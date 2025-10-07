Мои заказы

От Казанской губернии до стольных волжских градов. Экскурсионный тур в Казань и Йошкар-Олу на 5 дней

От Казанской губернии до стольных волжских градов
Познакомьтесь с красотой Казани и Йошкар-Олы! Вас ждут увлекательные экскурсии по историческим местам, знакомство с культурой и архитектурой этих городов.

Вы посетите Казанский кремль, Раифский Богородицкий мужской монастырь, прогуляетесь по колоритной Йошкар-Оле и уютным паркам Казани, а также откроете для себя уникальные кулинарные традиции марийской и татарской кухни.
5
2 отзыва
От Казанской губернии до стольных волжских градов. Экскурсионный тур в Казань и Йошкар-Олу на 5 дней
От Казанской губернии до стольных волжских градов. Экскурсионный тур в Казань и Йошкар-Олу на 5 днейФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
От Казанской губернии до стольных волжских градов. Экскурсионный тур в Казань и Йошкар-Олу на 5 днейФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
11
июн19
июн26
июн3
июл10
июл17
июл24
июл

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия «Белокаменная крепость»

Самостоятельное прибытие в гостиницу.

Трансфер до гостиницы бронируется заранее и предоставляется за дополнительную плату: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 1250/2100 рублей за легковой автомобиль до 3 человек).

Время выезда на программу из отеля фиксированное.

Гарантированное размещение в гостинице после 15:00.

Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в камере хранения гостиницы.

  • 11:45 выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева, д. 35А);
  • 12:00 выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова, д. 1А);
  • 12:20 выезд на экскурсионную программу из гостиницы «IT Park» (ул. Петербургская, д. 52). Туристы, проживающие в отелях «Биляр Палас», «Парк Отель», «Гранд Отель», «Сулейман Палас», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «IT Park» (ул. Петербургская, д. 52);
  • 12:35 выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная, д. 16Б). Туристы, проживающие в отелях «Азимут», «Татарстан», встречаются с экскурсоводом у входа в отель «Ногай» (ул. Профсоюзная, д. 16Б);
  • 12:45 выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина, д. 8). Туристы, проживающие в отеле «Волга», а также прибывающие на ж/д вокзал «Казань Пассажирская» и опаздывающие на встречу в свой отель, встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Кристалл» (ул. Р. Яхина, д. 8);
  • 13:00 выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки, д. 1). Туристы, проживающие в отеле «Релита», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки, д. 1).

В случае опоздания туристов к выезду на экскурсионную программу, просим срочно связаться по телефону экстренной связи для согласования места встречи с группой.

Продажа дополнительных экскурсий, которые Вы можете приобрести по желанию.

13:45 Обед в кафе или ресторане города.

Интерактивная программа «Якын дуслар» погрузит вас в мир древней культуры татарского народа.

Каждый народ мира уникален, и неповторима его душа, сокрытая в духовном творчестве – фольклоре.

Все туристы имеют возможность с первых минут пребывания в Казани прикоснуться к вековой культуре татарского народа.

15:00 Экскурсия «Белокаменная крепость».

Казанский кремль – главная достопримечательность города, памятник всемирного наследия ЮНЕСКО. Это официальная резиденция Президента Республики Татарстан и государственный музей-заповедник, который ежегодно посещают тысячи туристов.

Белокаменный кремль – сердце древнего города, воплотившее в себе культуру запада и востока.

Здесь взметнулись ввысь минареты главной мечети города Кул Шариф (посещение) и сверкают золотом купола старейшего православного Благовещенского собора.

На территории крепости находится один из символов Казани – знаменитая «падающая» башня ханши Сююмбике.

16:45 Казанская Святыня.

Посещение Казанского Богородицкого мужского монастыря, история которого неразрывно связана с обретением, прославлением и почитанием в России чудотворной Казанской иконы Божией Матери.

После 1579 года – Казань святое место Руси, где сама Матерь Божия вдруг явила величайшую милость.

