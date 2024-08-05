2 день

Экскурсия по Йошкар-Оле. Музыкальная программа в Национальном драматическом театре. Сыроварня и дегустация сыров и пива

Завтрак.

Обзорная экскурсия по Йошкар-Оле.

Столица республики Марий Эл — город с 400-летней историей.

За последние десятилетия Йошкар-Ола похорошела, застроилась, у нее появился собственный яркий стиль, за который ее прозвали столицей архитектурных подделок.

Как по взмаху волшебной палочки здесь возникли новенький кремль, свои баварские замки, Дворец дожей и Набережная Брюгге — маленький уголок Северной Европы в Среднем Поволжье.

А еще тут самое большое количество памятников на душу населения — царям, императорам, писателям, счастливой семье и даже Йошкиному коту.

Экскурсия-прогулка по Набережной Брюгге.

Набережная Брюгге, названная в честь бельгийского города, — один из самых необычных архитектурных ансамблей в российской провинции. Все дома на ней построены во фламандском стиле, характерном для Севера Европы: сомкнутые фасады, декоративные башенки и шпили, орнаменты, скульптуры и арочное обрамление окон.

Среди «бельгийских» домиков есть постройки в духе римской и византийской архитектуры, а также Спасская и Благовещенская башни в псевдорусском стиле.

Музыкальная программа «Наследие» в Национальном драматическом театре им. М. Шкетана.

Зарождение и развитие марийского театра неразрывно связано с освоением наследия устно-поэтического народного творчества (сказок, песен, преданий, бытовых, календарных и трудовых обрядов и народных игр и т. д.), а также традиций русского театрального искусства.

Марийский театр сегодня — это великолепный актерский состав, мастерская режиссура, фундаментальные и экспериментальные спектакли, исключительная работа художников.

Обед.

Переезд в экопарк ЗаАзяково (20 км).

Экскурсия на Сыроварню с дегустацией сыров и пива.

Мы понаблюдаем за производством через панорамное стекло, а также спустимся в главное место — хранилище сыров. Мы попробуем 15 видов различных сыров, приготовленных из молока швицких коров.

Дополнить и раскрыть вкусы некоторых сыров вам помогут фирменные соусы от шефа. Очистить вкусовые рецепторы вы сможете ароматным травяным Иван-чаем.

В дополнении нас ждет дегустация живого нефильтрованного пива производства местной пивоварни "Старый Георг".

На сыроварне у нас будет возможность приобрести молочные продукты и сыры для себя и своих близких.

Возвращение в Йошкар-Олу.

Ночь в отеле.