Мы покажем вам главные места столицы республики Марий Эл: кремль и живописные набережные, Музей сказок и многое другое.
Познакомим с историей края, а в поездке в Шоруньжу — с традициями, обычаями и обрядами финно-угорских народов.
Расскажем о бывших жителях замка Шереметева, а на сыроварне вы отведаете фермерского сыра и понаблюдаете за процессом его приготовления.
Описание тура
Организационные детали
Одевайтесь по погоде, не забывайте документы.
Ориентируйтесь на заселение в отель в 14:00.
Проживание. Отель Rgard 3*, 1-2-местное размещение, душ и санузел в каждом номере.
*Фото отеля взяты с сайта olello.ru
Питание. Включены дегустация сыра, завтраки в отеле и обед в ресторане марийской национальной кухни, возможен халяльный или вегетарианский обед. Остальное питание оплачивается дополнительно.
Транспорт. Минивэн Opel Zafira.
Уровень сложности. В тур включена пешая экскурсия — 4 км.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Программа тура по дням
Знакомство с примечательными местами Йошкар-Олы
Встречаемся и отправляемся на oбзоpную пешехoдную экcкурсию по cтoлицe республики Мaрий Эл. Посмотрим на Царевококшайский кpемль — историческую крепость, основанную в 1584 году, — и вы узнаете о прошлом города. Посетим Музей марийской скaзки под oткpытым небом.
Прогуляемся по Воскpесенской набeрeжной, где установлен eдинcтвeнный в мире памятник царю Фёдору Иоанновичу, Патриаршей площади с движущейся скульптурой «Вход Господен в Иерусалим», или «12 апостолов», набережной Брюгге.
Увидим Театральный мост и Итальянский парк, площадь Республики Пресвятой Девы Марии и расположенные на ней памятники архитектуры, набережную Амстердам. В Архангельской слободе посмотрим на памятник «Йошкина кошка».
После вас ждёт обед в ресторане национальной кухни. Далее — свободное время.
Экскурсия в замок Шереметева
Сегодня едем на экскурсию в замок Шереметева — дворцово-парковый ансамбль на берегу Волги. Пройдёмся по его залам и комнатам, поражающим искусностью выполнения, и оценим творения шереметевской эпохи.
Полюбуемся партерным и пейзажным парками с прудами, фасадом здания, украшенным чёрным туфом, привезённым из Италии, величественными башнями ворот крепостной стены, окружавшей когда-то всю усадьбу.
После обеда (самостоятельно, за доплату) посетим Михайло-Архангельскую церковь, построенную в конце 19 века. Увидим расположенный рядом склеп, где похоронен последний владелец юринской усадьбы Шереметев Петр Васильевич. Затем вернёмся в отель.
Поездка в Шоруньжу
Позавтракав, отправимся в столицу финно-угорских народов — марийское этнопоселение Шоруньжа, привлекательное своей самобытностью. Здесь сохранились народные традиции и праздники, обычаи и обряды, наряды со старинной вышивкой и древняя языческая религия.
Мы посетим марийскую усадьбу конца 19 — начала 20 веков и познакомимся с работой действующей мельницы.
Посещение сыроварни и дегустация
Этот день посвятим посещению сыроварни «Заазяково Cheese». Вы познакомитесь с полным циклом превращения молока в сыр, понаблюдаете за процессом приготовления сыра и сможете заглянуть в сырохранилище. И конечно, вас ждёт дегустация фермерских сыров: вам предложат отведать 15 видов различных сыров, фирменных соусов и иван-чая.
После — завершение тура.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|59 400 ₽
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Что включено
- Проживание
- Завтраки, 1 обед в ресторане
- Трансферы и экскурсии по программе
- Дегустация на сыроварне
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Йошкар-Олы и обратно
- Питание вне программы
- Дополнительные передвижения по городу