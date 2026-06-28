7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Юрьев-Польский, жемчужина Золотого кольца, приглашает всех любителей истории и архитектуры на индивидуальную экскурсию. Город очаровывает своими древними храмами и уютными улочками. В центре внимания - Георгиевский собор с уникальной резьбой, загадки которой до сих пор не разгаданы учеными. Путешествие по историческому центру и посещение монастырей подарит незабываемые впечатления

Описание экскурсии

Исторический центр города

Экскурсию начнем у памятника основателю города — Юрию Долгорукому, где я расскажу о том, как у Суздаля и Владимира появился сосед — Юрьев-Польский. Вы прогуляетесь по валам, где поговорим о том, как они были возведены и как в Юрьев-Польском появилась первая крепость. Вы узнаете об особенностях древнерусской церковной архитектуры, побывав в Георгиевском соборе и Михайло-Архангельском монастыре, основанном в XIII веке. А также увидите другие храмы, монастыри и памятники, которые нельзя пропустить в древнем городке.

Загадочные резные композиции

Георгиевский собор в центре Юрьев-Польского известен не столько своей древностью, сколько резными барельефами, не имеющими аналогов в России. На экскурсии вы в деталях рассмотрите изображения и разгадаете их смысл. Несмотря на постоянный интерес ученых, смысл далеко не всех сюжетов объяснен. Вместе мы погрузимся в древнерусское искусство и попробуем понять задумку удивительно красивой резьбы.

Организационные детали

В зимнее время экскурсия длится примерно 1,5 часа: за это время мы успеем пройти весь маршрут.

Посещение экспозиции в Георгиевском соборе – 100 рублей с человека.

При желании экскурсию можно провести на транспорте и расширить маршрут (например, включить в программу посещение усадьбы Голицыных и города Мстиславль). Продолжительность и стоимость такой программы уточняйте в переписке с гидом.