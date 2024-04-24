Туры на 3 дня в Йошкар-Оле

Найдено 8 туров в категории «3-дневные туры» в Йошкар-Оле, цены от 18 900 ₽, скидки до 11%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сказы Поволжья. Железнодорожный круиз
🚉 На поезде
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Сказы Поволжья. Железнодорожный круиз
Начало: Россия, Москва
19 июля в 10:00
от 43 000 за человека
Вкусно едем в Йошкар-Олу
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Вкусно едем в Йошкар-Олу
Начало: Москва
14 июня в 10:00
13 сен в 10:00
от 32 000 за человека
Живописный каскад Поволжья
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Живописный каскад Поволжья
Начало: Россия, Нижний Новгород
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 19 550 за человека
Маленькая Европа в центре России. Тур в Республику Марий Эл и город Казань
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Маленькая Европа в центре России. Тур в Республику Марий Эл и город Казань
Начало: Россия, Республика Татарстан, Казань
1 авг в 10:00
1 ноя в 10:00
от 29 500 за человека
Живописный каскад Поволжья. Осень-зима
🚌 На автобусе
скидка
11%
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Живописный каскад Поволжья. Осень-зима
Начало: Россия, Нижний Новгород
4 окт в 10:00
11 окт в 10:00
от 2200019 550 за человека
Трёхдневный тур «История Республики»
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Трехдневное путешествие по Йошкар-Оле: культура, природа и традиции
Приглашаем вас на увлекательное трехдневное путешествие по Йошкар-Оле, где вас ждут история, природа и уникальные традиции
Начало: Царьградский проспект, 37 к2 киоск
Расписание: Ежедневно в 8:50, 11:50, 14:50, 17:50
20 июня в 14:45
21 июня в 08:45
37 000 за человека
Четырёхдневный тур «Увидеть всё!»
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Четырёхдневное приключение в Йошкар-Оле: от культуры до природы
Приглашаем на индивидуальный тур по Йошкар-Оле, где каждый день - новое открытие. От исторических памятников до марийской культуры
Начало: Царьградский проспект, 37 к2 киоск
Расписание: Ежедневно в 8:50, 11:50, 14:50, 17:50
20 июня в 14:45
21 июня в 08:45
60 000 за человека
4 столицы: Нижний Новгород, Чебоксары, Йошкар-Ола, Казань
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
4 столицы: Нижний Новгород, Чебоксары, Йошкар-Ола, Казань
Начало: Нижний Новгород
21 июня в 10:00
5 июля в 10:00
18 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Ольга
    24 апреля 2024
    Живописный каскад Поволжья
    Организация тура на высоком уровне, быстрая и доступная и подробная информация предоставляется сразу.
    Организация тура на высоком уровне, быстрая и доступная и подробная информация предоставляется сразуОрганизация тура на высоком уровне, быстрая и доступная и подробная информация предоставляется сразуОрганизация тура на высоком уровне, быстрая и доступная и подробная информация предоставляется сразуОрганизация тура на высоком уровне, быстрая и доступная и подробная информация предоставляется сразуОрганизация тура на высоком уровне, быстрая и доступная и подробная информация предоставляется сразуОрганизация тура на высоком уровне, быстрая и доступная и подробная информация предоставляется сразу
  • У
    Усачева
    9 апреля 2024
    Живописный каскад Поволжья
    Я приехала в город одна из моей группы, и все же для меня одной организован трансфер. Спасибо большое.
  • В
    Виолетта
    20 марта 2024
    Сказы Поволжья. Железнодорожный круиз
    Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
    Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
  • В
    Виолетта
    20 марта 2024
    Вкусно едем в Йошкар-Олу
    Очень понравились выходные, проведённые в Йошкар-Оле 16-17 марта 2024г. Воспоминаний с собой увозим целое море, ведь мы собрались большой семьёй
    читать дальше