Казанская икона… Кто же не знал ее в России? Эта икона является одной из наиболее почитаемых в Русской Церкви.

Ей молятся, к ней обращаются с просьбами. При этом мало кто задается вопросом, какой путь проделала чудотворная икона и откуда она к нам пришла?

Почти сто лет назад, в 1932 году, Казань потеряла один из своих главных объектов – Собор Казанской иконы Божией Матери.

Но теперь, спустя годы, собор возведен на месте обретения чудотворного образа, «вернулся» на свое историческое место, в своем прежнем облике. И трудно переоценить духовное значение такого воссоздания.

17:30 Трансфер в гостиницу.

Свободное время.

20:30 За доп. плату: Автобусная вечерняя экскурсия по городу «Огни Казани».

Стоимость экскурсии: 1500 рублей с туриста (экскурсия состоится при наборе минимум 10 человек).

Обзорная экскурсия «Белокаменная крепость»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Обзорная экскурсия «Легенды и тайны тысячелетней Казани». Экскурсии за доп. плату

07:00 Завтрак в гостинице.

Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

  • 08:05 выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева, д. 35А);
  • 08:15 выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова, д. 1А);
  • 08:25 выезд на экскурсионную программу из гостиницы «It-парк» (ул. Петербургская, д. 52);
  • 08:35 выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная, д. 16Б);
  • 08:45 выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина, д. 8);
  • 09:00 выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки, д. 1).

Обзорная экскурсия «Легенды и тайны тысячелетней Казани».

Вы насладитесь самобытной красотой Казани, увидите своими глазами яркие краски ее улиц и площадей, узнаете, где хранятся несметные сокровища Казанских ханов и где закипел без огня котел.

Достопримечательности тысячелетнего города соединили в себе культуру Запада и традиции Востока: Старо-Татарская слобода, где проживало с XVI века татарское население, Суконная слобода — промышленные преобразования Петра I, площадь фонтанов, озеро Кабан — его тайны и легенды, стилизованная деревенька «Туган авылым», новый театр кукол, Казанский университет, площадь Свободы — культурный и административный центр Казани.

12:00 Окончание программы тура.

Свободное время в центре города или дополнительные экскурсии.

За доп. плату: Речная экскурсия на остров-град Свияжск.

12:15 Причал «Казан».

Посадка на теплоход.

12:30 Отправление т/х на речную экскурсию в Свияжск.

14:30 Прибытие т/х в Свияжск.

Экскурсия «Цитадель завоевателя» – остров-град Свияжск.

Свияжск – древняя крепость, построенная в правление Ивана Грозного, служила военным форпостом в Поволжье и местом подготовки военных частей для похода на неприступную крепость Казань.

Крепость построили в Угличе, затем разобрали, сплавили вниз по Волге и собрали уже на острове.

В маршрут экскурсии в Свияжске входят уникальные исторические памятники: собор Богоматери «Всех Скорбящих Радость», один из старейших деревянных храмов России – церковь Святой Троицы, действующий Успенский монастырь с архитектурным ансамблем 16-17 вв., конный двор и ремесленные мастерские, Рождественская площадь – откуда открывается вид на водные просторы и Услонские горы.

В ходе экскурсии предусмотрено свободное время (самостоятельно: музеи, сувенирные лавки, обед).

Стоимость экскурсии:3400 рублей с туриста (экскурсия состоится при наборе группы).

В случае невозможности проведения теплоходной экскурсии: автобусная экскурсия на остров-град Свияжск.

Стоимость экскурсии: 2500 рублей с туриста.

17:30 Отправление т/х в Казань.

19:30 Прибытие т/х на причал «Казан».

Свободное время.

С 20:30 до 22:00 за доп. плату: авторская интерактивная программа «Гостеприимный дом Бая».

Всех гостей Казани непременно приглашаем в гости, в главный дом татарского села – дом Бая.

Состоятельные хозяева дома – Эбика и Бабай раскроют множество секретов из уклада жизни, обычаев и традиций татарского народа.

