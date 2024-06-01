Огромное спасибо Светлане за прекрасную экскурсию! Столько много новой и интересной информации! А ещё Светлана очень тёплый и душевный человек! Прогулка прошла незаметно! И отдельное спасибо за сыроварню! Как я люблю сыры, но таких вкусных ещё не пробовал! Ирине, хозяйке, пересдавайте привет! Обязательно приедем к Вам ещё раз!