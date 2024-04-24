Семейные развлекательные туры Йошкар-Олы

Найдено 15 туров в категории «Можно с детьми» в Йошкар-Оле, цены от 17 640 ₽, скидки до 11%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сказы Поволжья. Железнодорожный круиз
🚉 На поезде
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Сказы Поволжья. Железнодорожный круиз
Начало: Россия, Москва
19 июля в 10:00
от 43 000 за человека
Вкусно едем в Йошкар-Олу
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Вкусно едем в Йошкар-Олу
Начало: Москва
14 июня в 10:00
13 сен в 10:00
от 32 000 за человека
Республики без границ: Казань - Чебоксары - Йошкар-Ола
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Республики без границ: Казань - Чебоксары - Йошкар-Ола
Начало: Республика Татарстан, Казань
21 июня в 10:00
5 июля в 10:00
от 21 900 за человека
Великий Волжский путь. Гранд-тур по 6 столицам
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Великий Волжский путь. Гранд-тур по 6 столицам
Начало: Республика Татарстан, Казань
21 июня в 10:00
5 июля в 10:00
от 51 480 за человека
Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный тур в Казань и Йошкар-Олу на 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный тур в Казань и Йошкар-Олу на 5 дней
Начало: Татарстан, Казань
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 20 820 за человека
Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный тур в Казань и Йошкар-Олу на 7 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный тур в Казань и Йошкар-Олу на 7 дней
Начало: Татарстан, Казань
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 27 940 за человека
Живописный каскад Поволжья
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Живописный каскад Поволжья
Начало: Россия, Нижний Новгород
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 19 550 за человека
Маленькая Европа в центре России. Тур в Республику Марий Эл и город Казань
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Маленькая Европа в центре России. Тур в Республику Марий Эл и город Казань
Начало: Россия, Республика Татарстан, Казань
1 авг в 10:00
1 ноя в 10:00
от 29 500 за человека
Новогодние каникулы в Казани и Йошкар-Оле
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Новогодние каникулы в Казани и Йошкар-Оле
Начало: Татарстан, Казань
31 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 19 840 за человека
Новогодняя сказка в Казани и Йошкар-Оле
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодняя сказка в Казани и Йошкар-Оле
Начало: Татарстан, Казань
28 дек в 10:00
от 19 340 за человека
Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный осенне-зимний тур в Казань и Йошкар-Олу на 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный осенне-зимний тур в Казань и Йошкар-Олу на 5 дней
Начало: Татарстан, Казань
11 окт в 10:00
25 окт в 10:00
от 20 620 за человека
Живописный каскад Поволжья. Осень-зима
🚌 На автобусе
скидка
11%
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Живописный каскад Поволжья. Осень-зима
Начало: Россия, Нижний Новгород
4 окт в 10:00
11 окт в 10:00
от 2200019 550 за человека
Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный осенне-зимний тур в Казань и Йошкар-Олу на 5 дней
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный осенне-зимний тур в Казань и Йошкар-Олу на 5 дней
Насыщенная программа по двум удивительным городам
Начало: Татарстан, Казань
от 17 640 за человека
Волжские грады. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Волжские грады. Экскурсионный тур
Начало: Татарстан, Казань
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 21 456 за человека
4 столицы: Нижний Новгород, Чебоксары, Йошкар-Ола, Казань
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
4 столицы: Нижний Новгород, Чебоксары, Йошкар-Ола, Казань
Начало: Нижний Новгород
21 июня в 10:00
5 июля в 10:00
18 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Ольга
    24 апреля 2024
    Живописный каскад Поволжья. Осень-зима
    Организация тура на высоком уровне, быстрая и доступная и подробная информация предоставляется сразу.
    Организация тура на высоком уровне, быстрая и доступная и подробная информация предоставляется сразуОрганизация тура на высоком уровне, быстрая и доступная и подробная информация предоставляется сразуОрганизация тура на высоком уровне, быстрая и доступная и подробная информация предоставляется сразуОрганизация тура на высоком уровне, быстрая и доступная и подробная информация предоставляется сразуОрганизация тура на высоком уровне, быстрая и доступная и подробная информация предоставляется сразуОрганизация тура на высоком уровне, быстрая и доступная и подробная информация предоставляется сразу
  • У
    Усачева
    9 апреля 2024
    Живописный каскад Поволжья. Осень-зима
    Я приехала в город одна из моей группы, и все же для меня одной организован трансфер. Спасибо большое.
  • М
    Маргарита
    5 апреля 2024
    Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный осенне-зимний тур в Казань и Йошкар-Олу на 5 дней
    Прекрасный тур! Всё продумано до мелочей! Мы с мужем довольны! Казань и Йошкар-Ола незабываемо красивые!
    Прекрасный тур! Всё продумано до мелочей! Мы с мужем довольны! Казань и Йошкар-Ола незабываемо красивые!Прекрасный тур! Всё продумано до мелочей! Мы с мужем довольны! Казань и Йошкар-Ола незабываемо красивые!Прекрасный тур! Всё продумано до мелочей! Мы с мужем довольны! Казань и Йошкар-Ола незабываемо красивые!Прекрасный тур! Всё продумано до мелочей! Мы с мужем довольны! Казань и Йошкар-Ола незабываемо красивые!Прекрасный тур! Всё продумано до мелочей! Мы с мужем довольны! Казань и Йошкар-Ола незабываемо красивые!
  • В
    Виолетта
    20 марта 2024
    Сказы Поволжья. Железнодорожный круиз
    Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
    Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
  • В
    Виолетта
    20 марта 2024
    Вкусно едем в Йошкар-Олу
    Очень понравились выходные, проведённые в Йошкар-Оле 16-17 марта 2024г. Воспоминаний с собой увозим целое море, ведь мы собрались большой семьёй
    читать дальше