За столом, за сытным обедом из национальных блюд (азу, треугольник, кыстыбый, кош-теле, чак-чак) дорогим гостям Эбика и Бабай расскажут о любимых блюдах татарского народа через сказания и легенды.

Увлекательный рассказ в музыкальном сопровождении раскроет интересные элементы национальных праздников летнего и зимнего солнцестояния – Навруз, Нардуган, Сабантуй и других праздников.

Самым сокровенным и интересным в завершении вечера станет знакомство через игру актеров с национальными традициями и обычаями татарского народа. Вас ждут знакомства с понятиями Су юлы, Аулок Ой, Никах, Бэби Туе, а также интересные застольные игры.

Стоимость программы:2600 рублей взрослый, 2400 рублей детский до 14 лет, 1000 рублей дети до 6 лет. (Интерактив состоится при наборе минимум 15 человек).

Обзорная экскурсия «Легенды и тайны тысячелетней Казани». Экскурсии за доп. плату
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Загородная экскурсия «Овеянная легендами земля»

С 07:00 завтрак в гостинице.

  • 08:05 выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева, д. 35А);
  • 08:15 выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова, д. 1А).
  • 08:25 выезд на экскурсионную программу из гостиницы «It-парк» (ул. Петербургская, д. 52);
  • 08:35 выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная, д. 16Б);
  • 08:45 выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина, д. 8);
  • 09:00 выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки, д. 1).

10:00 Загородная экскурсия «Овеянная легендами земля» в Раифский Богородицкий мужской монастырь, расположенный в 30 км. от Казани, в заповедном лесу, на берегу дивной красоты озера.

Монастырь основан в 17 веке. Его архитектурный ансамбль – один из самых величественных в среднем Поволжье, складывался в течение столетий.

Основной святыней монастыря является чудотворный Грузинский образ пресвятой Богородицы (XVII в.). На территории монастыря расположен освященный патриархом святой источник.

В ходе экскурсии предусмотрено свободное время (сувенирные лавки, обед).

13:00 Выезд в Казань.

14:00 Окончание программы.

Свободное время в центре города.

Загородная экскурсия «Овеянная легендами земля»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Экскурсия «Йошкар-Ола удивительная»

С 07:00 завтрак в гостинице.

Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Выезд на экскурсионную программу в г. Йошкар-Ола (150 км).

  • 08:10 выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева, д. 35А);
  • 08:20 выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова, д. 1А);
  • 08:30 выезд на экскурсионную программу из гостиницы «It-парк» (ул. Петербургская, д. 52);
    08:40 выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная, д. 16Б);
    08:45 выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина, д. 8);
    09:00 выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки, д. 1).

11:30 Экскурсия «Йошкар-Ола удивительная».

Йошкар-Ола – столица Республики Марий Эл. В последнее десятилетие Йошкар-Ола преобразилась: центр фактически отстроен заново.

Поэтому мы едем в Марий Эл прежде всего не за историей пыльных веков, а за тем, чтобы увидеть современную жизнь главного города этой республики.

Одна из главных достопримечательностей – площадь им. Оболенского-Ноготкова.

На ней находятся комплекс административных зданий, национальная художественная галерея, у входа в которую установлена копия Царь-пушки, памятник основателю города Оболенскому-Ноготкову, памятник Священномученику Епископу Марийскому Леониду, а также «Марийские куранты» — часы на галерее, символизирующие христианскую веру.

Вы осмотрите часы с движущимися фигурами святых апостолов – восемь минут евангельского чуда.

Вы посидите на лавочке с Йошкиным котом, приносящим удачу путнику, погладившего его.

Обед в Йошкар-Оле с блюдами национальной марийской кухни.

Посещение национального музея имени Т. Евсеева.

Этнографическая экспозиция «Жизнь марийца от рождения до смерти».

16:30 Выезд в Казань.

19:00 Возвращение в Казань.

Трансфер в гостиницу.

Экскурсия «Йошкар-Ола удивительная»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Автобусно-пешеходная экскурсия "Казань в парках". Экскурсия "Цветущая Боратынка"

С 07:00 завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы (с вещами).

