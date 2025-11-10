Мои заказы

Чудеса острова Кунашир в октябре

Добро пожаловать в одно из самых загадочных и первозданных мест России — остров Кунашир! Вас ждет путешествие туда, где стихия еще диктует свои правила, а природа щедро делится сокровищами, которые
читать дальше

невозможно забыть.

Вулканические ландшафты, живописные озёра и мыс Столбчатый, безгранично прекрасные воды Тихого океана — всё это вы не просто увидите, а прочувствуете. Это путешествие — настоящий побег от суеты в объятия природы.

Чудеса острова Кунашир в октябреФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Чудеса острова Кунашир в октябреФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Чудеса острова Кунашир в октябреФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
13
окт

Программа тура по дням

1 день

Отправление теплохода на Кунашир

Отправление из гостиницы.

По пути в порт экскурсия на залив Анива и по г. Корсаков.

13:00 Оформление на судно.

16:00 Отправление теплохода «Адмирал Невельской» на о. Кунашир.

Ужин на теплоходе (самостоятельно).

Отправление теплохода на КунаширОтправление теплохода на Кунашир
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Прибытие на о. Кунашир. Кекур "Чертов палец", "Чертовы ворота". Поездка в красивую бухту и к горе Собачка

Завтрак на теплоходе (самостоятельно).

14:00 Прибытие на о. Кунашир.

Встреча в порту.

Обед в кафе.

Размещение в гостинице.

Едем здороваться с Тихим океаном!

Бескрайний Тихий океан с серьезным характером и мощнейшей энергетикой.

Прогулка по побережью — кекур «Чертов палец», «Чертовы ворота».

Далее поездка в красивую бухту и к горе Собачка.

Ужин в кафе.

Прибытие на о. Кунашир. Кекур "Чертов палец", "Чертовы ворота". Поездка в красивую бухту и к горе СобачкаПрибытие на о. Кунашир. Кекур "Чертов палец", "Чертовы ворота". Поездка в красивую бухту и к горе СобачкаПрибытие на о. Кунашир. Кекур "Чертов палец", "Чертовы ворота". Поездка в красивую бухту и к горе Собачка
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Мыс Столбчатый. Столбовские источники. Скалы «Белые монахи»

09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Выезд на маршрут средней сложности «Мыс Столбчатый» — одно из самых удивительных и уникальных мест на земле.

Жители Кунашира говорят: «Кто не видел мыса Столбчатый, тот не видел Кунашира».

Миллионы лет назад в результате извержения вулкана Менделеева базальтовая лава стекла к морю. Физико-химические процессы сотворили вот такие столбчатые отдельности в форме пяти-шестигранных колонн.

Попадая сюда, принять, что это сотворила природа, невозможно. Мистическое место со своей собственной музыкой.

Открытый с трех сторон мыс расположен на побережье Охотского моря.

Сложный проход по маленьким полочкам/обломкам столбов.

Отдых на мысе, купание в море.

Далее 2 км по берегу до нашей уютной стоянки, где будет ждать обед – вкуснейшая уха.

Ужин в кафе.

Мыс Столбчатый. Столбовские источники. Скалы «Белые монахи»Мыс Столбчатый. Столбовские источники. Скалы «Белые монахи»Мыс Столбчатый. Столбовские источники. Скалы «Белые монахи»Мыс Столбчатый. Столбовские источники. Скалы «Белые монахи»Мыс Столбчатый. Столбовские источники. Скалы «Белые монахи»Мыс Столбчатый. Столбовские источники. Скалы «Белые монахи»Мыс Столбчатый. Столбовские источники. Скалы «Белые монахи»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Вулкан Головнина. Озёра Кипящее и Горячее

09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Отправление на маршрут средней сложности «Вулкан Головнина. Озера Кипящее и Горячее».

На машинах 40 мин, далее треккинг 2,5–3 часа по тропинке, 7 км в одну сторону.

Весь путь сопровождают красивейшие поля кедрового стланика и курильского бамбучника, совершенно непроходимые для человека.

Вулкан представляет собой кальдеру в диаметре порядка 4 км, окруженную гребнем с максимальной высотой 541 м.

На дне кальдеры четыре небольших купола и два кратера — озера Кипящее и Горячее.

Время стоянки в кальдере ~3 часа.

Обед (сухпаек).

Ужин в кафе.

Вулкан Головнина. Озёра Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озёра Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озёра Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озёра Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озёра Кипящее и Горячее
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Краеведческий музей. Отправление на Сахалин

Освобождение номеров.

Завтрак в кафе.

Экскурсия в краеведческий музей.

Трансфер в порт.

12:00 Оформление на судно.

14:00 Отправление теплохода «Павел Леонов» на Сахалин.

Обед и ужин на теплоходе (самостоятельно).

Краеведческий музей. Отправление на СахалинКраеведческий музей. Отправление на Сахалин
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

Прибытие на Сахалин

Завтрак на теплоходе (самостоятельно).

12:00 Прибытие в порт Корсаков.

Трансфер в гостиницу.

Свободное время.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице «Флагман» Южно-Курильска в номерах с частичными удобствами.

Стоимость тура на 1 человека – 80 000 руб.

Доплата за одноместное размещение по всему туру – 6 000 руб.

