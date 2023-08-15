Вас ожидает обзорная экскурсия по Казани, посещение Казанского
Программа тура по дням
Прибытие в Казань. Интерактивная программа, экскурсия в Казанский кремль и Богородицкий мужской монастырь
Самостоятельное прибытие в гостиницу.
Трансфер до гостиницы бронируется заранее и предоставляется за дополнительную плату.
Время выезда на программу из отеля фиксированное.
Гарантированное размещение в гостинице после 15:00.
Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в камере хранения гостиницы.
14:00 Встреча туристов с поздним прибытием (поезд из Санкт-Петербурга) с табличкой «Третья Столица» на ж/д вокзале. Групповой трансфер. Присоединение к экскурсионной программе.
Выезд на экскурсионную программу (график выезда из разных отелей см. ниже в разделе Важно знать).
13:15 Обед в кафе или ресторане города.
Интерактивная программа «Якын дуслар» погрузит вас в мир древней культуры татарского народа.
Каждый народ мира уникален, и неповторима его душа, сокрытая в духовном творчестве – фольклоре.
Все туристы имеют возможность с первых минут пребывания в Казани прикоснуться к вековой культуре татарского народа.
14:40 Экскурсия «Белокаменная крепость».
Казанский Кремль — главная достопримечательность города, памятник всемирного наследия ЮНЕСКО.
Это — официальная резиденция Президента Республики Татарстан и государственный музей-заповедник, который ежегодно посещают тысячи туристов.
Белокаменный Кремль — сердце древнего города, воплотившее в себе культуру запада и востока.
Здесь взметнулись ввысь минареты главной мечети города Кул Шариф (посещение) и сверкают золотом купола старейшего православного Благовещенского собора.
На территории крепости находится один из символов Казани — знаменитая «падающая» башня ханши Сююмбике.
16:15 Экскурсия «Прогулка по Казани разных эпох».
Посещение выставочно-зрелищного комплекса «Городская Панорама».
Вас ждут экспозиции, посвященные Казани, ее архитектуре, истории и этапам развития.
Вы совершите путешествие по лабиринтам улиц Старо-татарской слободы, на круговой видеопанораме в 360 градусов оживут старинные фотографии из жизни Казани.
Вы можете почувствовать себя пассажиром старинного трамвая начала 20 века, посмотреть на город с высоты птичьего полета.
На уникальных макетах предстанет Казань 16 в., Казань эпохи императоров и современная Казань.
Каждое строение выполнено по отдельному проекту с индивидуальным чертежом фасада.
Все макеты домов являются точной копией своих оригиналов.
17:25 Казанская Святыня.
Посещение Казанского Богородицкого мужского монастыря, история которого неразрывно связана с обретением, прославлением и почитанием в России чудотворной Казанской иконы Божией Матери.
Эта икона является одной из наиболее почитаемых в Русской Церкви.
Ей молятся, к ней обращаются с просьбами.
При этом мало кто задается вопросом, какой путь проделала чудотворная икона и откуда она к нам пришла?
Почти сто лет назад, в 1932 году, Казань потеряла один из своих главных объектов — Собор Казанской иконы Божией Матери.
Но теперь спустя годы собор возведен на месте обретения чудотворного образа, «вернулся» на свое историческое место, в своем прежнем облике.
И трудно переоценить духовное значение такого воссоздания.
18:00 Трансфер в гостиницу. Свободное время.
20:30По желанию, за доп. плату: автобусная вечерняя экскурсия по городу «Огни Казани» (экскурсия состоится при наборе минимум 10 человек).
«Легенды и тайны тысячелетней Казани». Экскурсии за доп. плату
07:00 Завтрак в гостинице.
Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Выезд на экскурсионную программу (график выезда из разных отелей см. ниже в разделе Важно знать).
Обзорная экскурсия «Легенды и тайны тысячелетней Казани».
