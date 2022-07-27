Что вас ожидает:

Обзорная экскурсия по г. Юрьев-Польский.

Со времен Владимиро-Суздальской Руси в центре города сохранились белокаменный Георгиевский собор, украшенный резьбой по белому камню, и оборонительные земляные валы, в кольце которых располагается комплекс Михайло-Архангельского монастыря XVI века.

Музей «История мануфактуры Юрьев-Польского уезда».

Музей расскажет вам о ручной набойке на холстах XVIII–XIX вв. В ней представлено богатейшее собрание старинных набивных тканей, различные интерьеры. Вы увидите, как современные мастера распознали секрет набоек и повторили чудо-узоры на современных холстах. Музей хранит богатейшее собрание старинных набивных тканей, позволяющих судить о большом художественном вкусе и высоком мастерстве набойщиков.

Все экспонаты демонстрируются в рубленной деревенской избе. Неотъемлемой частью её интерьера предметы, отражающие ткачество в деревенских светёлках. Среди них различного вида прялки, веретёнца, гребни для чесания льна, в настенной витрине образцы льняных полотен с набивным узорочьем XVIII века, образцы разных стадий обработки льна

В гостях у фермерского хозяйства «Мед Ополья»

Экскурсия по желанию и за дополнительную плату. Нам расскажут о пчелах, ульях, повадках пчелиной семьи… Во время веселой анимационной программы Вы не только сможете попробовать все сорта нашего мёда, но и побольше узнать о процессе производства продуктов пчеловодства (дегустация с 3-мя видами мёда, медовухой, крепким алкоголем, фруктами, сырами).

Здесь, одевшись в пчеловодный костюм и вооружившись дымарем, турист почувствует себя настоящим пчеловодом! А по окончании трудов праведных всех угостят чаем со свежим мёдом, дадут попробовать пчелиную пергу, пыльцу, прополис. Перед отъездом домой всю эту вкусность можно купить. Мед относится к северным сортам и обладает более полезными, лечебными свойствами по сравнению с южным.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.