, предметы быта, которые расскажут о жизни марийцев конца XIX — середины XX веков. А уникальная экспозиция «Земля, рождённая небом» перенесёт вас в мистический средний мир, где соседствуют духи, люди и боги. Это пространство позволит вам глубже понять традиции и верования народа мари, ощутить их связь с природой и космосом.

