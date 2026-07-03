6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Иерусалим на волжской земле: Йошкар-Ола православная
История христианизации и храмы столицы Марий Эл
В 1584 году на берегу Малой Кокшаги основан Царев город по образу и подобию Святого града.
На прогулке по православной Йошкар-Оле вы отыщете следы Иерусалима на марийской земле, посетите соборы с интересной историей и архитектурой, а также познакомитесь с положением традиционных языческих культов в современной системе верований марийцев.
На прогулке вы познакомитесь с традиционной религией марийцев и историей христианизации. Я расскажу, как присоединение к Русскому царству отразилось на духовной жизни народа, являющегося до 16 века язычниками. Вы узнаете, как удалось сохранить систему языческих культов наряду с внедрением основ православия, как сочетаются обряды обеих религий, в каком состоянии находится марийское язычество сегодня, где именно оно сохранилось в чистом виде и в чем проявляется.
Православная Йошкар-Ола
Соборы, которые включены в программу экскурсии, связаны с жизнью Иисуса Христа и его пребыванием в Иерусалиме. Посещение этих храмов познакомит вас с православной стороной Йошкар-Олы и откроет интересные факты из истории и зодчества христианских построек. Вы посетите Собор Вознесения Господня — самый древний из сохранившихся храмов, построенный во времена царствования Елизаветы Петровны, а также дом купца Пчелина, в котором находится резиденция митрополита Йошкар-Олинского и Марийского. Возле стен Собора Воскресения Христова, восстановленного в 2000-ые годы на месте храма 1759 года, вы узнаете, как его пытался сохранить один из генеральных секретарей ЦК КПСС. Осмотрите Церковь Пресвятой Троицы, первый этаж и фундамент которой сохранился с 1736 года и является самым первым каменным зданием Царевококшайска. В Кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы, как две капли воды похожем на Храм Василия Блаженного и Храм Спаса на Крови, вы увидите уникальные иконы в виде мозаичных панно и единственный в Центральной России иконостас, сделанный из цельных кусков мрамора. Побываете в Церкви Тихвинской Иконы Божьей Матери, построенной на городском кладбище Царевококшайска, на месте которого большевики в советское время разбили городской парк культуры и отдыха. А также увидите Входо-Иерусалимскую церковь, расположенную на территории бывшего Царевококшайского Богородице-Сергиевского монастыря, который раньше находился за городом, а сегодня застроен жилыми зданиями.
Кроме того, в нашей программе
первый в мире памятник Патриарху Алексию II
уникальная икона — скульптура Пресвятой Девы Марии с младенцем Иисусом Христом
и, если нам повезет, единственные в Европе часы с оживающими скульптурными композициями: ослика, везущего икону Божьей Матери «Троеручица», и 12 апостолов с Иисусом Христом, входящим в Иерусалим
Организационные детали
Экскурсия пешеходная, поэтому необходима удобная обувь
Экскурсию для вас проведет один из гидов из нашей команды
Возможность посещения часовой композиции в день экскурсии уточняйте у гида при бронировании
Мы просим вас уважать и соблюдать требования религиозных организаций:
— быть в одежде, закрывающей колени, плечи, шеи, руки — на голову взять платок и одевать его в храмах — отказаться от декольте и платье с разрезами на спине
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Вознесенского собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваша команда гидов в Йошкар-Оле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 13057 туристов
Привет! Мы небольшая команда профессиональных гидов, уже 8 лет проводим экскурсии по Йошкар-Оле. Мы росли вместе с замками и дворцами на гранитных набережных и знаем, почему туристы влюбляются в наш читать дальшеуменьшить
город и мечтают приехать снова! История, архитектура, язычество — мы с вами обсудим всё, что вам будет интересно! И расскажем то, что не рассказывают другие гиды. Если хотите узнать тайны города, то до встречи на нашей экскурсии в Йошкар-Оле!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 28 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
28
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2
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А
Анна
Огромная благодарность за проведённую экскурсию Оксане Николаевне, было на столько интересно, что не хотелось расставаться с Вами. Благодаря Вам мы влюбились в Йошкар-Олу)))
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Таисия
Замечательная экскурсия! Рекомендуем! Спасибо!
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Таисия
Благодарим за экскурсию! Было очень интересно. Евгений замечательный рассказчик. Рекомендуем!
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А
Андрей
Молодец Настоящий Земляк
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Е
Елена
Посетив столицу Мари Эл, решили воспользоваться услугами местных гидов, чтобы лучше познакомиться с историей и традициями данной республики. Нашим экскурсоводом был Евгений - веселый и очень позитивный молодой человек. Экскурсия читать дальшеуменьшить
была наполненной и познавательной. Чувствуется, что Евгений очень увлечён своим делом, не просто рассказывает «заученный текст», а ведет живую беседу. Помимо основных фактов об истории города и его достопримечательностях Евгений ответил на все вопросы, которые нас интересовали, что сделали нашу прогулку ещё более увлекательной. В конце прогулки экскурсовод посоветовал и помог забронировать нам столик в трактире «Тёплая речка», где мы смогли попробовать блюда марийской национальной кухни. Большое спасибо Евгению за внимательное отношение и знакомство с городом!
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Yulia
Нашим гидом был Евгений. Нам очень понравилось. Это был просто восторг. Евгений произвел впечатление очень образованного и знающего историю человека. Я очень удивилась, когда узнала, что у него нет образования читать дальшеуменьшить
экскурсовода. Речь Евгения чистая, без слов-паразитов, пауз или других дефектов, которые часто слышу на других экскурсиях. Программа была интересной. К сожалению, не все церкви были открыты, но мы смогли зайти в них на следующий день. Евгений смог передать свою любовь к городу, нам захотелось вернуться. Теперь эксурсии будем заказывать только у Евгения, тем более, что есть разные тематические варианты экскурсий.
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