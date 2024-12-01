3 дня
Трехдневное путешествие по Йошкар-Оле: культура, природа и традиции
Приглашаем вас на увлекательное трехдневное путешествие по Йошкар-Оле, где вас ждут история, природа и уникальные традиции
Начало: Царьградский проспект, 37 к2 киоск
Расписание: Ежедневно в 8:50, 11:50, 14:50, 17:50
1 дек в 08:45
2 дек в 08:45
37 000₽ за человека
4 дня
Йошкар-Ола и окрестности: знакомство с архитектурой, культурой и кухней
Побывать в марийском этнопоселении, посетить замок Шереметевых и отведать национальные блюда
Начало: Йошкар-Ола, у отеля Rgard, 14:30
6 дек в 14:30
13 дек в 14:30
66 000₽ за человека
3 дня
Уик-энд в Поволжье: Йошкар-Ола, замок Шереметева и экскурсия на сыроварню
Побывать на сыроварне, увидеть главное в столице Марий Эл и погулять по дворцово-парковому ансамблю
Начало: Йошкар-Ола, у отеля Rgard, 14:30
6 дек в 14:30
13 дек в 14:30
43 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле в категории «Групповые»
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