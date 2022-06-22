Восхождение на вулкан Тятя

Кунашир - остров, который не отпускает

4.7
3 отзыва
Кунашир — остров, который не отпускает.

Ты цепляешься мыслями за его вулканы и сопки, вязнешь в соленых туманах, растворяешься в багровых закатах,и еще долгое время после путешествия тебе будет снится шелест листьев Курильского бамбука и крики беспокойных чаек. На острове 4 действующих вулкана, но самый главный из них – Тятя. Вулкан – отец всего архипелага. Тятя считается третьим по красоте вулканом после Фудзиямы и Везувия. Инопланетные пейзажи Кунаширского «олимпа» никого не оставят равнодушным.
Восхождение на вулкан Тятя
Восхождение на вулкан Тятя
Восхождение на вулкан Тятя
Восхождение на вулкан Тятя
Восхождение на вулкан Тятя
Восхождение на вулкан Тятя
Восхождение на вулкан Тятя
Восхождение на вулкан Тятя
Восхождение на вулкан Тятя
Восхождение на вулкан Тятя
Восхождение на вулкан Тятя
Восхождение на вулкан Тятя
Восхождение на вулкан Тятя
Восхождение на вулкан Тятя
Восхождение на вулкан Тятя
Ближайшие даты:
23
авг

Что вас ожидает 🤩

Термальный источник «Чайка»
Термальный источник «Чайка»
Настоящее блаженство расслабиться в горячих ваннах, под шум волн, среди вулканов и векового леса
«Мертвый лес»
«Мертвый лес»
Окаменелые лиственницы и ели пепельно-белого цвета вырываются из угольно-черного «покрывала»
Восхождение на вулкан "Тятя"
Восхождение на вулкан "Тятя"
Отсюда открывается невероятный вид на весь остров, видно соседний Шикотан, а мимо пролетают облака
Костровой обед
Костровой обед
Наши гиды приготовят костровой обед, и расскажут за чашкой чая о легендах Кунашира и его необычной природе
Природа
Природа
Знакомство с необычной флорой и фауной уникального острова Кунашир

Программа тура по дням

1 день

Отправление на Кунашир

09:00 Трансфер в морской порт.

Наше путешествие начинается с мор вокзала, который находится в городе Корсаков.

10:00 Оформление на судно.

После проверки билетов и документов мы поднимаемся на борт судна и попадаем в фое, где находится стойка регистрации и сотрудники оформляют пассажиров в соответствующие каюты.

12:00 Отправление теплохода в Южно-Курильск (о. Кунашир). Теплоход пройдет вдоль Юго – Восточного побережья острова. 

Весь путь нас будут сопровождать морские обитатели – дельфины, сивучи. 

В районе маяка Анива можно увидеть стаи косаток. 

Стоять на палубе с чашкой чая и любоваться закатом в открытом море, ловить соленые брызги, понимая, что ты на самом краю земли!

Обед а также ужин на теплоходе (самостоятельно)

2 день

Южно – Курильск. Тихий океан, скалы Чертовы ворота и Чертов палец

В 18:00 прибытие в Южно-Курильск (о. Кунашир). 

Встреча в морпорту, трансфер в гостиницу, размещение. 

Обзорная экскурсия по Южно-Курильску .

Отправляемся к Тихому океану

Кеккур «Чертов палец» и «Чертовы ворота». 

Прогулка по побережью. 

Ужин в кафе гостиницы.

3 день

Отправление к подножию вулкана. Кратер. Отважный

9:00 — Заброска на джипах к подножию вулкана, по полному бездорожью, преодолевая реки вброд, через Кунаширские «джунгли»

По пути остановки на смотровых площадках. 

Знакомство с необычной флорой и фауной острова. 

Кунашир – уникальный остров. Леса здесь покрыты лианами, трава вырастает с человеческий рост, а между южными магнолиями растет северный кедровый стланик.

Обед сухой паек. 

Ближе к вечеру прибытие в район кратера Отважный (650 м)

Разбивка лагеря прямо на склоне вулкана. 

Наши гиды приготовят костровой обед, и расскажут за чашкой чая о легендах Кунашира и его необычной природе. 

Ночевка в палатках.

Отправление к подножию вулкана. Кратер. ОтважныйОтправление к подножию вулкана. Кратер. ОтважныйОтправление к подножию вулкана. Кратер. ОтважныйОтправление к подножию вулкана. Кратер. Отважный
4 день

Восхождение на Вулкан Тятя

7:30 — Завтрак. Инструктаж по технике безопасности. 

8:00 — Восхождение на вулкан Тятя (1819 м)

Первая часть пути проходит по шлаковому полю до кратера «Отважный» и по «мертвому лесу», засыпанного шлаком во время извержения 1973 г. 

Зрелище просто фантастическое! Окаменелые лиственницы и ели пепельно-белого цвета вырываются из угольно-черного «покрывала». 

Далее по руслу пересохшего ручья, по лавовым полям, каменистой осыпи и кедровому стланику. 

Прибытие на так называемые «плечи» или сомму вулкана Тятя. 

