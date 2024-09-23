Авторские туры на 6 дней в Южно-Курильск

Найдено 3 тура в категории «6-дневные туры» в Южно-Курильске, цены от 80 000 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Чудеса острова Кунашир в октябре
Пешая
6 дней
-
15%
3 отзыва
Чудеса острова Кунашир в октябре
Начало: Г. Южно-Сахалинск
14 окт в 10:00
80 000 ₽94 000 ₽ за человека
Осенние чудеса острова Кунашир
Пешая
6 дней
-
14%
3 отзыва
Осенние чудеса острова Кунашир
Начало: Г. Южно-Сахалинск
5 окт в 10:00
93 000 ₽108 000 ₽ за человека
Осень на острове Кунашир
Пешая
6 дней
-
15%
3 отзыва
Осень на острове Кунашир
Начало: Г. Южно-Сахалинск
14 окт в 10:00
80 000 ₽94 000 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наталья
    23 сентября 2024
    Осенние чудеса острова Кунашир
    Прекрасный тур по островам Кунашир и Шикотан в сентябре 2024 года. Много солнца, интересные природные локации, отличная пешая нагрузка и, самое замечательное, заботливые и опытные исполнители-инструкторы на островах. Отдых-актив запомнится надолго. Спасибо всем.
  • К
    Ксения
    22 сентября 2024
    Осенние чудеса острова Кунашир
    Всё чётко организовано.
  • К
    Ксения
    21 сентября 2024
    Осенние чудеса острова Кунашир
    Всё правильно организовано. Спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Курильску в категории «6-дневные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Южно-Курильске
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Чудеса острова Кунашир в октябре
  2. Осенние чудеса острова Кунашир
  3. Осень на острове Кунашир
Сколько стоит тур в Южно-Курильске в апреле 2025
Сейчас в Южно-Курильске в категории "6-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 80 000 до 93 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Забронируйте тур в Южно-Курильске на 2025 год по теме «6-дневные туры», 9 ⭐ отзывов, цены от 80000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь