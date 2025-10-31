Индивидуальная
Лучший выборДобро пожаловать в Юрьев-Польский
Погрузитесь в атмосферу Юрьев-Польского, пройдя по древним валам и посетив соборы. Узнайте тайны прошлого и оцените современное искусство
Начало: У памятника Юрия Долгорукова
Сегодня в 12:30
Завтра в 14:00
6670 ₽ за всё до 6 чел.
Юрьев-Польский - белокаменный шедевр Золотого кольца
Прогулка по Юрьев-Польскому: от памятника Юрию Долгорукому до резных барельефов Георгиевского собора. История, архитектура и загадки древнего города
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:30
6500 ₽ за всё до 7 чел.
Юрьев-Польский: город древних валов и белокаменных храмов
Побывать там, где славное прошлое оживает на каждом шагу
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
5900 ₽ за всё до 5 чел.
