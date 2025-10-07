Вы посетите Казанский кремль, Раифский Богородицкий мужской монастырь, прогуляетесь по колоритной Йошкар-Оле и уютным паркам Казани, а также откроете для себя уникальные кулинарные традиции марийской и татарской кухни.
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия «Белокаменная крепость»
Самостоятельное прибытие в гостиницу.
Трансфер до гостиницы бронируется заранее и предоставляется за дополнительную плату: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 1250/2100 рублей за легковой автомобиль до 3 человек).
Время выезда на программу из отеля фиксированное.
Гарантированное размещение в гостинице после 15:00.
Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в камере хранения гостиницы.
- 11:45 выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева, д. 35А);
- 12:00 выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова, д. 1А);
- 12:20 выезд на экскурсионную программу из гостиницы «IT Park» (ул. Петербургская, д. 52). Туристы, проживающие в отелях «Биляр Палас», «Парк Отель», «Гранд Отель», «Сулейман Палас», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «IT Park» (ул. Петербургская, д. 52);
- 12:35 выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная, д. 16Б). Туристы, проживающие в отелях «Азимут», «Татарстан», встречаются с экскурсоводом у входа в отель «Ногай» (ул. Профсоюзная, д. 16Б);
- 12:45 выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина, д. 8). Туристы, проживающие в отеле «Волга», а также прибывающие на ж/д вокзал «Казань Пассажирская» и опаздывающие на встречу в свой отель, встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Кристалл» (ул. Р. Яхина, д. 8);
- 13:00 выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки, д. 1). Туристы, проживающие в отеле «Релита», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки, д. 1).
В случае опоздания туристов к выезду на экскурсионную программу, просим срочно связаться по телефону экстренной связи для согласования места встречи с группой.
Продажа дополнительных экскурсий, которые Вы можете приобрести по желанию.
13:45 Обед в кафе или ресторане города.
Интерактивная программа «Якын дуслар» погрузит вас в мир древней культуры татарского народа.
Каждый народ мира уникален, и неповторима его душа, сокрытая в духовном творчестве – фольклоре.
Все туристы имеют возможность с первых минут пребывания в Казани прикоснуться к вековой культуре татарского народа.
15:00 Экскурсия «Белокаменная крепость».
Казанский кремль – главная достопримечательность города, памятник всемирного наследия ЮНЕСКО. Это официальная резиденция Президента Республики Татарстан и государственный музей-заповедник, который ежегодно посещают тысячи туристов.
Белокаменный кремль – сердце древнего города, воплотившее в себе культуру запада и востока.
Здесь взметнулись ввысь минареты главной мечети города Кул Шариф (посещение) и сверкают золотом купола старейшего православного Благовещенского собора.
На территории крепости находится один из символов Казани – знаменитая «падающая» башня ханши Сююмбике.
16:45 Казанская Святыня.
Посещение Казанского Богородицкого мужского монастыря, история которого неразрывно связана с обретением, прославлением и почитанием в России чудотворной Казанской иконы Божией Матери.
После 1579 года – Казань святое место Руси, где сама Матерь Божия вдруг явила величайшую милость.
Казанская икона… Кто же не знал ее в России? Эта икона является одной из наиболее почитаемых в Русской Церкви.
Ей молятся, к ней обращаются с просьбами. При этом мало кто задается вопросом, какой путь проделала чудотворная икона и откуда она к нам пришла?
Почти сто лет назад, в 1932 году, Казань потеряла один из своих главных объектов – Собор Казанской иконы Божией Матери.
Но теперь, спустя годы, собор возведен на месте обретения чудотворного образа, «вернулся» на свое историческое место, в своем прежнем облике. И трудно переоценить духовное значение такого воссоздания.
17:30 Трансфер в гостиницу.
Свободное время.
20:30 За доп. плату: Автобусная вечерняя экскурсия по городу «Огни Казани».
Стоимость экскурсии: 1500 рублей с туриста (экскурсия состоится при наборе минимум 10 человек).
Обзорная экскурсия «Легенды и тайны тысячелетней Казани». Экскурсии за доп. плату
07:00 Завтрак в гостинице.
Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
- 08:05 выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева, д. 35А);
- 08:15 выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова, д. 1А);
- 08:25 выезд на экскурсионную программу из гостиницы «It-парк» (ул. Петербургская, д. 52);
- 08:35 выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная, д. 16Б);
- 08:45 выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина, д. 8);
- 09:00 выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки, д. 1).
