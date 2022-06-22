09:00 Трансфер в морской порт.
Наше путешествие начинается с мор вокзала, который находится в городе Корсаков.
10:00 Оформление на судно.
После проверки билетов и документов мы поднимаемся на борт судна и попадаем в фое, где находится стойка регистрации и сотрудники оформляют пассажиров в соответствующие каюты.
12:00 Отправление теплохода в Южно-Курильск (о. Кунашир). Теплоход пройдет вдоль Юго – Восточного побережья острова.
Весь путь нас будут сопровождать морские обитатели – дельфины, сивучи.
В районе маяка Анива можно увидеть стаи косаток.
Стоять на палубе с чашкой чая и любоваться закатом в открытом море, ловить соленые брызги, понимая, что ты на самом краю земли!
Обед а также ужин на теплоходе (самостоятельно)
В 18:00 прибытие в Южно-Курильск (о. Кунашир).
Встреча в морпорту, трансфер в гостиницу, размещение.
Обзорная экскурсия по Южно-Курильску .
Отправляемся к Тихому океану!
Кеккур «Чертов палец» и «Чертовы ворота».
Прогулка по побережью.
Ужин в кафе гостиницы.
9:00 — Заброска на джипах к подножию вулкана, по полному бездорожью, преодолевая реки вброд, через Кунаширские «джунгли».
По пути остановки на смотровых площадках.
Знакомство с необычной флорой и фауной острова.
Кунашир – уникальный остров. Леса здесь покрыты лианами, трава вырастает с человеческий рост, а между южными магнолиями растет северный кедровый стланик.
Обед сухой паек.
Ближе к вечеру прибытие в район кратера Отважный (650 м).
Разбивка лагеря прямо на склоне вулкана.
Наши гиды приготовят костровой обед, и расскажут за чашкой чая о легендах Кунашира и его необычной природе.
Ночевка в палатках.
7:30 — Завтрак. Инструктаж по технике безопасности.
8:00 — Восхождение на вулкан Тятя (1819 м).
Первая часть пути проходит по шлаковому полю до кратера «Отважный» и по «мертвому лесу», засыпанного шлаком во время извержения 1973 г.
Зрелище просто фантастическое! Окаменелые лиственницы и ели пепельно-белого цвета вырываются из угольно-черного «покрывала».
Далее по руслу пересохшего ручья, по лавовым полям, каменистой осыпи и кедровому стланику.
Прибытие на так называемые «плечи» или сомму вулкана Тятя.
Далее восхождение к центральному кратеру вулкана.
Именно отсюда открывается невероятный вид на весь остров. Видно соседний Шикотан, а мимо пролетают облака!
Обед (сухой паек на подъеме).
Спуск и возвращение в лагерь. Отдых.
20:00 — Возвращение и ночевка в палатках. Горячий костровой ужин.
Ночевка в палатках.
8:00 — Завтрак, сбор лагеря.
Возвращение в Южно – Курильск.
В пути остановка на термальном источнике «Чайка» или как его еще называют «Добрый ключ».
Источник расположен прямо на берегу моря и берет начало из реки, выходящей из разлома, проходящего между вулканом Тятя и вулканом Головнина.
Температура воды около 67 градусов. Настоящее блаженство расслабиться в горячих ваннах, под шум волн, среди вулканов и векового леса.
Вечером прибытие в гостиницу.
Ужин в кафе.
Отдых.
Завтрак в кафе гостиницы.
Перед отправлением у вас будет время, чтобы пройтись по Южно – Курильску.
Заглянуть в магазины, купить интересные японские товары, которых не встретишь на материке.
В 12:00 трансфер в морской порт Южно – Курильск. Оформление на теплоход.
В 14:00 отправление на Сахалин.
В 20:00 Прибытие в морской порт Корсаков.
Встреча в морском порту и трансфер в Южно – Сахалинск.
Стоимость тура в зависимости от размещения человека. Двухместное расположение стоимость 69000, одноместное размещение - 73000. Тур предполагает варианты одноместного/двухместного размещения в гостинице в г. Южно-Курильск – 2 ночи; проживание в палатке – 2 ночи; четырехместного/двухместного размещения в каюте теплохода – 2 ночи.
Авиа- билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.