Вы насладитесь самобытной красотой Казани, увидите своими глазами яркие краски ее улиц и площадей, узнаете, где хранятся несметные сокровища Казанских ханов, и где закипел без огня котел.
Достопримечательности тысячелетнего города соединили в себе культуру Запада и традиции Востока: Старо-Татарская слобода, где проживало с XVI века татарское население, Суконная слобода — промышленные преобразования Петра I, площадь фонтанов, озеро Кабан — его тайны и легенды, стилизованная деревенька «Туган авылым», новый театр кукол, Казанский университет, площадь Свободы — культурный и административный центр Казани.
12:00 Окончание программы тура.
Свободное время в центре города или дополнительные экскурсии.
Речная экскурсия на остров-град Свияжск (по желанию, за доп. плату).
12:15 Причал «Казан», посадка на теплоход.
12:30 Отправление т/х на речную экскурсию в Свияжск.
14:30 Прибытие т/х в Свияжск.
Экскурсия «Цитадель завоевателя» — остров-град Свияжск.
Свияжск — древняя крепость, построенная в правление Ивана Грозного, служила военным форпостом в Поволжье и местом подготовки военных частей для похода на неприступную крепость Казань.
В маршрут экскурсии в Свияжске входят уникальные исторические памятники: Собор Богоматери «Всех Скорбящих Радость», один из старейших деревянных храмов России — церковь Святой Троицы, действующий Успенский монастырь с архитектурным ансамблем 16-17 вв., Конный двор и ремесленные мастерские, Рождественская площадь, откуда открывается вид на водные просторы и Услонские горы.
В ходе экскурсии предусмотрено свободное время (самостоятельно: музеи, сувенирные лавки, обед).
17:30 Отправление т/х в Казань.
19:30 Прибытие т/х на причал «Казан». Свободное время.
В случае невозможности проведения теплоходной экскурсии: автобусная экскурсия на остров-град Свияжск.
20:15-21:45 Авторская интерактивная программа «Гостеприимный дом Бая» (по желанию, за доп. плату). Состоится при наборе 15 человек.
Всех гостей Казани непременно приглашаем в гости в главный дом татарского села — дом Бая.
Состоятельные хозяева дома — Эбика и Бабай раскроют множество секретов из уклада жизни, обычаев и традиций татарского народа.
За столом, за сытным обедом из национальных блюд (азу, треугольник, кыстыбый, кош теле, чак-чак) дорогим гостям Эбика и Бабай расскажут о любимых блюдах татарского народа через сказания и легенды.
Увлекательные рассказ в музыкальном сопровождении раскроет интересные элементы национальных праздников летнего и зимнего солнцестояния — Навруз, Нардуган, Сабантуй и других праздников.
Самым сокровенным и интересным в завершении вечера станет знакомство через игру актеров с национальными традициями и обычаями татарского народа.
Вас ждут знакомства с понятиями Су юлы, Аулок Ой, Никах, Бэби Туе, а также интересные застольные игры.
Чебоксары. Экскурсия по городу и интерактивная программа
С 7:00 до 8:00 Завтрак в гостинице.
Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы (график выезда из разных отелей см. ниже в разделе Важно знать).
Выезд на экскурсионную программу в столицу Республики Чувашия — Чебоксары (170 км).
12:30Экскурсия «Столица чувашского народа — Шупашкар».
На правом берегу Волги расположен город Чебоксары — столица Чувашской республики.
По предписанию Ивана Грозного в 15 в. на берегу Волжского залива была сооружена деревянная срубная крепость, получившая название Чебоксары.
Экскурсия по Чебоксарам включает экскурсию по старому городу.
Вы увидите набережную — одну из красивейших на Волге, Чебоксарский залив — жемчужину города, памятник любви — Таганаит, памятник Чапаеву, скульптуру Матери-Покровительницы, и даже памятник Остапу Бендеру и Кисе Воробьянинову на бульваре Купца Ефремова.
Обед.
Участие в программе «Там, где традиции хранят».
