🚶 Пешая Мини-группа 1.5 часа 331 отзыв Популярное предложение Привет, Йошкар-Ола: история, архитектура и культура Познакомьтесь с Йошкар-Олой: городом уникальных памятников и богатой истории в уютной атмосфере нашей экскурсии Начало: В районе Царевококшайского кремля Расписание: ежедневно в 08:45, 11:45, 14:45 и 17:45 1 200 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 173 отзыва Салам, Йошкар-Ола: путешествие по марийской столице Приглашаем на увлекательное путешествие по Йошкар-Оле, где каждый уголок скрывает свои тайны и истории 3 900 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Мини-группа 2 часа 27 отзывов Красивая и вкусная Йошкар-Ола: групповая экскурсия Погрузитесь в атмосферу Йошкар-Олы: набережная Брюгге, купеческие дома, Архангельская слобода и марийская кухня ждут вас на этой увлекательной экскурсии Начало: На Патриаршей площади Расписание: ежедневно в 11:45 и 14:45 2500 2 250 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 370 отзывов Йошкар-Ола: путешествие по архитектурным шедеврам Европы Погрузитесь в уникальный мир архитектуры Йошкар-Олы, где история и современность переплетаются в едином пространстве Начало: В районе Царевококшайского кремля 4 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 45 отзывов По бульварам столицы, или Цветущая Йошкар-Ола Знакомство с Йошкар-Олой: зеленые бульвары, исторические памятники и уютные парки ждут вас на нашей экскурсии Начало: Недалеко от Спасской башни 3 500 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 42 отзыва Йошкар-Ола: микс старины, современности и эпоса Прогулка по Йошкар-Оле: история, этнические традиции и уникальные памятники. Узнайте, как город сочетает в себе Европу, Москву и Петербург Начало: Царьградский пр-т 35 5 300 ₽ за всё до 40 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 1.5 часа 26 отзывов Йошкар-Ола: панорамный обзор и архитектурные шедевры Погрузитесь в мир архитектурных чудес Йошкар-Олы и насладитесь эксклюзивным видом с смотровой площадки Начало: На Патриаршей площади Расписание: ежедневно в 16:30 1 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 20 отзывов Йошкар-Ола: первое свидание с историей и культурой Познакомьтесь с душой Марий Эл в увлекательной прогулке по Йошкар-Оле с персональным гидом Начало: У Царевококшайского кремля 3 700 ₽ за всё до 8 чел.

Индивидуальная 2 часа 46 отзывов Гастротур по-марийски: кулинарное наследие Йошкар-Олы Погрузитесь в мир марийской кухни с экскурсией «Гастротур по-марийски» в Йошкар-Оле, где история встречается с традициями Начало: В районе Царевококшайского кремля от 4 500 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 80 отзывов Экскурсия по Йошкар-Оле: от кремля до марийских традиций Познакомьтесь с уникальным сочетанием культур в сердце Марий Эл во время увлекательной прогулки 3 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 38 отзывов Невероятная Йошкар-Ола: путешествие по главным достопримечательностям Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Йошкар-Оле, где каждый уголок наполнен историей и красотой Начало: Царьградский пр-т, 35 от 5 300 ₽ за всё до 40 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 1.5 часа 34 отзыва Дух Царевококшайска: уникальное путешествие по историческому Йошкар-Оле Исследуйте историческое богатство Йошкар-Олы, пройдитесь по следам купцов и советской эпохи Начало: У Вознесенского моста Расписание: ежедневно в 14:00 1 200 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 14 отзывов Иерусалим на волжской земле: Йошкар-Ола православная История христианизации и храмы столицы Марий Эл Начало: У Вознесенского моста 4 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 9 отзывов Из Казани в Йошкар-Олу: путешествие по сказочным местам Познакомьтесь с удивительным городом Йошкар-Ола, где средневековая Европа встречается с русской историей 20 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов 1 отзыв Прогулка «По тропам марийских сказок» в Йошкар-Оле Встреча с Йошкиным котом, знакомство с марийскими легендами и увлекательные музеи ждут вас и вашу семью Начало: На площади Оболенского-Ноготкова от 5 600 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 6 отзывов Уникальная экскурсия по Заветлужью: история, культура, традиции Заветлужье - край на стыке эпох и культур. Посетите этнографический музей, ткацкую фабрику и деревенскую избу. Узнайте о марийцах и их традициях 5 340 ₽ за всё до 20 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 6 отзывов Прогулка по Йошкар-Оле: от Пушкина к Пушкину Вас ждет познавательная прогулка по Йошкар-Оле, где каждый уголок расскажет о связи города с Пушкиным Начало: На набережной Кокшаги 3 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 11 отзывов Зимняя Йошкар-Ола: гуляем с Иван-чаем - уют и тепло истории Погрузитесь в зимнюю сказку Йошкар-Олы, где каждый уголок скрывает частицу истории и уют Иван-чая Начало: У Благовещенской башни 4 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 9 отзывов Знакомство с Йошкар-Олой: обзорная экскурсия и музей Евсеева Откройте сердце Йошкар-Олы в компании опытного гида и узнайте уникальные истории, скрытые за каменными фасадами Начало: на Патриаршей площади 1 300 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа Кулинарный мастер-класс в Йошкар-Оле: от традиций к обеду Исследуйте культурное наследие Йошкар-Олы и научитесь готовить традиционные блюда на нашем мастер-классе Начало: На площади Оболенского-Ноготкова от 10 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Йошкар-Ола: погружение в мир уличного искусства и граффити Познакомьтесь с уникальным стрит-артом Йошкар-Олы, открыв мир граффити и сграффито в индивидуальной прогулке 3 500 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 1.5 часа Игровая экскурсия в Йошкар-Оле: отгадайте загадки истории города Захватывающее приключение ждёт вас в Йошкар-Оле! Откройте город с новой стороны, играя и учась Начало: у памятника Пушкину и Онегину 1 000 ₽ за человека