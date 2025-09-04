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Экскурсии в Юрьев-Польском

Найдено 8 экскурсий в Юрьев-Польском, цены от 6900 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Юрьев-Польский - белокаменный шедевр Золотого кольца
Пешая
2 часа
92 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Юрьев-Польский - белокаменный шедевр Золотого кольца
Прогулка по Юрьев-Польскому: от памятника Юрию Долгорукому до резных барельефов Георгиевского собора. История, архитектура и загадки древнего города
Начало: У Памятника Юрию Долгорукому
Завтра в 09:30
10 авг в 09:00
от 7470 ₽ за всё до 7 чел.
Добро пожаловать в Юрьев-Польский
Пешая
2 часа
95 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Добро пожаловать в Юрьев-Польский
Посетить главные достопримечательности города и раскрыть их историю с профессиональным гидом
Начало: У памятника Юрия Долгорукова
Сегодня в 15:00
Завтра в 12:00
от 7500 ₽ за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Юрьев-Польскому
Пешая
2 часа
32 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Обзорная экскурсия по Юрьев-Польскому
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
7150 ₽ за всё до 5 чел.
Юрьев-Польский: город древних валов и белокаменных храмов
Пешая
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Юрьев-Польский: город древних валов и белокаменных храмов
Побывать там, где славное прошлое оживает на каждом шагу
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 6900 ₽ за всё до 5 чел.
Древний город Юрьев-Польский и удивительные места Владимирского Ополья
4 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Древний город Юрьев-Польский и удивительные места Владимирского Ополья
Путешествие в Юрьев-Польский - это шанс увидеть уникальные исторические памятники и насладиться атмосферой древнего города
Начало: Юрьев-Польский, памятник Юрию Долгорукому
14 000 ₽ за всё до 6 чел.
Добро пожаловать в Юрьев-Польский
Пешая
2 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Добро пожаловать в Юрьев-Польский
Начните путешествие с памятника Юрию Долгорукому, узнайте о первых крепостях и насладитесь архитектурой соборов и монастырей
Начало: Памятник Юрию Долгорукому
Расписание: По договоренности
7700 ₽ за всё до 6 чел.
Сказочный сад в Юрьеве-Польском
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Сказочный сад в Юрьеве-Польском
Исследовать дом и участок, разобраться в креативных приёмах и вручную создать арт-объект из бетона
Начало: На улице 1 Мая
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 13 000 ₽ за всё до 6 чел.
Юрьев-Польский, окрестности и усадьба князей Голицыных (на вашем авто)
На машине
4 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Юрьев-Польский, окрестности и усадьба князей Голицыных (на вашем авто)
Пройти по страницам истории Северо-Восточной Руси
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от 13 700 ₽ за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

О
Юрьев-Польский - белокаменный шедевр Золотого кольца
Дата посещения: 2 сен 2025
2 сентября 2025г посетили ваш чудесный город. Прежде всего хотели увидеть знаменитый Георгиевский собор. Нам очень повезло с гидом. Михаил
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мог говорить о соборе бесконечно. Заслушались так, что забыли о дождике, который то и дело начинал накрапывать, забыли обо всём. Спасибо огромное Михаилу!

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Игорь
Юрьев-Польский: город древних валов и белокаменных храмов
Экскурсия по древнему Юрьев-Польскому стала настоящим открытием, а его Кремль и Георгиевский собор предстали перед нами удивительной шкатулкой, полной исторических
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и культурных загадок. С первого взгляда белокаменная резьба храма поражает своей филигранностью, но только с рассказом понимаешь, насколько многослойны эти образы, какая глубокая мысль и символика скрыты в каждом элементе. Это не просто осмотр памятника — это погружение в мир древнерусского зодчества, где резные львы, грифоны и лики святых оживают и начинают говорить о вечном.

Огромная благодарность нашему экскурсоводу Татьяне — тонкому знатоку истории и большому патриоту своего города. Татьяна не просто блестяще владеет материалом, она буквально живёт им, умея быть тактичной, легко понимающей аудиторию и при этом абсолютно зачаровывающей интереснейшим, невероятно содержательным рассказом. Она щедро делится теми редкими нюансами и малоизвестными деталями, которые, очевидно, потребовали от неё долгих часов кропотливого труда в архивах и исторических фолиантах — и именно эти крупицы делают повествование по-настоящему бесценным и уникальным.

После этой экскурсии образ Юрьев-Польского остался в сердце тёплым светом, а каменная летопись собора сложилась в цельную, захватывающую историю. Спасибо Татьяне за искреннюю любовь к родной земле, за мастерство рассказчика и умение увидеть за древними стенами живую человеческую судьбу. Те, кто хочет по-настоящему понять душу этого города, просто обязаны пройти по нему вместе с таким удивительным наставником.

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И
Обзорная экскурсия по Юрьев-Польскому
Интересная подробная информация. Приятная гид Татьяна Александровна,ответила на все вопросы. Для подробного ознакомления с историей города подходит. Прогулка по земляному валу,без захода в Кремль,но даже это и хорошо,так так сверху весь Кремль,как на ладони.
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Ю
Юрьев-Польский - белокаменный шедевр Золотого кольца
Мы приехали в Юрьев-Польский первый раз. Благодаря Михаилу мы получили подробную и интересную информацию об истории этого старинного города и
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его основных достопримечательностях. Особенно понравился рассказ о жемчужине Юрьев-Польского -Георгиевском соборе. Время экскурсии пролетело незаметно. Большое спасибо Михаилу за интересный и увлекательный рассказ!