Вас встретят хлебом-солью, приветственной песней и полным ковшом пива.
Покажут подлинную утварь крестьянского дома, интерьеры пивоварни.
Вы станете участниками красивого праздника — свадебного обряда.
А во время обеда угоститесь настоящим местным домашним пивом — Кер Сари (для детей в составе тура предусмотрена замена напитков на соки).
18:00Выезд из Чебоксар в Казань.
21:00Возвращение в Казань. Трансфер в гостиницу.
Йошкар-Ола. Обзорная экскурсия по городу
С 7:00 до 8:00 Завтрак в гостинице.
Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы (график выезда из разных отелей см. ниже в разделе "Важно знать").
Выезд на экскурсионную программу в г. Йошкар-Ола (150 км).
11:30 Экскурсия «Йошкар-Ола удивительная».
Йошкар-Ола — столица Республики Марий Эл.
В последнее десятилетие Йошкар-Ола преобразилась: центр фактически отстроен заново.
Поэтому мы едем в Марий Эл прежде всего не за историей пыльных веков, а за тем, чтобы увидеть современную жизнь главного города этой республики.
Одна из главных достопримечательностей — площадь им. Оболенского-Ноготкова.
На ней находятся комплекс административных зданий, национальная художественная галерея, у входа в которую установлена копия Царь-пушки, памятник основателю города Оболенскому-Ноготкову, памятник Священномученику Епископу Марийскому Леониду, а также «Марийские куранты» — часы на галерее, символизирующие христианскую веру.
Вы осмотрите часы с движущимися фигурами святых апостолов — восемь минут евангельского чуда.
Вы посидите на лавочке с Йошкиным котом, приносящему удачу путнику, погладившего его.
Обед в Йошкар-Оле с блюдами национальной марийской кухни.
Посещение национального музея имени Т. Евсеева.
Этнографическая экспозиция «Жизнь марийца от рождения до смерти»
16:30 Выезд в Казань.
19:00 Возвращение в Казань. Трансфер в гостиницу.
Завершение программы
С 07:00 завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы, с вещами (график выезда из разных отелей см. ниже в разделе Важно знать).
10:15 Экскурсия «Цветущая Боратынка» посещение музея поэта Е. Боратынского.
Е. А. Боратынский — выдающийся русский поэт, друг А. С. Пушкина.
Придя в музей, посетитель окажется в реальном жилом доме одной из дворянских семей дореволюционной Казани, увидит, как жили его обитатели, чем занимались в часы досуга.
Посетители музея смогут увидеть предметы мебели, стоявшей в доме поэта, его личные вещи, письма, посуду, книги, портреты поэта и его знакомых и друзей, рукописи.
Рассказ идет не только о судьбе бывших владельцев усадьбы, но и о судьбе самого дома и сада.
Экскурсия продолжается в усадебном саде, благоухавшем в дворянском гнезде 100 лет назад с чаепитием на чайной веранде.
12:00 Автобусно-пешеходная экскурсия «Казань в парках» — парки и скверы Казани.
Как и все большие города, Казань немыслима без зелёных насаждений, обилия парков и скверов.
Они богемные и демократичные.
Первый общественный парк, который возник в Казани в начале XIX века — Чёрное озеро.
А частные парки в Казани появились еще в XVIII веке (например, Лядской, Николаевский садики).
В этих парках гуляли наши бабушки под звуки духового оркестра, здесь назначали свидания и деловые встречи, а сегодня обновленные парки встречают горожан и гостей города прохладой от летнего зноя и необычными историями из прошлого.
14:30 Окончание программы тура.
