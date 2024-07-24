Путешествие на Курильские острова: Шикотан, Итуруп, Кунашир

Путешествие на Курильские острова
Приглашаем в поход по трем красивейшим островам Курильской гряды — Кунаширу, Шикотану и Итурупу.

Курильские острова — это огнедышащая земля, действующие вулканы, фумарольные поля и горячие источники, это бесчисленные бухты с бирюзовой водой, сопки в зеленых бархатных шапках и бескрайний Тихий океан!
5
3 отзыва
Путешествие на Курильские острова: Шикотан, Итуруп, Кунашир
Путешествие на Курильские острова: Шикотан, Итуруп, Кунашир
Путешествие на Курильские острова: Шикотан, Итуруп, Кунашир
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Южно-Сахалинск

После прибытия в г. Южно-Сахалинск вы отправитесь в гостиницу, чтобы отдохнуть и перестроиться на новый часовой пояс.

Заселение в гостиницу после 14:00.

В свободное время советуем прогуляться по городу:

  • подняться на смотровую площадку ГК Горный воздух;
  • посетить Краеведческий музей, здание которого выполнено в японском стиле;
  • прогуляться по парку культуры им. Гагарина.
Прибытие в Южно-СахалинскПрибытие в Южно-СахалинскПрибытие в Южно-СахалинскПрибытие в Южно-Сахалинск
2 день

Морской переход к острову Кунашир

Утром мы позавтракаем в гостинице.

Затем в 09:00 на автобусе переедем в порт г. Корсаков.

Оттуда в 12:00 на теплоходе «Павел Леонов» отправляемся на остров Кунашир.

В пути мы проведем почти два дня.

Теплоход оснащен комфортными каютами с удобствами и кафе, в котором можно пообедать и поужинать.

Выйдя из порта, судно пройдет вдоль береговой линии Анивского полуострова.

А затем выходит в открытое Охотское море.

Есть вероятность увидеть китов и дельфинов с палубы теплохода.

Морской переход к острову КунаширМорской переход к острову Кунашир
3 день

Морской переход к острову Кунашир

Сегодняшний день мы также проводим на теплоходе.

Ближе к вечеру, в 18:00 прибываем на остров Кунашир в город Южно-Курильск.

Остров Кунашир — самый южный остров Курильской гряды. Он представляет собой цепь из трех действующих вулканов, два из которых нам предстоит посетить в этом туре.

Практически вся территория острова принадлежит заповеднику «Курильский».

Заселяемся в хостел в Южно-Курильске и ужинаем. Ужин оплачивается самостоятельно.

Морской переход к острову КунаширМорской переход к острову Кунашир
4 день

Маршрут к кальдере вулкана Головнина

После завтрака отправляемся исследовать остров Кунашир.

При хорошем уровне отлива первым делом заедем на Головинский клиф.

Это длинный и высокий обрыв по линии берега, похожий на слоеный пирог из минеральных отложений. В некоторых местах прямо из стены бьют водопады.

Далее на автомобилях направляемся к началу пешего маршрута.

Время в пути — 1 час, расстояние — 42 км. Отсюда выходим в радиальный маршрут налегке с маленьким рюкзаком. Наша цель — кальдер действующего вулкана Головнина.

Путь проходит по грунтовой дороге, на которой встречаются большие лужи, обходимые по бамбучнику. Протяженность маршрута — 7,5 км, расчетное время — 5–7 часов.

В пути мы пообедаем сухим пайком.

В кальдере вулкана перед нами откроется красивый рельеф и два озера с говорящими названиями Кипящее и Горячее.

Вы увидите серные фумаролы, струи газа и пара.

На обратном пути спускаемся к кордону заповедника, разбиваем лагерь и ужинаем.

Маршрут к кальдере вулкана ГоловнинаМаршрут к кальдере вулкана ГоловнинаМаршрут к кальдере вулкана ГоловнинаМаршрут к кальдере вулкана Головнина
5 день

Маршрут к мысу Столбчатому и озеру Лагунному

После завтрака продолжаем изучать остров Кунашир.

Сегодня нас ждет треккинг к мысу Столбчатому.

На автомобилях нас забросят к началу тропы Столбовской. В пути — 30 минут, 15 км. Отсюда отправляемся в радиальный маршрут протяженностью 3,2 км (время в пути — 3–5 часов).

