Курильские острова — это огнедышащая земля, действующие вулканы, фумарольные поля и горячие источники, это бесчисленные бухты с бирюзовой водой, сопки в зеленых бархатных шапках и бескрайний Тихий океан!
Программа тура по дням
Прибытие в Южно-Сахалинск
После прибытия в г. Южно-Сахалинск вы отправитесь в гостиницу, чтобы отдохнуть и перестроиться на новый часовой пояс.
Заселение в гостиницу после 14:00.
В свободное время советуем прогуляться по городу:
- подняться на смотровую площадку ГК Горный воздух;
- посетить Краеведческий музей, здание которого выполнено в японском стиле;
- прогуляться по парку культуры им. Гагарина.
Морской переход к острову Кунашир
Утром мы позавтракаем в гостинице.
Затем в 09:00 на автобусе переедем в порт г. Корсаков.
Оттуда в 12:00 на теплоходе «Павел Леонов» отправляемся на остров Кунашир.
В пути мы проведем почти два дня.
Теплоход оснащен комфортными каютами с удобствами и кафе, в котором можно пообедать и поужинать.
Выйдя из порта, судно пройдет вдоль береговой линии Анивского полуострова.
А затем выходит в открытое Охотское море.
Есть вероятность увидеть китов и дельфинов с палубы теплохода.
Морской переход к острову Кунашир
Сегодняшний день мы также проводим на теплоходе.
Ближе к вечеру, в 18:00 прибываем на остров Кунашир в город Южно-Курильск.
Остров Кунашир — самый южный остров Курильской гряды. Он представляет собой цепь из трех действующих вулканов, два из которых нам предстоит посетить в этом туре.
Практически вся территория острова принадлежит заповеднику «Курильский».
Заселяемся в хостел в Южно-Курильске и ужинаем. Ужин оплачивается самостоятельно.
Маршрут к кальдере вулкана Головнина
После завтрака отправляемся исследовать остров Кунашир.
При хорошем уровне отлива первым делом заедем на Головинский клиф.
Это длинный и высокий обрыв по линии берега, похожий на слоеный пирог из минеральных отложений. В некоторых местах прямо из стены бьют водопады.
Далее на автомобилях направляемся к началу пешего маршрута.
Время в пути — 1 час, расстояние — 42 км. Отсюда выходим в радиальный маршрут налегке с маленьким рюкзаком. Наша цель — кальдер действующего вулкана Головнина.
Путь проходит по грунтовой дороге, на которой встречаются большие лужи, обходимые по бамбучнику. Протяженность маршрута — 7,5 км, расчетное время — 5–7 часов.
В пути мы пообедаем сухим пайком.
В кальдере вулкана перед нами откроется красивый рельеф и два озера с говорящими названиями Кипящее и Горячее.
Вы увидите серные фумаролы, струи газа и пара.
На обратном пути спускаемся к кордону заповедника, разбиваем лагерь и ужинаем.
Маршрут к мысу Столбчатому и озеру Лагунному
После завтрака продолжаем изучать остров Кунашир.
Сегодня нас ждет треккинг к мысу Столбчатому.
На автомобилях нас забросят к началу тропы Столбовской. В пути — 30 минут, 15 км. Отсюда отправляемся в радиальный маршрут протяженностью 3,2 км (время в пути — 3–5 часов).
По дороге придется преодолевать сложные участки — прижимы — узкие скалистые части берега, которые нельзя обойти посуху в прилив или при большой волне.
Мыс Столбчатый — большая базальтовая скала на берегу моря, которая образовалась в результате вулканических процессов.
Ступени из пяти-шестигранных столбчатых отдельностей плавно уходят в воды Охотского моря.
Здесь мы перекусим сухим пайком, а затем прогуляемся к озеру Лагунному (5 км).
Лагунное озеро совсем небольшое, но необычное. Оно отрезано от Охотского моря узкой сплошной перемычкой.
Отсюда нас заберет транспорт и доставит к берегу моря, где мы разобьем лагерь и переночуем.
Маршрут к вулкану Менделеева
После завтрака и сборов лагеря отправляемся в радиальный выход к фумарольным полям вулкана Менделеева. Треккинг 2–2,5 часа.
Вулкан Менделеева — один из действующих вулканов на о. Кунашир, его высота 886 метров. Главной достопримечательностью вулкана является фумарольное поле.
Здесь мы увидим ярко-желтые конусы фумарол, через которые выходят горячие газы с большим содержанием серы.
Обедаем бутербродами с чаем и отправляемся в обратный путь.
