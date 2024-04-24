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- 3 поколения, нас 10 человек и с туром "ВкусноЙошка" уехали отмечать день рождение и юбилей. Тур великолепный! Путешествовали поездом из Москвы в пятницу, 15 марта, вернулись в понедельник в 9 утра, очень удобно, некоторые успели и на учёбу, и на работу. Встреча на вокзале в Йошкар-Оле была не забываемая: гармонист, приветственные песни на местном языке, хоровод, подарки в автобусе;) Далее весело, душевно, во всех мероприятиях от организаторов и участников чувствовалась большая любовь к своему краю, к своим людям, к своим традициям. Очень приятно удивила архитектура города. Гид Тамара чудесный человек, ещё и влюблённый в свою профессию, давала море интересной информации. Нам просто повезло!!! Отдельное спасибо за дегустации. Удивили необычные часы, 3 штуки, на не очень большой город это были "вишенки на торте" в экскурсиях. Понравилась группа в Ватсап с информацией, организацией. Удивило присутствие фотографа, замечательно время провели, потом и фотки на Яндекс-диск нам в группе скинули, поэтому можно было там расслабиться, выпустить телефон из рук, иначе хотелось бы всё на память запечатлеть, а так получили все удовольствие от Масленицы. Гостиница - достойная, расположение удобное. Бабушка наша поправилась на 2 кг за выходные:)) Конечно же в Москве будем советовать всем друзьям и знакомым провести выходные так же!