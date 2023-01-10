Знакомство с Салехардом

В этом туре вы познакомитесь с Салехардом и национальной культурой Ямала

5
2 отзыва
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В этом туре вы познакомитесь с Салехардом и национальной культурой Ямала.

В природно-этнографическом комплексе вас научат устанавливать чум своими руками, вы пройдете обряд очищения дымом через окуривание, попробуете строганину и увидите различные виды нарт. Посетите объекты 501-й стройки и увидите знаменитого мамонтенка Любу.
Знакомство с Салехардом
Знакомство с Салехардом
Знакомство с Салехардом
Знакомство с Салехардом
Знакомство с Салехардом
Знакомство с Салехардом
Знакомство с Салехардом
Знакомство с Салехардом
Знакомство с Салехардом
Знакомство с Салехардом
Знакомство с Салехардом
Знакомство с Салехардом
Знакомство с Салехардом
Знакомство с Салехардом
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Национальная кухня Ямала
Национальная кухня Ямала
Посетим мастер-класс по приготовлению традиционных блюд
Пересечение Полярного круга
Пересечение Полярного круга
Примем участие в торжественной церемонии с вручением именных сертификатов
Установка чума своими руками
Установка чума своими руками
Познакомимся с устройством и внутренним убранством чума – жилища оленеводов

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Салехард - пересечение Полярного круга - обзорная экскурсия по городу - Музейно-выставочный комплекс имени И.С. Шемановского - музей новейшей истории Ямала

08:10 Встреча в аэропорту.

08:45 Трансфер на микроавтобусе.

09:00 Торжественная церемония пересечения Полярного круга с вручением именных сертификатов.

Стела «66 параллель» – географическая особенность города, как единственного в мире города на северном Полярном круге

09:30 Размещение в гостинице Арктика 3* (двухместные номера).

12:30 Обед в кафе/ресторане города.

14:15 Обзорная экскурсия по городу Салехарду.

  • Обдорский Острог – место, где был основана Обдорская крепость, впоследствии ставшая Салехардом.
  • Парк Победы – масштабный культурно-исторический комплекс, где представлена военная техника разных эпох.
  • Храм во имя Святых Апостолов Петра и Павла был построен по проекту немецкого архитектора Готлиба Цинке.
  • Музей авиации под открытым небом.
  • Стела «Романтикам 70-х».
  • Уличные городские пространства, муралы.
  • Объекты 501-й стройки времен ГУЛАГа.

16:00Посещение Музейно-выставочного комплекса имени И. С. Шемановского.

Самый главный музей Ямала, где хранится уникальный хорошо сохранившийся в вечной мерзлоте экспонат мамонтёнок Люба.

В этнографическом зале представлена культура и быт коренных народов Севера, а в зале археологических находок вы сможете познакомиться с историей знаменитого первого русского заполярного города – Мангазеи.

17:20 Посещение музея новейшей истории Ямала.

В его залах можно отследить важнейшие исторические вехи развития Ямала вплоть до наших дней.

19:00 Ужин в кафе/ресторане города.

Питание: оплачивается самостоятельно.

Прибытие в Салехард - пересечение Полярного круга - обзорная экскурсия по городу - Музейно-выставочный комплекс имени И.С. Шемановского - музей новейшей истории ЯмалаПрибытие в Салехард - пересечение Полярного круга - обзорная экскурсия по городу - Музейно-выставочный комплекс имени И.С. Шемановского - музей новейшей истории ЯмалаПрибытие в Салехард - пересечение Полярного круга - обзорная экскурсия по городу - Музейно-выставочный комплекс имени И.С. Шемановского - музей новейшей истории ЯмалаПрибытие в Салехард - пересечение Полярного круга - обзорная экскурсия по городу - Музейно-выставочный комплекс имени И.С. Шемановского - музей новейшей истории ЯмалаПрибытие в Салехард - пересечение Полярного круга - обзорная экскурсия по городу - Музейно-выставочный комплекс имени И.С. Шемановского - музей новейшей истории ЯмалаПрибытие в Салехард - пересечение Полярного круга - обзорная экскурсия по городу - Музейно-выставочный комплекс имени И.С. Шемановского - музей новейшей истории ЯмалаПрибытие в Салехард - пересечение Полярного круга - обзорная экскурсия по городу - Музейно-выставочный комплекс имени И.С. Шемановского - музей новейшей истории ЯмалаПрибытие в Салехард - пересечение Полярного круга - обзорная экскурсия по городу - Музейно-выставочный комплекс имени И.С. Шемановского - музей новейшей истории Ямала
2 день

Природно-этнографический комплекс в п. Горнокнязеск

09:00 Завтрак в гостинице.

10:00 Выезд в природно-этнографический комплекс в п. Горнокнязеск

10:30 Экскурсия по природно-этнографическому комплексу.

  • встреча с традиционным угощением – северные ягоды и строганина;
  • мастер-классы по приготовлению блюд национальной кухни;
  • обряд повязывания ленточки на священном дереве;
  • обряд очищения дымом через окуривание;
  • знакомство с основными строениями – лабазами;
  • обзор различных видов нарт (саней) в зависимости от их назначения;
  • примерка и фото в национальной одежде;
  • мастер-класс по установке чума своими руками;
  • знакомство с устройством и внутренним убранством чума – жилища оленеводов;
  • мастер-класс по изготовлению сувенира;
  • посещение сувенирной лавки;
  • соревнования по национальным видам спорта.