Обзорная экскурсия «Легенды и тайны тысячелетней Казани».
Вы насладитесь самобытной красотой Казани, увидите своими глазами яркие краски ее улиц и площадей, узнаете, где хранятся несметные сокровища Казанских ханов и где закипел без огня котел.
Достопримечательности тысячелетнего города соединили в себе культуру Запада и традиции Востока: Старо-Татарская слобода, где проживало с XVI века татарское население, Суконная слобода — промышленные преобразования Петра I, площадь фонтанов, озеро Кабан — его тайны и легенды, стилизованная деревенька «Туган авылым», новый театр кукол, Казанский университет, площадь Свободы — культурный и административный центр Казани.
12:00 Окончание программы тура.
Свободное время в центре города или дополнительные экскурсии.
За доп. плату: Речная экскурсия на остров-град Свияжск.
12:15 Причал «Казан».
Посадка на теплоход.
12:30 Отправление т/х на речную экскурсию в Свияжск.
14:30 Прибытие т/х в Свияжск.
Экскурсия «Цитадель завоевателя» – остров-град Свияжск.
Свияжск – древняя крепость, построенная в правление Ивана Грозного, служила военным форпостом в Поволжье и местом подготовки военных частей для похода на неприступную крепость Казань.
Крепость построили в Угличе, затем разобрали, сплавили вниз по Волге и собрали уже на острове.
В маршрут экскурсии в Свияжске входят уникальные исторические памятники: собор Богоматери «Всех Скорбящих Радость», один из старейших деревянных храмов России – церковь Святой Троицы, действующий Успенский монастырь с архитектурным ансамблем 16-17 вв., конный двор и ремесленные мастерские, Рождественская площадь – откуда открывается вид на водные просторы и Услонские горы.
В ходе экскурсии предусмотрено свободное время (самостоятельно: музеи, сувенирные лавки, обед).
Стоимость экскурсии:3400 рублей с туриста (экскурсия состоится при наборе группы).
В случае невозможности проведения теплоходной экскурсии: автобусная экскурсия на остров-град Свияжск.
Стоимость экскурсии: 2500 рублей с туриста.
17:30 Отправление т/х в Казань.
19:30 Прибытие т/х на причал «Казан».
Свободное время.
С 20:30 до 22:00 за доп. плату: авторская интерактивная программа «Гостеприимный дом Бая».
Всех гостей Казани непременно приглашаем в гости, в главный дом татарского села – дом Бая.
Состоятельные хозяева дома – Эбика и Бабай раскроют множество секретов из уклада жизни, обычаев и традиций татарского народа.
За столом, за сытным обедом из национальных блюд (азу, треугольник, кыстыбый, кош-теле, чак-чак) дорогим гостям Эбика и Бабай расскажут о любимых блюдах татарского народа через сказания и легенды.
Увлекательный рассказ в музыкальном сопровождении раскроет интересные элементы национальных праздников летнего и зимнего солнцестояния – Навруз, Нардуган, Сабантуй и других праздников.
Самым сокровенным и интересным в завершении вечера станет знакомство через игру актеров с национальными традициями и обычаями татарского народа. Вас ждут знакомства с понятиями Су юлы, Аулок Ой, Никах, Бэби Туе, а также интересные застольные игры.
Стоимость программы:2600 рублей взрослый, 2400 рублей детский до 14 лет, 1000 рублей дети до 6 лет. (Интерактив состоится при наборе минимум 15 человек).
Загородная экскурсия «Овеянная легендами земля»
С 07:00 завтрак в гостинице.
- 08:05 выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева, д. 35А);
- 08:15 выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова, д. 1А).
- 08:25 выезд на экскурсионную программу из гостиницы «It-парк» (ул. Петербургская, д. 52);
- 08:35 выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная, д. 16Б);
- 08:45 выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина, д. 8);
- 09:00 выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки, д. 1).
10:00 Загородная экскурсия «Овеянная легендами земля» в Раифский Богородицкий мужской монастырь, расположенный в 30 км. от Казани, в заповедном лесу, на берегу дивной красоты озера.
Монастырь основан в 17 веке. Его архитектурный ансамбль – один из самых величественных в среднем Поволжье, складывался в течение столетий.
