Курильское ожерелье: Кунашир - Шикотан - Итуруп

Курильские острова — уникальное место, затерянное в Тихом океане.

В этом путешествии вас ждут вулканы, термальные источники и грязевые ванны, Горячее и Кипящее озера, подъем на гору Шикотан, разнообразие вкусов и незабываемая экскурсия к Белым скалам. Захватывающие пейзажи, эффектные фотографии и неповторимые впечатления гарантированы!
5
3 отзыва
Курильское ожерелье: Кунашир - Шикотан - Итуруп
Курильское ожерелье: Кунашир - Шикотан - Итуруп
Курильское ожерелье: Кунашир - Шикотан - Итуруп
Ближайшие даты:
19
июн17
июл14
авг11
сен
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Отправление теплоходом на остров Кунашир

12:00 Трансфер в морской порт г. Корсаков.

Вероятные места сбора:

  • гостиница «Мегапалас»;
  • гостиница «Белка»;
  • площадка исторического парка «Россия – моя история» (ул. Священномученика Иллариона Троицкого,4).

14:00 Регистрация и посадка на теплоход.

16:00 Отправление на остров Кунашир (т\х «Адмирал Невельской» или т/х «Павел Леонов»).

Время в пути ~22 часа.

Отправление теплоходом на остров КунаширОтправление теплоходом на остров КунаширОтправление теплоходом на остров КунаширОтправление теплоходом на остров Кунашир
2 день

Прибытие на о. Кунашир. Экологическая тропа Столбовская и термальные источники

14:00 Подход к о. Кунашир. Высадка.

14:30 Трансфер в гостиницу. Размещение.

15:00 Выезд на экологическую тропу и грязевые лечебные термальные источники Столбовские.

15:30 Прибытие на место стоянки. Выход на тропу.

Вдоль лесной тропы густой изгородью стоят белая и каменная березы, серые стволы бархатного дерева, рябины, пихты сахалинской с белесыми стволами. По склону вверх светится голубой хвоей ель аянская.

Если Вы приехали в июне, то сможете увидеть, как цветет магнолия и аромат ее крупных белых цветов наполняют все вокруг!

По тропе мы спускаемся к переплетению ручьев разной температуры.

Вода из ручьев перемешивается в углублении в земле, здесь можно принять теплую хлоридно-натриевую минеральную ванну.

Рядом углубление побольше наполнено горячей минеральной грязью.

Местечко называется термальные источники Столбовские.

Нужно обязательно понежиться в озерце с термальной грязью, ополоснуться минеральной водой ручья! Всю усталость прошедших дней как рукой снимет!

16:30 Отдых в источниках.

Походный перекус (чай, овощная, мясная, рыбная нарезка, хлеб, печение, яблоко).

17:30 Выход в обратный путь по тропе к автотранспорту.

18:30 Посадка на транспорт, выезд в Южно-Курильск.

19:00 Прибытие в Курильск.

19:30 Ужин в кафе гостиницы.

Важная информация: Движение автотранспортом до места выхода на маршрут, затем пешком 3 км по тропе под уклон.

Рекомендации: На данном маршруте желательно иметь удобные кроссовки или треккинговую обувь, средство от комаров, купальные принадлежности, полотенце, при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и дождевики на обувь или резиновые сапоги.

Прибытие на о. Кунашир. Экологическая тропа Столбовская и термальные источникиПрибытие на о. Кунашир. Экологическая тропа Столбовская и термальные источникиПрибытие на о. Кунашир. Экологическая тропа Столбовская и термальные источникиПрибытие на о. Кунашир. Экологическая тропа Столбовская и термальные источникиПрибытие на о. Кунашир. Экологическая тропа Столбовская и термальные источникиПрибытие на о. Кунашир. Экологическая тропа Столбовская и термальные источникиПрибытие на о. Кунашир. Экологическая тропа Столбовская и термальные источникиПрибытие на о. Кунашир. Экологическая тропа Столбовская и термальные источники
3 день

Кальдера вулкана Головнина. Озёра Кипящее и Горячее

09:00 Завтрак в кафе гостиницы.

09:30 Выезд на экскурсию Кальдера вулкана Головнина, озеро Кипящее, озеро Горячее.

10:00 Остановка на смотровой площадке с видом на Головнинский клиф.

10:30 Прибытие к началу тропы. Выход к кальдере пешком.

Во время перехода остановка на смотровой площадке с видом на кальдеру и японское побережье через пролив!

Не забудьте выключить мобильную передачу на смартфоне — может прийти солидный счет за пользование мобильным интернетом в Японии.

