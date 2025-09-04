Индивидуальная
до 7 чел.
Юрьев-Польский - белокаменный шедевр Золотого кольца
Прогулка по Юрьев-Польскому: от памятника Юрию Долгорукому до резных барельефов Георгиевского собора. История, архитектура и загадки древнего города
Начало: У Памятника Юрию Долгорукому
Завтра в 09:30
10 авг в 09:00
от 7470 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Добро пожаловать в Юрьев-Польский
Посетить главные достопримечательности города и раскрыть их историю с профессиональным гидом
Начало: У памятника Юрия Долгорукова
Сегодня в 15:00
Завтра в 12:00
от 7500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборОбзорная экскурсия по Юрьев-Польскому
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
7150 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Юрьев-Польский: город древних валов и белокаменных храмов
Побывать там, где славное прошлое оживает на каждом шагу
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 6900 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Древний город Юрьев-Польский и удивительные места Владимирского Ополья
Путешествие в Юрьев-Польский - это шанс увидеть уникальные исторические памятники и насладиться атмосферой древнего города
Начало: Юрьев-Польский, памятник Юрию Долгорукому
14 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Добро пожаловать в Юрьев-Польский
Начните путешествие с памятника Юрию Долгорукому, узнайте о первых крепостях и насладитесь архитектурой соборов и монастырей
Начало: Памятник Юрию Долгорукому
Расписание: По договоренности
7700 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Сказочный сад в Юрьеве-Польском
Исследовать дом и участок, разобраться в креативных приёмах и вручную создать арт-объект из бетона
Начало: На улице 1 Мая
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 13 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Юрьев-Польский, окрестности и усадьба князей Голицыных (на вашем авто)
Пройти по страницам истории Северо-Восточной Руси
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от 13 700 ₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
О
Дата посещения: 2 сен 2025
2 сентября 2025г посетили ваш чудесный город. Прежде всего хотели увидеть знаменитый Георгиевский собор. Нам очень повезло с гидом. Михаил
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Экскурсия по древнему Юрьев-Польскому стала настоящим открытием, а его Кремль и Георгиевский собор предстали перед нами удивительной шкатулкой, полной исторических
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И
Интересная подробная информация. Приятная гид Татьяна Александровна,ответила на все вопросы. Для подробного ознакомления с историей города подходит. Прогулка по земляному валу,без захода в Кремль,но даже это и хорошо,так так сверху весь Кремль,как на ладони.
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Ю
Мы приехали в Юрьев-Польский первый раз. Благодаря Михаилу мы получили подробную и интересную информацию об истории этого старинного города и
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А
Казалось бы, что можно узнать о городе, в котором вы впервые, за 2 часа пешеходной экскурсии. Но благодаря Светлане Викторовне
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Отличная экскурсия, нам очень понравилось! Светлана - прекрасный рассказчик, знает и любит свой город. На все вопросы развёрнуто отвечает, к пожеланиям экскурсантов прислушивается. Городок тоже прелестный, есть чего посмотреть! Однозначно рекомендуем!
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Н
Прекрасная душевная прогулка по милому городку. Проход по кремлевским валам подарил незабываемые впечатления… ну и конечно Георгиевский собор!! рекомендую
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Были 13.07.26 в Юрьев Польском на велосипедах проездом из Кольчугино в Переславль-Залесский. Зная что будем ночевать в заказали экскурсию у
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Д
Были семьёй на экскурсии со Светланой. всем участникам очень понравилось. узнали много нового про город, про Михайло-Архангельский монастырь и его
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И
Прекрасная экскурсия. Да, возможно повезло с погодой. Понравилась подача материала, маршрут, экскурсовод ну и конечно слоник на георгиевском соборе))) Спасибо
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Всего 240 отзывов в Юрьев-Польском
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Ответы на вопросы от путешественников по Юрьев-Польскому
Самые популярные экскурсии в Юрьев-Польском
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8:
Сколько стоит экскурсия по Юрьев-Польскому в августе 2026
Сейчас в Юрьев-Польском можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 6900 до 14 000. Туристы уже оставили гидам 240 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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