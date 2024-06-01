Приглашаю познакомиться с Юрьев-Польским — прекрасным старинным городом. Вы пройдёте по древнему валу и посетите действующий Михайло-Архангельский монастырь.
Раскроете, почему Георгиевский собор называют «каменным ребусом» и как он связан с домонгольской эпохой. А также оцените местные арт-объекты и узнаете о современной жизни города.
Раскроете, почему Георгиевский собор называют «каменным ребусом» и как он связан с домонгольской эпохой. А также оцените местные арт-объекты и узнаете о современной жизни города.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Земляной вал 12 века
- Георгиевский собор, богато украшенный резьбой по белому камню
- Михайло-Архангельский монастырь
- Арт-объекты из фильма «Золотой теленок»
- Торговые ряды
- Карету, на которой перевозили раненого Багратиона
Вы узнаете:
- Почему внук Юрия Долгорукого так любил наш город
- Как Юрьев-Польский выглядел в 12 веке
- Как с ним связаны герои Отечественной войны
- Какая беда произошла с орнаментом Георгиевского собора
- Почему Юрьев-Польский — крестьянский город
- Какие фильмы здесь снимали
Завершить экскурсию можно обедом в гостеприимном кафе «На Набережной».
Организационные детали
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
- По желанию можно включить в программу местный историко-архитектурный музей. Детали уточняйте в личном сообщении.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Юрия Долгорукова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Юрьев-Польском
Провела экскурсии для 25 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Светлана, я профессиональный гид в родном для меня Юрьев-Польском. С радостью покажу вам любимый город и расскажу о нём с душой. С нетерпением жду нашей встречи.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Олег
1 июня 2024
Огромное спасибо Светлане за прекрасную экскурсию! Столько много новой и интересной информации! А ещё Светлана очень тёплый и душевный человек! Прогулка прошла незаметно! И отдельное спасибо за сыроварню! Как я люблю сыры, но таких вкусных ещё не пробовал! Ирине, хозяйке, пересдавайте привет! Обязательно приедем к Вам ещё раз!
А
Анна
29 мая 2024
Отличная прогулка с обширным повествованием экскурсовода. Прогулялись по центру, по валам, вокруг Дмитровского собора. Светлана посоветовала также, где можно купить местные продукты, посидеть в кафе и отдохнуть, а также посоветовала посетить сыроварню с дегустацией. Благодарим и рекомендуем
С
Сергей
26 мая 2024
Интереснейшая экскурсия от гида, влюбленного в свой город
А
Алексей
15 мая 2024
Интересный и небольшой город был нами выбран для остановки и осмотра достопримечательностей. Яркая и интересная история образования города и его развития сопровождалась рассказом Светланы, и фотографиями сравнивающими прошлое и настоящее.
Е
Екатерина
10 мая 2024
Светлана рассказывает очень интересно, «болеет» историей своего города, его святынями, уникальными памятниками истории, проблемами. Полюбили город вместе с ней!
Рекомендую!
Рекомендую!
А
Анастасия
7 апр 2024
Светлана прекрасный экскурсовод, рассказала много интересных фактов. Были двое взрослых и ребенок, для всех всё было понятно. Даже сильный холод не помешал и оставил самые приятные впечатления. Удачи Светлане в ее работе!
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