  • 09:00 выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева, д. 35А);
  • 09:15 выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова, д. 1А);
  • 09:25 выезд на экскурсионную программу из гостиницы «It-парк» (ул. Петербургская, д. 52);
  • 09:35 выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная, д. 16Б);
  • 09:45 выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина, д. 8);
  • 10:00 выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки, д. 1).

10:15 Экскурсия «Цветущая Боратынка».

Посещение музея поэта Е. А. Боратынского.

Е. А. Боратынский – выдающийся русский поэт, друг А. С. Пушкина. Придя в музей, посетитель окажется в реальном жилом доме одной из дворянских семей дореволюционной Казани, увидит, как жили его обитатели, чем занимались в часы досуга.

Посетители музея смогут увидеть предметы мебели, стоявшей в доме поэта, его личные вещи, письма, посуду, книги, портреты поэта и его знакомых и друзей, рукописи. Рассказ идет не только о судьбе бывших владельцев усадьбы, но и о судьбе самого дома и сада.

Экскурсия продолжается в усадебном саду, благоухавшем в дворянском гнезде 100 лет назад, с чаепитием на чайной веранде.

12:00 Автобусно-пешеходная экскурсия «Казань в парках».

Парки и скверы Казани. Как и все большие города, Казань немыслима без зелёных насаждений, обилия парков и скверов.

Они богемные и демократичные. История казанских парков – двухсотлетняя. До этого, в XVII веке в России вообще не было понятия «парк». То есть были парки, но царские, боярские.

Первый общественный парк, который возник в Казани в начале XIX века – Чёрное озеро. А частные парки в Казани появились еще в XVIII веке (например, Лядской, Николаевский садики).

В этих парках гуляли наши бабушки под звуки духового оркестра, здесь назначали свидания и деловые встречи, а сегодня обновленные парки встречают горожан и гостей города прохладой от летнего зноя и необычными историями из прошлого.

14:30 Окончание программы тура.

Трансфер на ж/д вокзал.

Автобусно-пешеходная экскурсия "Казань в парках". Экскурсия "Цветущая Боратынка"
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:

Гостиница, категорияДействие ценыВзрослый ½ DBLРебенок (до 7/14 лет)Третий в номереОдноместный номерДоп. ночь с человека DBL/SGLТип завтрака в туре
«Тур без проживания» 30.04.202530.04.2025-01.10.20252594025140/25540////
«Волга» 2* (улучшенный номер TWIN/DBL/TRPL) 30.04.202516.05.2025-11.06.2025
20.06.2025-01.10.2025		3634025140/3594036340491403300/6500Шведский стол
«Татарстан» 3* Эконом-Центр (номер «эконом») TWIN/DBL 30.04.202516.05.2025-11.06.2025
20.06.2025-01.10.2025		3674025140/3634036740491403400/6500Шведский стол
«Амакс Сафар Отель» 3* (стандарт номер TWIN/DBL) 30.04.202516.05.2025-11.06.2025
20.06.2025-01.10.2025		3834025140/3794038340503403800/6800Шведский стол
«Кристалл» 3* (стандартный номер TWIN/DBL) 30.04.202516.05.2025-11.06.2025
20.06.2025-01.10.2025		3914025140/3874039140503404000/6800Шведский стол
«Отель Азимут» 3* (стандартный номер TWIN/DBL) 30.04.202516.05.2025-11.06.2025
20.06.2025-01.10.2025		3914025140/38740/531404000/7500Шведский стол
«Парк Отель Центр» 3* (стандартный номер TWIN/DBL) 30.04.202516.05.2025-11.06.2025
20.06.2025-01.10.2025		3914025140/38740/511404000/7000Шведский стол
Отель «Давыдов» 3* (стандартный номер TWIN/DBL/TRPL) 30.04.202516.05.2025-11.06.2025
20.06.2025-01.10.2025		3954025140/3914039540499404100/6600Шведский стол
« IT Парк» 3* (стандартный номер (возможен полуцокольный этаж) TWIN/DBL) 30.04.202516.05.2025-11.06.2025
20.06.2025-01.10.2025		3954025140/3914039540507404100/6900Шведский стол
«Сулейман Палас Отель» 4* (стандартный номер TWIN/DBL) 30.04.202516.05.2025-11.06.2025
20.06.2025-01.10.2025		4114025140/4074041140571404500/8500Шведский стол
«Отель Корстон Tower» 4* (номер категории Superior TWIN/DBL) 30.04.202516.05.2025-11.06.2025
20.06.2025-01.10.2025		4114025140/4074041140579404500/8700Шведский стол
«Биляр Палас отель» 4* (стандартный номер TWIN/DBL) 30.04.202516.05.2025-11.06.2025
20.06.2025-01.10.2025		4114025140/4074041140571404500/8500Шведский стол
«Ногай» 4* (стандартный номер TWIN/DBL) 30.04.202516.05.2025-11.06.2025
20.06.2025-01.10.2025		4414025140/43740/595405250/9100Шведский стол
«Гранд Отель Казань» 4 * (стандартный TWIN/DBL) 30.04.202516.05.2025-11.06.2025
20.06.2025-01.10.2025		4114025140/4074041140511405000/7500Шведский стол
Отель «Корстон Royal» 5* (номер DELUXE TWIN/DBL) 30.04.202516.05.2025-11.06.2025
20.06.2025-01.10.2025		4714025140/4674047140671406000/11000Шведский стол
Отель «Шаляпин Палас» 4* (стандартный номер TWIN/DBL) 30.04.202516.05.2025-11.06.2025
20.06.2025-01.10.2025		4514025140/44740/571405500/8500Шведский стол