Трансфер на ж/д вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Казань на выбор.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения в обычные даты (период действия цены 16.05.2024-02.10.2024), руб:
|Гостиница, категория
|Действие цены
|Взрослый ½ DBL
|Ребенок (до 7/14 лет)
|Третий в номере
|Одноместный номер
|Доп. ночь с человека DBL/SGL
|Тип завтрака в туре
|«Тур без проживания» 27.04.2024
|25.04.2024-02.10.2024
|21900
|21100/21500
|«Татарстан» 3* Эконом-Центр (номер «эконом») TWIN/DBL 27.04.2024
|16.05.2024-02.10.2024
|28300
|21100/27900
|28300
|35380
|2300/4070
|Шведский стол
|«Давыдов ИНН» 2* (стандартный номер TWIN или DBL) 27.04.2024
|16.05.2024-02.10.2024
|30100
|21100/29700
|30100
|35100
|2750/4000
|Шведский стол
|«Кристалл» 3* (стандартный номер TWIN/DBL) 27.04.2024
|16.05.2024-02.10.2024
|31900
|21100/31500
|31900
|36300
|3200/4300
|Шведский стол
|«Амакс Сафар Отель» 3* (эконом-стандарт номер TWIN/DBL) 27.04.2024
|16.05.2024-02.10.2024
|31900
|21100/31500
|31900
|35900
|3200/4200
|Шведский стол
|Отель «Давыдов» 3* (стандартный номер TWIN/DBL/TRPL) 27.04.2024
|16.05.2024-02.10.2024
|31900
|21100/31500
|31900
|37100
|3200/4500
|Шведский стол
|«Отель Ибис» 3* (стандартный номер TWIN/DBL) 27.04.2024
|16.05.2024-02.10.2024
|32700
|21100/32300
|32700
|39900
|3400/5200
|Шведский стол
|«Биляр Палас отель» 4* (стандартный номер TWIN/DBL) 27.04.2024
|16.05.2024-02.10.2024
|32700
|21100/32300
|32700
|41100
|3400/5500
|Шведский стол
|«Сулейман Палас Отель» 4* (стандартный номер TWIN/DBL) 27.04.2024
|16.05.2024-02.10.2024
|32700
|21100/32300
|32700
|38300
|3400/4800
|Шведский стол
|«Парк Отель Центр» 3* (стандартный номер TWIN/DBL) 27.04.2024
|16.05.2024-02.10.2024
|32700
|21100/32300
|/
|39820
|3400/5180
|Шведский стол
|« IT Парк» 3* (стандартный номер (возможен полуцокольный этаж) TWIN/DBL) 27.04.2024
|16.05.2024-02.10.2024
|33780
|21100/33380
|33780
|41700
|3670/5650
|Шведский стол
|«Гранд Отель Казань» 4 * (стандартный TWIN/DBL) 27.04.2024
|16.05.2024-02.10.2024
|36500
|21100/36100
|36500
|43900
|4350/6200
|Шведский стол
|«Отель Релита» 4* (стандартный номер TWIN/DBL) 27.04.2024
|16.05.2024-02.10.2024
|34300
|21100/33900
|34300
|41100
|3800/5500
|Шведский стол
|«Отель Корстон Tower» 4* (номер категории Superior TWIN/DBL) 27.04.2024
|16.05.2024-02.10.2024
|36300
|21100/35900
|36300
|43100
|4300/6000
|Шведский стол
|«Ногай» 3* (стандартный номер TWIN/DBL) 27.04.2024
16.05.2024-06.06.2024;
27.06.2024-02.10.2024
|38100
|21100/37700
|38100
|49100
|4750/7500
|Шведский стол
|«Шаляпин Палас Отель» (стандартный номер TWIN/DBL) 27.04.2024
|16.05.2024-02.10.2024
|39100
|21100/38700
|/
|48700
|5000/7400
|Шведский стол
|Отель «Корстон Royal» 5* (номер DELUXE TWIN/DBL) 27.04.2024
|16.05.2024-02.10.2024
|41900
|21100/41500
|41900
|49100
|5700/7500
|Шведский стол
|«Отель Мираж» 5* (номер категории DELUXE Twin/DBL) 27.04.2024
|16.05.2024-02.10.2024
|53100
|21100/52700
|53100
|77100
|8500/14500
|Шведский стол
*Тариф «Ребёнок до 7 лет» без предоставления отдельного спального места (завтрак включен). При необходимости спального места нужно бронировать по тарифу «Школьник 8-14 лет».
