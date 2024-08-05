Сахалин + Кунашир. Активный тур без рюкзаков

Приглашаем увидеть два красивых острова — Сахалин и Кунашир.

На Сахалине мы посетим одни из самых знаковых и интересных локаций — заброшенный японский маяк Анива, бухту Тихую и хребет Жданко.

На Кунашир
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отправимся на самолете и с высоты птичьего полета посмотрим на Японию и острова Курильского архипелага.

На острове нас ждут радиальные прогулки налегке на действующие вулканы Менделеева и Головнина, а также посещение знаменитого Столбчатого мыса.

5
3 отзыва
Сахалин + Кунашир. Активный тур без рюкзаков
Сахалин + Кунашир. Активный тур без рюкзаков
Сахалин + Кунашир. Активный тур без рюкзаков
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Встреча в Южно-Сахалинске

Прилетаем утром в Южно-Сахалинск в любое удобное время.

Свободная программа, вашему организму необходимо адаптироваться к смене часового пояса и климата. Как можно провести этот день? Отдохнуть и выспаться.

Всё-таки за плечами непростой 8-часовой перелет из Москвы. Или можно посетить местные достопримечательности и погулять по Южно-Сахалинску — городу с богатой историей, здесь правда есть что посмотреть!

В 20:00 собираемся в хостеле на брифинг.

Встреча в Южно-СахалинскеВстреча в Южно-СахалинскеВстреча в Южно-Сахалинске
2 день

Водная прогулка к маяку Анива

Ранний подъем, завтрак.

Сегодня нас ждёт один из самых впечатляющих дней нашего путешествия — водная прогулка к маяку Анива.

Выезжаем в поселок Новиково, чтобы на лодках отправиться на самый юг Тонино-Анивского полуострова.

Маяк был установлен японцами в 1939 году на небольшой скале Сивучья, возле труднодоступного скалистого мыса Анива.

Здесь встречается холодное Охотское море и теплый Анивский залив, поэтому нередки туманы и сильные ветра.

Высота маяка 31 метр, башня имеет 9 этажей. В данный момент маяк заброшен и не действует.

После осмотра маяка отправимся в обратный путь и остановимся на перекус в районе Мраморного мыса.

Во время морских переходов мы можем встретить сивучей, чаек, нерп, дельфинов, китов и касаток.

Возвращаемся в Южно-Сахалинск около 18:00.

Ужин в кафе или хостеле.

Водная прогулка к маяку АниваВодная прогулка к маяку АниваВодная прогулка к маяку Анива
3 день

Хребет Жданко. Поселок Взморье

Интересный и непростой день.

Отправляемся на хребет Жданко в бухту Тихую — еще одна значимая достопримечательность Сахалина.

Рано утром переезжаем из Южно-Сахалинска к подножию хребта (2–3 часа в пути).

По дороге заезжаем в поселок Взморье крабовый рынок, бескрайнее Охотское море, остатки древнего японского храма.

После небольшой паузы отправляемся дальше.

Хребет Жданко — геологический памятник природы. Он сформирован лавовыми потоками и имеет протяженность в 13 км.

Многочисленные скальные гребни, эдельвейсы, брусника, красника и шикша и самое главное — потрясающие виды.

Полное прохождение хребта — технически сложное и требует от участников специальной подготовки и использования дополнительного страховочного снаряжения. Поэтому мы не будем покорять высшую точку хребта, а дойдем до крайней безопасной точки на маршруте, отдохнем, сфотографируемся, насладимся видами и отправимся в обратный путь.

В бухте Тихой сделаем сытный перекус — здесь действительно тихо, безлюдно и безумно красиво.

Хребет Жданко. Поселок ВзморьеХребет Жданко. Поселок ВзморьеХребет Жданко. Поселок Взморье
4 день

Перелет на Кунашир. Прогулка по побережью

Утром вылетаем на Кунашир.

Через полтора часа мы на месте, после проверки погранпропусков переезжаем на Андреевский кордон заповедника «Курильский», где проведем 3 ночи.

Разбиваем лагерь, готовим обед.

После обеда прогуляемся по побережью.

Ужин.

Перелет на Кунашир. Прогулка по побережьюПерелет на Кунашир. Прогулка по побережьюПерелет на Кунашир. Прогулка по побережью
5 день

Вулкан Головнина

Сегодня по плану путешествие в кальдеру вулкана Головнина.

Трансфер привезет нас к подножию вулкана, дальше отправляемся пешком.

По пути отмечаемся на кордоне, знакомимся с правилами нахождения на территории кальдеры и отправляемся осматривать вулкан.

