Что вас ожидает

От имнискарис до мари

Откуда пришли имнискарис? Кто такие черемисы? Как появились горные мари на Восточно-Европейской равнине? На основании находок археологов мы проследим путь становления марийского народа. Кроме того, вы увидите уникальные женские украшения 9-12 веков из могильников, затопленных при строительстве Чебоксарской ГЭС, а также макет крепости Аламнер — единственного протогорода, существовавшего на марийской земле до присоединения к Русскому государству.

Жизнь в гармонии с природой

Вы узнаете, как традиционная марийская религия помогает в сохранении животного мира, почему именно в Марий Эл самые чистые реки Европы и как гармония с природой стала основой жизни марийского народа. Вы увидите след, который оставила последняя ледниковая эпоха, а на выставке, посвященной животному миру, познакомитесь с диорамами природных ландшафтов республики и увидите их обитателей.

Язычество, прошедшее через столетия

От рождения до смерти — через обряды на примере марийской девушки мы посмотрим на жизненный путь женщины. Вы узнаете о марийских жрецах «картах», священных рощах «кӱсото», особенностях жертвоприношений. Кроме того, я расскажу, как сегодня проходят марийские свадьбы и похороны и что отличает эти два важнейших обряда перехода.

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