Размещение: SGL — одноместное, TWIN — 2 раздельные кровати, DBL — 1 большая кровать, TRPL —три раздельные кровати, ExB — доп. место.
Примечание: ½ DBL — стоимость на одного человека при двухместном размещении.
Во всех отелях предоставляется завтрак по типу “шведский стол”.
Подселение отсутствует. За одноместное размещение — доплата (если турист едет один).
Стоимость тура без проживания на 1 человека 25.04.2024-02.10.2024, руб:
- взрослый – 21900 руб. ;
- ребенок до 7 лет – 21100 руб. ;
- ребенок до 14 лет – 21500 руб.
Варианты проживания
Отель «Татарстан» 3
Этот 3-звездочный отель расположен в историческом и культурном центре Казани, в 15 минутах ходьбы от мечети Кул-Шариф и Казанского Кремля. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная парковка.
Номера гостиничного комплекса "Татарстан" красочно оформлены с использованием высококачественных тканей. Все номера оснащены спутниковым телевидением, креслом и отдельной ванной комнатой.
Каждое утро для гостей накрывается завтрак. В элегантном ресторане "Татарстан" подают блюда европейской и татарской кухни.
Отель «AMAKS Safar» 3
Отель AMAKS Safar расположен в высотном здании, в 2 км от центра города и Кремля. К услугам гостей ночной клуб и сауна.
Просторные номера отеля AMAKS Safar оснащены телевизором с кабельными каналами, в номерах установлен рабочий стол.
В ресторане отеля гости могут заказать традиционные блюда Татарстана и классические интернациональные блюда. В баре, открытом до позднего вечера, подают разнообразные безалкогольные и алкогольные напитки, в том числе местного производства.
Мини-гостиница «Давыдов Инн» 2
Мини-гостиница «Давыдов Инн» удобно расположена в центральном районе Казани, в 100 метрах от площади Свободы, менее чем в 1 км от Казанского федерального университета и в 17 минутах ходьбы от Благовещенского собора. Расстояние до Петропавловского собора составляет 1,5 км, до храма Воздвижения Святого Креста — 1,8 км, а до мечети аль-Марджани — 2,1 км. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, трансфер от/до аэропорта, камера хранения багажа и бесплатный Wi-Fi.
В номерах есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Кроме того, в каждом номере установлен шкаф для одежды.
Отель «Кристалл» 3
Отель расположен всего в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала города Казани. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и частная парковка.
Номера отеля "Кристалл" оформлены в классическом стиле и располагают холодильником, телевизором с плоским экраном и кондиционером.
В ресторане отеля "Кристалл" можно попробовать блюда европейской кухни, а в баре подают различные коктейли.
Отель «Давыдов» 3
Отель "Давыдов" находится в Казани и расположен всего в 700 метрах от выставочного центра Казанская ярмарка. Отель выполнен в современном стиле и располагает круглосуточной стойкой регистрации. К услугам гостей бесплатный WiFi и бесплатная частная автомобильная парковка.
Светлые номера оборудованы кондиционером, в них имеется телевизор с плоским экраном и холодильник. В ванной комнате гостям предоставлена возможность воспользоваться бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и феном.
В ресторане отеля подают различные блюда русской, европейской и татарской кухни. Каждое утро сервируется завтрак «шведский стол», а в баре гости могут заказать напитки и закуски.
Отель «Парк Отель Центр» 3
Отель «Парк-отель» находится в Казани. На территории работают бар и ресторан. Гости могут прогуляться по саду, воспользоваться общей кухней и заказать доставку еды и напитков в номер. В числе удобств общий лаундж, камера хранения багажа и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Стойка регистрации открыта круглосуточно.