13:00 Прибытие к кордону заповедника.

Походный перекус (чай из термоса, овощная, мясная, рыбная нарезка, хлеб, печение, яблоко).

14:00 Выход к озерам в кальдере. Визуальный осмотр. Подъем на смотровую площадку.

Проход по «горячей» тропе озера Кипящего.

15:00 Прием грязевых ванн в озере Кипящем. Купание в озере Горячем.

16:00 Выход в обратный путь к стоянке автотранспорта.

18:00 Выезд в Южно-Курильск.

19:00 Возвращение в гостиницу.

Ужин в кафе гостиницы.

Внимание! В районе фумарольной зоны на оз. Кипящем необходимо соблюдать меры предосторожности, обязательно ступать след в след за сопровождающим — можно провалиться в горячую грязь, получить химические ожоги. Купаться и принимать грязевые ванны можно только в определенных местах.

Важная информация: От Южно-Курильска до заповедника мы движемся на автотранспорте, далее следуем пешком до кальдеры вулкана Головнина. Общая продолжительность пешеходной прогулки ~16 км (туда и обратно).

Рекомендации: На данном маршруте желательно иметь удобные кроссовки или треккинговую обувь, средство от комаров, купальные принадлежности, полотенце, при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и дождевики на обувь.

Кальдера вулкана Головнина. Озёра Кипящее и ГорячееКальдера вулкана Головнина. Озёра Кипящее и ГорячееКальдера вулкана Головнина. Озёра Кипящее и ГорячееКальдера вулкана Головнина. Озёра Кипящее и ГорячееКальдера вулкана Головнина. Озёра Кипящее и ГорячееКальдера вулкана Головнина. Озёра Кипящее и ГорячееКальдера вулкана Головнина. Озёра Кипящее и ГорячееКальдера вулкана Головнина. Озёра Кипящее и ГорячееКальдера вулкана Головнина. Озёра Кипящее и ГорячееКальдера вулкана Головнина. Озёра Кипящее и ГорячееКальдера вулкана Головнина. Озёра Кипящее и ГорячееКальдера вулкана Головнина. Озёра Кипящее и Горячее
4 день

Фумарольное поле вулкана Менделеева. Кекуры Чертов палец и Чертовы ворота

09:00 Завтрак в кафе гостиницы.

10:00 Выезд на экскурсию: фумарольное поле вулкана Менделеева.

Действующий вулкан южной части острова Кунашир. На склонах вулкана располагается много фумарол и горячих источников, поверхность склонов покрыта хвойно-широколиственными лесами с густым подлеском из курильского бамбука и кедрового стланика.

10:30 Прибытие к началу тропы. Выход к фумарольному полю пешком.

Несмотря на трудность при подъеме на поле, тропа, ведущая к нему очень интересна:

  • шагаем среди зарослей высокого бамбука, выше человеческого роста;
  • поднимаемся на крутые затяжные подъемы, как по ступеням, шагая по корням деревьев;
  • переходим журчащие ручьи по перекинутому бревнышку;
  • остановимся, и наш гид укажет на коварную ипритку (очень ядовитое растение!), предложит восхититься красотой и величавостью аянской ел;
  • спустимся в овраг, и будем переходить с одной его стороны на другую, постепенно поднимаясь к цели нашей экскурсии: просторному полю, на котором то тут, то там «дышат» парами большие и маленькие фумаролы!

12:30 Прибытие на фумарольное поле.

Визуальный осмотр. Прогулка по полю. Фотосессия.

13:30 Прием ванн в термальном ручье вулкана Менделеева.

15:00 Походный перекус (чай, заваренный на природе, овощная, мясная, рыбная нарезка, хлеб, печение, яблоко).

16:00 Выход в обратный путь к стоянке автотранспорта.

17:30 Выезд в Южно-Курильск.

18:00 Прогулка по побережью, осмотр достопримечательностей побережья, кекуры Чертов палец и Чертовы ворота.

19:00 Возвращение в гостиницу.

Ужин в кафе гостиницы.

Внимание! В районе фумарольного поля необходимо соблюдать меры предосторожности, обязательно следовать указаниям сопровождающего — можно провалиться в фумарол, получить химические ожоги.

Важная информация: Маршрут средней сложности: 17 км автотранспортом от Южно-Курильска, 3 км в одну сторону от дороги до фумарольного поля по пересеченной местности. Продолжительность экскурсии 6–7 часов.

Рекомендации: На данном маршруте желательно иметь удобные кроссовки или треккинговую обувь, средство от комаров, купальные принадлежности, полотенце, хлопчатобумажные перчатки, при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и резиновые сапоги.