Тариф «Ребёнок до 7 лет» без предоставления отдельного спального места. При необходимости спального места нужно бронировать по тарифу «Ребенок до 14 лет».

Размещение: SGL – одноместное, DBL – двухместное – 1 большая кровать, TWIN – двухместное 2 раздельные кровати, TRPL – трехместное, ExB – доп. место.

При выборе размещения в гостинице завтраки – шведский стол.

Подселение отсутствует. За одноместное размещение — доплата (если турист едет один).

Варианты проживания

Отель «AMAKS Safar» 3

4 ночи

Отель AMAKS Safar расположен в высотном здании, в 2 км от центра города и Кремля. К услугам гостей ночной клуб и сауна.

Просторные номера отеля AMAKS Safar оснащены телевизором с кабельными каналами, в номерах установлен рабочий стол.

В ресторане отеля гости могут заказать традиционные блюда Татарстана и классические интернациональные блюда. В баре, открытом до позднего вечера, подают разнообразные безалкогольные и алкогольные напитки, в том числе местного производства.

Отель «AMAKS Safar» 3
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Кристалл» 3

4 ночи

Отель расположен всего в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала города Казани. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и частная парковка.

Номера отеля "Кристалл" оформлены в классическом стиле и располагают холодильником, телевизором с плоским экраном и кондиционером.

В ресторане отеля "Кристалл" можно попробовать блюда европейской кухни, а в баре подают различные коктейли.

Казанский кремль находится в 1,3 км от отеля "Кристалл", а пешеходная улица Баумана с магазинами и кафе - в 10 минутах ходьбы. Поездка на экспрессе до аэропорта Казани от железнодорожного вокзала занимает 20 минут.

Отель «Кристалл» 3
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Давыдов» 3

4 ночи

Отель "Давыдов" находится в Казани и расположен всего в 700 метрах от выставочного центра Казанская ярмарка. Отель выполнен в современном стиле и располагает круглосуточной стойкой регистрации. К услугам гостей бесплатный WiFi и бесплатная частная автомобильная парковка.

Светлые номера оборудованы кондиционером, в них имеется телевизор с плоским экраном и холодильник. В ванной комнате гостям предоставлена возможность воспользоваться бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и феном.

В ресторане отеля подают различные блюда русской, европейской и татарской кухни. Каждое утро сервируется завтрак «шведский стол», а в баре гости могут заказать напитки и закуски.

