7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Юрьев-Польский — белокаменный шедевр Золотого кольца

Погрузиться в историю Древней Руси и изучить храмовую архитектуру города святого Георгия

Михаил
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Михаил – ваш гид
Маленький город Юрьев-Польский славится старинной храмовой архитектурой и уютным центром с деревянными домами.

Я проведу вас по улицам одного из непризнанных — но не менее значимых и красивых — городов Золотого кольца, расскажу историю его основания и помогу расшифровать уникальную резную живопись на стенах Георгиевского собора.
2600 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 8 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии7 отзывов
4.57
Юрьев-Польский — белокаменный шедевр Золотого кольца
Юрьев-Польский — белокаменный шедевр Золотого кольца

Исторический центр города
Экскурсию начнем у памятника основателю города — Юрию Долгорукому, где я расскажу о том, как у Суздаля и Владимира появился сосед — Юрьев-Польский. Вы прогуляетесь по валам, где поговорим о том, как они были возведены и как в Юрьев-Польском появилась первая крепость. Вы узнаете об особенностях древнерусской церковной архитектуры, побывав в Георгиевском соборе и Михайло-Архангельском монастыре, основанном в XIII веке. А также увидите другие храмы, монастыри и памятники, которые нельзя пропустить в древнем городке.

Загадочные резные композиции
Георгиевский собор в центре Юрьев-Польского известен не столько своей древностью, сколько резными барельефами, не имеющими аналогов в России. На экскурсии вы в деталях рассмотрите изображения и разгадаете их смысл. Несмотря на постоянный интерес ученых, смысл далеко не всех сюжетов объяснен. Вместе мы погрузимся в древнерусское искусство и попробуем понять задумку удивительно красивой резьбы.

Юрьев-Польский — белокаменный шедевр Золотого кольца
Юрьев-Польский — белокаменный шедевр Золотого кольца
Юрьев-Польский — белокаменный шедевр Золотого кольца
Юрьев-Польский — белокаменный шедевр Золотого кольца
Юрьев-Польский — белокаменный шедевр Золотого кольца

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Михаил
Михаил
Мне 28 лет, экскурсиями занимаюсь с 2008 года, провожу их по древнему городу Юрьев-Польскому и Владимирскому Ополью. Специализируюсь на белокаменном зодчестве Владимирской Руси, исторических фактах и событиях связанных с XIX- началом XX века. С удовольствием поделюсь интересными историческими сюжетами.
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

24 февраля 2020
Прогулялись с Михаилом по прекрасному городу Юрьев-Польский. Михаил показал Кремль с очень интересных ракурсов. Рассказал много исторических фактов. Посмотрели Георгиевский храм с рассматриванием всех деталей фасадов. И детям и взрослым все очень понравилось. Если будете в Брьев-Польском - очень рекомендую.
13 ноября 2019
Видно, что человек сам интересуется тем, о чем рассказывает. Было интересно, несмотря на пробирающий дои костей ледяной ветер.
Поедем еще раз.
4 сентября 2019
Я так поняла, что Михаил работает гидом недавно, поэтому основной совет - лучше планировать своё время и не стесняться заранее согласовывать с заказчиками. Экскурсия оказалась несколько скомканной, т.к. он куда-то торопился, а мы ещё и опоздали. Если бы предупредил накануне, можно было бы просто назначить время пораньше.
28 июля 2019
Отличная экскурсия, Георгиевский собор - редкая жемчужина, даже людей искушенных, видевших Владимир, Суздаль и другие города Золотого кольца, многое удивит.
25 июля 2019
Очень понравился город с его стариной.
12 мая 2019
Спасибо Михаилу за знакомство с городом,его историей,зодчеством и искусством!
5 мая 2019
Экскурсия нам понравилась, Михаил все замечательно рассказывает, показывает.

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