Фумарольное поле вулкана Менделеева. Кекуры Чертов палец и Чертовы воротаФумарольное поле вулкана Менделеева. Кекуры Чертов палец и Чертовы воротаФумарольное поле вулкана Менделеева. Кекуры Чертов палец и Чертовы воротаФумарольное поле вулкана Менделеева. Кекуры Чертов палец и Чертовы воротаФумарольное поле вулкана Менделеева. Кекуры Чертов палец и Чертовы ворота
5 день

Экскурсия на мыс Столбчатый

09:00 Завтрак в кафе гостиницы.

10:00 Выезд на экскурсию.

10:30 Прибытие к месту стоянки транспорта. Выход к мысу Столбчатый по берегу моря.

Мыс Столбчатый — уникальное место, где естественная брусчатка «Красной площади» сменяется видами на каменные карандаши, весом 40 тонн и глубоководные фиорды.

Причудливые скалы, в которых вы слышите звук органной музыки, истинные тысячелетние памятники. Ведь именно они были первыми участками земли, появившимися из глубин океана, и сохранились практически в первозданном виде до нашей эпохи.

11:30 Подход к мысу. Осмотр мыса Столбчатый: «Орган», «Черепашка», «Брусчатка».

Фотосессия.

Свободное время. Желающие могут искупаться.

13:30 Возвращение к месту стоянки автотранспорта по берегу моря.

14:30 Обед из свежих курильских деликатесов на берегу моря.

Отдых на берегу моря. Желающие могут искупаться!

16:30 Посадка на автотранспорт.

Трансфер в Южно-Курильск.

17:00 Возвращение в гостиницу.

18:00 Ужин в кафе гостиницы.

Важная информация: Движение автотранспортом до места выхода на маршрут, затем пешком по берегу моря около 40 минут до мыса Столбчатый в одну сторону.

Рекомендации: На данном маршруте желательно иметь удобные кроссовки или треккинговую обувь, резиновые тапочки для хождения по каменистому дну в воде, средство от комаров, купальные принадлежности, полотенце, при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и дождевики на обувь или резиновые сапоги.

Экскурсия на мыс СтолбчатыйЭкскурсия на мыс СтолбчатыйЭкскурсия на мыс СтолбчатыйЭкскурсия на мыс СтолбчатыйЭкскурсия на мыс СтолбчатыйЭкскурсия на мыс СтолбчатыйЭкскурсия на мыс Столбчатый
6 день

Выход морем в Малокурильское. Прибытие на о. Шикотан

Завтрак в кафе гостиницы.

Посадка на автотранспорт.

Трансфер в порт.

Выход из Южно-Курильска на плашкоуте.

Подход к о. Шикотан. Высадка.

Трансфер в мотель.

Размещение в мотеле.

Ужин в кафе мотеля.

Внимание! Точное время выхода плашкоута на о. Шикотан на момент публикации программы неизвестно. В случае значительного различия тайминга программы с фактическим расписанием выхода, программа может быть изменена, при этом объем и содержание экскурсий останется неизменным.

Внимание! При подходе к острову Шикотан заранее приготовьте документы для высадки с теплохода: паспорт и разрешающие нахождение в пограничной зоне документы (пропуск или договор).

Выход морем в Малокурильское. Прибытие на о. Шикотан
7 день

Бухта Снежкова. Шикотанский разлом

09:00 Завтрак в кафе гостиницы.

10:00 Выезд в бухту Снежкова.

Чтобы увидеть красоту бухты, нужно пройти пешком около двух часов в одну сторону. Но и сама тропа, ведущая к морю прекрасна открывающимися видами:

  • Каменно-березовый низкорослый лес с причудливо изогнутыми ветками деревьев.
  • Открытый холмистый пейзаж, кажущийся плюшевым из-за зелено-желтого низкорослого бамбучника.
  • Островки зарослей можжевельника, так и хочется залечь в самую середину и надышаться вволю полезными ароматами!

Так незаметно мы дойдем до вершины холма, с которого откроется захватывающая дух панорама, охватывающая все юго-восточное побережье острова.

13:00 Обед походный (ланч-бокс) в бухте.

18:00 Возвращение в поселок.

Экскурсия на Разлом.

Расщелина с рванными краями и узким входом, образовавшаяся здесь в считанные секунды во время землетрясения в 1994 году, рассекает склон сопки.

Длина лопины — около 200 м, глубина — до 10–15 м. Ширина примерно такая же.