Основной святыней монастыря является чудотворный Грузинский образ пресвятой Богородицы (XVII в.). На территории монастыря расположен освященный патриархом святой источник.
В ходе экскурсии предусмотрено свободное время (сувенирные лавки, обед).
13:00 Выезд в Казань.
14:00 Окончание программы.
Свободное время в центре города.
Экскурсия «Йошкар-Ола удивительная»
С 07:00 завтрак в гостинице.
Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Выезд на экскурсионную программу в г. Йошкар-Ола (150 км).
- 08:10 выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева, д. 35А);
- 08:20 выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова, д. 1А);
- 08:30 выезд на экскурсионную программу из гостиницы «It-парк» (ул. Петербургская, д. 52);
08:40 выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная, д. 16Б);
08:45 выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина, д. 8);
09:00 выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки, д. 1).
11:30 Экскурсия «Йошкар-Ола удивительная».
Йошкар-Ола – столица Республики Марий Эл. В последнее десятилетие Йошкар-Ола преобразилась: центр фактически отстроен заново.
Поэтому мы едем в Марий Эл прежде всего не за историей пыльных веков, а за тем, чтобы увидеть современную жизнь главного города этой республики.
Одна из главных достопримечательностей – площадь им. Оболенского-Ноготкова.
На ней находятся комплекс административных зданий, национальная художественная галерея, у входа в которую установлена копия Царь-пушки, памятник основателю города Оболенскому-Ноготкову, памятник Священномученику Епископу Марийскому Леониду, а также «Марийские куранты» — часы на галерее, символизирующие христианскую веру.
Вы осмотрите часы с движущимися фигурами святых апостолов – восемь минут евангельского чуда.
Вы посидите на лавочке с Йошкиным котом, приносящим удачу путнику, погладившего его.
Обед в Йошкар-Оле с блюдами национальной марийской кухни.
Посещение национального музея имени Т. Евсеева.
Этнографическая экспозиция «Жизнь марийца от рождения до смерти».
16:30 Выезд в Казань.
19:00 Возвращение в Казань.
Трансфер в гостиницу.
Автобусно-пешеходная экскурсия "Казань в парках". Экскурсия "Цветущая Боратынка"
С 07:00 завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы (с вещами).
- 09:00 выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева, д. 35А);
- 09:15 выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова, д. 1А);
- 09:25 выезд на экскурсионную программу из гостиницы «It-парк» (ул. Петербургская, д. 52);
- 09:35 выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная, д. 16Б);
- 09:45 выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина, д. 8);
- 10:00 выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки, д. 1).
10:15 Экскурсия «Цветущая Боратынка».
Посещение музея поэта Е. А. Боратынского.
Е. А. Боратынский – выдающийся русский поэт, друг А. С. Пушкина. Придя в музей, посетитель окажется в реальном жилом доме одной из дворянских семей дореволюционной Казани, увидит, как жили его обитатели, чем занимались в часы досуга.
Посетители музея смогут увидеть предметы мебели, стоявшей в доме поэта, его личные вещи, письма, посуду, книги, портреты поэта и его знакомых и друзей, рукописи. Рассказ идет не только о судьбе бывших владельцев усадьбы, но и о судьбе самого дома и сада.
Экскурсия продолжается в усадебном саду, благоухавшем в дворянском гнезде 100 лет назад, с чаепитием на чайной веранде.
12:00 Автобусно-пешеходная экскурсия «Казань в парках».
Парки и скверы Казани. Как и все большие города, Казань немыслима без зелёных насаждений, обилия парков и скверов.
Они богемные и демократичные. История казанских парков – двухсотлетняя. До этого, в XVII веке в России вообще не было понятия «парк». То есть были парки, но царские, боярские.
Первый общественный парк, который возник в Казани в начале XIX века – Чёрное озеро. А частные парки в Казани появились еще в XVIII веке (например, Лядской, Николаевский садики).
В этих парках гуляли наши бабушки под звуки духового оркестра, здесь назначали свидания и деловые встречи, а сегодня обновленные парки встречают горожан и гостей города прохладой от летнего зноя и необычными историями из прошлого.
14:30 Окончание программы тура.
