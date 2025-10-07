1 день

Обзорная экскурсия «Белокаменная крепость»

Самостоятельное прибытие в гостиницу.

Трансфер до гостиницы бронируется заранее и предоставляется за дополнительную плату: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 1250/2100 рублей за легковой автомобиль до 3 человек).

Время выезда на программу из отеля фиксированное.

Гарантированное размещение в гостинице после 15:00.

Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в камере хранения гостиницы.

11:45 выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева, д. 35А);

12:00 выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова, д. 1А);

12:20 выезд на экскурсионную программу из гостиницы «IT Park» (ул. Петербургская, д. 52). Туристы, проживающие в отелях «Биляр Палас», «Парк Отель», «Гранд Отель», «Сулейман Палас», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «IT Park» (ул. Петербургская, д. 52);

12:35 выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная, д. 16Б). Туристы, проживающие в отелях «Азимут», «Татарстан», встречаются с экскурсоводом у входа в отель «Ногай» (ул. Профсоюзная, д. 16Б);

12:45 выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина, д. 8). Туристы, проживающие в отеле «Волга», а также прибывающие на ж/д вокзал «Казань Пассажирская» и опаздывающие на встречу в свой отель, встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Кристалл» (ул. Р. Яхина, д. 8);

13:00 выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки, д. 1). Туристы, проживающие в отеле «Релита», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки, д. 1).

В случае опоздания туристов к выезду на экскурсионную программу, просим срочно связаться по телефону экстренной связи для согласования места встречи с группой.

Продажа дополнительных экскурсий, которые Вы можете приобрести по желанию.

13:45 Обед в кафе или ресторане города.

Интерактивная программа «Якын дуслар» погрузит вас в мир древней культуры татарского народа.

Каждый народ мира уникален, и неповторима его душа, сокрытая в духовном творчестве – фольклоре.

Все туристы имеют возможность с первых минут пребывания в Казани прикоснуться к вековой культуре татарского народа.

15:00 Экскурсия «Белокаменная крепость».

Казанский кремль – главная достопримечательность города, памятник всемирного наследия ЮНЕСКО. Это официальная резиденция Президента Республики Татарстан и государственный музей-заповедник, который ежегодно посещают тысячи туристов.

Белокаменный кремль – сердце древнего города, воплотившее в себе культуру запада и востока.

Здесь взметнулись ввысь минареты главной мечети города Кул Шариф (посещение) и сверкают золотом купола старейшего православного Благовещенского собора.

На территории крепости находится один из символов Казани – знаменитая «падающая» башня ханши Сююмбике.

16:45 Казанская Святыня.

Посещение Казанского Богородицкого мужского монастыря, история которого неразрывно связана с обретением, прославлением и почитанием в России чудотворной Казанской иконы Божией Матери.

После 1579 года – Казань святое место Руси, где сама Матерь Божия вдруг явила величайшую милость.

Казанская икона… Кто же не знал ее в России? Эта икона является одной из наиболее почитаемых в Русской Церкви.

Ей молятся, к ней обращаются с просьбами. При этом мало кто задается вопросом, какой путь проделала чудотворная икона и откуда она к нам пришла?

Почти сто лет назад, в 1932 году, Казань потеряла один из своих главных объектов – Собор Казанской иконы Божией Матери.

Но теперь, спустя годы, собор возведен на месте обретения чудотворного образа, «вернулся» на свое историческое место, в своем прежнем облике. И трудно переоценить духовное значение такого воссоздания.

17:30 Трансфер в гостиницу.

Свободное время.

20:30 За доп. плату: Автобусная вечерняя экскурсия по городу «Огни Казани».

Стоимость экскурсии: 1500 рублей с туриста (экскурсия состоится при наборе минимум 10 человек).