На дне разлома устоявшиеся столбы плитняка, образующие фантастический ландшафт, привлекательный для любой туристической группы, приезжающей на остров.

20:00 Ужин в кафе гостиницы.

Важная информация: Маршрут начинается от поселка Крабозаводское. Он сложный из-за холмистой местности. Расстояние туда и обратно 14–15 км. Время в пути туда ~2–2,40, обратно до 3 часов. По тропе гораздо проще будет идти с треккинговыми палками.

Рекомендации: На данном маршруте желательно иметь удобные кроссовки или треккинговую обувь, средство от комаров, при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и дождевики на обувь или резиновые сапоги.

Бухта Снежкова. Шикотанский разломБухта Снежкова. Шикотанский разломБухта Снежкова. Шикотанский разломБухта Снежкова. Шикотанский разломБухта Снежкова. Шикотанский разломБухта Снежкова. Шикотанский разлом
8 день

Мыс Край Света. Бухта Безымянная

09:00 Завтрак в кафе гостиницы.

10:00 Выезд на мыс Край света. Пожалуй, самое популярное место острова Шикотан.

Это скалистый выступ, уходящий далеко в море и обрывающийся вниз 40-метровыми стенами. Когда попадаешь сюда, сразу становится понятным смысл названия.

Сверху открывается захватывающий вид на безбрежные просторы Тихого океана, и невольно приходит мысль о том, что ты действительно находишься на краю земли!

14:00 Обед походный (ланч-бокс) в бухте.

Недалеко от мыса «Край света» расположена Безымянная бухта.

По утверждению многих очевидцев — эта бухта является самым красивым природным местом острова из-за россыпи островков, расположенных внутри бухты.

Именно там, 1972 году, снимался фильм «Жизнь и приключения Робинзона Крузо» в главной роли с Леонидом Куравлевым.

В бухте вы увидите то самое знаменитое бревно, которое рубил Робинзон Крузо.

Самые удачные ракурсы для создания фотографий Вам покажут наши сопровождающие!

19:00 Ужин в кафе гостиницы.

Расстояние около 24 км туда и обратно преодолеваем на транспорте, переход между бухтами до 4 км запланирован пешком. Продолжительность экскурсии 6–7 часов.

Рекомендации: на данном маршруте желательно иметь удобные кроссовки или треккинговую обувь, кто пользуется — треккинговые палки, средство от комаров, при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ, надеть непромокаемую обувь.

Мыс Край Света. Бухта БезымяннаяМыс Край Света. Бухта БезымяннаяМыс Край Света. Бухта БезымяннаяМыс Край Света. Бухта БезымяннаяМыс Край Света. Бухта Безымянная
9 день

Гора Шикотан. Выход морем на о. Итуруп

08:00 Завтрак в кафе гостиницы. Сдача номеров.

08:30 Экскурсия на гору Шикотан.

Самая высокая гора на острове Шикотан — 412 метров. Находится рядом с поселком Малокурильское.

На горе во времена Карафуто располагался японский пост наблюдения за морем, позднее, в эпоху СССР — военные локаторы, заброшенные в настоящее время.

С горы просматривается большая часть острова. У подножья горы хорошо виден разлом. В ясную погоду видны острова Кунашир и Итуруп.

12:30 Выезд в гостиницу.

13:00 Обед в гостинице.

14:00 Трансфер в порт. Посадка на теплоход.

16:00 Отправление на остров Итуруп (т\х «Адмирал Невельской» или т/х «Павел Леонов»). Время в пути ~ 17 часов.

Важная информация:

  • Питание на теплоходе оплачивается дополнительно.
  • Запаситесь в дорогу питьевой водой, перекусом. На теплоходе можно приобрести напитки, но значительно дороже.
  • Оплата картой на теплоходе принимается, но может подвисать связь.
Гора Шикотан. Выход морем на о. ИтурупГора Шикотан. Выход морем на о. ИтурупГора Шикотан. Выход морем на о. ИтурупГора Шикотан. Выход морем на о. Итуруп
10 день

Джип-тур вдоль побережья к Белым Скалам. Термальные источники «Жаркие воды»

09:00 Прибытие на о. Итуруп. Высадка.

10:00 Трансфер в гостиницу, размещение.

Трансфер в кафе на завтрак.

10:30 Завтрак в кафе.

11:00 Выезд на экскурсию вдоль побережья Охотского моря к пляжу с Белыми скалами. Протяженность скал около 28 км.