Отель «Давыдов» расположен в 950 метрах от Казанского зооботанического сада и в 3 км от оживленной улицы Карла Маркса. Расстояние до Казанского кремля составляет 4,5 км.

Отель «Давыдов» 3
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Парк Отель Центр» 3

4 ночи

Трехзвездочный отель «Парк» расположен в Казани, недалеко от храма Воздвижения Святого Креста и Казанского государственного университета.

Транспортная доступность: В 25 км от аэропорта г. Казани, в 2,1 км от ж/д вокзала «Казань-Пассажирский».

В номере: макс. 2+1 чел., телевизор, душ, фен, холодильник, рабочий стол, 1-спальные/ 2-спальная кровать.

Отель «Парк Отель Центр» 3
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Азимут» 3* (Ибис)

4 ночи

Отель «Ибис Казань Центр» находится в самом центре города, в 5 минутах ходьбы от Казанского кремля. Гостям предлагается размещение в современных номерах с бесплатным Wi-Fi, рабочим столом и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы.

В ресторане отеля «Ибис Казань Центр» готовят фирменные блюда Татарстана и блюда интернациональной кухни. К услугам гостей также бар Rendez-Vous, где в неформальной обстановке подают самые разнообразные алкогольные и безалкогольные напитки.

Отель «Азимут» 3* (Ибис)
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Биляр Палас» 4

4 ночи

Отель «Биляр Палас» расположен в Казани. К услугам гостей ресторан, бар, общий лаундж и фитнес-центр. Комплекса «Туган Авылым» находится менее чем в 1 км, а площадь Свободы — в 1,4 км. Прогулка пешком до Петропавловского собора занимает 15 минут. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Во всем здании доступен бесплатный Wi-Fi. Желающие могут заказать трансфер от/до аэропорта и доставку еды и напитков в номер.

В распоряжении гостей собственная ванная комната с феном. Из некоторых номеров открывается вид на озеро. Все номера оснащены кондиционером, сейфом и телевизором с плоским экраном.

По утрам гостям предлагают завтрак «шведский стол».

Гостям предлагается целый спектр оздоровительных услуг. В отеле установлена гидромассажная ванна и оборудована сауна.

Отель «Биляр Палас» 4
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Гранд Отель Казань» 4

4 ночи

Четырехзвездочный отель Grand Hotel Kazan, открывшийся в начале 2009 года, занимает современное здание.

К услугам гостей 17-этажного отеля 215 номеров с панорамным видом на город. Все просторные номера с собственной ванной комнатой оформлены в элегантном стиле.

Гостиница «Гранд Отель Казань» 4
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Сулейман Палас Отель» 4

4 ночи

Сулейман Палас Отель - современная комфортабельная гостиница. Находится в 10 минутах езды от железнодорожного вокзала, в 25 км от международного аэропорта Казань, в 10 минутах от речного порта; в 100 метрах от гостиницы находится ближайшая станция метро -"Площадь Тукая".

Каждое утро для гостей отеля подается завтрак по системе "шведский стол". На первом этаже гостиницы расположен бизнес-бар, где предлагается разнообразие сортов чая, видов кофе и богатый выбор элитных спиртных напитков.

Гостиница «Сулейман Палас Отель» 4
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Ногай» 4

4 ночи

Отель «Ногай» расположен в Казани, в 300 метрах от Петропавловского собора и в 4,4 км от стадиона «Казань Арена». К услугам гостей детская игровая площадка и ресторан. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Из окон открывается вид на город.

Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В некоторых номерах обустроена гостиная зона. В числе удобств — чайник, фен и собственная ванная комната с ванной или душем.

Отель «Ногай» 4
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Корстон Tower» 4

4 ночи

Проживающие в гостинице «Корстон Tower» размещаются в ультрасовременной 25-этажной башне на 213 номеров различного уровня комфорта. Основу номерного фонда «Корстон Tower» составляют 1-2-местные номера категории Стандарт с одной двуспальной (DBL) или двумя раздельными (TWIN) кроватями. В каждом номере имеется ванная комната (душ, туалет, халаты и тапочки), спутниковое и кабельное телевидение, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi-интернет.