Доплаты на Кунашире по желанию (повышенный уровень комфорта проживания):

  • за двухместный люкс в гостинице «Флагман» (с удобствами) на о. Кунашир – 7000 руб. /чел. (3 ночи);
  • за одноместный номер в гостинице «Айсберг 2» (с удобствами) на о. Кунашир – 7000 руб. /чел. (3 ночи);
  • за двухместный люкс в гостинице «Айсберг 2»/«Айсберг 1» (с удобствами) на о. Кунашир – 7000 руб. /чел. (3 ночи).

Варианты проживания

Гостиница «Флагман»

3 ночи

Гостиница «Флагман» имеет 7 номеров.

Завтрак в кафе поселка, так как нет отдельного ресторана.

За дополнительную плату есть возможность выбрать повышенный уровень комфорта проживания – двухместный люкс (с удобствами).

Гостиница «Флагман»Гостиница «Флагман»Гостиница «Флагман»Гостиница «Флагман»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Каюта

2 ночи

В туре предусмотрено проживание в четырёхместной каюте теплохода.

Портовые сборы и постельное белье на теплоходе входят в стоимость тура.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер Южно-Сахалинск - порт Корсаков - Южно-Сахалинск
  • Проживание в Южно-Курильске в гостинице «Флагман» (частичные удобства)
  • Питание, указанное в программе (трёхразовое на Кунашире)
  • Портовые сборы
  • Постельное белье на теплоходе
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Сопровождение инструкторами-проводниками на маршрутах
  • Пропуск в заповедник «Курильский»
  • Погранпропуск на о. Кунашир
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до г. Южно-Сахалинска и обратно
  • Билеты (стоимость предварительная, точная будет известна позже):билеты на теплоход Корсаков - Южно-Курильск - Корсаков (четырёхместная каюта) - 20 000 руб
  • Билеты на теплоход Корсаков - Южно-Курильск - Корсаков (четырёхместная каюта) - 20 000 руб
  • Питание на теплоходе
  • Ужины в Южно-Сахалинске
  • Доплата за одноместное размещение
  • Доплата за повышенный уровень комфорта проживания на Кунашире (по желанию)
  • Ранний заезд и поздний выезд из гостиниц
  • Медицинская страховка
Место начала и завершения?
Г. Южно-Сахалинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • легкий головной убор для защиты от солнца;
  • треккинговые непромокаемые кроссовки/ботинки (Gore-Tex), либо обработанные водоотталкивающим средством + сменная пара обуви;
  • удобные спортивные сандалии с жесткой фиксацией на ноге, в которых удобно ходить по воде и камням (необходимы на маршруте Бухта Тихая, для посещения термальных источников/ванночек на островах Кунашир и Итуруп);
  • брюки спортивные удобные для треккингов (2 пары). Также предпочтительно иметь непромокаемые брюки. Особенно удобно на боковых молниях, чтобы при необходимости быстро надеть поверх спортивных брюк. Они легкие и совсем не занимают места;
  • удобная, легкая, ветро- и влагозащитная(!) куртка;
  • теплая одежда: свитер, флисовая кофта или подобная теплая одежда;
  • футболка с коротким или длинным рукавом с влагоотталкивающим свойством на треккинги;
  • легкая х/б одежда: шорты/капри, футболки;
  • купальный костюм;
  • небольшое туристическое полотенце (быстросохнущее);
  • небольшой рюкзак 25–30 л для однодневных радиальных маршрутов для воды, фото/видеоаппаратуры, купальника, полотенца, дождевика и др. Обязательно иметь непромокаемый чехол на рюкзак;
  • солнцезащитный крем и солнцезащитные очки;
  • носки теплые толстые;
  • адаптированный для вас солнцезащитный крем с фактором защиты (SPF) не менее 30 единиц;
  • бутылка пластиковая для воды на маршруты;
  • перчатки;
  • телескопические палки для пеших переходов (персональная необходимость);
  • фото/видеоаппаратура;
  • средства от комаров и клещей (персональная необходимость).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие документы необходимы для оформление пропуска на Курильские острова?

Для оформления пропуска на Курильские острова необходимы документы:

  • копия паспорта РФ с пропиской (взрослым) для граждан РФ;
  • детям до 14 лет (копия свидетельства о рождении);
  • копия паспорта и копия визы в РФ для иностранных граждан.

Информация о туристе:

  1. Место работы (учебы), военной службы (полное наименование предприятия, учреждения, организации, учебного заведения, воинской части);
  2. Занимаемая должность;
  3. Номер служебного (рабочего) телефона;
  4. Номер домашнего телефона.

Сроки подачи документов для оформления пропуска:

  • для граждан РФ не позднее чем за 15 дней до заезда;
  • для иностранных граждан не позднее чем за 30 дней до заезда.
Возможны ли изменения в программе?

Маршруты и их последовательность могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий, чрезвычайно изменчивых на Сахалине и Курильских островах, значительно влияющих на весь ход программы, и фактического времени прихода/отхода теплохода.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Похожие туры из Южно-Курильска

Кунашир - остров четырех вулканов
Пешая
7 дней
3 отзыва
Кунашир - остров четырех вулканов
Начало: Г. Южно-Сахалинск
16 июн в 10:00
23 июн в 10:00
86 500 ₽ за человека
Сахалин - Кунашир
Джиппинг
12 дней
3 отзыва
Сахалин - Кунашир
Начало: Южно-Сахалинск
14 июн в 10:00
21 июн в 10:00
от 147 000 ₽ за человека
Кунашир - Шикотан
Пешая
10 дней
3 отзыва
Кунашир - Шикотан
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
20 июн в 10:00
4 июл в 10:00
140 000 ₽ за человека