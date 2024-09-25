В этом путешествии вас ждут вулканы, термальные источники и грязевые ванны, Горячее и Кипящее озера, подъем на гору Шикотан, разнообразие вкусов и незабываемая экскурсия к Белым скалам. Захватывающие пейзажи, эффектные фотографии и неповторимые впечатления гарантированы!
Программа тура по дням
Отправление теплоходом на остров Кунашир
12:00 Трансфер в морской порт г. Корсаков.
Вероятные места сбора:
- гостиница «Мегапалас»;
- гостиница «Белка»;
- площадка исторического парка «Россия – моя история» (ул. Священномученика Иллариона Троицкого,4).
14:00 Регистрация и посадка на теплоход.
16:00 Отправление на остров Кунашир (т\х «Адмирал Невельской» или т/х «Павел Леонов»).
Время в пути ~22 часа.
Прибытие на о. Кунашир. Экологическая тропа Столбовская и термальные источники
14:00 Подход к о. Кунашир. Высадка.
14:30 Трансфер в гостиницу. Размещение.
15:00 Выезд на экологическую тропу и грязевые лечебные термальные источники Столбовские.
15:30 Прибытие на место стоянки. Выход на тропу.
Вдоль лесной тропы густой изгородью стоят белая и каменная березы, серые стволы бархатного дерева, рябины, пихты сахалинской с белесыми стволами. По склону вверх светится голубой хвоей ель аянская.
Если Вы приехали в июне, то сможете увидеть, как цветет магнолия и аромат ее крупных белых цветов наполняют все вокруг!
По тропе мы спускаемся к переплетению ручьев разной температуры.
Вода из ручьев перемешивается в углублении в земле, здесь можно принять теплую хлоридно-натриевую минеральную ванну.
Рядом углубление побольше наполнено горячей минеральной грязью.
Местечко называется термальные источники Столбовские.
Нужно обязательно понежиться в озерце с термальной грязью, ополоснуться минеральной водой ручья! Всю усталость прошедших дней как рукой снимет!
16:30 Отдых в источниках.
Походный перекус (чай, овощная, мясная, рыбная нарезка, хлеб, печение, яблоко).
17:30 Выход в обратный путь по тропе к автотранспорту.
18:30 Посадка на транспорт, выезд в Южно-Курильск.
19:00 Прибытие в Курильск.
19:30 Ужин в кафе гостиницы.
Важная информация: Движение автотранспортом до места выхода на маршрут, затем пешком 3 км по тропе под уклон.
Рекомендации: На данном маршруте желательно иметь удобные кроссовки или треккинговую обувь, средство от комаров, купальные принадлежности, полотенце, при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и дождевики на обувь или резиновые сапоги.
Кальдера вулкана Головнина. Озёра Кипящее и Горячее
09:00 Завтрак в кафе гостиницы.
09:30 Выезд на экскурсию Кальдера вулкана Головнина, озеро Кипящее, озеро Горячее.
10:00 Остановка на смотровой площадке с видом на Головнинский клиф.
10:30 Прибытие к началу тропы. Выход к кальдере пешком.
Во время перехода остановка на смотровой площадке с видом на кальдеру и японское побережье через пролив!
Не забудьте выключить мобильную передачу на смартфоне — может прийти солидный счет за пользование мобильным интернетом в Японии.
13:00 Прибытие к кордону заповедника.
Походный перекус (чай из термоса, овощная, мясная, рыбная нарезка, хлеб, печение, яблоко).
14:00 Выход к озерам в кальдере. Визуальный осмотр. Подъем на смотровую площадку.
Проход по «горячей» тропе озера Кипящего.
15:00 Прием грязевых ванн в озере Кипящем. Купание в озере Горячем.
16:00 Выход в обратный путь к стоянке автотранспорта.
18:00 Выезд в Южно-Курильск.
19:00 Возвращение в гостиницу.
Ужин в кафе гостиницы.
Внимание! В районе фумарольной зоны на оз. Кипящем необходимо соблюдать меры предосторожности, обязательно ступать след в след за сопровождающим — можно провалиться в горячую грязь, получить химические ожоги. Купаться и принимать грязевые ванны можно только в определенных местах.