В отеле «Корстон Tower» к вашим услугам: несколько ресторанов, включая панорамный Extra Lounge на 25-ом этаже отеля, венское кафе, пиццерия и бары; СПА-салон с турецкой и финской сауной, тренажерным залом и массажной комнатой; для проживающих в гостиничном комплексе доступны: бассейн, бильярд, боулинг, кинотеатр, дискотека и детский парк; услуги прачечной, глажки и химчистки, заказ экскурсий по городу, организация трансферов, подземный паркинг, а также бесплатный Wi-Fi.

Отель «Корстон Tower» 4
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Корстон Royal» 5

4 ночи

Отельный комплекс «Korston Royal» находится в центре столицы Татарстана. До автостанции города 6,5 км, добраться можно за 15 минут. До железнодорожного вокзала - 4,7 км, путь на общественном транспорте или авто займет 10 минут. Аэропорт в 26 км, поездка на машине займет 25 минут. Ресторан «Le Buffet» приглашает гостей на завтрак, который организован по системе «шведский стол». В ресторане «Ju-Ju Bar» можно заказать блюда по меню. Фитнес-центр отеля дает возможность туристам посещать соляную пещеру, тренажерный зал и бассейн.

Отель «Корстон Royal» 5
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Шаляпин Палас» 4

4 ночи

Четырехзвездочный отель «Шаляпин Палас» находится в центре Казани, рядом с пешеходной зоной на улице Баумана.

К услугам гостей 123 уютных и благоустроенных номера в классическом стиле.

По утрам в ресторане отеля сервируют богатый завтрак «шведский стол». В ресторане «Капелла» подают вкусные блюда татарской и русской кухни, а также разнообразные блюда европейской кухни. Бар с живой фортепианной музыкой Piano Bar отеля «Шаляпин» работает круглосуточно.

Все гости отеля «Шаляпин Палас» могут бесплатно посещать фитнес-центр с крытым бассейном, тренажерным залом и сауной.

Отель «Шаляпин Палас» 4
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «IT Парк Отель - Центр города»

4 ночи

Доступный отель «IT Park» расположен в 1 км от центра города. Посетителей ждет ресторан, где подаются различные блюда. На территории отеля предоставляется доступ в интернет. В отеле имеется фитнес-центр. В вашем распоряжении находится автомобильная парковка.

Гостиница «IT Парк Отель - Центр города»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Татарстан» 3

4 ночи

Этот 3-звездочный отель расположен в историческом и культурном центре Казани, в 15 минутах ходьбы от мечети Кул-Шариф и Казанского Кремля. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная парковка.

Номера гостиничного комплекса "Татарстан" красочно оформлены с использованием высококачественных тканей. Все номера оснащены спутниковым телевидением, креслом и отдельной ванной комнатой.

Каждое утро для гостей накрывается завтрак. В элегантном ресторане "Татарстан" подают блюда европейской и татарской кухни.

Гости могут отдохнуть в баре или провести время за игрой в бильярд в отдельном зале. На территории работает сувенирный магазин, а на главной улице Баумана вы найдете множество магазинов и ресторанов.

Гостиница «Татарстан» 3
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Волга

4 ночи

Двухзвездочная гостиница "Волга", расположенная в Казани, давно зарекомендовала себя среди жителей и гостей города благодаря высокому уровню сервиса и комфортабельным условиям проживания. Это место с многолетней историей порадует своих гостей наличием круглосуточной автомобильной парковки, магазинов на территории и камер хранения. В числе дополнительных услуг, которые не часто можно встретить в отелях, парикмахерская и центр здоровья, включающий в себя сауну, солярий, бильярд и настольный теннис.

Разнообразный номерной фонд, который насчитывает 154 единицы, полностью обеспечит постояльцев необходимыми удобствами для отдыха и продуктивной работы. Ценителям простого комфорта идеально подойдет категория "эконом" с минимальной обстановкой, которая включает в себя телевизор, кровать и собственную ванную комнату. Вниманию предпочитающих домашнюю атмосферу представляются просторные апартаменты с мягкой мебелью, кондиционером и кухонными принадлежностями.