По утрам в отеле накрывают завтрак «шведский стол».
Номера гостиницы «Парк-отель» укомплектованы шкафом, кондиционером, письменным столом и телевизором с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната.
Гостиница «IT Парк Отель - Центр города» 3
Этот отель расположен в здании XVIII века в центре Казани, всего в 5 минутах ходьбы от станции метро «Площадь Тукая». К услугам гостей современные номера с хорошо оборудованной мини-кухней и бесплатным Wi-Fi. До парковки — 200 метров.
Номера казанского бизнес-отеля «ИТ-Парк» оформлены в индивидуальном стиле и оснащены рабочим столом и телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В каждом номере обустроена собственная ванная комната с феном и тапочками.
В стильном ресторане отеля подаются блюда традиционной татарской кухни, а также европейской и итальянской кухни. По утрам сервируют легкий завтрак.
Отель «Биляр Палас» 4
Отель «Биляр Палас» расположен в Казани. К услугам гостей ресторан, бар, общий лаундж и фитнес-центр. Комплекса «Туган Авылым» находится менее чем в 1 км, а площадь Свободы — в 1,4 км. Прогулка пешком до Петропавловского собора занимает 15 минут. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Во всем здании доступен бесплатный Wi-Fi. Желающие могут заказать трансфер от/до аэропорта и доставку еды и напитков в номер.
В распоряжении гостей собственная ванная комната с феном. Из некоторых номеров открывается вид на озеро. Все номера оснащены кондиционером, сейфом и телевизором с плоским экраном.
По утрам гостям предлагают завтрак «шведский стол». Гостям предлагается целый спектр оздоровительных услуг. В отеле установлена гидромассажная ванна и оборудована сауна.
Гостиница «Сулейман Палас Отель» 4
Сулейман Палас Отель - современная комфортабельная гостиница. Находится в 10 минутах езды от железнодорожного вокзала, в 25 км от международного аэропорта Казань, в 10 минутах от речного порта; в 100 метрах от гостиницы находится ближайшая станция метро -"Площадь Тукая".
Номера оборудованы кондиционером, гости могут в любой момент быть онлайн благодаря бесплатному Wi-Fi.
Каждое утро для гостей отеля подается завтрак по системе "шведский стол". На первом этаже гостиницы расположен бизнес-бар, где предлагается разнообразие сортов чая, видов кофе и богатый выбор элитных спиртных напитков.
Отель «Ибис» 3
Отель «Ибис Казань Центр» находится в самом центре города, в 5 минутах ходьбы от Казанского кремля. Гостям предлагается размещение в современных номерах с бесплатным Wi-Fi, рабочим столом и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы.
В ресторане отеля «Ибис Казань Центр» готовят фирменные блюда Татарстана и блюда интернациональной кухни. К услугам гостей также бар Rendez-Vous, где в неформальной обстановке подают самые разнообразные алкогольные и безалкогольные напитки.
Отель «Релита» 4
Отель «Relita-Kazan» предлагает гостям широкий выбор услуг и удобств для обеспечения максимального комфорта: обслуживание номеров 24/7, бесплатный Wi-Fi в номерах, услуги такси, регистрация 24/7. В некоторых номера есть телевизор с плоским экраном, зеркало и полотенца. В распоряжении гостей фитнес-центр, сауна, бассейн (в помещении).
Каждый номер отеля оснащен: тапочками, чайником или термокружкой, сейфом для хранения ценных вещей, IP-ТВ, кондиционером, чайным набором. В ванной комнате: косметическое зеркало, фен, душевая кабина, туалетные принадлежности.
В ресторане отеля предлагают блюда татарской и русской кухни. Прогулка до ближайшего торгового центра занимает 1 минуту.
Гостиница «Гранд Отель Казань» 4
Четырехзвездочный отель Grand Hotel Kazan, открывшийся в начале 2009 года, занимает современное здание.