Важная информация: От Южно-Курильска до заповедника мы движемся на автотранспорте, далее следуем пешком до кальдеры вулкана Головнина. Общая продолжительность пешеходной прогулки ~16 км (туда и обратно).
Рекомендации: На данном маршруте желательно иметь удобные кроссовки или треккинговую обувь, средство от комаров, купальные принадлежности, полотенце, при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и дождевики на обувь.
Фумарольное поле вулкана Менделеева. Кекуры Чертов палец и Чертовы ворота
09:00 Завтрак в кафе гостиницы.
10:00 Выезд на экскурсию: фумарольное поле вулкана Менделеева.
Действующий вулкан южной части острова Кунашир. На склонах вулкана располагается много фумарол и горячих источников, поверхность склонов покрыта хвойно-широколиственными лесами с густым подлеском из курильского бамбука и кедрового стланика.
10:30 Прибытие к началу тропы. Выход к фумарольному полю пешком.
Несмотря на трудность при подъеме на поле, тропа, ведущая к нему очень интересна:
- шагаем среди зарослей высокого бамбука, выше человеческого роста;
- поднимаемся на крутые затяжные подъемы, как по ступеням, шагая по корням деревьев;
- переходим журчащие ручьи по перекинутому бревнышку;
- остановимся, и наш гид укажет на коварную ипритку (очень ядовитое растение!), предложит восхититься красотой и величавостью аянской ел;
- спустимся в овраг, и будем переходить с одной его стороны на другую, постепенно поднимаясь к цели нашей экскурсии: просторному полю, на котором то тут, то там «дышат» парами большие и маленькие фумаролы!
12:30 Прибытие на фумарольное поле.
Визуальный осмотр. Прогулка по полю. Фотосессия.
13:30 Прием ванн в термальном ручье вулкана Менделеева.
15:00 Походный перекус (чай, заваренный на природе, овощная, мясная, рыбная нарезка, хлеб, печение, яблоко).
16:00 Выход в обратный путь к стоянке автотранспорта.
17:30 Выезд в Южно-Курильск.
18:00 Прогулка по побережью, осмотр достопримечательностей побережья, кекуры Чертов палец и Чертовы ворота.
19:00 Возвращение в гостиницу.
Ужин в кафе гостиницы.
Внимание! В районе фумарольного поля необходимо соблюдать меры предосторожности, обязательно следовать указаниям сопровождающего — можно провалиться в фумарол, получить химические ожоги.
Важная информация: Маршрут средней сложности: 17 км автотранспортом от Южно-Курильска, 3 км в одну сторону от дороги до фумарольного поля по пересеченной местности. Продолжительность экскурсии 6–7 часов.
Рекомендации: На данном маршруте желательно иметь удобные кроссовки или треккинговую обувь, средство от комаров, купальные принадлежности, полотенце, хлопчатобумажные перчатки, при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и резиновые сапоги.
Экскурсия на мыс Столбчатый
09:00 Завтрак в кафе гостиницы.
10:00 Выезд на экскурсию.
10:30 Прибытие к месту стоянки транспорта. Выход к мысу Столбчатый по берегу моря.
Мыс Столбчатый — уникальное место, где естественная брусчатка «Красной площади» сменяется видами на каменные карандаши, весом 40 тонн и глубоководные фиорды.
Причудливые скалы, в которых вы слышите звук органной музыки, истинные тысячелетние памятники. Ведь именно они были первыми участками земли, появившимися из глубин океана, и сохранились практически в первозданном виде до нашей эпохи.
11:30 Подход к мысу. Осмотр мыса Столбчатый: «Орган», «Черепашка», «Брусчатка».
Фотосессия.
Свободное время. Желающие могут искупаться.
13:30 Возвращение к месту стоянки автотранспорта по берегу моря.
14:30 Обед из свежих курильских деликатесов на берегу моря.
Отдых на берегу моря. Желающие могут искупаться!
16:30 Посадка на автотранспорт.
Трансфер в Южно-Курильск.
17:00 Возвращение в гостиницу.
