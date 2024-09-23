Туры на горячие термальные источники в Южно-Курильске

Найдено 3 тура в категории «Термальные источники» в Южно-Курильске, цены от 129 000 ₽, скидки до 13%. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Путешествие на Курильские острова: Шикотан, Итуруп, Кунашир
Пешая
15 дней
3 отзыва
Путешествие на Курильские острова: Шикотан, Итуруп, Кунашир
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Курильские острова — это огнедышащая земля, действующие вулканы, фумарольные поля и горячие источники, это бесчисленные бухты с бирюзовой водой, сопки в зеленых бархатных шапках и бескрайний Тихий океан»
10 авг в 10:00
183 000 ₽ за человека
Курильские острова осенью: Кунашир - Шикотан - Итуруп
Пешая
14 дней
3 отзыва
Курильские острова осенью: Кунашир - Шикотан - Итуруп
Начало: Сахалинская область, Корсаков
«Мы выйдем в Охотское море на теплоходе, посетим действующие вулканы, прогуляемся по экотропе, насладимся вкусом свежайших морепродуктов и расслабимся в термальных источниках»
2 сен в 10:00
280 000 ₽ за человека
7 дней на островах: Шикотан - Кунашир
Пешая
Джиппинг
7 дней
-
13%
3 отзыва
7 дней на островах: Шикотан - Кунашир
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Здесь вас ждут величественные вулканы, дикие термальные источники, бескрайний Тихий океан и горячие обеды на свежем воздухе»
23 сен в 10:00
от 129 000 ₽149 000 ₽ за человека

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Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Курильску в категории «Термальные источники»

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  2. Курильские острова осенью: Кунашир - Шикотан - Итуруп
  3. 7 дней на островах: Шикотан - Кунашир
Сколько стоит тур в Южно-Курильске в марте 2025
Сейчас в Южно-Курильске в категории "Термальные источники" можно забронировать 3 тура от 129 000 до 280 000 со скидкой до 13%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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