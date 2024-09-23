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15%
Чудеса острова Кунашир в октябре
Начало: Г. Южно-Сахалинск
14 окт в 10:00
80 000 ₽
94 000 ₽ за человека
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14%
Осенние чудеса острова Кунашир
Начало: Г. Южно-Сахалинск
5 окт в 10:00
93 000 ₽
108 000 ₽ за человека
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15%
Осень на острове Кунашир
Начало: Г. Южно-Сахалинск
14 окт в 10:00
80 000 ₽
94 000 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталья23 сентября 2024Прекрасный тур по островам Кунашир и Шикотан в сентябре 2024 года. Много солнца, интересные природные локации, отличная пешая нагрузка и, самое замечательное, заботливые и опытные исполнители-инструкторы на островах. Отдых-актив запомнится надолго. Спасибо всем.
- ККсения22 сентября 2024Всё чётко организовано.
- ККсения21 сентября 2024Всё правильно организовано. Спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Курильску в категории «6-дневные туры»
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