6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Иерусалим на волжской земле: Йошкар-Ола православная

История христианизации и храмы столицы Марий Эл

Данил, Ирина и Евгений
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Данил, Ирина и Евгений – представитель гидов
В 1584 году на берегу Малой Кокшаги основан Царев город по образу и подобию Святого града.

На прогулке по православной Йошкар-Оле вы отыщете следы Иерусалима на марийской земле, посетите соборы с интересной историей и архитектурой, а также познакомитесь с положением традиционных языческих культов в современной системе верований марийцев.
2600 ₽
2340 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча в районе Царевококшайского кремля
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У этой экскурсии6 отзывов
5
Иерусалим на волжской земле: Йошкар-Ола православная
Иерусалим на волжской земле: Йошкар-Ола православная

Что вас ожидает

Язычество и христианство на марийской земле
На прогулке вы познакомитесь с традиционной религией марийцев и историей христианизации. Я расскажу, как присоединение к Русскому царству отразилось на духовной жизни народа, являющегося до 16 века язычниками. Вы узнаете, как удалось сохранить систему языческих культов наряду с внедрением основ православия, как сочетаются обряды обеих религий, в каком состоянии находится марийское язычество сегодня, где именно оно сохранилось в чистом виде и в чем проявляется.

Православная Йошкар-Ола
Соборы, которые включены в программу экскурсии, связаны с жизнью Иисуса Христа и его пребыванием в Иерусалиме. Посещение этих храмов познакомит вас с православной стороной Йошкар-Олы и откроет интересные факты из истории и зодчества христианских построек. Вы посетите Собор Вознесения Господня — самый древний из сохранившихся храмов, построенный во времена царствования Елизаветы Петровны, а также дом купца Пчелина, в котором находится резиденция митрополита Йошкар-Олинского и Марийского. Возле стен Собора Воскресения Христова, восстановленного в 2000-ые годы на месте храма 1759 года, вы узнаете, как его пытался сохранить один из генеральных секретарей ЦК КПСС. Осмотрите Церковь Пресвятой Троицы, первый этаж и фундамент которой сохранился с 1736 года и является самым первым каменным зданием Царевококшайска. В Кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы, как две капли воды похожем на Храм Василия Блаженного и Храм Спаса на Крови, вы увидите уникальные иконы в виде мозаичных панно и единственный в Центральной России иконостас, сделанный из цельных кусков мрамора. Побываете в Церкви Тихвинской Иконы Божьей Матери, построенной на городском кладбище Царевококшайска, на месте которого большевики в советское время разбили городской парк культуры и отдыха. А также увидите Входо-Иерусалимскую церковь, расположенную на территории бывшего Царевококшайского Богородице-Сергиевского монастыря, который раньше находился за городом, а сегодня застроен жилыми зданиями.

Кроме того, в нашей программе

  • первый в мире памятник Патриарху Алексию II;
  • единственные в Европе часы с оживающими скульптурными композициями: ослика, везущего икону Божьей Матери «Троеручица», и 12 апостолов с Иисусом Христом, входящим в Иерусалим;
  • уникальная икона — скульптура Пресвятой Девы Марии с младенцем Иисусом Христом.

Организационные детали

• Экскурсия пешеходная, поэтому необходима удобная обувь.
• Экскурсию для вас проведет один из гидов из нашей команды.

Иерусалим на волжской земле: Йошкар-Ола православная
Иерусалим на волжской земле: Йошкар-Ола православная

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе Царевококшайского кремля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Данил, Ирина и Евгений
Данил, Ирина и Евгений
Мы небольшая команда гидов, нас зовут Данил, Ирина и Евгений. Мы уверены, что по-настоящему и с любовью рассказать о городе может только человек, который в нем родился и живет, каждый день видит, как он меняется и развивается. Мы росли вместе с замками и дворцами на гранитных набережных и знаем, почему сегодня туристы влюбляются в него и мечтают приехать снова! История, архитектура, язычество, национальная кухня — мы с вами обсудим все, что вам будет интересно! И расскажем то, что не рассказывают другие гиды: раскроем все загадки жемчужины Поволжья — Йошкар-Олы!
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

5 января 2020
Выражаем огромную благодарность нашему гиду Евгению за хорошо проведённую экскурсию и глубокие познания. Рассказывает четко, громко, что является главными качествами экскурсовода. Нас было 6 человек, все всё услышали, город увидели красочным и многогранным. Будем советовать всем своим друзьям. Большое спасибо и успехов!!
5 января 2020
Очень понравилась экскурсия. Наш гид Евгений великолепно рассказал о городе и достопримечательностях. Захотелось вернуться в Йошкар-Олу
13 июня 2019
Очень благодарны гиду Даниилу за эту экскурсию. Мы многое узнали и многое увидели, услышали интереснейший рассказ об истории и современности. Все было прекрасно!
8 мая 2019
Огромное спасибо Евгению за 2 экскурсии. Было очень интересно и комфортно! Очень доступный увлекательный рассказ, природная эмпатия , мелкая помощь, например, просто даже постоять с детскими самоката и, пока мы в храме, нашей всей семьёй была оценена на 10+! Отдельно хочется отметить, что Евгений знал ответы на все наши дополнительные вопросы и подстраивался под нашу логистику. Очень теплая и добрая энергетика экскурсовода понравилась и взрослым и детям!
9 ноября 2018
Экскурсию вел Евгений. Профессионально, интересно и с любовью к своему городу. Очень интересно и увлекательно. Большое спасибо!
5 июля 2018
Очень понравилась экскурсия! Узнали много интересного о городе и его истории. Евгений-харизматичный и эрудированный экскурсовод, обладающий прекрасным чувством юмора. Провел нас и по главным достопримечательностям, и по городским закоулкам со своими секретами. Чувствуется, что человек знает свой город и любит его. Наша семья получила море положительных впечатлений.

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