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А
Обзорная экскурсия по Юрьев-Польскому
Казалось бы, что можно узнать о городе, в котором вы впервые, за 2 часа пешеходной экскурсии. Но благодаря Светлане Викторовне
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Борисовой мы не только получили полное представление о Юрьев- Польском, его истории, но и полюбили этот маленький русский городок с его уникальной архитектурой, неспешной городской жизнью. Самое большое впечатление, конечно, от Георгиевского собора с его уникальными резными стенами. Вызывают улыбку арт-объекты, связанные с созданием фильма "Золотой телёнок" Они так естественно вписаны в купеческую старину провинциального города. А какие вкусные местные ватрушки на песочном тесте, настоящий кулинарный шедевр. Спасибо огромное Светлане и за подаренный буклет, который поможет напомнить о милом городке, и за пересланный ролик, позволивший пройти виртуально по Георгиевскому собору. Даже одежда нашего гида в русском стиле создаёт настроение путешествия не только в пространстве, но и во времени. После такой экскурсии хочется ещё раз вернуться в городок, и мы с друзьями обязательно сюда приедем ещё раз после окончания реставрации.

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Кирилл
Добро пожаловать в Юрьев-Польский
Отличная экскурсия, нам очень понравилось! Светлана - прекрасный рассказчик, знает и любит свой город. На все вопросы развёрнуто отвечает, к пожеланиям экскурсантов прислушивается. Городок тоже прелестный, есть чего посмотреть! Однозначно рекомендуем!
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Н
Добро пожаловать в Юрьев-Польский
Прекрасная душевная прогулка по милому городку. Проход по кремлевским валам подарил незабываемые впечатления… ну и конечно Георгиевский собор!! рекомендую
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Виталий
Добро пожаловать в Юрьев-Польский
Были 13.07.26 в Юрьев Польском на велосипедах проездом из Кольчугино в Переславль-Залесский. Зная что будем ночевать в заказали экскурсию у
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Светланы на вечер. Так сказать что бы узнать получше что это за город. Светлана оказалась очень светлым, с хорошим чувством юмора и приятным рассказчиком. мы узнали очень много про этот город и появилось понимание и уважение к этому месту. Рассказ понятен и построен немного в игровой форме, что бы вовлечь нас в происходящее, мы постоянно в разных локациях чего то искали и отгадывали. Ещё одним из приятных моментов - мы, во время прогулки, зашли в прекрасное и уютное кафе, где угостились кофе и различными лимонадами, а заодно перевели дух и с новыми силами продолжили гулять в компании прекрасного экскурсовода по этому старинному городу. Ещё хочу отметить что Светлана очень внимательна к одежде, я заметил что она каждый раз одевается по разному в русском стиле-это тоже такой приятный момент, плюсик к образу. Так что да отлично провели вечер и рекомендую, когда будете в Ю. Польском, обязательно возьмите экскурсию и вечер пройдет не зря. Всем желаю отличного дня!

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Д
Добро пожаловать в Юрьев-Польский
Были семьёй на экскурсии со Светланой. всем участникам очень понравилось. узнали много нового про город, про Михайло-Архангельский монастырь и его
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святыни, про Георгиевский собор. 2 часа пролетели абсолютно незаметно. Хотя исторический центр небольшой, этого времени всё равно мало, чтобы основательно погрузиться в многовековую историю древнего города. Рассказ Светланы мотивирует к тому, чтобы посетить город ещё не один раз. Отдельное спасибо Светлане за то, что удалось заинтересовать нашу многочисленную детвору, а это достаточно сложная задача, учитывая диапазон возрастов и разницу интересов наших детей.

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И
Юрьев-Польский - белокаменный шедевр Золотого кольца
Прекрасная экскурсия. Да, возможно повезло с погодой. Понравилась подача материала, маршрут, экскурсовод ну и конечно слоник на георгиевском соборе))) Спасибо
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Всего 240 отзывов в Юрьев-Польском

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Ответы на вопросы от путешественников по Юрьев-Польскому

Самые популярные экскурсии в Юрьев-Польском
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8:
  1. Юрьев-Польский - белокаменный шедевр Золотого кольца;
  2. Добро пожаловать в Юрьев-Польский;
  3. Обзорная экскурсия по Юрьев-Польскому;
  4. Юрьев-Польский: город древних валов и белокаменных храмов;
  5. Древний город Юрьев-Польский и удивительные места Владимирского Ополья.
Сколько стоит экскурсия по Юрьев-Польскому в августе 2026
Сейчас в Юрьев-Польском можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 6900 до 14 000. Туристы уже оставили гидам 240 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Приглашаем вас открыть для себя исторические сокровища Юрьева-Польского через наши экскурсии, которые раскрывают уникальность этого древнего города. Забронируйте ваше путешествие из Москвы и окунитесь в атмосферу средневековья, исследуя его достопримечательности. Читайте отзывы туристов, выбирайте лучшие предложения и станьте частью захватывающего путешествия по городу, которое останется в вашей памяти навсегда