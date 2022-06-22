1 день

Отправление на Кунашир

09:00 Трансфер в морской порт.

Наше путешествие начинается с мор вокзала, который находится в городе Корсаков.

10:00 Оформление на судно.

После проверки билетов и документов мы поднимаемся на борт судна и попадаем в фое, где находится стойка регистрации и сотрудники оформляют пассажиров в соответствующие каюты.

12:00 Отправление теплохода в Южно-Курильск (о. Кунашир). Теплоход пройдет вдоль Юго – Восточного побережья острова.

Весь путь нас будут сопровождать морские обитатели – дельфины, сивучи.

В районе маяка Анива можно увидеть стаи косаток.

Стоять на палубе с чашкой чая и любоваться закатом в открытом море, ловить соленые брызги, понимая, что ты на самом краю земли!

Обед а также ужин на теплоходе (самостоятельно)