Они состоят из пористого вулканического стекла и пемзы, застывших в результате колоссального извержения раскаленной газовой тучи. Песок пляжа состоит из белого кварцевого и черного титаномагнетитового песка. Из-за смеси этих двух песков образуется необычайно красивый серо-графитовый песчаный пляж.

12:30 Остановка на пляже с Белыми скалами. Прогулка по каньону.

13:30 Отправление к Черным камням.

14:00 Прибытие к Черным камням. Прогулка. Отдых на побережье Охотского моря. Желающие могут искупаться.

15:00 Обед на берегу Охотского моря (уха по-итурупски, чай, рыбные пресервы, овощная нарезка, чай с баранками или подобное).

16:00 Посадка на транспорт. Выезд к термальным источникам.

17:00 Отдых в термальных источниках «Жаркие воды» (1 час).

18:00 Посадка на транспорт. Возвращение в Курильск, в гостиницу.

19:00 Ужин в кафе города.

Рекомендации: одежда по погоде, купальные принадлежности для купания в море и источниках, простынь (можно взять на ресепшн гостиницы).

Если обед будет невозможно приготовить на природе по погодным условиям, обед будет предоставлен в кафе.

Джип-тур вдоль побережья к Белым Скалам. Термальные источники «Жаркие воды»Джип-тур вдоль побережья к Белым Скалам. Термальные источники «Жаркие воды»Джип-тур вдоль побережья к Белым Скалам. Термальные источники «Жаркие воды»Джип-тур вдоль побережья к Белым Скалам. Термальные источники «Жаркие воды»Джип-тур вдоль побережья к Белым Скалам. Термальные источники «Жаркие воды»Джип-тур вдоль побережья к Белым Скалам. Термальные источники «Жаркие воды»Джип-тур вдоль побережья к Белым Скалам. Термальные источники «Жаркие воды»
11 день

Джип-тур к заливу Касатка. Зеркальный пляж. Скала Чертовка. Джип-тур к лавовому плато Янкито. Термальные источники «Ванночки»

09:00 Завтрак в кафе города.

10:00 Выезд в сторону Тихого океана.

11:30 Залив Касатка. Первая остановка на «зеркальном» пляже, похожем на бескрайнее морское зеркало. Выброшенное на мель рыболовное судно — самый популярный фотообъект у гостей острова.

12:00 Вы обязательно проедете к скале «Чёртовка». В свое время японцы пробили в ней туннели для сквозного прохода в военных целях, сохранившиеся до сегодняшних дней.

Вы пройдете (где-то пролезете) по местам боевых действий, увидите место бывшего «госпиталя», так называли лабораторию, где японцы работали над разработкой бактериологического оружия. В хорошую погоду желающие искупаются в Тихом океане.

13:30 Обед на берегу Тихого океана (жареная рыба, отварной картофель, рыбные пресервы, овощная нарезка, чай с баранками или подобное).

Отдых на берегу.

14:30 Выезд в обратный путь.

15:30 Экскурсия к подножью вулкана Богдан Хмельницкий в Янкито, представляющее собой плато застывших лавовых потоков причудливой формы. Красивые пейзажи, открывающиеся с любой точки обзора. Яркие, эффектные фотографии, неповторимые впечатления!

Дорогие дамы, почувствуйте себя фотомоделью, возьмите с собой свое любимое платье и проведите потрясающую фотосессию среди застывших потоков лавы!

16:30 Трансфер на термальные источники.

17:00 Посещение термальных источников «Ванночки» (пос. Рыбаки), 1 час.

18:30 Трансфер в гостиницу.

Ужин самостоятельно.

Рекомендации:
  • если обед будет невозможно приготовить на природе по погодным условиям, обед будет предоставлен в кафе;
  • для посещения термальных источников возьмите купальные принадлежности, резиновые тапочки, простынь (на ресепшн гостиницы). При неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и резиновые сапоги.
Джип-тур к заливу Касатка. Зеркальный пляж. Скала Чертовка. Джип-тур к лавовому плато Янкито. Термальные источники «Ванночки»Джип-тур к заливу Касатка. Зеркальный пляж. Скала Чертовка. Джип-тур к лавовому плато Янкито. Термальные источники «Ванночки»Джип-тур к заливу Касатка. Зеркальный пляж. Скала Чертовка. Джип-тур к лавовому плато Янкито. Термальные источники «Ванночки»Джип-тур к заливу Касатка. Зеркальный пляж. Скала Чертовка. Джип-тур к лавовому плато Янкито. Термальные источники «Ванночки»Джип-тур к заливу Касатка. Зеркальный пляж. Скала Чертовка. Джип-тур к лавовому плато Янкито. Термальные источники «Ванночки»Джип-тур к заливу Касатка. Зеркальный пляж. Скала Чертовка. Джип-тур к лавовому плато Янкито. Термальные источники «Ванночки»Джип-тур к заливу Касатка. Зеркальный пляж. Скала Чертовка. Джип-тур к лавовому плато Янкито. Термальные источники «Ванночки»Джип-тур к заливу Касатка. Зеркальный пляж. Скала Чертовка. Джип-тур к лавовому плато Янкито. Термальные источники «Ванночки»Джип-тур к заливу Касатка. Зеркальный пляж. Скала Чертовка. Джип-тур к лавовому плато Янкито. Термальные источники «Ванночки»Джип-тур к заливу Касатка. Зеркальный пляж. Скала Чертовка. Джип-тур к лавовому плато Янкито. Термальные источники «Ванночки»Джип-тур к заливу Касатка. Зеркальный пляж. Скала Чертовка. Джип-тур к лавовому плато Янкито. Термальные источники «Ванночки»
12 день

