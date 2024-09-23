Путешествие на Курильские острова: Шикотан, Итуруп, Кунашир
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Курильские острова — это огнедышащая земля, действующие вулканы, фумарольные поля и горячие источники, это бесчисленные бухты с бирюзовой водой, сопки в зеленых бархатных шапках и бескрайний Тихий океан»
10 авг в 10:00
183 000 ₽ за человека
Курильские острова осенью: Кунашир - Шикотан - Итуруп
Начало: Сахалинская область, Корсаков
«Мы выйдем в Охотское море на теплоходе, посетим действующие вулканы, прогуляемся по экотропе, насладимся вкусом свежайших морепродуктов и расслабимся в термальных источниках»
2 сен в 10:00
280 000 ₽ за человека
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13%
7 дней на островах: Шикотан - Кунашир
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Здесь вас ждут величественные вулканы, дикие термальные источники, бескрайний Тихий океан и горячие обеды на свежем воздухе»
23 сен в 10:00
от 129 000 ₽
149 000 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталья23 сентября 2024Прекрасный тур по островам Кунашир и Шикотан в сентябре 2024 года. Много солнца, интересные природные локации, отличная пешая нагрузка и, самое замечательное, заботливые и опытные исполнители-инструкторы на островах. Отдых-актив запомнится надолго. Спасибо всем.
- ККсения22 сентября 2024Всё чётко организовано.
- ККсения21 сентября 2024Всё правильно организовано. Спасибо.
- ББадулина17 сентября 2024Замечательная организация.
- ААлександра24 июля 2024Надежность, отзывчивость и адекватность
- ЕЕлена19 июня 2024Все было вовремя.
- ООлеся18 июня 2024Лучший тур!
- ИИрина26 мая 2024Татьяна 🫶🏻 Жду новых совместных путешествий)
- ЕЕлена16 мая 2023Организация тура на высоте
Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Курильску в категории «Термальные источники»
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