По дороге придется преодолевать сложные участки — прижимы — узкие скалистые части берега, которые нельзя обойти посуху в прилив или при большой волне.

Мыс Столбчатый — большая базальтовая скала на берегу моря, которая образовалась в результате вулканических процессов.

Ступени из пяти-шестигранных столбчатых отдельностей плавно уходят в воды Охотского моря.

Здесь мы перекусим сухим пайком, а затем прогуляемся к озеру Лагунному (5 км).

Лагунное озеро совсем небольшое, но необычное. Оно отрезано от Охотского моря узкой сплошной перемычкой.

Отсюда нас заберет транспорт и доставит к берегу моря, где мы разобьем лагерь и переночуем.

Маршрут к мысу Столбчатому и озеру ЛагунномуМаршрут к мысу Столбчатому и озеру ЛагунномуМаршрут к мысу Столбчатому и озеру ЛагунномуМаршрут к мысу Столбчатому и озеру Лагунному
6 день

Маршрут к вулкану Менделеева

После завтрака и сборов лагеря отправляемся в радиальный выход к фумарольным полям вулкана Менделеева. Треккинг 2–2,5 часа.

Вулкан Менделеева — один из действующих вулканов на о. Кунашир, его высота 886 метров. Главной достопримечательностью вулкана является фумарольное поле.

Здесь мы увидим ярко-желтые конусы фумарол, через которые выходят горячие газы с большим содержанием серы.

Обедаем бутербродами с чаем и отправляемся в обратный путь.

Вечером нас ждет ужин в кафе и посадка на уже знакомый теплоход «Павел Леонов», который в 20:00 направится к острову Итуруп.

Маршрут к вулкану МенделееваМаршрут к вулкану МенделееваМаршрут к вулкану МенделееваМаршрут к вулкану МенделееваМаршрут к вулкану МенделееваМаршрут к вулкану МенделееваМаршрут к вулкану МенделееваМаршрут к вулкану Менделеева
7 день

Бухта Конакова

В 09:00 мы прибываем на остров Итуруп в порт г. Курильска.

Итуруп — самый большой остров Курильского архипелага и наиболее известный среди туристов.

В Курильске мы закупимся продуктами, а затем нас ждет заброска в бухту Конакова.

В ней развернем лагерь и прогуляемся вдоль берега.

По возвращению в лагерь поужинаем и отдохнем.

Бухта КонаковаБухта Конакова
8 день

Поездка по бухтам Итурупа

После завтрака снова прогуляемся к бухте Горячий пляж.

Пляж назван так из-за того, что к нему выходят горячие ключи. Здесь можно принимать термальные ванны, делая ямки в песке, а затем охлаждаться в океане.

После отдыха в «океаническом спа» нас ждет поездка в бухту Сентябрьская.

Бухта носит название в честь победы над Японией, капитулировавшей 2 сентября 1946 года. Здесь сохранились остатки японских дотов с пещерными ходами.

К вечеру вернемся в лагерь и переночуем в палатках.

Поездка по бухтам ИтурупаПоездка по бухтам Итурупа
9 день

Бухта Парусная и Белые скалы

После завтрака на транспорте возвращаемся в Курильск.

По пути будем посещать природные достопримечательности Итурупа.

Заедем в бухту Парусная, где в живописном каньоне посмотрим 10-метровый водопад Девичьи слезы. Водопад можно обойти и зайти под его струи. Здесь же на скалистых камнях есть вероятность увидеть лежбище сивучей — северных морских львов.

Главным событием дня станет остановка на Белых и Черных скалах в заливе Простор.

Это без преувеличения одно из самых красивых мест на Курилах. От открывающегося вида захватывает дух.

Уникальные скальные образования на побережье имеют вулканическое происхождение.

Черные скалы — лавовые выходы базальтовых пород, белые — пемзовые.

Фактурные скалы с зелёными шапками травянистой растительности растянулись на несколько километров вдоль береговой линии, на которой белый кварцевый песок смешан с черным титано-магнетитовым.

Переезжаем к Курильску, где на поляне разобьем лагерь и переночуем.

А еще искупаемся в горячих источниках.

Бухта Парусная и Белые скалыБухта Парусная и Белые скалыБухта Парусная и Белые скалыБухта Парусная и Белые скалы
10 день

Подъем на вулкан Баранского

Сегодня нас ждет ранний завтрак и поездка к действующему вулкану Баранского.

