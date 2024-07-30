3 день

Экскурсия "Древний Керман" и мастер-класс "Искусство носить платок"

С 07:00 Завтрак в гостинице.

08:05 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А).

08:15 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А).

08:25 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «It-парк» (ул. Петербургская д. 52).

08:35 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16Б).

08:40 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8).

08:50 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).

09:00 Экскурсия «Древний Керман».

Кремль — главная достопримечательность Казани, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО, крепость, с которой началась история города 10 веков назад. В Кремле находится резиденция президента Республики Татарстан, действуют главная Соборная мечеть Кул Шариф и Кафедральный собор Благовещения.

Вы узнаете, какие тайны скрывает самая легендарная башня Казани. Отстроенный в разные эпохи по указу российских царей и императоров, а также первого президента Татарстана, Кремль — это история города длиною в несколько эпох.

10:30 Мастер-класс «Искусство носить платок». Зеркало… Переливы хрусталя, холодный мрамор и яркий восточный узор. Девушка колдует у зеркала… Волосы прячутся под шёлковый покров, в руках мастера платок оживает, приобретает изысканные формы. И перед нами Шахерезада!

В зале Музея исламской культуры регулярно проходит всем полюбившийся мастер-класс «Искусство носить платок». Гости знакомятся с историей ношения головных уборов в Европе, Сибири, Средней Азии и на Востоке. И получают под умелым руководством мастера практические навыки по искусству завязывания платков.

11:30 Свободное время в центре города или дополнительная экскурсия на остров-град Свияжск.

11:45 Причал «Казан».

Посадка на теплоход.

12:00 Отправление т/х на речную экскурсию в Свияжск.

14:00 Прибытие т/х в Свияжск.

Экскурсия «Цитадель завоевателя» — остров-град Свияжск.

Свияжск — древняя крепость, построенная в правление Ивана Грозного, служила военным форпостом в Поволжье и местом подготовки военных частей для похода на неприступную крепость Казань.

Крепость построили в Угличе, затем разобрали, сплавили вниз по Волге и собрали уже на острове. В маршрут экскурсии в Свияжске входят уникальные исторические памятники: Собор Богоматери «Всех Скорбящих Радость», один из старейших деревянных храмов России — церковь Святой Троицы, действующий Успенский монастырь с архитектурным ансамблем 16-17 вв., Конный двор и ремесленные мастерские, Рождественская площадь — откуда открывается вид на водные просторы и Услонские горы.

В ходе экскурсии предусмотрено свободное время (самостоятельно: музеи, сувенирные лавки, обед).

Стоимость экскурсии 2700 рублей с туриста (экскурсия состоится при наборе группы).



В случае невозможности проведения теплоходной экскурсии:

Автобусная экскурсия на остров-град Свияжск. Стоимость экскурсии 2300 рублей с туриста.

17:00 Отправление т/х в Казань.

19:00 Прибытие т/х на причал «Казан».

Свободное время.

20:15 За доп. плату: Авторская интерактивная программа «Гостеприимный дом Бая» Всех гостей Казани непременно приглашаем в гости, в главный дом татарского села — дом Бая. Состоятельные хозяева дома — Эбика и Бабай раскроют множество секретов из уклада жизни, обычаев и традиций татарского народа. За столом, за сытным обедом из национальных блюд (азу, треугольник, кыстыбый, кош теле, чак-чак) дорогим гостям Эбика и Бабай расскажут о любимых блюдах татарского народа через сказания и легенды. Увлекательные рассказ в музыкальном сопровождении раскроет интересные элементы национальных праздников летнего и зимнего солнцестояния — Навруз, Нардуган, Сабантуй и других праздников. Самым сокровенным и интересным в завершении вечера станет знакомство через игру актеров с национальными традициями и обычаями татарского народа. Вас ждут знакомства с понятиями Су юлы, Аулок Ой, Никах, Бэби Туе, а также интересные застольные игры.

Стоимость программы: 2300 рублей взрослый, 2100 рублей детский до 14 лет, 1000 рублей дети до 6 лет. (Интерактив состоится при наборе минимум 15 человек).