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Авторский тур
10 дней
Сахалин - Итуруп
Начало: Южно-Сахалинск
14 июня в 10:00
29 июня в 10:00
от 145 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Сахалин + Кунашир. Активный тур без рюкзаков
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
21 июля в 10:00
31 июля в 10:00
от 91 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Путешествие на Кунашир и Шикотан
Начало: Сахалинская область, Корсаков
10 авг в 10:00
7 сен в 10:00
170 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААндрей27 февраля 2024Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
- ЮЮлия10 января 2024Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!
- ЕЕлена2 октября 2023Здравствуйте! Это было незабываемое путешествие! Мне всё очень понравилось! Отзыв на сайте я оставила. Большое спасибо!
- ССветлана2 октября 2023И Сахалин, и Итуруп - бесподобны! Фантастическая природа, приветливые люди и безумно вкусная еда! Приезжаю в эти края уже второй
- ТТатьяна20 сентября 2023Здравствуйте! Огромное Вам спасибо! Тур просто замечательный! Гиды, организация, трансферы, экскурсии - все на высшем уровне! Обязательно вернемся еще)
- ККонстантин29 августа 2023Отлично спланированный маршрут. Грамотно подобранные сопровождающие
- ЕЕлена16 мая 2023Организация тура на высоте
Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Курильску в категории «Туры на 10 дней»
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Сколько стоит тур в Южно-Курильске в июне 2024
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