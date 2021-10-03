Все экскурсии в Юрьев-Польском
Доступно 1 экскурсия 🚌 в Юрьев-Польском на 2021 год, 28 ⭐ отзывов, цены от 3250₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 250₽
за 1-10 чел.
Юрьев-Польский — белокаменный шедевр Золотого кольца
Погрузиться в историю Древней Руси и изучить храмовую архитектуру города святого Георгия
Последние отзывы «Экскурсии Юрьев-Польского»
- ТТатьяна3 октября 2021Замечательный гид, очень интересно рассказывал, нам очень понравилось!
- ООльга19 сентября 2021Спасибо Михаилу за экскурсию, с большой любовью преподнесенную нам информацию. Мелкие детали, выходящие из рамок экскурсии, тоже были объяснены и скорректированы.
- AAleksandr12 августа 2021Михаил рассказывает интересно, хорошо погружен в предмет. Логически правильно выстроено, позитивная эмоциональная подача