Подъем к вершине довольно сложный, но это компенсируется интересным ландшафтом.

Помимо живописных пейзажей мы увидим остатки заброшенной геотермальной электростанции, фумарольные поля, грязевые котлы и много горячих источников, в том числе озера с ярко-бирюзовой водой.

С вершины вулкана открывается живописный вид.

Спускаемся, разбиваем лагерь и ужинаем.

Подъем на вулкан БаранскогоПодъем на вулкан БаранскогоПодъем на вулкан БаранскогоПодъем на вулкан Баранского
11 день

Прогулка на плато Янкито и морской переход на Шикотан

Сегодня наш последний день на острове Итуруп.

Завтракаем и выезжаем на плато Янкито.

Плато Янкито — продукт извержения вулкана Богдан Хмельницкий, место, где встретились две стихии вода и огонь. Здесь мы прогуляемся по высокому скальному берегу вдоль бухты — огромным застывшим лавовым образованиям.

К 14:00 мы приедем в порт Курильска для посадки на теплоход «Игорь Фархутдинов», который отвезет нас на остров Шикотан.

На теплоходе разместимся в комфортных каютах и переночуем.

Прогулка на плато Янкито и морской переход на ШикотанПрогулка на плато Янкито и морской переход на ШикотанПрогулка на плато Янкито и морской переход на ШикотанПрогулка на плато Янкито и морской переход на Шикотан
12 день

Подъем на гору Шикотан

Утром в 09:00 теплоход прибывает в порт поселка Малокурильское. Мы на третьем острове Курильской гряды — Шикотан.

После завтрака отправляется к началу маршрута на гору Шикотан.

Гора является потухшим вулканом и самой высокой точкой острова — 412 метров.

В ясную погоду с вершины открывается великолепный вид на остров, а также соседние Итуруп и Кунашир. На горе есть интересные остатки военных сооружений в форме круга. Подъем занимает 1–1,5 часа.

После обеда нас ждет переезд в красивую бухту Солдатская.

Здесь мы развернем лагерь, поужинаем и останемся на ночевку.

Подъем на гору ШикотанПодъем на гору ШикотанПодъем на гору ШикотанПодъем на гору Шикотан
13 день

Мысы и бухты острова Шикотан

После завтрака пешком отправляемся исследовать красивейшие места Шикотана.

Первой точкой прогулки станет мыс Краб, где находится маяк Шпанберга, построенный во времена, когда остров принадлежал Японии.

Далее передвигаемся к мысу Край Света. Это одна из крайних точек России. Отсюда до ближайшего участка суши — 5400 км.

Здесь мы увидим захватывающую панораму огромной скалы, которая обрывается в океан.

После обеда пройдем к бухте Безымянной. Она знаменита тем, что здесь проходили съемки фильма С. Говорухина «Робинзон Крузо».

Бухта действительно является достойной декорацией к съемкам фильмов. Внутри нее виднеется множество небольших островков, покрытых шапками из зелени, вокруг — крутые обрывы, а впереди бескрайний Тихий океан.

Вернемся в нашу бухту, где мы поужинаем и переночуем.

Желающие смогут порыбачить.

Мысы и бухты острова ШикотанМысы и бухты острова ШикотанМысы и бухты острова ШикотанМысы и бухты острова ШикотанМысы и бухты острова Шикотан
14 день

Треккинг в бухту Снежкова и морской переход на Сахалин

Завтракаем и собираем лагерь.

В последний день на Курилах нас ждет прогулка в бухту Снежкова.

Чтобы добраться до бухты, мы пройдем пешком по живописному маршруту, с которого открываются потрясающие виды. На пути встретим заросли можжевельника, бамбучник и низкорослый березовый лес.

С мыса увидим юго-восточное побережье острова.

На маршруте сделаем привал и пообедаем.

К вечеру мы приедем в порт Малокурильское, чтобы в 22:00 на теплоходе «Адмирал Невельской» отправиться на Сахалин.

Треккинг в бухту Снежкова и морской переход на СахалинТреккинг в бухту Снежкова и морской переход на Сахалин
15 день

Морской переход на Сахалин

Сегодняшний день проводим в море.

На теплоходе работает кафе, где можно перекусить. Чаще выходите на палубы, чтобы увидеть морских обитателей — китов, касаток, дельфинов.