К услугам гостей 17-этажного отеля 215 номеров с панорамным видом на город. Все просторные номера с собственной ванной комнатой оформлены в элегантном стиле.
В главном ресторане отеля подают завтрак, обед и ужин с блюдами русской, татарской и европейской кухни. При отеле также работает бар.
Отель «Ногай» 4
Отель «Ногай» расположен в Казани, в 300 метрах от Петропавловского собора и в 4,4 км от стадиона «Казань Арена». К услугам гостей детская игровая площадка и ресторан. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Из окон открывается вид на город.
Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В некоторых номерах обустроена гостиная зона. В числе удобств — чайник, фен и собственная ванная комната с ванной или душем.
Стойка регистрации открыта круглосуточно.
Отель «Шаляпин Палас» 4
Четырехзвездочный отель «Шаляпин Палас» находится в центре Казани, рядом с пешеходной зоной на улице Баумана. К услугам гостей 123 уютных и благоустроенных номера в классическом стиле.
По утрам в ресторане отеля сервируют богатый завтрак «шведский стол». В ресторане «Капелла» подают вкусные блюда татарской и русской кухни, а также разнообразные блюда европейской кухни. Бар с живой фортепианной музыкой Piano Bar отеля «Шаляпин» работает круглосуточно.
Все гости отеля «Шаляпин Палас» могут бесплатно посещать фитнес-центр с крытым бассейном, тренажерным залом и сауной.
Отель «Корстон Tower» 4
Проживающие в гостинице «Корстон Tower» размещаются в ультрасовременной 25-этажной башне на 213 номеров различного уровня комфорта. Основу номерного фонда «Корстон Tower» составляют 1-2-местные номера категории Стандарт с одной двуспальной (DBL) или двумя раздельными (TWIN) кроватями. В каждом номере имеется ванная комната (душ, туалет, халаты и тапочки), спутниковое и кабельное телевидение, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi-интернет.
В отеле «Корстон Tower» к вашим услугам: несколько ресторанов, включая панорамный Extra Lounge на 25-ом этаже отеля, венское кафе, пиццерия и бары; СПА-салон с турецкой и финской сауной, тренажерным залом и массажной комнатой; для проживающих в гостиничном комплексе доступны: бассейн, бильярд, боулинг, кинотеатр, дискотека и детский парк; услуги прачечной, глажки и химчистки, заказ экскурсий по городу, организация трансферов, подземный паркинг, а также бесплатный Wi-Fi.
Отель «Корстон Royal» 5
Отельный комплекс «Korston Royal» находится в центре столицы Татарстана. До автостанции города 6,5 км, добраться можно за 15 минут. До железнодорожного вокзала - 4,7 км, путь на общественном транспорте или авто займет 10 минут. Аэропорт в 26 км, поездка на машине займет 25 минут.
Номерной фонд гостиницы представлен делюксами и клубными номерами. Все номера оборудованы кондиционером и плазменным ТВ.
Ресторан «Le Buffet» приглашает гостей на завтрак, который организован по системе «шведский стол». В ресторане «Ju-Ju Bar» можно заказать блюда по меню. Фитнес-центр отеля дает возможность туристам посещать соляную пещеру, тренажерный зал и бассейн.
Отель «Мираж» 5
Пятизвездочный отель с видом на Казанский кремль, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, удобно расположен рядом со многими достопримечательностями Казани. К услугам гостей отеля с фанатическим местоположением роскошные номера и истинное гостеприимство.