18:00 Ужин в кафе гостиницы.
Важная информация: Движение автотранспортом до места выхода на маршрут, затем пешком по берегу моря около 40 минут до мыса Столбчатый в одну сторону.
Рекомендации: На данном маршруте желательно иметь удобные кроссовки или треккинговую обувь, резиновые тапочки для хождения по каменистому дну в воде, средство от комаров, купальные принадлежности, полотенце, при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и дождевики на обувь или резиновые сапоги.
Выход морем в Малокурильское. Прибытие на о. Шикотан
Завтрак в кафе гостиницы.
Посадка на автотранспорт.
Трансфер в порт.
Выход из Южно-Курильска на плашкоуте.
Подход к о. Шикотан. Высадка.
Трансфер в мотель.
Размещение в мотеле.
Ужин в кафе мотеля.
Внимание! Точное время выхода плашкоута на о. Шикотан на момент публикации программы неизвестно. В случае значительного различия тайминга программы с фактическим расписанием выхода, программа может быть изменена, при этом объем и содержание экскурсий останется неизменным.
Внимание! При подходе к острову Шикотан заранее приготовьте документы для высадки с теплохода: паспорт и разрешающие нахождение в пограничной зоне документы (пропуск или договор).
Бухта Снежкова. Шикотанский разлом
09:00 Завтрак в кафе гостиницы.
10:00 Выезд в бухту Снежкова.
Чтобы увидеть красоту бухты, нужно пройти пешком около двух часов в одну сторону. Но и сама тропа, ведущая к морю прекрасна открывающимися видами:
- Каменно-березовый низкорослый лес с причудливо изогнутыми ветками деревьев.
- Открытый холмистый пейзаж, кажущийся плюшевым из-за зелено-желтого низкорослого бамбучника.
- Островки зарослей можжевельника, так и хочется залечь в самую середину и надышаться вволю полезными ароматами!
Так незаметно мы дойдем до вершины холма, с которого откроется захватывающая дух панорама, охватывающая все юго-восточное побережье острова.
13:00 Обед походный (ланч-бокс) в бухте.
18:00 Возвращение в поселок.
Экскурсия на Разлом.
Расщелина с рванными краями и узким входом, образовавшаяся здесь в считанные секунды во время землетрясения в 1994 году, рассекает склон сопки.
Длина лопины — около 200 м, глубина — до 10–15 м. Ширина примерно такая же.
На дне разлома устоявшиеся столбы плитняка, образующие фантастический ландшафт, привлекательный для любой туристической группы, приезжающей на остров.
20:00 Ужин в кафе гостиницы.
Важная информация: Маршрут начинается от поселка Крабозаводское. Он сложный из-за холмистой местности. Расстояние туда и обратно 14–15 км. Время в пути туда ~2–2,40, обратно до 3 часов. По тропе гораздо проще будет идти с треккинговыми палками.
Рекомендации: На данном маршруте желательно иметь удобные кроссовки или треккинговую обувь, средство от комаров, при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и дождевики на обувь или резиновые сапоги.
Мыс Край Света. Бухта Безымянная
09:00 Завтрак в кафе гостиницы.
10:00 Выезд на мыс Край света. Пожалуй, самое популярное место острова Шикотан.
Это скалистый выступ, уходящий далеко в море и обрывающийся вниз 40-метровыми стенами. Когда попадаешь сюда, сразу становится понятным смысл названия.
Сверху открывается захватывающий вид на безбрежные просторы Тихого океана, и невольно приходит мысль о том, что ты действительно находишься на краю земли!
14:00 Обед походный (ланч-бокс) в бухте.
Недалеко от мыса «Край света» расположена Безымянная бухта.
По утверждению многих очевидцев — эта бухта является самым красивым природным местом острова из-за россыпи островков, расположенных внутри бухты.
Именно там, 1972 году, снимался фильм «Жизнь и приключения Робинзона Крузо» в главной роли с Леонидом Куравлевым.
В бухте вы увидите то самое знаменитое бревно, которое рубил Робинзон Крузо.
Самые удачные ракурсы для создания фотографий Вам покажут наши сопровождающие!
