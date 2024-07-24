4 день

Маршрут к кальдере вулкана Головнина

После завтрака отправляемся исследовать остров Кунашир.

При хорошем уровне отлива первым делом заедем на Головинский клиф.

Это длинный и высокий обрыв по линии берега, похожий на слоеный пирог из минеральных отложений. В некоторых местах прямо из стены бьют водопады.

Далее на автомобилях направляемся к началу пешего маршрута.

Время в пути — 1 час, расстояние — 42 км. Отсюда выходим в радиальный маршрут налегке с маленьким рюкзаком. Наша цель — кальдер действующего вулкана Головнина.

Путь проходит по грунтовой дороге, на которой встречаются большие лужи, обходимые по бамбучнику. Протяженность маршрута — 7,5 км, расчетное время — 5–7 часов.

В пути мы пообедаем сухим пайком.

В кальдере вулкана перед нами откроется красивый рельеф и два озера с говорящими названиями Кипящее и Горячее.

Вы увидите серные фумаролы, струи газа и пара.

На обратном пути спускаемся к кордону заповедника, разбиваем лагерь и ужинаем.