17:30 Возвращение в гостиницу.

18:00 Свободное время.

19:00 Ужин в кафе/ресторане города (самостоятельно).

Питание: завтрак и обед включены в стоимость тура. Ужин оплачивается самостоятельно.

Природно-этнографический комплекс в п. ГорнокнязескПриродно-этнографический комплекс в п. ГорнокнязескПриродно-этнографический комплекс в п. ГорнокнязескПриродно-этнографический комплекс в п. ГорнокнязескПриродно-этнографический комплекс в п. ГорнокнязескПриродно-этнографический комплекс в п. ГорнокнязескПриродно-этнографический комплекс в п. ГорнокнязескПриродно-этнографический комплекс в п. Горнокнязеск
3 день

Трансполярная магистраль - объекты 501-й стройки

07:00 Завтрак в гостинице.

08:00 Трансфер к месту сбор группы у стелы Романтикам 70-х. Знакомство с гидом.

08:10 Переезд к месту старта тура (190 км).

11:00 Пешая экскурсия к лагерному пункту, осмотр бараков – в послевоенное время здесь жили и работали на строительстве железной дороги заключенные. Как известно, после смерти Сталина стройка была законсервирована и забыта, только разрушенные временем железнодорожные мосты и бараки напоминают о былом размахе 501-й стройки.

Обед.

13:00 Трансфер в г. Салехард.

16:30 прибытие к стеле «Романтикам 70-х».

16:40 Трансфер в гостиницу.

Свободное время.

19:00 Ужин в кафе/ресторане города.

Питание: завтрак и обед (ланч-перекус) включены в стоимость тура. Ужин оплачивается самостоятельно.

Трансполярная магистраль - объекты 501-й стройкиТрансполярная магистраль - объекты 501-й стройкиТрансполярная магистраль - объекты 501-й стройкиТрансполярная магистраль - объекты 501-й стройкиТрансполярная магистраль - объекты 501-й стройкиТрансполярная магистраль - объекты 501-й стройкиТрансполярная магистраль - объекты 501-й стройки
4 день

Отъезд

07:00 Завтрак в гостинице.

08:00 Трансфер в аэропорт г. Салехард на микроавтобусе.

Питание: завтрак включен в стоимость тура.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Салехард.

Доплата за одноместное размещение в гостинице – 4 000 руб. /сутки.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от количества человек в группе:

Количество человек в группе, чел2345От 6 до 12
Цена на человека, руб86 10071 10064 70060 80058 800

Варианты проживания

Гостиница Арктика 3

3 ночи

Отель «Арктика» расположена в Салехарде, в 1,7 км от Салехарда и в 3,3 км от острова Монашкин. К услугам гостей — круглосуточная стойка регистрации, ресторан и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. В числе удобств — банкомат и камера хранения багажа.

В каждом номере отеля есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. В номерах установлен сейф. Из некоторых номеров открывается вид на реку. В числе удобств также платяной шкаф и чайник.

По утрам для гостей отеля «Арктика» сервируется континентальный завтрак или завтрак по меню.

Гостиница Арктика 3Гостиница Арктика 3Гостиница Арктика 3Гостиница Арктика 3Гостиница Арктика 3

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер аэропорт-гостиница-аэропорт (групповой, микроавтобус)
  • Транспортное обслуживание по программе (микроавтобус)
  • Проживание в гостинице Арктика 3* (двухместные номера, завтрак)
  • Питание по программе
  • Экскурсии по программе
  • Входные билеты в музеи
  • Пересечение Полярного круга
  • Сертификаты о пересечении Полярного круга
  • Услуги сопровождающего на всем маршруте
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Салехард и обратно
  • Одноместное размещение (4 000 руб/сутки)
  • Обеды и ужины в городе
  • Услуги такси
  • Медицинская страховка
  • Приобретение сувенирной продукции
  • Услуги переводчиков для иностранных туристов
Место начала и завершения?
Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Салехард
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
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2
1
Т
10 янв 2023
Хочу выразить благодарность и признательность команде туроператора "Большая страна", а также лично менеджеру Юлии Некрыловой за организацию тура, оперативную реакцию на отправленную мною заявку на тур, а также возникающие у меня вопросы, и, в конечном итоге за то, что этот замечательный тур состоялся!!!
А
9 янв 2023
Великолепная организация тура. Все трансферы и экскурсии проходили в четко обозначенные временные рамки без опозданий и задержек. Транспорт был комфортабельным, а гиды и водители максимально профессиональными. Отдельное спасибо хотелось бы сказать гиду Зельфире, которая в дополнительный день (когда официальная программа тура уже закончилась) провела для меня небольшую экскурсию по этнографическому комплексу в Горнокнязевске, а также организовала посещение музея новейшей истории Ямала им. Ю. Неелова с индивидуальной экскурсией (куда достаточно сложно оперативно попасть).

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Можно с детьми
Многодневные туры
3-дневные туры
Туры на 4 дня
Обзорные

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