Вечером нас ждет ужин в кафе и посадка на уже знакомый теплоход «Павел Леонов», который в 20:00 направится к острову Итуруп.
Бухта Конакова
В 09:00 мы прибываем на остров Итуруп в порт г. Курильска.
Итуруп — самый большой остров Курильского архипелага и наиболее известный среди туристов.
В Курильске мы закупимся продуктами, а затем нас ждет заброска в бухту Конакова.
В ней развернем лагерь и прогуляемся вдоль берега.
По возвращению в лагерь поужинаем и отдохнем.
Поездка по бухтам Итурупа
После завтрака снова прогуляемся к бухте Горячий пляж.
Пляж назван так из-за того, что к нему выходят горячие ключи. Здесь можно принимать термальные ванны, делая ямки в песке, а затем охлаждаться в океане.
После отдыха в «океаническом спа» нас ждет поездка в бухту Сентябрьская.
Бухта носит название в честь победы над Японией, капитулировавшей 2 сентября 1946 года. Здесь сохранились остатки японских дотов с пещерными ходами.
К вечеру вернемся в лагерь и переночуем в палатках.
Бухта Парусная и Белые скалы
После завтрака на транспорте возвращаемся в Курильск.
По пути будем посещать природные достопримечательности Итурупа.
Заедем в бухту Парусная, где в живописном каньоне посмотрим 10-метровый водопад Девичьи слезы. Водопад можно обойти и зайти под его струи. Здесь же на скалистых камнях есть вероятность увидеть лежбище сивучей — северных морских львов.
Главным событием дня станет остановка на Белых и Черных скалах в заливе Простор.
Это без преувеличения одно из самых красивых мест на Курилах. От открывающегося вида захватывает дух.
Уникальные скальные образования на побережье имеют вулканическое происхождение.
Черные скалы — лавовые выходы базальтовых пород, белые — пемзовые.
Фактурные скалы с зелёными шапками травянистой растительности растянулись на несколько километров вдоль береговой линии, на которой белый кварцевый песок смешан с черным титано-магнетитовым.
Переезжаем к Курильску, где на поляне разобьем лагерь и переночуем.
А еще искупаемся в горячих источниках.
Подъем на вулкан Баранского
Сегодня нас ждет ранний завтрак и поездка к действующему вулкану Баранского.
Подъем к вершине довольно сложный, но это компенсируется интересным ландшафтом.
Помимо живописных пейзажей мы увидим остатки заброшенной геотермальной электростанции, фумарольные поля, грязевые котлы и много горячих источников, в том числе озера с ярко-бирюзовой водой.
С вершины вулкана открывается живописный вид.
Спускаемся, разбиваем лагерь и ужинаем.
Прогулка на плато Янкито и морской переход на Шикотан
Сегодня наш последний день на острове Итуруп.
Завтракаем и выезжаем на плато Янкито.
Плато Янкито — продукт извержения вулкана Богдан Хмельницкий, место, где встретились две стихии вода и огонь. Здесь мы прогуляемся по высокому скальному берегу вдоль бухты — огромным застывшим лавовым образованиям.
К 14:00 мы приедем в порт Курильска для посадки на теплоход «Игорь Фархутдинов», который отвезет нас на остров Шикотан.
На теплоходе разместимся в комфортных каютах и переночуем.
Подъем на гору Шикотан
Утром в 09:00 теплоход прибывает в порт поселка Малокурильское. Мы на третьем острове Курильской гряды — Шикотан.
После завтрака отправляется к началу маршрута на гору Шикотан.
Гора является потухшим вулканом и самой высокой точкой острова — 412 метров.
В ясную погоду с вершины открывается великолепный вид на остров, а также соседние Итуруп и Кунашир. На горе есть интересные остатки военных сооружений в форме круга. Подъем занимает 1–1,5 часа.
После обеда нас ждет переезд в красивую бухту Солдатская.
Здесь мы развернем лагерь, поужинаем и останемся на ночевку.
Мысы и бухты острова Шикотан
После завтрака пешком отправляемся исследовать красивейшие места Шикотана.
Первой точкой прогулки станет мыс Краб, где находится маяк Шпанберга, построенный во времена, когда остров принадлежал Японии.
Далее передвигаемся к мысу Край Света. Это одна из крайних точек России. Отсюда до ближайшего участка суши — 5400 км.
Здесь мы увидим захватывающую панораму огромной скалы, которая обрывается в океан.
После обеда пройдем к бухте Безымянной. Она знаменита тем, что здесь проходили съемки фильма С. Говорухина «Робинзон Крузо».