В распоряжении гостей отеля Mirage номера различных категорий с кондиционером, где царит атмосфера чистоты и уюта. Из большинства номеров открывается панорамный вид на город. Все номера оформлены в современном стиле и оснащены мини-баром и телевизором с международными каналами. Также предоставляются халаты и тапочки.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в выбранной гостинице, при выборе тарифа с проживанием
- Питание по программе (завтраки только при выборе тарифа с проживанием)
- Автобусное обслуживание по программе
- Экскурсии по программе, услуги гида, экскурсовода
- Входные билеты в объекты показа по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Казань и обратно
- Питание, не указанное в программе + завтраки (при выборе тарифа без проживания)
- Размещение в гостинице, при выборе тарифа без проживания
- Индивидуальный трансфер с вокзала/аэропорта - от 1000/1700 рублей за легковой автомобиль до 3 человек (бронируется заранее)
- Дополнительная экскурсия «Огни Казани» - 1300 руб. /чел
- Дополнительная экскурсия на остров-град Свияжск: на теплоходе - 2700 руб. /чел. на автобусе (при невозможности теплоходной) - 2300 руб. /чел
- На теплоходе - 2700 руб. /чел
- На автобусе (при невозможности теплоходной) - 2300 руб. /чел
- Дополнительная экскурсия в «Дом Бая»:2300 руб. - взрослый2100 руб. - детский до 14 лет1000 рублей дети до 6 лет
- 2300 руб. - взрослый
- 2100 руб. - детский до 14 лет
- 1000 рублей дети до 6 лет
- Аренда наушников для экскурсий по желанию - радиогиды - стоимость 150 рублей за сутки экскурсионного обслуживания
Место начала и завершения?
График выезда на экскурсионную программу из отелей
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
Время выезда на программу из отеля фиксированное. Гарантированное размещение в гостинице после 15:00.
11:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А)
12:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А)
Туристы, проживающие в отеле «Давыдов ИНН», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Корстон» (ул. Ершова д. 1А)
12:20 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «IT Park» (ул. Петербургская д. 52)
Туристы, проживающие в отелях «Биляр Палас», «Парк Отель», «Гранд Отель», «Сулейман Палас», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «IT Park» (ул. Петербургская д. 52)
12:35 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16 Б)
Туристы, проживающие в отелях «Ибис», «Татарстан», «Шаляпин», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16Б)
12:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8)
Туристы, проживающие в отеле «Мираж», а также прибывающие на ж/д вокзал "Казань Пассажирская" и опаздывающие на встречу в свой отель, встречаются с экскурсоводом в холле отеля "Кристалл" (ул. Р. Яхина д. 8)
13:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1)
Туристы, проживающие в отеле «Релита», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1)
14:10 Встреча туристов с поздним прибытием (поезд из Санкт-Петербурга) с табличкой «Третья Столица» на ж/д вокзале. Групповой трансфер. Присоединение к экскурсионной программе.
ВТОРОЙ ДЕНЬ
09:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А)
09:10 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А)
09:20 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «It-парк» (ул. Петербургская д. 52)
09:30 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16Б)
09:35 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8)
09:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1)
ТРЕТИЙ ДЕНЬ
08:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А)
08:10 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А)
08:20 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «It-парк» (ул. Петербургская д. 52)
08:25 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16Б)
08:30 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8)
08:40 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1)
ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ
08:10 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А)
08:20 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А)
08:30 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «It-парк» (ул. Петербургская д. 52)
08:40 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16Б)
08:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8)
09:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1)
ПЯТЫЙ ДЕНЬ
09:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А)
09:15 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А)
09:25 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «It-парк» (ул. Петербургская д. 52)
09:35 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16Б)
09:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8)
10:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1)
В случае опоздания туристов к выезду на экскурсионную программу, просим срочно связаться по телефону экстренной связи для согласования места встречи с группой.
Как работает радиооборудование для экскурсий?
Каждому туристу выдается маленький радиоприемник, настроенный на передатчик гида и удобный наушник, после этого каждый турист в диапазоне действия передатчика радиогида (до 50-100 м) слышит все объяснения гида через наушник.
Радиуса действия передатчика радиогида вполне достаточно, чтобы участники экскурсионной группы могли свободно и непринужденно расположиться поблизости от экскурсовода, внимательно разглядывать заинтересовавшие их объекты, фотографироваться, не пропуская при этом ни слова.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Когда и сколько длится?
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