Трансфер на ж/д вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:
|Гостиница, категория
|Действие цены
|Взрослый ½ DBL
|Ребенок (до 7/14 лет)
|Третий в номере
|Одноместный номер
|Доп. ночь с человека DBL/SGL
|Тип завтрака в туре
|«Тур без проживания» 30.04.2025
|30.04.2025-01.10.2025
|25940
|25140/25540
|/
|/
|/
|/
|«Волга» 2* (улучшенный номер TWIN/DBL/TRPL) 30.04.2025
|16.05.2025-11.06.2025
20.06.2025-01.10.2025
|36340
|25140/35940
|36340
|49140
|3300/6500
|Шведский стол
|«Татарстан» 3* Эконом-Центр (номер «эконом») TWIN/DBL 30.04.2025
|16.05.2025-11.06.2025
20.06.2025-01.10.2025
|36740
|25140/36340
|36740
|49140
|3400/6500
|Шведский стол
|«Амакс Сафар Отель» 3* (стандарт номер TWIN/DBL) 30.04.2025
|16.05.2025-11.06.2025
20.06.2025-01.10.2025
|38340
|25140/37940
|38340
|50340
|3800/6800
|Шведский стол
|«Кристалл» 3* (стандартный номер TWIN/DBL) 30.04.2025
|16.05.2025-11.06.2025
20.06.2025-01.10.2025
|39140
|25140/38740
|39140
|50340
|4000/6800
|Шведский стол
|«Отель Азимут» 3* (стандартный номер TWIN/DBL) 30.04.2025
|16.05.2025-11.06.2025
20.06.2025-01.10.2025
|39140
|25140/38740
|/
|53140
|4000/7500
|Шведский стол
|«Парк Отель Центр» 3* (стандартный номер TWIN/DBL) 30.04.2025
|16.05.2025-11.06.2025
20.06.2025-01.10.2025
|39140
|25140/38740
|/
|51140
|4000/7000
|Шведский стол
|Отель «Давыдов» 3* (стандартный номер TWIN/DBL/TRPL) 30.04.2025
|16.05.2025-11.06.2025
20.06.2025-01.10.2025
|39540
|25140/39140
|39540
|49940
|4100/6600
|Шведский стол
|« IT Парк» 3* (стандартный номер (возможен полуцокольный этаж) TWIN/DBL) 30.04.2025
|16.05.2025-11.06.2025
20.06.2025-01.10.2025
|39540
|25140/39140
|39540
|50740
|4100/6900
|Шведский стол
|«Сулейман Палас Отель» 4* (стандартный номер TWIN/DBL) 30.04.2025
|16.05.2025-11.06.2025
20.06.2025-01.10.2025
|41140
|25140/40740
|41140
|57140
|4500/8500
|Шведский стол
|«Отель Корстон Tower» 4* (номер категории Superior TWIN/DBL) 30.04.2025
|16.05.2025-11.06.2025
20.06.2025-01.10.2025
|41140
|25140/40740
|41140
|57940
|4500/8700
|Шведский стол
|«Биляр Палас отель» 4* (стандартный номер TWIN/DBL) 30.04.2025
|16.05.2025-11.06.2025
20.06.2025-01.10.2025
|41140
|25140/40740
|41140
|57140
|4500/8500
|Шведский стол
|«Ногай» 4* (стандартный номер TWIN/DBL) 30.04.2025
|16.05.2025-11.06.2025
20.06.2025-01.10.2025
|44140
|25140/43740
|/
|59540
|5250/9100
|Шведский стол
|«Гранд Отель Казань» 4 * (стандартный TWIN/DBL) 30.04.2025
|16.05.2025-11.06.2025
20.06.2025-01.10.2025
|41140
|25140/40740
|41140
|51140
|5000/7500
|Шведский стол
|Отель «Корстон Royal» 5* (номер DELUXE TWIN/DBL) 30.04.2025
|16.05.2025-11.06.2025
20.06.2025-01.10.2025
|47140
|25140/46740
|47140
|67140
|6000/11000
|Шведский стол
|Отель «Шаляпин Палас» 4* (стандартный номер TWIN/DBL) 30.04.2025
|16.05.2025-11.06.2025
20.06.2025-01.10.2025
|45140
|25140/44740
|/
|57140
|5500/8500
|Шведский стол
Тариф «Ребёнок до 7 лет» без предоставления отдельного спального места. При необходимости спального места нужно бронировать по тарифу «Ребенок до 14 лет».
Размещение: SGL – одноместное, DBL – двухместное – 1 большая кровать, TWIN – двухместное 2 раздельные кровати, TRPL – трехместное, ExB – доп. место.