Далее восхождение к центральному кратеру вулкана. 

Именно отсюда открывается невероятный вид на весь остров. Видно соседний Шикотан, а мимо пролетают облака!

Обед (сухой паек на подъеме).

Спуск и возвращение в лагерь. Отдых.

20:00 — Возвращение и ночевка в палатках. Горячий костровой ужин.

Ночевка в палатках.

Восхождение на Вулкан ТятяВосхождение на Вулкан ТятяВосхождение на Вулкан ТятяВосхождение на Вулкан ТятяВосхождение на Вулкан ТятяВосхождение на Вулкан ТятяВосхождение на Вулкан ТятяВосхождение на Вулкан Тятя
5 день

Термальный источник «Чайка»

8:00 — Завтрак, сбор лагеря.

Возвращение в Южно – Курильск. 

В пути остановка на термальном источнике «Чайка» или как его еще называют «Добрый ключ». 

Источник расположен прямо на берегу моря и берет начало из реки, выходящей из разлома, проходящего между вулканом Тятя и вулканом Головнина. 

Температура воды около 67 градусов. Настоящее блаженство расслабиться в горячих ваннах, под шум волн, среди вулканов и векового леса.

Вечером прибытие в гостиницу. 

Ужин в кафе. 

Отдых.

Термальный источник «Чайка»Термальный источник «Чайка»Термальный источник «Чайка»
6 день

Отход на Сахалин

Завтрак в кафе гостиницы. 

Перед отправлением у вас будет время, чтобы пройтись по Южно – Курильску. 

Заглянуть в магазины, купить интересные японские товары, которых не встретишь на материке.

В 12:00 трансфер в морской порт Южно – Курильск. Оформление на теплоход. 

В 14:00 отправление на Сахалин.

7 день

Прибытие на Сахалин

В 20:00 Прибытие в морской порт Корсаков. 

Встреча в морском порту и трансфер в Южно – Сахалинск.

Проживание

Стоимость тура в зависимости от размещения человека. Двухместное расположение стоимость 69000, одноместное размещение - 73000. Тур предполагает варианты одноместного/двухместного размещения в гостинице в г. Южно-Курильск – 2 ночи; проживание в палатке – 2 ночи; четырехместного/двухместного размещения в каюте теплохода – 2 ночи. 

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферы по программе
  • Проживание в гостинице в Южно – Курильске
  • Питание, указанное в программе
  • Транспортное обслуживание
  • Проживание в палаточном лагере, снаряжение
  • Услуги гидов, проводников, сопровождение МЧС
  • Пограничный пропуск на остров Кунашир
  • Страховка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Южно-Сахалинска и обратно
  • Алкогольные напитки
  • Питание на теплоходе
  • Билет на теплоход: Корсаков-Южно-Курильск-Корсаков:каюта 2-ой кат. (4-х мест. размещение с удобствами) – 12 200 руб. на 1 чел. каюта 1-ой кат. (2-х мест. размещение с удобствами) – 15 800 руб. на 1 чел.
  • Каюта 2-ой кат. (4-х мест. размещение с удобствами) – 12 200 руб. на 1 чел.
  • Каюта 1-ой кат. (2-х мест. размещение с удобствами) – 15 800 руб. на 1 чел
Место начала и завершения?
Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Головной убор
  • Спортивные сандалии
  • Удобные спортивные сандалии, в которых можно ходить по воде и камням;
  • Треккинговая обувь на рифленой подошве;
  • Сменная сухая обувь;
  • Полотенце;
  • Солнцезащитный крем (SPF) не менее 30 единиц;
  • Рюкзак;
  • Небольшой рюкзак для однодневных походов (руки должны быть свободны!);
  • Ветровка;
  • Удобная ветро - влагозащитная куртка;
  • Купальные принадлежности;
  • Средства от комаров и клещей;
  • Перчатки;
  • Рубашка или кофта с длинным рукавом;
  • Индивидуальная аптечка;
  • Предметы личной гигиены.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
А
22 июня 2022
В целом тур супер, жили в отеле МегаПалас, стоит своих денег.
Резервный день очень клевая вещь, с первого раза с Итурупа не смогли улететь.
Единственное пожелание - гиды, которые могут рассказать про Итуруп. Наши гиды были больше как просто водители джипов, что не спросишь, почти на все ответ «не знаем».
С
20 июня 2022
Все просто супер. Организация отличная!
Но есть два пожелания:
1)Включать в стоимость тура какой-нибудь мерч: футболку или толстовку или кепку
2)Более внимательно относиться к составлению списка требуемых вещей. В частности у нас в списке было указано, что нужны 2 вида сандалий, по факту ни одни не нужны был, но вот нужны были теплые носки, а их в списке не было.
С
19 июня 2022
Экскурсии организованы профессионально. Четко по времени приезжал транспорт. Где нужно было организована экипировка. Экскурсии были разнообразны. В горы ходили, по охотскому морю плавали, самостоятельно собирали моллюсков. Последний день не перегружен. Есть возможность купить сувениры и морепродукты.

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