    - 3 поколения, нас 10 человек и с туром "ВкусноЙошка" уехали отмечать день рождение и юбилей. Тур великолепный! Путешествовали поездом из Москвы в пятницу, 15 марта, вернулись в понедельник в 9 утра, очень удобно, некоторые успели и на учёбу, и на работу. Встреча на вокзале в Йошкар-Оле была не забываемая: гармонист, приветственные песни на местном языке, хоровод, подарки в автобусе;) Далее весело, душевно, во всех мероприятиях от организаторов и участников чувствовалась большая любовь к своему краю, к своим людям, к своим традициям. Очень приятно удивила архитектура города. Гид Тамара чудесный человек, ещё и влюблённый в свою профессию, давала море интересной информации. Нам просто повезло!!! Отдельное спасибо за дегустации. Удивили необычные часы, 3 штуки, на не очень большой город это были "вишенки на торте" в экскурсиях. Понравилась группа в Ватсап с информацией, организацией. Удивило присутствие фотографа, замечательно время провели, потом и фотки на Яндекс-диск нам в группе скинули, поэтому можно было там расслабиться, выпустить телефон из рук, иначе хотелось бы всё на память запечатлеть, а так получили все удовольствие от Масленицы. Гостиница - достойная, расположение удобное. Бабушка наша поправилась на 2 кг за выходные:)) Конечно же в Москве будем советовать всем друзьям и знакомым провести выходные так же!

    Очень понравились выходные, проведённые в Йошкар-Оле 16-17 марта 2024г. Воспоминаний с собой увозим целое море, ведьОчень понравились выходные, проведённые в Йошкар-Оле 16-17 марта 2024г. Воспоминаний с собой увозим целое море, ведьОчень понравились выходные, проведённые в Йошкар-Оле 16-17 марта 2024г. Воспоминаний с собой увозим целое море, ведьОчень понравились выходные, проведённые в Йошкар-Оле 16-17 марта 2024г. Воспоминаний с собой увозим целое море, ведьОчень понравились выходные, проведённые в Йошкар-Оле 16-17 марта 2024г. Воспоминаний с собой увозим целое море, ведьОчень понравились выходные, проведённые в Йошкар-Оле 16-17 марта 2024г. Воспоминаний с собой увозим целое море, ведьОчень понравились выходные, проведённые в Йошкар-Оле 16-17 марта 2024г. Воспоминаний с собой увозим целое море, ведьОчень понравились выходные, проведённые в Йошкар-Оле 16-17 марта 2024г. Воспоминаний с собой увозим целое море, ведьОчень понравились выходные, проведённые в Йошкар-Оле 16-17 марта 2024г. Воспоминаний с собой увозим целое море, ведьОчень понравились выходные, проведённые в Йошкар-Оле 16-17 марта 2024г. Воспоминаний с собой увозим целое море, ведь
  • А
    Азер
    18 марта 2024
    Новогодняя сказка в Казани и Йошкар-Оле
    Добрый день В нескольких словах, поездка была очень интересной и познавательной, несмотря на суровую погоду, которая установилась в регионе практически сразу
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    после встречи НГ) Однако, проведенное время в данном туре не прошло даром и мы узнали множество интересных фактов и историй о Казани и Йошкар-Оле, об окрестностях. Спасибо за организацию тура!

  • А
    Андрей,
    17 марта 2024
    Сказы Поволжья. Железнодорожный круиз
    Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала
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    постоянное внимание и искреннее желание сделать так, чтобы этот отдых получился незабываемым и наполненным восторженными эмоциями. Не сидите дома! Есть возможность - путешествуйте! Нам по 60. И говорим себе: "в 60 жизнь только начинается", и надеемся, что скажем так же и в следующий юбилей…

    Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь на
  • М
    Марина
    14 марта 2024
    Сказы Поволжья. Железнодорожный круиз
    Организован тур таким образом, что даже за короткий период осмотрели, узнали, побывали в различных памятных, исторических и современных местах Казани, получили незабываемые впечатления. И очень важно, что сопровождали нас приятные люди и водители, и экскурсоводы.
  • Д
    Дарина
    13 марта 2024
    Живописный каскад Поволжья. Осень-зима
    Все хорошо организовано, спасибо Светлане.
  • Ж
    Жанна
    22 января 2024
    Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный осенне-зимний тур в Казань и Йошкар-Олу на 5 дней
    Очень понравилась программа тура, было интересно и познавательно. У нас была гид Нина, прекрасный экскурсовод, очень интересно рассказывает.

Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле в категории «Можно с детьми»

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Сколько стоит тур в Йошкар-Оле в июне 2024
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