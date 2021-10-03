Экскурсии Юрьев-Польского

Все экскурсии в Юрьев-Польском

Доступно 1 экскурсия 🚌 в Юрьев-Польском на 2021 год, 28 ⭐ отзывов, цены от 3250₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Юрьев-Польский — белокаменный шедевр Золотого кольца
Индивидуальная экскурсия
4.6
28
3 250
за 1-10 чел.
Юрьев-Польский — белокаменный шедевр Золотого кольца
Погрузиться в историю Древней Руси и изучить храмовую архитектуру города святого Георгия

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