Поднимемся на кромку кратера, сходим к Кипящему озеру, искупаемся в теплых ручьях и озере Горячем. Очевидно, почему эти озера получили такое название — деятельность вулкана всё еще продолжается.

Вулкан Головнина невысокий, всего 541м, но знаменит своей кальдерой, диаметром почти 5 км!

На дне кальдеры 4 небольших вулканических купола, 2 взрывных кратера, озера, горячие ключи и грязевые котлы. Вулкан извергался последний раз в 1998 году.

Проведем целый день на вулкане.

Вечером возвращаемся на кордон.

Ужин.

Вулкан ГоловнинаВулкан ГоловнинаВулкан Головнина
6 день

Вулкан Менделеева

Сегодня отправимся еще на один вулкан — Менделеева. Трансфер отвезет нас на 17 км.

Восхождение займёт около 5 часов. Нас ждет путь по зарослям бамбука.

Через 2 часа мы оказываемся на сульфатном поле, наблюдаем мощные выделения газа и громкий шум.

Здесь находятся одни из самых гигантских фумарол в мире.

Еще немного и достигаем высшей точки вулкана Менделеева (887 метров).

Вулкан МенделееваВулкан МенделееваВулкан Менделеева
7 день

Мыс Столбчатый. Столбовские горячие источники

После завтрака трансфер привезет нас к началу экотропы «Столбовская», откуда мы отправимся к знаменитому мысу Столбчатому — это визитная карточка Кунашира, охраняется наследием ЮНЕСКО.

Мыс сложен наслоениями базальтовых лав вулкана Менделеева в виде 5-6-гранных колонн разных размеров. Место впечатляет!

Гуляем по мысу, фотографируемся.

На обратном пути посетим Столбовские горячие источники.

Выходим в поселок Третьяково, переезжаем на кордон.

Ужин.

Мыс Столбчатый. Столбовские горячие источникиМыс Столбчатый. Столбовские горячие источники
8 день

ПГТ Южно-Курильск. Перелет на Сахалин

Трансфер отвезет нас в главный центр Кунашира — пгт Южно-Курильск. Поселок небольшой, население около 8000 жителей.

Прогуляемся по улочкам, все желающие смогут посетить краеведческий музей, который негласно признан лучшим музеем Сахалинской области, по побережью дойдем до Чертова пальца — огромный скальный останец.

Перекусим и отправимся в аэропорт.

Прощаемся с Кунаширом и вылетаем на Сахалин.

Заселяемся в хостел.

День может быть скорректирован в зависимости от времени вылета.

ПГТ Южно-Курильск. Перелет на СахалинПГТ Южно-Курильск. Перелет на Сахалин
9 день

Прогулка на пик Чехова

Запасной день на случай непогоды и невылета с Кунашира.

Для всех желающих организуем треккинг на пик Чехова 1045 м — главную домашнюю вершину, которая расположилась совсем рядом с Южно-Сахалинском.

Во времена Карафуто, пик Чехова был священной горой, на вершине до сих пор существует храмовый домик, посвященный богине солнца Аматерасу.

По пути к вершине будет несколько ключевых точек с отличными видами.

С вершины открывается потрясающая панорама на Южно-Сахалинск, Охотское море, Сусунайскую долину и Анивский залив.

Если повезет, при ясной безоблачной погоде отсюда можно увидеть даже Японию.

Если к концу нашего тура вы уже полны впечатлениями, этот день можно использовать на поход по рынкам и сувенирным магазинам или забронировать любую экскурсию на ваше усмотрение.

Вечером собираемся на завершающий ужин в одном из ресторанов Южно-Сахалинска.

Прогулка на пик ЧеховаПрогулка на пик ЧеховаПрогулка на пик Чехова
10 день

Отъезд

Прощаемся с Дальним Востоком, вылет домой.

По желанию можно задержаться на Сахалине еще на несколько дней и посмотреть достопримечательности, которые не входят в нашу программу.

ОтъездОтъездОтъезд

Проживание

На Сахалине живём в уютном хостеле в многоместных номерах, удобства на этаже.

На Кунашире живём на кордоне заповедника в палатках, туалет уличный, другие удобства отсутствуют.

