2 день

Прибытие на о. Кунашир. Экологическая тропа Столбовская и термальные источники

14:00 Подход к о. Кунашир. Высадка.

14:30 Трансфер в гостиницу. Размещение.

15:00 Выезд на экологическую тропу и грязевые лечебные термальные источники Столбовские.

15:30 Прибытие на место стоянки. Выход на тропу.

Вдоль лесной тропы густой изгородью стоят белая и каменная березы, серые стволы бархатного дерева, рябины, пихты сахалинской с белесыми стволами. По склону вверх светится голубой хвоей ель аянская.

Если Вы приехали в июне, то сможете увидеть, как цветет магнолия и аромат ее крупных белых цветов наполняют все вокруг!

По тропе мы спускаемся к переплетению ручьев разной температуры.

Вода из ручьев перемешивается в углублении в земле, здесь можно принять теплую хлоридно-натриевую минеральную ванну.

Рядом углубление побольше наполнено горячей минеральной грязью.

Местечко называется термальные источники Столбовские.

Нужно обязательно понежиться в озерце с термальной грязью, ополоснуться минеральной водой ручья! Всю усталость прошедших дней как рукой снимет!

16:30 Отдых в источниках.

Походный перекус (чай, овощная, мясная, рыбная нарезка, хлеб, печение, яблоко).

17:30 Выход в обратный путь по тропе к автотранспорту.

18:30 Посадка на транспорт, выезд в Южно-Курильск.

19:00 Прибытие в Курильск.

19:30 Ужин в кафе гостиницы.

Важная информация: Движение автотранспортом до места выхода на маршрут, затем пешком 3 км по тропе под уклон.

Рекомендации: На данном маршруте желательно иметь удобные кроссовки или треккинговую обувь, средство от комаров, купальные принадлежности, полотенце, при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и дождевики на обувь или резиновые сапоги.