При выборе размещения в гостинице завтраки – шведский стол.
Подселение отсутствует. За одноместное размещение — доплата (если турист едет один).
Варианты проживания
Отель «AMAKS Safar» 3
Отель AMAKS Safar расположен в высотном здании, в 2 км от центра города и Кремля. К услугам гостей ночной клуб и сауна.
Просторные номера отеля AMAKS Safar оснащены телевизором с кабельными каналами, в номерах установлен рабочий стол.
В ресторане отеля гости могут заказать традиционные блюда Татарстана и классические интернациональные блюда. В баре, открытом до позднего вечера, подают разнообразные безалкогольные и алкогольные напитки, в том числе местного производства.
Отель «Кристалл» 3
Отель расположен всего в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала города Казани. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и частная парковка.
Номера отеля "Кристалл" оформлены в классическом стиле и располагают холодильником, телевизором с плоским экраном и кондиционером.
В ресторане отеля "Кристалл" можно попробовать блюда европейской кухни, а в баре подают различные коктейли.
Казанский кремль находится в 1,3 км от отеля "Кристалл", а пешеходная улица Баумана с магазинами и кафе - в 10 минутах ходьбы. Поездка на экспрессе до аэропорта Казани от железнодорожного вокзала занимает 20 минут.
Отель «Давыдов» 3
Отель "Давыдов" находится в Казани и расположен всего в 700 метрах от выставочного центра Казанская ярмарка. Отель выполнен в современном стиле и располагает круглосуточной стойкой регистрации. К услугам гостей бесплатный WiFi и бесплатная частная автомобильная парковка.
Светлые номера оборудованы кондиционером, в них имеется телевизор с плоским экраном и холодильник. В ванной комнате гостям предоставлена возможность воспользоваться бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и феном.
В ресторане отеля подают различные блюда русской, европейской и татарской кухни. Каждое утро сервируется завтрак «шведский стол», а в баре гости могут заказать напитки и закуски.
Отель «Давыдов» расположен в 950 метрах от Казанского зооботанического сада и в 3 км от оживленной улицы Карла Маркса. Расстояние до Казанского кремля составляет 4,5 км.
Отель «Парк Отель Центр» 3
Трехзвездочный отель «Парк» расположен в Казани, недалеко от храма Воздвижения Святого Креста и Казанского государственного университета.
Транспортная доступность: В 25 км от аэропорта г. Казани, в 2,1 км от ж/д вокзала «Казань-Пассажирский».
В номере: макс. 2+1 чел., телевизор, душ, фен, холодильник, рабочий стол, 1-спальные/ 2-спальная кровать.
Отель «Азимут» 3* (Ибис)
Отель «Ибис Казань Центр» находится в самом центре города, в 5 минутах ходьбы от Казанского кремля. Гостям предлагается размещение в современных номерах с бесплатным Wi-Fi, рабочим столом и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы.
В ресторане отеля «Ибис Казань Центр» готовят фирменные блюда Татарстана и блюда интернациональной кухни. К услугам гостей также бар Rendez-Vous, где в неформальной обстановке подают самые разнообразные алкогольные и безалкогольные напитки.
Отель «Биляр Палас» 4
Отель «Биляр Палас» расположен в Казани. К услугам гостей ресторан, бар, общий лаундж и фитнес-центр. Комплекса «Туган Авылым» находится менее чем в 1 км, а площадь Свободы — в 1,4 км. Прогулка пешком до Петропавловского собора занимает 15 минут. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Во всем здании доступен бесплатный Wi-Fi. Желающие могут заказать трансфер от/до аэропорта и доставку еды и напитков в номер.
В распоряжении гостей собственная ванная комната с феном. Из некоторых номеров открывается вид на озеро. Все номера оснащены кондиционером, сейфом и телевизором с плоским экраном.
По утрам гостям предлагают завтрак «шведский стол».
Гостям предлагается целый спектр оздоровительных услуг. В отеле установлена гидромассажная ванна и оборудована сауна.
Гостиница «Гранд Отель Казань» 4
Четырехзвездочный отель Grand Hotel Kazan, открывшийся в начале 2009 года, занимает современное здание.
К услугам гостей 17-этажного отеля 215 номеров с панорамным видом на город. Все просторные номера с собственной ванной комнатой оформлены в элегантном стиле.
Гостиница «Сулейман Палас Отель» 4
Сулейман Палас Отель - современная комфортабельная гостиница. Находится в 10 минутах езды от железнодорожного вокзала, в 25 км от международного аэропорта Казань, в 10 минутах от речного порта; в 100 метрах от гостиницы находится ближайшая станция метро -"Площадь Тукая".
Каждое утро для гостей отеля подается завтрак по системе "шведский стол". На первом этаже гостиницы расположен бизнес-бар, где предлагается разнообразие сортов чая, видов кофе и богатый выбор элитных спиртных напитков.
Отель «Ногай» 4
Отель «Ногай» расположен в Казани, в 300 метрах от Петропавловского собора и в 4,4 км от стадиона «Казань Арена». К услугам гостей детская игровая площадка и ресторан. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Из окон открывается вид на город.
Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В некоторых номерах обустроена гостиная зона. В числе удобств — чайник, фен и собственная ванная комната с ванной или душем.
Отель «Корстон Tower» 4
Проживающие в гостинице «Корстон Tower» размещаются в ультрасовременной 25-этажной башне на 213 номеров различного уровня комфорта. Основу номерного фонда «Корстон Tower» составляют 1-2-местные номера категории Стандарт с одной двуспальной (DBL) или двумя раздельными (TWIN) кроватями. В каждом номере имеется ванная комната (душ, туалет, халаты и тапочки), спутниковое и кабельное телевидение, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi-интернет.
В отеле «Корстон Tower» к вашим услугам: несколько ресторанов, включая панорамный Extra Lounge на 25-ом этаже отеля, венское кафе, пиццерия и бары; СПА-салон с турецкой и финской сауной, тренажерным залом и массажной комнатой; для проживающих в гостиничном комплексе доступны: бассейн, бильярд, боулинг, кинотеатр, дискотека и детский парк; услуги прачечной, глажки и химчистки, заказ экскурсий по городу, организация трансферов, подземный паркинг, а также бесплатный Wi-Fi.
Отель «Корстон Royal» 5
Отельный комплекс «Korston Royal» находится в центре столицы Татарстана. До автостанции города 6,5 км, добраться можно за 15 минут. До железнодорожного вокзала - 4,7 км, путь на общественном транспорте или авто займет 10 минут. Аэропорт в 26 км, поездка на машине займет 25 минут. Ресторан «Le Buffet» приглашает гостей на завтрак, который организован по системе «шведский стол». В ресторане «Ju-Ju Bar» можно заказать блюда по меню. Фитнес-центр отеля дает возможность туристам посещать соляную пещеру, тренажерный зал и бассейн.
Отель «Шаляпин Палас» 4
Четырехзвездочный отель «Шаляпин Палас» находится в центре Казани, рядом с пешеходной зоной на улице Баумана.
К услугам гостей 123 уютных и благоустроенных номера в классическом стиле.
По утрам в ресторане отеля сервируют богатый завтрак «шведский стол». В ресторане «Капелла» подают вкусные блюда татарской и русской кухни, а также разнообразные блюда европейской кухни. Бар с живой фортепианной музыкой Piano Bar отеля «Шаляпин» работает круглосуточно.
Все гости отеля «Шаляпин Палас» могут бесплатно посещать фитнес-центр с крытым бассейном, тренажерным залом и сауной.
Гостиница «IT Парк Отель - Центр города»
Доступный отель «IT Park» расположен в 1 км от центра города. Посетителей ждет ресторан, где подаются различные блюда. На территории отеля предоставляется доступ в интернет. В отеле имеется фитнес-центр. В вашем распоряжении находится автомобильная парковка.
Гостиница «Татарстан» 3
Этот 3-звездочный отель расположен в историческом и культурном центре Казани, в 15 минутах ходьбы от мечети Кул-Шариф и Казанского Кремля. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная парковка.
Номера гостиничного комплекса "Татарстан" красочно оформлены с использованием высококачественных тканей. Все номера оснащены спутниковым телевидением, креслом и отдельной ванной комнатой.
Каждое утро для гостей накрывается завтрак. В элегантном ресторане "Татарстан" подают блюда европейской и татарской кухни.
Гости могут отдохнуть в баре или провести время за игрой в бильярд в отдельном зале. На территории работает сувенирный магазин, а на главной улице Баумана вы найдете множество магазинов и ресторанов.