    - 3 поколения, нас 10 человек и с туром "ВкусноЙошка" уехали отмечать день рождение и юбилей. Тур великолепный! Путешествовали поездом из Москвы в пятницу, 15 марта, вернулись в понедельник в 9 утра, очень удобно, некоторые успели и на учёбу, и на работу. Встреча на вокзале в Йошкар-Оле была не забываемая: гармонист, приветственные песни на местном языке, хоровод, подарки в автобусе;) Далее весело, душевно, во всех мероприятиях от организаторов и участников чувствовалась большая любовь к своему краю, к своим людям, к своим традициям. Очень приятно удивила архитектура города. Гид Тамара чудесный человек, ещё и влюблённый в свою профессию, давала море интересной информации. Нам просто повезло!!! Отдельное спасибо за дегустации. Удивили необычные часы, 3 штуки, на не очень большой город это были "вишенки на торте" в экскурсиях. Понравилась группа в Ватсап с информацией, организацией. Удивило присутствие фотографа, замечательно время провели, потом и фотки на Яндекс-диск нам в группе скинули, поэтому можно было там расслабиться, выпустить телефон из рук, иначе хотелось бы всё на память запечатлеть, а так получили все удовольствие от Масленицы. Гостиница - достойная, расположение удобное. Бабушка наша поправилась на 2 кг за выходные:)) Конечно же в Москве будем советовать всем друзьям и знакомым провести выходные так же!

    Очень понравились выходные, проведённые в Йошкар-Оле 16-17 марта 2024г. Воспоминаний с собой увозим целое море, ведьОчень понравились выходные, проведённые в Йошкар-Оле 16-17 марта 2024г. Воспоминаний с собой увозим целое море, ведьОчень понравились выходные, проведённые в Йошкар-Оле 16-17 марта 2024г. Воспоминаний с собой увозим целое море, ведьОчень понравились выходные, проведённые в Йошкар-Оле 16-17 марта 2024г. Воспоминаний с собой увозим целое море, ведьОчень понравились выходные, проведённые в Йошкар-Оле 16-17 марта 2024г. Воспоминаний с собой увозим целое море, ведьОчень понравились выходные, проведённые в Йошкар-Оле 16-17 марта 2024г. Воспоминаний с собой увозим целое море, ведьОчень понравились выходные, проведённые в Йошкар-Оле 16-17 марта 2024г. Воспоминаний с собой увозим целое море, ведьОчень понравились выходные, проведённые в Йошкар-Оле 16-17 марта 2024г. Воспоминаний с собой увозим целое море, ведьОчень понравились выходные, проведённые в Йошкар-Оле 16-17 марта 2024г. Воспоминаний с собой увозим целое море, ведьОчень понравились выходные, проведённые в Йошкар-Оле 16-17 марта 2024г. Воспоминаний с собой увозим целое море, ведь
  • А
    Андрей,
    17 марта 2024
    Сказы Поволжья. Железнодорожный круиз
    Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала
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    постоянное внимание и искреннее желание сделать так, чтобы этот отдых получился незабываемым и наполненным восторженными эмоциями. Не сидите дома! Есть возможность - путешествуйте! Нам по 60. И говорим себе: "в 60 жизнь только начинается", и надеемся, что скажем так же и в следующий юбилей…

    Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь на
  • М
    Марина
    14 марта 2024
    Сказы Поволжья. Железнодорожный круиз
    Организован тур таким образом, что даже за короткий период осмотрели, узнали, побывали в различных памятных, исторических и современных местах Казани, получили незабываемые впечатления. И очень важно, что сопровождали нас приятные люди и водители, и экскурсоводы.
  • Д
    Дарина
    13 марта 2024
    Живописный каскад Поволжья
    Все хорошо организовано, спасибо Светлане.
  • И
    Ирина
    18 января 2024
    Маленькая Европа в центре России. Тур в Республику Марий Эл и город Казань
    Тур понравился, особенно Териберка. Хорошая организация, комфортный транспорт, кормили вкусно. Отдельное спасибо гиду Василию. Только поймать северное сияние не удалось. Брали тур без проживания, поэтому про гостиницу ничего не могу сказать.
  • Г
    Галимзянова
    16 января 2024
    Маленькая Европа в центре России. Тур в Республику Марий Эл и город Казань
    быстро предоставляется обратная связь и в полном объеме
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  • А
    Антон
    16 января 2024
    Маленькая Европа в центре России. Тур в Республику Марий Эл и город Казань
    Все четко, и по времени.

Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле в категории «3-дневные туры»

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  4. Маленькая Европа в центре России. Тур в Республику Марий Эл и город Казань
  5. Живописный каскад Поволжья. Осень-зима
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