Ресторан гостиницы ежедневно принимает всех желающих попробовать блюда из широкого ассортимента европейской и национальной кухни. В заведении царит приятная атмосфера, которая создается заботливым персоналом и легкой музыкой. Регулярно здесь проходит вечерняя развлекательная программа, собирающая множество посетителей. Также Вы можете заказать организацию банкетного мероприятия, для проведения которого отведен зал на 20 персон.

Бизнес-клиенты смогут оценить качество конференц-сервиса, который оказывается в гостинице. На выбор доступно два помещения - конференц-зал и комната переговоров. Опытные менеджеры "Волги" подготовят для Вас все необходимое оборудование и план важного события. Вместимость конференц-зала составляет 50 человек, поэтому подойдет как для небольших групп деловых людей, так и для крупных делегаций.

Рядом с отелем расположено множество важных объектов городской инфраструктуры. Всего за 7 минут неспешным шагом можно добраться до центрального стадиона, а за 9 минут - до железнодорожного вокзала. До интересных достопримечательностей города можно доехать но общественном транспорте, ближайшая остановка которого находится всего в 2 минутах пешком.

Волга
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в выбранной гостинице, при выборе тарифа с проживанием
  • Питание по программе (завтраки только при выборе тарифа с проживанием, 2 обеда)
  • Автобусное обслуживание по программе
  • Экскурсии по программе, услуги гида, экскурсовода
  • Входные билеты в объекты показа по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Казани и обратно
  • Индивидуальный трансфер с вокзала/аэропорта (бронируется заранее)
  • Питание, не указанное в программе + завтраки (при выборе тарифа без проживания)
  • Размещение в гостинице, при выборе тарифа без проживания
  • Дополнительные экскурсии (можно бронировать и оплачивать как заранее, так и на месте): "Гостеприимный дом Бая":2600 руб. - взрослый2400 руб. - детский до 14 лет1000 руб. - дети до 6 лет"Огни Казани" - 1500 руб. /чел. экскурсия на остров-град Свияжск: теплоходная экскурсия - 3400 руб. /чел. автобусная экскурсия - 2500 руб. /чел
  • «Гостеприимный дом Бая»:2600 руб. - взрослый2400 руб. - детский до 14 лет1000 руб. - дети до 6 лет
  • 2600 руб. - взрослый
  • 2400 руб. - детский до 14 лет
  • 1000 руб. - дети до 6 лет
  • «Огни Казани» - 1500 руб. /чел
  • Экскурсия на остров-град Свияжск: теплоходная экскурсия - 3400 руб. /чел. автобусная экскурсия - 2500 руб. /чел
  • Теплоходная экскурсия - 3400 руб. /чел
  • Автобусная экскурсия - 2500 руб. /чел
  • Аренда наушников для экскурсий по желанию - радиогиды - стоимость 200 рублей за сутки экскурсионного обслуживания
Место начала и завершения?
Татарстан, Казань
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как работает радиооборудование для экскурсий?

Каждому туристу выдается маленький радиоприемник, настроенный на передатчик гида и удобный наушник, после этого каждый турист в диапазоне действия передатчика радиогида (до 50-100м) слышит все объяснения гида через наушник.

Радиуса действия передатчика радиогида вполне достаточно, чтобы участники экскурсионной группы могли свободно и непринужденно расположиться поблизости от экскурсовода, внимательно разглядывать заинтересовавшие их объекты, фотографироваться, не пропуская при этом ни слова.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
О
Ольга
7 окт 2025
Добрый день! Наша поездка в Казань и Йошкар -Олу очень понравилась. В программе тура экскурсии и свободное время удачно организованы.
Большое спасибо менеджерам Большой Страны за четкую и быструю работу. Очень легко и комфортно было с вами общаться.
А
Артём
25 авг 2025
Сбалансированный тур, очень понравился центр Йошкар-Олы.

Тур входит в следующие категории Йошкар-Олы

