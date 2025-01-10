Поход по Шикотану через Кунашир и Сахалин

Шикотан негласно признан самым живописным островом Курильских островов.

Сюда приезжали художники, здесь снимали фильмы, а сейчас сюда стремятся фотографы ― куда ни посмотри, везде сказочно! Здесь находятся потрясающей красоты бухты с
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сильно изрезанной береговой линией, широкие зеленые долины, много рек и, конечно, рыбы. Действующие вулканы на острове отсутствуют, самая высокая точка острова ― гора Шикотан (412 метров).

Примечательно, что на острове нет и медведей ― идеально место для тех, кто мечтает побывать на Дальнем Востоке, но боится встречи с косолапыми. Программа похода состоит из двух частей ― Сахалин и Шикотан.

Есть еще третья часть ― круиз по Охотскому морю на теплоходе, который, безусловно, является важным элементом нашего приключения. По пути на Шикотан заглянем на Кунашир и познакомимся с островом.

5
3 отзыва
Поход по Шикотану через Кунашир и Сахалин
Поход по Шикотану через Кунашир и Сахалин
Поход по Шикотану через Кунашир и Сахалин
Ближайшие даты:
14
сен
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Встреча в Южно-Сахалинске

Прилетаем утром в Южно-Сахалинск в любое удобное время.

Свободная программа, вашему организму необходимо адаптироваться к смене часового пояса и климата.

Как можно провести этот день? Отдохнуть и выспаться. Всё-таки за плечами непростой 8-часовой перелет из Москвы.

Или можно посетить местные достопримечательности и погулять по Южно-Сахалинску ― городу с богатой историей, здесь правда есть что посмотреть!

Встреча в Южно-СахалинскеВстреча в Южно-СахалинскеВстреча в Южно-Сахалинске
2 день

Водная экскурсия на маяк Анива

Ранний подъем, завтрак.

Сегодня нас ждёт один из самых впечатляющих дней нашего путешествия ― водная прогулка к маяку Анива.

Выезжаем в поселок Новиково, чтобы на лодках отправиться на самый юг Тонино-Анивского полуострова.

Маяк был установлен японцами в 1939 году на небольшой скале Сивучья, возле труднодоступного скалистого мыса Анива.

Здесь встречается холодное Охотское море и теплый Анивский залив, поэтому нередки туманы и сильные ветра. Высота маяка 31 метр, башня имеет 9 этажей. В данный момент маяк заброшен и не действует.

После осмотра маяка отправимся в обратный путь и остановимся на перекус в районе Мраморного мыса.

Во время морских переходов мы можем встретить сивучей, чаек, нерп, дельфинов, китов и касаток.

Возвращаемся в Южно-Сахалинск около 18 вечера.

Ужин в кафе или хостеле (самостоятельно).

По погодным условиях экскурсия на маяк может быть заменена другой экскурсией.

Водная экскурсия на маяк АниваВодная экскурсия на маяк АниваВодная экскурсия на маяк АниваВодная экскурсия на маяк Анива
3 день

Бухта Тихая и хребет Жданко

Интересный и непростой день.

Отправляемся на хребет Жданко в бухту Тихую ― еще одна значимая достопримечательность Сахалина.

Рано утром переезжаем из Южно-Сахалинска к подножию хребта (2–3 часа в пути).

По дороге заезжаем в поселок Взморье ― крабовый рынок, бескрайнее Охотское море, остатки древнего японского храма.

После небольшой паузы отправляемся дальше.

И вот мы оказываемся в одной их самых красивых бухт острова ― Тихой.

Отсюда берет начало хребет Жданко ― геологический памятник природы. Он сформирован лавовыми потоками и имеет протяженность в 13 км. Многочисленные скальные гребни, эдельвейсы, брусника, красника и шикша и самое главное ― потрясающие виды.

Полное прохождение хребта ― технически сложное и требует от участников специальной подготовки и использования дополнительного страховочного снаряжения. Поэтому мы не будем покорять высшую точку хребта, а дойдем до крайней безопасной точки на маршруте, отдохнем, пофотографируемся, насладимся видами и отправимся в обратный путь.

В бухте Тихой сделаем обед ― здесь действительно тихо, безлюдно и безумно красиво.

Возвращение в Южно-Сахалинск.

Ужин в кафе или хостеле (самостоятельно).

Бухта Тихая и хребет ЖданкоБухта Тихая и хребет ЖданкоБухта Тихая и хребет ЖданкоБухта Тихая и хребет Жданко
4 день

Отправление на теплоходе на Шикотан

После завтрака переезжаем в Корсаков, ехать примерно час, отсюда на теплоходе начинается наше путешествие.

Отправление теплохода в 12:00. Размещение в 4-местных каютах.

Питание на теплоходе по вашему усмотрению: можно купить продукты с собой, можно питаться в колоритной столовой.

С моря полюбуемся на Сахалин, а по пути, если повезет, увидим косаток и дельфинов.

Будем проплывать мимо мыса Анива и увидим уже знакомый нам Анивский маяк.

Отправление на теплоходе на ШикотанОтправление на теплоходе на ШикотанОтправление на теплоходе на Шикотан
5 день

Прогулка на Кунашире, первый день на Шикотане

В 09:00 причаливаем к Кунаширу.

В хорошую погоду нам откроется вулкан Тятя и вулкан Менделеева.

Выходим в Южно-Курильске. На прогулку будет около 2,5 часов.

Прогуляемся по посёлку и побережью. Для желающих можем организовать поездку на оз. Лагунное и скалу Маяк или Чертов палец и мыс Сукачева.

В 12:00 возвращаемся в порт и продолжаем наше морское путешествие.

В 17:00 причаливаем к острову Шикотан, который уже с моря производит сильное впечатление.

Теплоход приходит в Малокурильское ― небольшое село, с населением около 1500 человек. Большинство жителей занимаются добычей и переработкой рыбы. В селе расположен крупный рыбокомбинат.

Высаживаемся на берег и сразу отправляемся в путь под рюкзаками.

Пройдем около двух часов, разбиваем лагерь недалеко от Малокурильского.

Ужин и отдых.

Прогулка на Кунашире, первый день на ШикотанеПрогулка на Кунашире, первый день на ШикотанеПрогулка на Кунашире, первый день на Шикотане
6 день

Восхождение на потухший вулкан Шикотан, бухта Маячная

На рассвете отправляемся радиально на самую высокую гору острова ― вулкан Шикотан 412 м.

Главное ее богатство ― это виды, которые открываются вокруг. В хорошую погоду можно увидеть соседние острова Итуруп и Кунашир.

Восхождение на гору несложное, особенно в хорошую погоду. Путь займет 4–5 часов туда – обратно.

Возвращаемся в лагерь, обедаем.

После обеда переход с рюкзаками в бухту Маячную.

Разбиваем лагерь на берегу моря, ужинаем.

Восхождение на потухший вулкан Шикотан, бухта МаячнаяВосхождение на потухший вулкан Шикотан, бухта МаячнаяВосхождение на потухший вулкан Шикотан, бухта Маячная
7 день

Радиальный выход на мыс Край света и маяк Шпанберга

Самое знаменитое место на Шикотане ― мыс Край света. Это не только потрясающей красоты место, но и самый юго-восточная территория нашей страны.

Мыс обрывается 40-метровыми отвесными скалами, о которые разбивает свои волны бурный Тихий океан. Его облюбовали художники, которые приезжали и приезжают сюда за вдохновением.

По пути обязательно зайдём посмотреть старый японский маяк Шпанберга.

День богат и заряжен на головокружительные виды.

Весь день гуляем без рюкзаков, к вечеру возвращаемся в лагерь.

Радиальный выход на мыс Край света и маяк ШпанбергаРадиальный выход на мыс Край света и маяк ШпанбергаРадиальный выход на мыс Край света и маяк Шпанберга
8 день

Переход в бухту Димитрова через бухту Безымянную

Собираем лагерь и направляемся в сторону бухты Безымянной.

Это место славится россыпью маленьких островков, расположенных внутри бухты и легко может соперничать с исландскими пейзажами. Многие из вас могли наблюдать это место в советском фильме о приключениях Робинзона Крузо. Будут попадаться небольшие броды.

Останавливаемся на большой перекус, набираемся сил и отправимся дальше в путь.

Будем преодолевать заросли бамбучника и крапивы, и частично двигаться без тропы. Потребуется выносливость и терпение.

Вечером приходим на побережье, разбиваем лагерь. Ужин.

Переход в бухту Димитрова через бухту БезымяннуюПереход в бухту Димитрова через бухту БезымяннуюПереход в бухту Димитрова через бухту Безымянную
9 день

Переход в бухту Горобец

После завтрака собираем лагерь и выдвигаемся под рюкзаками в сторону поселка Крабозаводское.

Путь проходит в основном по тропам и грунтовой дороге, будут небольшие, уже полюбившиеся вам, броды.

По пути увидим японские танки и остатки погранзаставы.

Лагерь разобьем на побережье в бухте Горобец.

Переход в бухту ГоробецПереход в бухту ГоробецПереход в бухту Горобец
10 день

Переход в бухту Церковную

Сегодня держим путь в одну из самых красивых бухт острова — бухту Церковную (Айвазовского).

Идем по долине реки Горобец между знаменитыми вершинами острова Наторо и Томари, дорога простая.

Бухта славится своими необитаемыми островками-спутниками и райским пляжем.

Во времена Карафуто здесь располагалась деревушка и храм. По одной из версий именно поэтому возникло название Церковная. Гуляя по бухте можно увидеть сохранившиеся фундаменты.

На северо-востоке лежит маленький скалистый островок Девятый Вал — излюбленное место птичьих колоний.

Разбиваем лагерь на побережье, любуемся окружающей красотой.

Переход в бухту ЦерковнуюПереход в бухту ЦерковнуюПереход в бухту Церковную
11 день

Дневка в бухте Церковной

Сегодня вы сможете как следует выспаться и насладиться неспешной прогулкой по бухте.

Самых активных приглашаем в радиальный выход на гору Томари, откуда откроются потрясающие виды на окрестности.

Завершающий вечер и ночевка на острове под шум волн.

Дневка в бухте ЦерковнойДневка в бухте ЦерковнойДневка в бухте Церковной
12 день

Бухта Церковная - Крабозаводское, переезд в Малокурильское, теплоход на Сахалин

Завершающий день на Шикотане.

Собираем лагерь и отправляемся в обратный путь в Крабозаводское.

Отсюда доберемся на автобусе в Малокурильское, оставляем вещи в порту и идем гулять по поселку и его окрестностям.

В 20:30 возвращаемся в порт и проходим на посадку.

В 22:00 теплоход отходит из порта.

Бухта Церковная - Крабозаводское, переезд в Малокурильское, теплоход на СахалинБухта Церковная - Крабозаводское, переезд в Малокурильское, теплоход на СахалинБухта Церковная - Крабозаводское, переезд в Малокурильское, теплоход на Сахалин
13 день

Возвращение на Сахалин

Вечером в 20:00 прибываем в порт города Корсаков. Мы вернулись на Сахалин!

Заселяемся в хостел, отдыхаем после длительного плавания.

Возвращение на СахалинВозвращение на СахалинВозвращение на Сахалин
14 день

День отъезда

Прощаемся с Дальним Востоком, вылет домой в любое удобное время.

По желанию можно задержаться на Сахалине еще на несколько дней и посмотреть достопримечательности, которые не входят в нашу программу.

День отъездаДень отъездаДень отъезда

Проживание

Тур предусматривает проживание в хостеле Южно-Сахалинска и в палатках на активной части маршрута, а также размещение в каюте теплохода.

Фото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Палатка

7 ночей

На активной части маршрута живем в палатках. Мы бесплатно предоставляем места в 3-4-местных палатках.

За доп. плату можно арендовать двухместную палатку.

По желанию можно взять свою палатку, если она соответствует необходимым требованиям и качеству.

Хостел в Южно-Сахалинске

4 ночи

В Южно-Сахалинске живем в комфортабельном хостеле в многоместных номерах. Общая кухня, туалет, душ.