19:00 Ужин в кафе гостиницы.
Расстояние около 24 км туда и обратно преодолеваем на транспорте, переход между бухтами до 4 км запланирован пешком. Продолжительность экскурсии 6–7 часов.
Рекомендации: на данном маршруте желательно иметь удобные кроссовки или треккинговую обувь, кто пользуется — треккинговые палки, средство от комаров, при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ, надеть непромокаемую обувь.
Гора Шикотан. Выход морем на о. Итуруп
08:00 Завтрак в кафе гостиницы. Сдача номеров.
08:30 Экскурсия на гору Шикотан.
Самая высокая гора на острове Шикотан — 412 метров. Находится рядом с поселком Малокурильское.
На горе во времена Карафуто располагался японский пост наблюдения за морем, позднее, в эпоху СССР — военные локаторы, заброшенные в настоящее время.
С горы просматривается большая часть острова. У подножья горы хорошо виден разлом. В ясную погоду видны острова Кунашир и Итуруп.
12:30 Выезд в гостиницу.
13:00 Обед в гостинице.
14:00 Трансфер в порт. Посадка на теплоход.
16:00 Отправление на остров Итуруп (т\х «Адмирал Невельской» или т/х «Павел Леонов»). Время в пути ~ 17 часов.
Важная информация:
- Питание на теплоходе оплачивается дополнительно.
- Запаситесь в дорогу питьевой водой, перекусом. На теплоходе можно приобрести напитки, но значительно дороже.
- Оплата картой на теплоходе принимается, но может подвисать связь.
Джип-тур вдоль побережья к Белым Скалам. Термальные источники «Жаркие воды»
09:00 Прибытие на о. Итуруп. Высадка.
10:00 Трансфер в гостиницу, размещение.
Трансфер в кафе на завтрак.
10:30 Завтрак в кафе.
11:00 Выезд на экскурсию вдоль побережья Охотского моря к пляжу с Белыми скалами. Протяженность скал около 28 км.
Они состоят из пористого вулканического стекла и пемзы, застывших в результате колоссального извержения раскаленной газовой тучи. Песок пляжа состоит из белого кварцевого и черного титаномагнетитового песка. Из-за смеси этих двух песков образуется необычайно красивый серо-графитовый песчаный пляж.
12:30 Остановка на пляже с Белыми скалами. Прогулка по каньону.
13:30 Отправление к Черным камням.
14:00 Прибытие к Черным камням. Прогулка. Отдых на побережье Охотского моря. Желающие могут искупаться.
15:00 Обед на берегу Охотского моря (уха по-итурупски, чай, рыбные пресервы, овощная нарезка, чай с баранками или подобное).
16:00 Посадка на транспорт. Выезд к термальным источникам.
17:00 Отдых в термальных источниках «Жаркие воды» (1 час).
18:00 Посадка на транспорт. Возвращение в Курильск, в гостиницу.
19:00 Ужин в кафе города.
Рекомендации: одежда по погоде, купальные принадлежности для купания в море и источниках, простынь (можно взять на ресепшн гостиницы).
Если обед будет невозможно приготовить на природе по погодным условиям, обед будет предоставлен в кафе.
Джип-тур к заливу Касатка. Зеркальный пляж. Скала Чертовка. Джип-тур к лавовому плато Янкито. Термальные источники «Ванночки»
09:00 Завтрак в кафе города.
10:00 Выезд в сторону Тихого океана.
11:30 Залив Касатка. Первая остановка на «зеркальном» пляже, похожем на бескрайнее морское зеркало. Выброшенное на мель рыболовное судно — самый популярный фотообъект у гостей острова.
12:00 Вы обязательно проедете к скале «Чёртовка». В свое время японцы пробили в ней туннели для сквозного прохода в военных целях, сохранившиеся до сегодняшних дней.
Вы пройдете (где-то пролезете) по местам боевых действий, увидите место бывшего «госпиталя», так называли лабораторию, где японцы работали над разработкой бактериологического оружия. В хорошую погоду желающие искупаются в Тихом океане.
