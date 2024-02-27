Экскурсионные туры на 10 дней по Южно-Курильску

Найдено 3 тура в категории «Туры на 10 дней» в Южно-Курильске, цены от 91 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сахалин - Итуруп
🛣 Джиппинг
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Сахалин - Итуруп
Начало: Южно-Сахалинск
14 июня в 10:00
29 июня в 10:00
от 145 000 за человека
Сахалин + Кунашир. Активный тур без рюкзаков
🚶 Пешая
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Сахалин + Кунашир. Активный тур без рюкзаков
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
21 июля в 10:00
31 июля в 10:00
от 91 000 за человека
Путешествие на Кунашир и Шикотан
🚶 Пешая
Авторский тур
10 дней
1 отзыв
Путешествие на Кунашир и Шикотан
Начало: Сахалинская область, Корсаков
10 авг в 10:00
7 сен в 10:00
170 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Андрей
    27 февраля 2024
    Сахалин + Кунашир. Активный тур без рюкзаков
    Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
    Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать иСамое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и
  • Ю
    Юлия
    10 января 2024
    Сахалин + Кунашир. Активный тур без рюкзаков
    Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!
    Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!
  • Е
    Елена
    2 октября 2023
    Сахалин - Итуруп
    Здравствуйте! Это было незабываемое путешествие! Мне всё очень понравилось! Отзыв на сайте я оставила. Большое спасибо!
  • С
    Светлана
    2 октября 2023
    Сахалин - Итуруп
    И Сахалин, и Итуруп - бесподобны! Фантастическая природа, приветливые люди и безумно вкусная еда! Приезжаю в эти края уже второй
    читать дальше

    раз. До этого была на Кунашире и Шикотане. Все острова абсолютно разные: у каждого своя особенность, своя изюминка. Нельзя побывать на каком-то одном и потом говорить, что всё видел на Курилах. Каждый остров уникален и достоин внимания. Итуруп из всех Курильских островов наиболее "цивилизован", и туристов подвозят прямо к достопримечательности - много ходить не нужно. Поэтому этот тур подойдёт людям любого возраста: и детям, и пенсионерам. Хотя в такой нереальной красоте вообще усталости не замечаешь! Программа тура очень насыщенная. Мы увидели все основные достопримечательности двух островов. Всем советую. Никакая картинка не сравнится с реальными впечатлениями: это нужно самому увидеть и почувствовать! Огромное спасибо нашим гидам и водителям - очень душевным людям, которые провели с нами эти несколько незабываемых дней и сделали наше путешествие интересным и безопасным!

    И Сахалин, и Итуруп - бесподобны! Фантастическая природа, приветливые люди и безумно вкусная еда! Приезжаю вИ Сахалин, и Итуруп - бесподобны! Фантастическая природа, приветливые люди и безумно вкусная еда! Приезжаю вИ Сахалин, и Итуруп - бесподобны! Фантастическая природа, приветливые люди и безумно вкусная еда! Приезжаю вИ Сахалин, и Итуруп - бесподобны! Фантастическая природа, приветливые люди и безумно вкусная еда! Приезжаю вИ Сахалин, и Итуруп - бесподобны! Фантастическая природа, приветливые люди и безумно вкусная еда! Приезжаю вИ Сахалин, и Итуруп - бесподобны! Фантастическая природа, приветливые люди и безумно вкусная еда! Приезжаю вИ Сахалин, и Итуруп - бесподобны! Фантастическая природа, приветливые люди и безумно вкусная еда! Приезжаю вИ Сахалин, и Итуруп - бесподобны! Фантастическая природа, приветливые люди и безумно вкусная еда! Приезжаю вИ Сахалин, и Итуруп - бесподобны! Фантастическая природа, приветливые люди и безумно вкусная еда! Приезжаю в
  • Т
    Татьяна
    20 сентября 2023
    Сахалин - Итуруп
    Здравствуйте! Огромное Вам спасибо! Тур просто замечательный! Гиды, организация, трансферы, экскурсии - все на высшем уровне! Обязательно вернемся еще)
    Здравствуйте! Огромное Вам спасибо!Здравствуйте! Огромное Вам спасибо!Здравствуйте! Огромное Вам спасибо!Здравствуйте! Огромное Вам спасибо!Здравствуйте! Огромное Вам спасибо!Здравствуйте! Огромное Вам спасибо!Здравствуйте! Огромное Вам спасибо!Здравствуйте! Огромное Вам спасибо!Здравствуйте! Огромное Вам спасибо!
  • К
    Константин
    29 августа 2023
    Сахалин + Кунашир. Активный тур без рюкзаков
    Отлично спланированный маршрут. Грамотно подобранные сопровождающие
  • Е
    Елена
    16 мая 2023
    Путешествие на Кунашир и Шикотан
    Организация тура на высоте
    Организация тура на высотеОрганизация тура на высотеОрганизация тура на высотеОрганизация тура на высотеОрганизация тура на высотеОрганизация тура на высотеОрганизация тура на высотеОрганизация тура на высотеОрганизация тура на высоте

Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Курильску в категории «Туры на 10 дней»

Самые популярные туры этой рубрики в Южно-Курильске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Сахалин - Итуруп
  2. Сахалин + Кунашир. Активный тур без рюкзаков
  3. Путешествие на Кунашир и Шикотан
Сколько стоит тур в Южно-Курильске в июне 2024
Сейчас в Южно-Курильске в категории "Туры на 10 дней" можно забронировать 3 тура от 91 000 до 170 000. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Южно-Курильске на 2024 год по теме «Туры на 10 дней», 7 ⭐ отзывов, цены от 91000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам