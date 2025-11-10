3 день

Мыс Столбчатый. Столбовские источники. Скалы «Белые монахи»

09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Выезд на маршрут средней сложности «Мыс Столбчатый» — одно из самых удивительных и уникальных мест на земле.

Жители Кунашира говорят: «Кто не видел мыса Столбчатый, тот не видел Кунашира».

Миллионы лет назад в результате извержения вулкана Менделеева базальтовая лава стекла к морю. Физико-химические процессы сотворили вот такие столбчатые отдельности в форме пяти-шестигранных колонн.

Попадая сюда, принять, что это сотворила природа, невозможно. Мистическое место со своей собственной музыкой.

Открытый с трех сторон мыс расположен на побережье Охотского моря.

Сложный проход по маленьким полочкам/обломкам столбов.

Отдых на мысе, купание в море.

Далее 2 км по берегу до нашей уютной стоянки, где будет ждать обед – вкуснейшая уха.

Ужин в кафе.