13:30 Обед на берегу Тихого океана (жареная рыба, отварной картофель, рыбные пресервы, овощная нарезка, чай с баранками или подобное).
Отдых на берегу.
14:30 Выезд в обратный путь.
15:30 Экскурсия к подножью вулкана Богдан Хмельницкий в Янкито, представляющее собой плато застывших лавовых потоков причудливой формы. Красивые пейзажи, открывающиеся с любой точки обзора. Яркие, эффектные фотографии, неповторимые впечатления!
Дорогие дамы, почувствуйте себя фотомоделью, возьмите с собой свое любимое платье и проведите потрясающую фотосессию среди застывших потоков лавы!
16:30 Трансфер на термальные источники.
17:00 Посещение термальных источников «Ванночки» (пос. Рыбаки), 1 час.
18:30 Трансфер в гостиницу.
Ужин самостоятельно.
- если обед будет невозможно приготовить на природе по погодным условиям, обед будет предоставлен в кафе;
- для посещения термальных источников возьмите купальные принадлежности, резиновые тапочки, простынь (на ресепшн гостиницы). При неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и резиновые сапоги.
Краеведческий музей. Джип-тур к подножью вулкана Баранского. Вылет в Южно-Сахалинск
Проживание
Тур предусматривает проживание:
- 4 ночи на о. Кунашир в стандартных номерах с удобствами на блок в гостинице «Айсберг» (корпус 1);
- 3 ночи на о. Шикотан в мотеле «Островной» (стандартные номера с удобствами);
- 2 ночи на о. Итуруп в стандартных номерах в гостевом доме «Касатка»;
- 2 ночи в каюте на теплоходе «Павел Леонов» или «Адмирал Невельской».
Стоимость тура на 1 человека, руб:
|При двухместном размещении
|Доплата за одноместное размещение
|Ребенок до 12 лет при двухместном или трехместном размещении
|235 719
|30 100
|233 719
Варианты проживания
Каюта на теплоходе "Павел Леонов"/"Адмирал Невельской"
Место в четырёхместной каюте с удобствами III класса.
Гостевой дом «Касатка»
Гостиница «Айсберг» (корпус 1)
Гостиница «Айсберг» — это комплекс из двух корпусов, расположенных рядом на расстоянии 30 метров друг от друга по адресу: улица Океанская, дом 5 в Южно-Курильске. Эта улица является одной из центральных и отличается хорошим расположением, спокойной атмосферой и комфортным личным пространством.
Улица проходит вдоль высокого берега Тихого океана. Расстояние от здания отеля до берега составляет около 50 метров.
В окрестностях можно найти краеведческий музей, насладиться живописными видами природы острова и посетить ещё множество интересных мест.
Каждому гостю предоставляются полотенце и тапочки. Также на территории отеля доступен бесплатный Wi-Fi.
Мотель «Островной»
В мотеле «Островной» созданы условия для комфортного пребывания гостей.
На территории мотеля есть бесплатная парковка и доступ к интернету.
В отеле представлены номера двух категорий: одноместные и двухместные. Есть номера для людей с ограниченными возможностями.
Для гостей работает буфет с линией раздачи для завтраков по системе «шведский стол». На каждом этаже есть мини-кухня. Также в мотеле есть комната отдыха, собственная прачечная, камера хранения, комнаты для переговоров и просторное лобби.
