1 день

Прибытие в Казань. Интерактивная программа, экскурсия в Казанский кремль и Богородицкий мужской монастырь

Самостоятельное прибытие в гостиницу.

Трансфер до гостиницы бронируется заранее и предоставляется за дополнительную плату.

Время выезда на программу из отеля фиксированное.

Гарантированное размещение в гостинице после 15:00.

Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в камере хранения гостиницы.

14:00 Встреча туристов с поздним прибытием (поезд из Санкт-Петербурга) с табличкой «Третья Столица» на ж/д вокзале. Групповой трансфер. Присоединение к экскурсионной программе.

Выезд на экскурсионную программу (график выезда из разных отелей см. ниже в разделе Важно знать).

13:15 Обед в кафе или ресторане города.

Интерактивная программа «Якын дуслар» погрузит вас в мир древней культуры татарского народа.

Каждый народ мира уникален, и неповторима его душа, сокрытая в духовном творчестве – фольклоре.

Все туристы имеют возможность с первых минут пребывания в Казани прикоснуться к вековой культуре татарского народа.

14:40 Экскурсия «Белокаменная крепость».

Казанский Кремль — главная достопримечательность города, памятник всемирного наследия ЮНЕСКО.

Это — официальная резиденция Президента Республики Татарстан и государственный музей-заповедник, который ежегодно посещают тысячи туристов.

Белокаменный Кремль — сердце древнего города, воплотившее в себе культуру запада и востока.

Здесь взметнулись ввысь минареты главной мечети города Кул Шариф (посещение) и сверкают золотом купола старейшего православного Благовещенского собора.

На территории крепости находится один из символов Казани — знаменитая «падающая» башня ханши Сююмбике.

16:15 Экскурсия «Прогулка по Казани разных эпох».

Посещение выставочно-зрелищного комплекса «Городская Панорама».

Вас ждут экспозиции, посвященные Казани, ее архитектуре, истории и этапам развития.

Вы совершите путешествие по лабиринтам улиц Старо-татарской слободы, на круговой видеопанораме в 360 градусов оживут старинные фотографии из жизни Казани.

Вы можете почувствовать себя пассажиром старинного трамвая начала 20 века, посмотреть на город с высоты птичьего полета.

На уникальных макетах предстанет Казань 16 в., Казань эпохи императоров и современная Казань.

Каждое строение выполнено по отдельному проекту с индивидуальным чертежом фасада.

Все макеты домов являются точной копией своих оригиналов.

17:25 Казанская Святыня.

Посещение Казанского Богородицкого мужского монастыря, история которого неразрывно связана с обретением, прославлением и почитанием в России чудотворной Казанской иконы Божией Матери.

Эта икона является одной из наиболее почитаемых в Русской Церкви.

Ей молятся, к ней обращаются с просьбами.

При этом мало кто задается вопросом, какой путь проделала чудотворная икона и откуда она к нам пришла?

Почти сто лет назад, в 1932 году, Казань потеряла один из своих главных объектов — Собор Казанской иконы Божией Матери.

Но теперь спустя годы собор возведен на месте обретения чудотворного образа, «вернулся» на свое историческое место, в своем прежнем облике.

И трудно переоценить духовное значение такого воссоздания.

18:00 Трансфер в гостиницу. Свободное время.

20:30По желанию, за доп. плату: автобусная вечерняя экскурсия по городу «Огни Казани» (экскурсия состоится при наборе минимум 10 человек).