В 20:00 теплоход прибудет в главный морской порт Сахалина — г. Корсаков, после чего на трансфере вас доставят в гостиницу в г. Южно-Сахалинске.

16 день

Возвращение домой

После завтрака прощаемся и самостоятельно отправляемся в аэропорт к обратным рейсам.

Проживание

На протяжении всего маршрута мы будем жить в походных условиях — ночевать в палатках и готовить еду на костре.

Исключением станут:

  • 4 ночи в комфортных каютах на теплоходах во время морских переходов между островами;
  • 2 ночи в гостинице г. Южно-Сахалинска;
  • 1 ночь в хостеле г. Южно-Курильска.

Одноместное размещение возможно по запросу и при наличии свободных мест, доплата — 20 000 руб.

Фото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Палатка

8 ночей

На маршруте размещение в 2-3-4-местных палатках.

Каюта теплохода

4 ночи

Теплоход оснащен комфортными каютами с удобствами и кафе, в котором можно пообедать и поужинать.

Гостиница в Южно-Сахалинске

2 ночи

Двухместное размещение в гостинице в Южно-Сахалинске с завтраками, удобства в номере.

Хостеле в Южно-Курильске

1 ночь

Размещение по 8 мест в комнате, двухэтажные кровати, удобства на этаже.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Все билеты на теплоход
  • Все переезды по программе (теплоход, джипы, автобусы)
  • 2 ночи в гостинице Южно-Сахалинска с завтраками
  • Аренда оборудования для лагеря (палатки, костровое и газовое оборудование)
  • Пограничный пропуск
  • Сборы заповедника
  • Походное питание (кроме питания на корабле)
  • Услуги гида
  • Медицинская страховка и страховка от несчастного случая
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Южно-Сахалинска и обратно
  • Трансфер от/до аэропорта
  • Питание в кафе (ужин в Южно-Сахалинске, Южно-Курильске и Малокурильском)
  • Питание на теплоходе (можно заранее взять с собой набор продуктов в магазине или купить в буфете горячую еду)
Место начала и завершения?
Сахалинская область, Южно-Сахалинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Обувь: 2 пары обуви (удобная спортивная обувь для выходов, сланцы + сапоги).

Рюкзак со всем необходимым:

  • рюкзак или водонепроницаемая сумка;
  • непромокаемый мешок для вещей;
  • спальник;
  • пенка;
  • фонарик и батарейки к нему;
  • предметы гигиены;
  • спички;
  • зажигалка запакованное герметично.

Одежда:

  • легкая шапка;
  • перчатки;
  • теплая легкая куртка;
  • дождевик;
  • мембранная куртка и штаны;
  • термобелье;
  • флисовая кофта;
  • треккинговые носки.

Посуда: тарелка, кружка, ложка, нож.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка от несчастного случая?

Да, тур включает в себя медицинскую страховку и страховку от несчастного случая.

Какие условия в туре?

В путешествии нас будет сопровождать транспорт для заброски в труднодоступные места и перевозки вещей.

С рюкзаками мы не ходим в поход, но при передвижении между островами снаряжение распределяется между всеми участниками, и все помогают, грузчиков и шерпов там нет.

На протяжении всего маршрута мы будем жить в походных условиях — ночевать в палатках и готовить еду на костре. Необходимо взять с собой спальник и пенку (в аренду не предоставляются). Исключением станут 4 ночи в комфортных каютах на теплоходах во время морских переходов между островами, 2 ночи в гостинице г. Южно-Сахалинска и 1 ночь в хостеле г. Южно-Курильска.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 16 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
24 июл 2024
Надежность, отзывчивость и адекватность
Надежность, отзывчивость и адекватностьНадежность, отзывчивость и адекватностьНадежность, отзывчивость и адекватностьНадежность, отзывчивость и адекватностьНадежность, отзывчивость и адекватностьНадежность, отзывчивость и адекватностьНадежность, отзывчивость и адекватностьНадежность, отзывчивость и адекватностьНадежность, отзывчивость и адекватностьНадежность, отзывчивость и адекватность
И
26 мая 2024
Татьяна 🫶🏻
Жду новых совместных путешествий)
Татьяна 🫶🏻Татьяна 🫶🏻Татьяна 🫶🏻
О
6 мая 2024
Все устроено удобно, все на связи, все корректно. Информация вовремя. Все отлично!

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