Каюта теплохода

2 ночи

Размещение в 4-местных каютах.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • 4 ночи в уютном хостеле Южно-Сахалинска
  • Трёхразовое питание на маршруте
  • Трансфер от/до порта Корсаков
  • Трансфер в бухту Тихая
  • Автобус Крабозаводское - Малокурильское
  • Водная экскурсия на маяк Анива
  • Билеты на теплоход Сахалин - Шикотан - Сахалин
  • Постельное белье на теплоходе
  • Оформление коллективного пропуска в пограничную зону
  • Доставка авиапочтой на Сахалин модулей с едой и общественным снаряжением
  • Заброска модулей с едой на середину маршрута
  • Услуги инструкторов
  • Регистрация группы в МЧС
  • Страховка от несчастного случая
  • Прокат группового снаряжения (палатки, горелки, котлы и пр.)
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Сахалина и обратно - от 25 000 рублей
  • Прокат личного снаряжения: рюкзак, спальник, пенка и т. д
  • Питание в Южно-Сахалинске и на теплоходе - от 4 000 рублей
  • Доплата за двухместную палатку (по желанию) - от 600 руб. /сутки + доставка авиапочтой, если нет возможности забрать и вернуть в Санкт-Петербург (около 1 000 - 1 200 руб.)
  • Все расходы связанные с форс-мажорами или чрезвычайными ситуациями
  • Оформление индивидуального погранпропуска для иностранных граждан
Место начала и завершения?
Сахалинская область, Южно-Сахалинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Очень важно подобрать соответствующее снаряжение для каждого похода. Правильно подобранное оборудование ― залог вашего хорошего настроения и комфорта на маршруте. Личное снаряжение должно весить не больше 9-13 кг и занимать около 2/3 объёма рюкзака. Не забывайте, что вам ещё нести часть общественного снаряжения и модули с едой.

Снаряжение:

  • рюкзак для длительного похода (90 л. — мужчины, 70 л. — женщины) с поясом;
  • накидка на рюкзак;
  • пенка (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат);
  • сидушка туристическая;
  • фонарик налобный светодиодный;
  • треккинговые палки;
  • спальник весенне-осенний (температура комфорта 0/+5°С).

Одежда:

  • одежда для сна;
  • плавательный костюм (купальник, плавки);
  • штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
  • штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
  • штаны теплые для вечера (флисовые);
  • носки или термоноски;
  • термофутболка;
  • рубашка с длинным рукавом;
  • лёгкая кофта (тельник, термо);
  • теплая флисовая кофта с горловиной (плотный шерстяной свитер);
  • куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
  • перчатки рабочие;
  • шапочка лёгкая;
  • головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа);
  • накидка от дождя с капюшоном;
  • треккинговые ботинки;
  • шлёпки/кроксы/сандалии.

Личные вещи:

  • паспорт;
  • деньги;
  • набор посуды (КЛМН);
  • многоразовая бутылка;
  • туалетная бумага;
  • индивидуальная аптечка;
  • солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
  • предметы личной гигиены;
  • лёгкое полотенце;
  • телефон;
  • медицинский полис;
  • очки солнцезащитные;
  • средство от клещей.

Рекомендуем добавить:

  • термос (1 л.);
  • фотоаппарат;
  • спички;
  • нитки и иголка;
  • студенческий билет (если есть);
  • пуховый жилет;
  • платье;
  • палатка;
  • повербанк.
Как организовано питание в путешествии?

На Сахалине самостоятельно питаетесь в кафе или готовите в хостеле. Во время активной части предусмотрено трехразовое походное питание. Готовят участники самостоятельно, под чутким руководством инструктора. Дежурства распределяются в первый день похода.

Могут ли дети принять участие?

Мы можем рассмотреть вариант участия детей от 12 лет с отличной физической подготовкой и туристическим опытом под рюкзаком. Решается индивидуально.

Какие основные сложности на маршруте?
  • дневные переходы под рюкзаком до 14 км;
  • бездорожье, отсутствие троп, густой бамбучник;
  • небольшие броды;
  • возможны суровые погодные условия.
Какие погодные условия ожидаются?

Средняя температура +16°C днем и +13°C ночью, могут быть продолжительные дожди, туманы и сильные ветра.

Погода на Курильских островах сильно переменчива. В связи с этим могут быть изменения/переносы в расписании теплохода, а также изменения в маршруте.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

В стоимость тура входит страховка от несчастного случая.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 23 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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1
Н
10 янв 2025
Тур "Новогодние приключения на Урале без рюкзаков" с 30 декабря 2024 года по 4 января 2025 года прошёл замечательно. Погода нас баловала, группа подобралась отличная, дружная. Гиды (Елена и Никита)
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смогли всё отлично организовать и порадовать нас не только в новогоднюю ночь, но и на протяжении всей поездки. Особенно полезной была подготовка к туру по экипировке, проведённая Еленой. Всем рекомендую этот тур.

В
6 янв 2025
Всё до мелочей было отлично!
О
10 сен 2024
Организация отличная.

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