Краеведческий музей. Джип-тур к подножью вулкана Баранского. Вылет в Южно-Сахалинск

09:00 Завтрак в кафе города. Сдача номеров.
09:45 Трансфер в музей.
10:00 Посещение краеведческого музея, где вас встретят профессионалы, любящие свой край и знающие историю о. Итуруп люди.
11:00 Выезд к вулкану Баранского на автотранспорте (продолжительность 5 часов).
Вулкан Баранского (высота 1132 метра) – один из самых доступных действующих вулканов острова Итуруп с горячими озёрами необычного бирюзового цвета, фумаролами, минеральными ручьями и лечебными источниками.
Вы насладитесь красотой и отдыхом в термах, отведаете яйца с икрой, сваренные прямо в вулканической воде.
11:30 Посещение смотровой площадки.
12:00 Посещение поля грязевых котлов. Экскурсия. Варим яйца в термальном ручье.
13:00 Дегустация вареных яиц с красной икрой и шампанским. Походный перекус (чай или кофе, рыбные пресервы, овощная, сырная нарезка).
14:00 Выезд к комплексу с термальными источниками.
14:30 Прибытие к термальному комплексу. Прогулка по экологической тропе к бирюзовым озерам. Фотосессия.
15:00 Возвращение к термальному комплексу. Купание в термальных источниках. Отдых.
Трансфер в аэропорт.
Регистрация на рейс. Вылет в Южно-Сахалинск.
Прибытие в г. Южно-Сахалинск.
Внимание! В районе фумарольных полей необходимо соблюдать меры предосторожности – можно провалиться в горячую грязь, в районе минеральных источников – получить химические ожоги. Купаться можно только в источниках с определенной температурой воды.
Рекомендации: на данном маршруте желательно иметь купальные принадлежности, резиновые тапочки, простынь (можно взять на ресепшен гостиницы). Экскурсия проходит на автотранспорте.
Точное время вылета на о. Итуруп на момент публикации программы неизвестно. В случае значительного различия тайминга программы с фактическим расписанием авиаперелета, программа может быть изменена, при этом объем и содержание экскурсий останется неизменным.
Краеведческий музей. Джип-тур к подножью вулкана Баранского. Вылет в Южно-СахалинскКраеведческий музей. Джип-тур к подножью вулкана Баранского. Вылет в Южно-СахалинскКраеведческий музей. Джип-тур к подножью вулкана Баранского. Вылет в Южно-СахалинскКраеведческий музей. Джип-тур к подножью вулкана Баранского. Вылет в Южно-СахалинскКраеведческий музей. Джип-тур к подножью вулкана Баранского. Вылет в Южно-СахалинскКраеведческий музей. Джип-тур к подножью вулкана Баранского. Вылет в Южно-Сахалинск

Проживание

Тур предусматривает проживание:

  • 4 ночи на о. Кунашир в стандартных номерах с удобствами на блок в гостинице «Айсберг» (корпус 1);
  • 3 ночи на о. Шикотан в мотеле «Островной» (стандартные номера с удобствами);
  • 2 ночи на о. Итуруп в стандартных номерах в гостевом доме «Касатка»;
  • 2 ночи в каюте на теплоходе «Павел Леонов» или «Адмирал Невельской».

Стоимость тура на 1 человека, руб:

При двухместном размещенииДоплата за одноместное размещениеРебенок до 12 лет при двухместном или трехместном размещении
235 71930 100233 719

Варианты проживания

Каюта на теплоходе "Павел Леонов"/"Адмирал Невельской"

2 ночи

Место в четырёхместной каюте с удобствами III класса.

