читать дальше

раз. До этого была на Кунашире и Шикотане. Все острова абсолютно разные: у каждого своя особенность, своя изюминка. Нельзя побывать на каком-то одном и потом говорить, что всё видел на Курилах. Каждый остров уникален и достоин внимания. Итуруп из всех Курильских островов наиболее "цивилизован", и туристов подвозят прямо к достопримечательности - много ходить не нужно. Поэтому этот тур подойдёт людям любого возраста: и детям, и пенсионерам. Хотя в такой нереальной красоте вообще усталости не замечаешь! Программа тура очень насыщенная. Мы увидели все основные достопримечательности двух островов. Всем советую. Никакая картинка не сравнится с реальными впечатлениями: это нужно самому увидеть и почувствовать! Огромное спасибо нашим гидам и водителям - очень душевным людям, которые провели с нами эти несколько незабываемых дней и сделали наше путешествие интересным и безопасным!