7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Юрьев-Польский - белокаменный шедевр Золотого кольца
Прогулка по Юрьев-Польскому: от памятника Юрию Долгорукому до резных барельефов Георгиевского собора. История, архитектура и загадки древнего города
Юрьев-Польский, жемчужина Золотого кольца, приглашает всех любителей истории и архитектуры на индивидуальную экскурсию. Город очаровывает своими древними храмами и уютными улочками.
В центре внимания - Георгиевский собор с уникальной резьбой, загадки которой до сих пор не разгаданы учеными. Путешествие по историческому центру и посещение монастырей подарит незабываемые впечатления
Экскурсию начнем у памятника основателю города — Юрию Долгорукому, где я расскажу о том, как у Суздаля и Владимира появился сосед — Юрьев-Польский. Вы прогуляетесь по валам, где поговорим о том, как они были возведены и как в Юрьев-Польском появилась первая крепость. Вы узнаете об особенностях древнерусской церковной архитектуры, побывав в Георгиевском соборе и Михайло-Архангельском монастыре, основанном в XIII веке. А также увидите другие храмы, монастыри и памятники, которые нельзя пропустить в древнем городке.
Загадочные резные композиции
Георгиевский собор в центре Юрьев-Польского известен не столько своей древностью, сколько резными барельефами, не имеющими аналогов в России. На экскурсии вы в деталях рассмотрите изображения и разгадаете их смысл. Несмотря на постоянный интерес ученых, смысл далеко не всех сюжетов объяснен. Вместе мы погрузимся в древнерусское искусство и попробуем понять задумку удивительно красивой резьбы.
Организационные детали
В зимнее время экскурсия длится примерно 1,5 часа: за это время мы успеем пройти весь маршрут. Посещение экспозиции в Георгиевском соборе – 100 рублей с человека. При желании экскурсию можно провести на транспорте и расширить маршрут (например, включить в программу посещение усадьбы Голицыных и города Мстиславль). Продолжительность и стоимость такой программы уточняйте в переписке с гидом.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Памятника Юрию Долгорукому
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид в Юрьев-Польском
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1233 туристов
Здравствуйте, я Михаил, коренной юрьевполец, аттестованный гид. Экскурсиями занимаюсь с 2008 года, провожу их по древнему городу Юрьев-Польскому и Владимирскому Ополью. Специализируюсь на белокаменном зодчестве Владимирской Руси, исторических фактах и событиях, связанных с XIX — началом XX века. С удовольствием поделюсь интересными историческими сюжетами.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 92 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
76
4
8
3
7
2
1
1
–
Мария
Рекомендую Михаила однозначно! Профессионал и очень приятный человек! Возвращались с мужем из Владимира домой в Санкт-Петербург и заехали в Юрьев - Польский на экскурсию Михаила. Очень интересно, узнали много нового! Георгиевский храм произвел огромное впечатление! Ни разу не пожалели, что заехали. Михаил, спасибо большое!
Вам был полезен этот отзыв?
Карина
Очень хорошая обзорная экскурсия. Михаил очень интересно рассказывает, подробно отвечает на вопросы. Все понравилось, если бы не зимний морозец и сугробы, то с удовольствием продолжили и расширили. Рекомендуем Юрьев-Польский к посещению и обязательно попросите Михаила познакомить с городом
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Юлия
Мы приехали в Юрьев-Польский первый раз. Благодаря Михаилу мы получили подробную и интересную информацию об истории этого старинного города и его основных достопримечательностях. Особенно понравился рассказ о жемчужине Юрьев-Польского -Георгиевском соборе. Время экскурсии пролетело незаметно. Большое спасибо Михаилу за интересный и увлекательный рассказ!
Вам был полезен этот отзыв?
О
Ольга
Дата посещения: 2 сен 2025
2 сентября 2025г посетили ваш чудесный город. Прежде всего хотели увидеть знаменитый Георгиевский собор. Нам очень повезло с гидом. Михаил мог говорить о соборе бесконечно. Заслушались так, что забыли о дождике, который то и дело начинал накрапывать, забыли обо всём. Спасибо огромное Михаилу!
Вам был полезен этот отзыв?
И
Ирина
Прекрасная экскурсия. Да, возможно повезло с погодой. Понравилась подача материала, маршрут, экскурсовод ну и конечно слоник на георгиевском соборе))) Спасибо
Вам был полезен этот отзыв?
Ольга
Михаил — очень спокойный, тактичный и глубоко знающий свой город человек. Главной целью нашей поездки была крепость, и экскурсия была полностью на этом сфокусирована. Поначалу мне не хватало привычной московской читать дальшеуменьшить
динамики, пока мы не дошли до Георгиевского собора… И вот тут неспешность Михаила сыграла свою роль: ты перестаешь суетиться, начинаешь дышать в унисон с этими древними стенами и действительно вникаешь в детали резьбы, которые без пояснений местного жителя просто не заметить. К слову, слона без подсказки Михаила мы сами так и не нашли, но легендами заслушались)))
Михаил
Ответ организатора:
Спасибо огромное за такие теплые слова!))
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Юрьев-Польского
Похожие экскурсии на «Юрьев-Польский - белокаменный шедевр Золотого кольца»