Волга
Двухзвездочная гостиница "Волга", расположенная в Казани, давно зарекомендовала себя среди жителей и гостей города благодаря высокому уровню сервиса и комфортабельным условиям проживания. Это место с многолетней историей порадует своих гостей наличием круглосуточной автомобильной парковки, магазинов на территории и камер хранения. В числе дополнительных услуг, которые не часто можно встретить в отелях, парикмахерская и центр здоровья, включающий в себя сауну, солярий, бильярд и настольный теннис.
Разнообразный номерной фонд, который насчитывает 154 единицы, полностью обеспечит постояльцев необходимыми удобствами для отдыха и продуктивной работы. Ценителям простого комфорта идеально подойдет категория "эконом" с минимальной обстановкой, которая включает в себя телевизор, кровать и собственную ванную комнату. Вниманию предпочитающих домашнюю атмосферу представляются просторные апартаменты с мягкой мебелью, кондиционером и кухонными принадлежностями.
Ресторан гостиницы ежедневно принимает всех желающих попробовать блюда из широкого ассортимента европейской и национальной кухни. В заведении царит приятная атмосфера, которая создается заботливым персоналом и легкой музыкой. Регулярно здесь проходит вечерняя развлекательная программа, собирающая множество посетителей. Также Вы можете заказать организацию банкетного мероприятия, для проведения которого отведен зал на 20 персон.
Бизнес-клиенты смогут оценить качество конференц-сервиса, который оказывается в гостинице. На выбор доступно два помещения - конференц-зал и комната переговоров. Опытные менеджеры "Волги" подготовят для Вас все необходимое оборудование и план важного события. Вместимость конференц-зала составляет 50 человек, поэтому подойдет как для небольших групп деловых людей, так и для крупных делегаций.
Рядом с отелем расположено множество важных объектов городской инфраструктуры. Всего за 7 минут неспешным шагом можно добраться до центрального стадиона, а за 9 минут - до железнодорожного вокзала. До интересных достопримечательностей города можно доехать но общественном транспорте, ближайшая остановка которого находится всего в 2 минутах пешком.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в выбранной гостинице, при выборе тарифа с проживанием
- Питание по программе (завтраки только при выборе тарифа с проживанием, 2 обеда)
- Автобусное обслуживание по программе
- Экскурсии по программе, услуги гида, экскурсовода
- Входные билеты в объекты показа по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Казани и обратно
- Индивидуальный трансфер с вокзала/аэропорта (бронируется заранее)
- Питание, не указанное в программе + завтраки (при выборе тарифа без проживания)
- Размещение в гостинице, при выборе тарифа без проживания
- Дополнительные экскурсии (можно бронировать и оплачивать как заранее, так и на месте): "Гостеприимный дом Бая":2600 руб. - взрослый2400 руб. - детский до 14 лет1000 руб. - дети до 6 лет"Огни Казани" - 1500 руб. /чел. экскурсия на остров-град Свияжск: теплоходная экскурсия - 3400 руб. /чел. автобусная экскурсия - 2500 руб. /чел
- «Гостеприимный дом Бая»:2600 руб. - взрослый2400 руб. - детский до 14 лет1000 руб. - дети до 6 лет
- 2600 руб. - взрослый
- 2400 руб. - детский до 14 лет
- 1000 руб. - дети до 6 лет
- «Огни Казани» - 1500 руб. /чел
- Экскурсия на остров-град Свияжск: теплоходная экскурсия - 3400 руб. /чел. автобусная экскурсия - 2500 руб. /чел
- Теплоходная экскурсия - 3400 руб. /чел
- Автобусная экскурсия - 2500 руб. /чел
- Аренда наушников для экскурсий по желанию - радиогиды - стоимость 200 рублей за сутки экскурсионного обслуживания
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как работает радиооборудование для экскурсий?
Каждому туристу выдается маленький радиоприемник, настроенный на передатчик гида и удобный наушник, после этого каждый турист в диапазоне действия передатчика радиогида (до 50-100м) слышит все объяснения гида через наушник.
Радиуса действия передатчика радиогида вполне достаточно, чтобы участники экскурсионной группы могли свободно и непринужденно расположиться поблизости от экскурсовода, внимательно разглядывать заинтересовавшие их объекты, фотографироваться, не пропуская при этом ни слова.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Большое спасибо менеджерам Большой Страны за четкую и быструю работу. Очень легко и комфортно было с вами общаться.