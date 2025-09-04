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Светланы на вечер. Так сказать что бы узнать получше что это за город. Светлана оказалась очень светлым, с хорошим чувством юмора и приятным рассказчиком. мы узнали очень много про этот город и появилось понимание и уважение к этому месту. Рассказ понятен и построен немного в игровой форме, что бы вовлечь нас в происходящее, мы постоянно в разных локациях чего то искали и отгадывали. Ещё одним из приятных моментов - мы, во время прогулки, зашли в прекрасное и уютное кафе, где угостились кофе и различными лимонадами, а заодно перевели дух и с новыми силами продолжили гулять в компании прекрасного экскурсовода по этому старинному городу. Ещё хочу отметить что Светлана очень внимательна к одежде, я заметил что она каждый раз одевается по разному в русском стиле-это тоже такой приятный момент, плюсик к образу. Так что да отлично провели вечер и рекомендую, когда будете в Ю. Польском, обязательно возьмите экскурсию и вечер пройдет не зря. Всем желаю отличного дня!