Бухта действительно является достойной декорацией к съемкам фильмов. Внутри нее виднеется множество небольших островков, покрытых шапками из зелени, вокруг — крутые обрывы, а впереди бескрайний Тихий океан.
Вернемся в нашу бухту, где мы поужинаем и переночуем.
Желающие смогут порыбачить.
Треккинг в бухту Снежкова и морской переход на Сахалин
Завтракаем и собираем лагерь.
В последний день на Курилах нас ждет прогулка в бухту Снежкова.
Чтобы добраться до бухты, мы пройдем пешком по живописному маршруту, с которого открываются потрясающие виды. На пути встретим заросли можжевельника, бамбучник и низкорослый березовый лес.
С мыса увидим юго-восточное побережье острова.
На маршруте сделаем привал и пообедаем.
К вечеру мы приедем в порт Малокурильское, чтобы в 22:00 на теплоходе «Адмирал Невельской» отправиться на Сахалин.
Морской переход на Сахалин
Сегодняшний день проводим в море.
На теплоходе работает кафе, где можно перекусить. Чаще выходите на палубы, чтобы увидеть морских обитателей — китов, касаток, дельфинов.
В 20:00 теплоход прибудет в главный морской порт Сахалина — г. Корсаков, после чего на трансфере вас доставят в гостиницу в г. Южно-Сахалинске.
Возвращение домой
После завтрака прощаемся и самостоятельно отправляемся в аэропорт к обратным рейсам.
Проживание
На протяжении всего маршрута мы будем жить в походных условиях — ночевать в палатках и готовить еду на костре.
Исключением станут:
- 4 ночи в комфортных каютах на теплоходах во время морских переходов между островами;
- 2 ночи в гостинице г. Южно-Сахалинска;
- 1 ночь в хостеле г. Южно-Курильска.
Одноместное размещение возможно по запросу и при наличии свободных мест, доплата — 20 000 руб.
Варианты проживания
Палатка
На маршруте размещение в 2-3-4-местных палатках.
Каюта теплохода
Теплоход оснащен комфортными каютами с удобствами и кафе, в котором можно пообедать и поужинать.
Гостиница в Южно-Сахалинске
Двухместное размещение в гостинице в Южно-Сахалинске с завтраками, удобства в номере.
Хостеле в Южно-Курильске
Размещение по 8 мест в комнате, двухэтажные кровати, удобства на этаже.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Все билеты на теплоход
- Все переезды по программе (теплоход, джипы, автобусы)
- 2 ночи в гостинице Южно-Сахалинска с завтраками
- Аренда оборудования для лагеря (палатки, костровое и газовое оборудование)
- Пограничный пропуск
- Сборы заповедника
- Походное питание (кроме питания на корабле)
- Услуги гида
- Медицинская страховка и страховка от несчастного случая
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Южно-Сахалинска и обратно
- Трансфер от/до аэропорта
- Питание в кафе (ужин в Южно-Сахалинске, Южно-Курильске и Малокурильском)
- Питание на теплоходе (можно заранее взять с собой набор продуктов в магазине или купить в буфете горячую еду)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Обувь: 2 пары обуви (удобная спортивная обувь для выходов, сланцы + сапоги).
Рюкзак со всем необходимым:
- рюкзак или водонепроницаемая сумка;
- непромокаемый мешок для вещей;
- спальник;
- пенка;
- фонарик и батарейки к нему;
- предметы гигиены;
- спички;
- зажигалка запакованное герметично.
Одежда:
- легкая шапка;
- перчатки;
- теплая легкая куртка;
- дождевик;
- мембранная куртка и штаны;
- термобелье;
- флисовая кофта;
- треккинговые носки.
Посуда: тарелка, кружка, ложка, нож.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка от несчастного случая?
Да, тур включает в себя медицинскую страховку и страховку от несчастного случая.
Какие условия в туре?
В путешествии нас будет сопровождать транспорт для заброски в труднодоступные места и перевозки вещей.
С рюкзаками мы не ходим в поход, но при передвижении между островами снаряжение распределяется между всеми участниками, и все помогают, грузчиков и шерпов там нет.
На протяжении всего маршрута мы будем жить в походных условиях — ночевать в палатках и готовить еду на костре. Необходимо взять с собой спальник и пенку (в аренду не предоставляются). Исключением станут 4 ночи в комфортных каютах на теплоходах во время морских переходов между островами, 2 ночи в гостинице г. Южно-Сахалинска и 1 ночь в хостеле г. Южно-Курильска.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
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