Гостевой дом «Касатка»

2 ночи
Отель «Касатка» начал свою работу в мае 2022 года.
В отеле есть 4 номера с двумя отдельными кроватями и санузлом, а также двумя душевыми на четыре номера.
Также в отеле есть 2 номера с одной кроватью и удобствами в номере и один трёхместный номер, который может быть рассчитан на четверых человек.
В номере есть все необходимые удобства.
Гостевой дом «Касатка»Гостевой дом «Касатка»Гостевой дом «Касатка»Гостевой дом «Касатка»

Гостиница «Айсберг» (корпус 1)

4 ночи

Гостиница «Айсберг» — это комплекс из двух корпусов, расположенных рядом на расстоянии 30 метров друг от друга по адресу: улица Океанская, дом 5 в Южно-Курильске. Эта улица является одной из центральных и отличается хорошим расположением, спокойной атмосферой и комфортным личным пространством.

Улица проходит вдоль высокого берега Тихого океана. Расстояние от здания отеля до берега составляет около 50 метров.

В окрестностях можно найти краеведческий музей, насладиться живописными видами природы острова и посетить ещё множество интересных мест.

Каждому гостю предоставляются полотенце и тапочки. Также на территории отеля доступен бесплатный Wi-Fi.

Гостиница «Айсберг» (корпус 1)Гостиница «Айсберг» (корпус 1)Гостиница «Айсберг» (корпус 1)Гостиница «Айсберг» (корпус 1)

Мотель «Островной»

3 ночи

В мотеле «Островной» созданы условия для комфортного пребывания гостей.

На территории мотеля есть бесплатная парковка и доступ к интернету.

В отеле представлены номера двух категорий: одноместные и двухместные. Есть номера для людей с ограниченными возможностями.

Для гостей работает буфет с линией раздачи для завтраков по системе «шведский стол». На каждом этаже есть мини-кухня. Также в мотеле есть комната отдыха, собственная прачечная, камера хранения, комнаты для переговоров и просторное лобби.

Интерьер мотеля выполнен в стиле лофт. Номера оборудованы удобной и современной мебелью, а также ванными комнатами, что обеспечивает гостям комфортное проживание и отдых.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Экскурсии по программе
  • Трансферы по программе
  • Проживание на о. Итуруп стандартные номера в гостевом доме «Касатка»
  • Проживание на о. Шикотан в мотеле «Островной», стандартные номера с удобствами
  • Проживание на о. Кунашир в гостинице «Айсберг», корпус 1, стандартные номера с удобствами на блок
  • Питание, указанное в программе (10 завтраков, 6 обедов, 8 ужинов)
  • Транспортное обслуживание на маршрутах
  • Сопровождение проводниками на о. Кунашир, о. Шикотан, о. Итуруп
  • Входные билеты в источники
  • Проезд на плашкоуте о. Кунашир - о. Шикотан
  • Оформление разрешительных документов для нахождения в пограничной зоне на о. Итуруп, о. Шикотан, о. Кунашир
  • Страховка от несчастного случая, страховое покрытие до 100 000 руб
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до г. Южно-Сахалинска и обратно
  • Авиабилет по маршруту Курильск - Южно-Сахалинск (доплата при оформлении тура). Указана цена авиабилета 2024 года. В случае повышения стоимости авиабилета, разница оплачивается дополнительно: взрослый - 8 900 руб. ребенок 2-12 лет - 5 500 руб
  • Взрослый - 8 900 руб
  • Ребенок 2-12 лет - 5 500 руб
  • Билет на теплоход "Павел Леонов" или "Адмирал Невельской" по маршруту о. Сахалин (порт Корсаков) - о. Кунашир (порт Южно-Курильск), время в пути ~22 часа (место в каюте III класс, 4-местная с удобствами):взрослый - 5 700 руб. ребенок 2-12 лет - 4 300 руб
  • Взрослый - 5 700 руб
  • Ребенок 2-12 лет - 4 300 руб
  • Билет на теплоход "Павел Леонов" или "Адмирал Невельской" по маршруту о. Шикотан (порт Малокурильское) - о. Итуруп (Курильск) время в пути ~ 17 ч (место в каюте III класс, 4-местная с удобствами):взрослый - 3 500 руб. ребенок 2-12 лет - 2 800 руб
  • Взрослый - 3 500 руб
  • Ребенок 2-12 лет - 2 800 руб
  • Питание на теплоходе, питьевая вода
  • Ужины на о. Итуруп, указанные в программе пометкой «самостоятельно»
Место начала и завершения?
Г. Южно-Сахалинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • одежда:
    • теплый свитер;
    • теплые шерстяные носки;
    • ветровка;
    • непродуваемая и непромокаемая куртка;
    • термобелье;
    • футболки;
    • шорты;
    • купальный костюм;
    • дождевики на обувь.
  • головной убор, аксессуары:
    • панама или кепка;
    • трикотажная шапка;
    • солнцезащитные очки;
    • хлопчатобумажные перчатки.
  • обувь:
    • удобные кроссовки, разношенные, на цепкой подошве или треккинговые ботинки, кроссовки непромокаемые;
    • сандалии для хождения по воде, сланцы.

