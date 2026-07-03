6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

В 1584 году на берегу Малой Кокшаги основан Царев город по образу и подобию Святого града. На прогулке по православной Йошкар-Оле вы отыщете следы Иерусалима на марийской земле, посетите соборы с интересной историей и архитектурой, а также познакомитесь с положением традиционных языческих культов в современной системе верований марийцев.

Описание экскурсии

Язычество и христианство на марийской земле

На прогулке вы познакомитесь с традиционной религией марийцев и историей христианизации. Я расскажу, как присоединение к Русскому царству отразилось на духовной жизни народа, являющегося до 16 века язычниками. Вы узнаете, как удалось сохранить систему языческих культов наряду с внедрением основ православия, как сочетаются обряды обеих религий, в каком состоянии находится марийское язычество сегодня, где именно оно сохранилось в чистом виде и в чем проявляется.

Православная Йошкар-Ола

Соборы, которые включены в программу экскурсии, связаны с жизнью Иисуса Христа и его пребыванием в Иерусалиме. Посещение этих храмов познакомит вас с православной стороной Йошкар-Олы и откроет интересные факты из истории и зодчества христианских построек. Вы посетите Собор Вознесения Господня — самый древний из сохранившихся храмов, построенный во времена царствования Елизаветы Петровны, а также дом купца Пчелина, в котором находится резиденция митрополита Йошкар-Олинского и Марийского. Возле стен Собора Воскресения Христова, восстановленного в 2000-ые годы на месте храма 1759 года, вы узнаете, как его пытался сохранить один из генеральных секретарей ЦК КПСС. Осмотрите Церковь Пресвятой Троицы, первый этаж и фундамент которой сохранился с 1736 года и является самым первым каменным зданием Царевококшайска. В Кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы, как две капли воды похожем на Храм Василия Блаженного и Храм Спаса на Крови, вы увидите уникальные иконы в виде мозаичных панно и единственный в Центральной России иконостас, сделанный из цельных кусков мрамора. Побываете в Церкви Тихвинской Иконы Божьей Матери, построенной на городском кладбище Царевококшайска, на месте которого большевики в советское время разбили городской парк культуры и отдыха. А также увидите Входо-Иерусалимскую церковь, расположенную на территории бывшего Царевококшайского Богородице-Сергиевского монастыря, который раньше находился за городом, а сегодня застроен жилыми зданиями.

Кроме того, в нашей программе

первый в мире памятник Патриарху Алексию II

уникальная икона — скульптура Пресвятой Девы Марии с младенцем Иисусом Христом

и, если нам повезет, единственные в Европе часы с оживающими скульптурными композициями: ослика, везущего икону Божьей Матери «Троеручица», и 12 апостолов с Иисусом Христом, входящим в Иерусалим

Организационные детали

Экскурсия пешеходная, поэтому необходима удобная обувь

Экскурсию для вас проведет один из гидов из нашей команды

Возможность посещения часовой композиции в день экскурсии уточняйте у гида при бронировании

Мы просим вас уважать и соблюдать требования религиозных организаций:

— быть в одежде, закрывающей колени, плечи, шеи, руки

— на голову взять платок и одевать его в храмах

— отказаться от декольте и платье с разрезами на спине