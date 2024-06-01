1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Юрьев-Польский - белокаменный шедевр Золотого кольца
Погрузиться в историю Древней Руси и изучить храмовую архитектуру города святого Георгия
11 июня в 14:00
13 июня в 09:00
5 800₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Добро пожаловать в Юрьев-Польский
Посетить главные достопримечательности города и раскрыть их историю с профессиональным гидом
Начало: У памятника Юрия Долгорукова
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
6 670₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Обзорная экскурсия по Юрьев-Польскому
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Древний город Юрьев-Польский и удивительные места Владимирского Ополья
Начало: Юрьев-Польский, памятник Юрию Долгорукому
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
9 400₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Добро пожаловать в Юрьев-Польский
Начало: Памятник Юрию Долгорукому
Расписание: По договоренности
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
5 800₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООлег1 июня 2024Огромное спасибо Светлане за прекрасную экскурсию! Столько много новой и интересной информации! А ещё Светлана очень тёплый и душевный человек!
- ААнна29 мая 2024Отличная прогулка с обширным повествованием экскурсовода. Прогулялись по центру, по валам, вокруг Дмитровского собора. Светлана посоветовала также, где можно купить местные продукты, посидеть в кафе и отдохнуть, а также посоветовала посетить сыроварню с дегустацией. Благодарим и рекомендуем
- ССергей26 мая 2024Интереснейшая экскурсия от гида, влюбленного в свой город
- ДДенис8 мая 2024у нас было мало времени, всего два часа, которые пролетели мигом, а еще осталось что посмотреть и про что услышать!
- ЕЕлена14 апреля 2024Наш гид Михаил построил свой рассказ таким образом, что наша экскурсия превратилась в интересную прогулку по живописным местам с остановками
- ЕЕлена26 февраля 2024Очень понравилась экскурсия! Даже ветер ледяной не испортил впечатления. Всё отлично, спасибо огромное!
- ККатерина26 февраля 2024После проведенной экскурсии и интересной истории захотелось вернуться сюда весной летом и осенью! Спасибо Михаил
- ЕЕкатерина26 ноября 2023Очень интересно и познавательно) Открылись факты, о которых не догадывались, передается любовь и гордость по отношению к городу! Всем рекомендую)
- ВВладислав15 ноября 2023Очень насыщенная экскурсия! Особенно интересен собор домонгольского периода, о котором Михаил рассказал очень подробно и досконально. В Ополье посмотрели место
- ТТатьяна25 сентября 2023Увидели Юрьев-Польский кремль и Геориевский собор. Подробный рассказ об исторических событиях с проходом по кремлевскому валу дало возможность составить представление
Ответы на вопросы от путешественников по Юрьев-Польскому в категории «Индивидуальные»
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Сейчас в Юрьев-Польском в категории "Индивидуальные" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 4 500 до 9 400. Туристы уже оставили гидам 73 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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