На каждом маршруте, необходимо при себе иметь сменную одежду и обувь.

Документы:

  • паспорт, ваучер;
  • медицинский полис ОМС;
  • страховой полис;
  • свидетельство о рождении (если с вами летит ребенок).
Какие документы необходимы для оформление пропуска на Курильские острова?

Для оформления разрешительных документов нахождения в пограничной зоне Курильских островов необходимы следующие документы:

Для граждан РФ:

  • качественная копия паспорта РФ, (полный разворот с паспортными данными, полный разворот с пропиской);
  • детям до 14 лет копия свидетельства о рождении;
  • номер мобильного телефона (обязательно!)

Для иностранных граждан:

  • копия паспорта для въезда в РФ (полный разворот с паспортными данными);
  • копия визы в РФ (если требуется) (полный разворот);
  • указание адреса фактического проживания на русском и английском языках;
  • номер мобильного телефона (обязательно!)

Сроки подачи документов:

  • для граждан РФ не позднее чем за 7 дней до заезда
  • для иностранных граждан не позднее чем за 30 дней до заезда.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможны ли изменения в программе?

Туроператор оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий в зависимости от погодных условий, своевременности авиаперелета или перехода морем, при этом объем и содержание экскурсии остается неизменным!

Туроператор не несет ответственности за действия авиаперевозчика и морской компании, в частности за задержку или отмену рейса. В этом случае корректировка программы будет зависеть от информации, предоставленной перевозчиком.

В случае возникновения свободного времени из-за изменения расписания авиарейсов или морского транспорта между о. Сахалин и островами Курильской гряды, не включённые в программу экскурсии предоставляются за дополнительную плату.

Сопровождающий из Южно-Сахалинска по всем островам не предусмотрен. Координирование тура осуществляется принимающей стороной каждого острова.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Д
25 сен 2024
Добрый день!
Поездка прошла отлично!
Организаторы и непосредственные исполнители отработали отлично! Принимающая сторона молодцы!
Т
11 янв 2025
Брали тур на январские каникулы. Вопросов по организации тура не было – всё чётко организовано. До Южно-Сахалинска добрались самостоятельно; далее туроператор скоординировал наш вылет в Курильск. По прилёту в Курильск
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нас встретила принимающая сторона и доставила в гостевой дом. Номер был отличный (брали улучшенный с душевой кабиной). В номере есть всё необходимое: чайник, посуда, холодильник, тёплый пол, полотенца и фен. Ужинали в кафе восточной кухни, расположенном рядом с гостевым домом. Цена ужина – примерно 1000 рублей на человека. Недалеко от гостевого дома есть магазин с сувенирами. Завтрак также был организован в кафе восточной кухни; всё очень вкусно, порции нормальные.
Первый день мы посетили подножие вулкана Баранского. Добирались на ратраке, ходили на снегоступах до горячего кислотного источника (температура 120°), где варили яйца. Затем поехали на горячие источники с открытыми бассейнами, после чего посетили лавовое плато Янкито.
Второй день был также насыщенным: посетили Тихий океан, бухту Касатка и горячие ванны.
Всё, что было заявлено туроператором, было выполнено. Впечатлений – на год! Остались очень яркие, красивые и добрые воспоминания о проведённых днях на острове Итурупе.

Брали тур на январские каникулы. Вопросов по организации тура не было – всё чётко организовано. ДоБрали тур на январские каникулы. Вопросов по организации тура не было – всё чётко организовано. До
О
22 ноя 2024
Гостевой дом Касатка очень уютный, все новенькое и чистенькое, дом охраняет пёс породы американская акита, зовут Рой, хозяева дома очень приятная семейная пара. Организация хорошая, забирали из гостевого дома и привозили к нему же, передвижение на классных, проходимых внедорожниках. Гиды все местные, рассказывали истории про окрестности и жизнь на острове, очень интересно.
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