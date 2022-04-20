Хранители священных рощ: обряды и традиции мари

Поразиться пути «поволжских финнов» в этнографическом странствии по Национальному музею

Индивидуальная
Жрецы, сакральные леса, древние культы… Все это еще существует не только в воспоминаниях человечества и мире фэнтези.

На марийской земле живут люди, которые пронесли свою религию и культуру через тысячелетие, чтобы оставаться язычниками.

Последними в Европе.

Об этом феномене мы поговорим в музее, где через символы в одежде, украшениях и обрядах вы прикоснетесь к загадочному миру мари.
Хранители священных рощ: обряды и традиции мари
Хранители священных рощ: обряды и традиции мари
Хранители священных рощ: обряды и традиции мари
Хранители священных рощ: обряды и традиции мари
Хранители священных рощ: обряды и традиции мари
Хранители священных рощ: обряды и традиции мари
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

От имнискарис до мари

Откуда пришли имнискарис? Кто такие черемисы? Как появились горные мари на Восточно-Европейской равнине? На основании находок археологов мы проследим путь становления марийского народа. Кроме того, вы увидите уникальные женские украшения 9-12 веков из могильников, затопленных при строительстве Чебоксарской ГЭС, а также макет крепости Аламнер — единственного протогорода, существовавшего на марийской земле до присоединения к Русскому государству.

Жизнь в гармонии с природой

Вы узнаете, как традиционная марийская религия помогает в сохранении животного мира, почему именно в Марий Эл самые чистые реки Европы и как гармония с природой стала основой жизни марийского народа. Вы увидите след, который оставила последняя ледниковая эпоха, а на выставке, посвященной животному миру, познакомитесь с диорамами природных ландшафтов республики и увидите их обитателей.

Язычество, прошедшее через столетия

От рождения до смерти — через обряды на примере марийской девушки мы посмотрим на жизненный путь женщины. Вы узнаете о марийских жрецах «картах», священных рощах «кӱсото», особенностях жертвоприношений. Кроме того, я расскажу, как сегодня проходят марийские свадьбы и похороны и что отличает эти два важнейших обряда перехода.

Организационные детали

  • В стоимость входит билет в музей, включая ведение фотосъемки
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Советской улице
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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