Интерьер мотеля выполнен в стиле лофт. Номера оборудованы удобной и современной мебелью, а также ванными комнатами, что обеспечивает гостям комфортное проживание и отдых.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсии по программе
- Трансферы по программе
- Проживание на о. Итуруп стандартные номера в гостевом доме «Касатка»
- Проживание на о. Шикотан в мотеле «Островной», стандартные номера с удобствами
- Проживание на о. Кунашир в гостинице «Айсберг», корпус 1, стандартные номера с удобствами на блок
- Питание, указанное в программе (10 завтраков, 6 обедов, 8 ужинов)
- Транспортное обслуживание на маршрутах
- Сопровождение проводниками на о. Кунашир, о. Шикотан, о. Итуруп
- Входные билеты в источники
- Проезд на плашкоуте о. Кунашир - о. Шикотан
- Оформление разрешительных документов для нахождения в пограничной зоне на о. Итуруп, о. Шикотан, о. Кунашир
- Страховка от несчастного случая, страховое покрытие до 100 000 руб
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Южно-Сахалинска и обратно
- Авиабилет по маршруту Курильск - Южно-Сахалинск (доплата при оформлении тура). Указана цена авиабилета 2024 года. В случае повышения стоимости авиабилета, разница оплачивается дополнительно: взрослый - 8 900 руб. ребенок 2-12 лет - 5 500 руб
- Взрослый - 8 900 руб
- Ребенок 2-12 лет - 5 500 руб
- Билет на теплоход "Павел Леонов" или "Адмирал Невельской" по маршруту о. Сахалин (порт Корсаков) - о. Кунашир (порт Южно-Курильск), время в пути ~22 часа (место в каюте III класс, 4-местная с удобствами):взрослый - 5 700 руб. ребенок 2-12 лет - 4 300 руб
- Взрослый - 5 700 руб
- Ребенок 2-12 лет - 4 300 руб
- Билет на теплоход "Павел Леонов" или "Адмирал Невельской" по маршруту о. Шикотан (порт Малокурильское) - о. Итуруп (Курильск) время в пути ~ 17 ч (место в каюте III класс, 4-местная с удобствами):взрослый - 3 500 руб. ребенок 2-12 лет - 2 800 руб
- Взрослый - 3 500 руб
- Ребенок 2-12 лет - 2 800 руб
- Питание на теплоходе, питьевая вода
- Ужины на о. Итуруп, указанные в программе пометкой «самостоятельно»
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- одежда:
- теплый свитер;
- теплые шерстяные носки;
- ветровка;
- непродуваемая и непромокаемая куртка;
- термобелье;
- футболки;
- шорты;
- купальный костюм;
- дождевики на обувь.
- головной убор, аксессуары:
- панама или кепка;
- трикотажная шапка;
- солнцезащитные очки;
- хлопчатобумажные перчатки.
- обувь:
- удобные кроссовки, разношенные, на цепкой подошве или треккинговые ботинки, кроссовки непромокаемые;
- сандалии для хождения по воде, сланцы.
На каждом маршруте, необходимо при себе иметь сменную одежду и обувь.
Документы:
- паспорт, ваучер;
- медицинский полис ОМС;
- страховой полис;
- свидетельство о рождении (если с вами летит ребенок).
Какие документы необходимы для оформление пропуска на Курильские острова?
Для оформления разрешительных документов нахождения в пограничной зоне Курильских островов необходимы следующие документы:
Для граждан РФ:
- качественная копия паспорта РФ, (полный разворот с паспортными данными, полный разворот с пропиской);
- детям до 14 лет копия свидетельства о рождении;
- номер мобильного телефона (обязательно!)
Для иностранных граждан:
- копия паспорта для въезда в РФ (полный разворот с паспортными данными);
- копия визы в РФ (если требуется) (полный разворот);
- указание адреса фактического проживания на русском и английском языках;
- номер мобильного телефона (обязательно!)
Сроки подачи документов:
- для граждан РФ не позднее чем за 7 дней до заезда
- для иностранных граждан не позднее чем за 30 дней до заезда.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможны ли изменения в программе?
Туроператор оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий в зависимости от погодных условий, своевременности авиаперелета или перехода морем, при этом объем и содержание экскурсии остается неизменным!
Туроператор не несет ответственности за действия авиаперевозчика и морской компании, в частности за задержку или отмену рейса. В этом случае корректировка программы будет зависеть от информации, предоставленной перевозчиком.
В случае возникновения свободного времени из-за изменения расписания авиарейсов или морского транспорта между о. Сахалин и островами Курильской гряды, не включённые в программу экскурсии предоставляются за дополнительную плату.
Сопровождающий из Южно-Сахалинска по всем островам не предусмотрен. Координирование тура осуществляется принимающей стороной каждого острова.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Поездка прошла отлично!
Организаторы и непосредственные исполнители отработали отлично! Принимающая сторона молодцы!