Варианты проживания

Хостел

5 ночей

Палатка

4 ночи

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • 5 ночей в уютном хостеле Южно-Сахалинска
  • Трёхразовое питание на Кунашире
  • Билеты на самолет Южно-Сахалинск - Южно-Курильск - Южно-Сахалинск
  • Трансферы на Кунашире и Сахалине по программе
  • Морская прогулка на маяк Анива
  • Пропуск в заповедник «Курильский»
  • Кемпинговые сборы за проживание на территории заповедника
  • Оформление коллективного пропуска в пограничную зону
  • Прокат группового снаряжения (горелки, котлы и пр.)
  • Доставка авиапочтой на Сахалин модулей с едой и общественным снаряжением
  • Регистрация группы в МЧС
  • Услуги инструкторов
  • Страховка от несчастного случая
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Сахалина и обратно (от 28 400 рублей)
  • Трансфер от/до аэропорта Южно-Сахалинска
  • Прокат личного снаряжения: рюкзак, спальник, пенка и т. д
  • Питание на Сахалине (от 4 000 рублей)
  • Оформление индивидуального погран. пропуска для иностранных граждан
  • Все расходы связанные с форс-мажорами или чрезвычайными ситуациями
Место начала и завершения?
Сахалинская область, Южно-Сахалинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Очень важно подобрать соответствующее снаряжение для каждого похода, ведь это залог вашего хорошего настроения и комфорта на маршруте. Погода на Курильских островах переменчива и часто непредсказуема. Может стоять изнуряющая жара, а можно попасть в настоящую непогоду - затяжные дожди и сильный ветер. Довольно ощутим перепад температуры днём и ночью, поэтому теплые вещи обязательно должны быть в нужном количестве. Личное снаряжение должно весить 10-15 кг, у нас поход без рюкзаков, но всё равно вам нужно будет их поднимать, чтобы загрузить в машину или донести до лагеря, поэтому советуем не брать много лишних вещей.

Снаряжение:

  1. Рюкзак штурмовой (20-35 литров).
  2. Накидка на рюкзак.
  3. Пенка (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат).
  4. Подпопник (пендаль, хоба, пенозад, сидушка туристическая).
  5. Фонарик налобный светодиодный.
  6. Треккинговые палки.
  7. Гермомешок.
  8. Рюкзак/спортивная сумка/чемодан.
  9. Спальник весенне-осенний (температура комфорта 0/+5°С).

Одежда:

  1. Одежда для сна.
  2. Нижнее бельё.
  3. Плавательный костюм (купальник, плавки).
  4. Термобельё.
  5. Штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё).
  6. Штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые).
  7. Штаны теплые для вечера (флисовые).
  8. Носки или термоноски.
  9. Термоноски теплые.
  10. Фонарики (гамаши, бахилы).
  11. Футболка.
  12. Рубашка с длинным рукавом.
  13. Теплая флисовая кофта с горловиной (плотный шерстяной свитер).
  14. Куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана).
  15. Перчатки.
  16. Шапочка лёгкая.
  17. Головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа).
  18. Накидка от дождя с капюшоном.
  19. Треккинговые ботинки.
  20. Шлёпки/кроксы/сандалии.
  21. Пуховик тонкий.

Личные вещи:

  1. Паспорт.
  2. Деньги.
  3. Набор посуды (КЛМН).
  4. Многоразовая бутылка.
  5. Туалетная бумага.
  6. Индивидуальная аптечка.
  7. Солнцезащитный крем и гигиеническая помада.
  8. Предметы личной гигиены.
  9. Лёгкое полотенце.
  10. Телефон.
  11. Медицинский полис.
  12. Очки солнцезащитные.
  13. Средство от клещей.
  14. Свисток.

Рекомендуем добавить:

  1. Шорты.
  2. Термос (1 л.).
  3. Фотоаппарат.
  4. Нитки и иголка.
  5. Студенческий билет (если есть).
  6. Пуховый жилет.
  7. Платье.
  8. Палатка.
  9. Пауэрбанк.
Какой опыт и уровень физической подготовки необходим?

Походу присвоена 2 категория из 5 максимальных. В походе не будет каких-то серьезных препятствий, которые требуют специальных навыков. Требуется хорошая физическая подготовка, опыт походов необязателен. Необходимо быть готовым к сложным погодным условиям.

Как организовано питание в походе?

Во время активной части предусмотрено трехразовое походное питание, готовим на газовых горелках. Готовят участники самостоятельно, под чутким руководством инструктора. В первый день похода будут распределены дежурства. На Сахалине по желанию питаемся в кафе или готовим в хостеле.

Какие будут условия проживания?

На Сахалине живём в уютном хостеле в многоместных номерах, удобства на этаже. На Кунашире живём на кордоне заповедника в палатках, туалет уличный, другие удобства отсутствуют.

Могут ли дети принять участие?

Возможно участие детей от 10 лет, необходима хорошая физическая подготовка и желателен походный опыт.

Есть ли связь на маршруте?

На Кунашире связь будет появляться периодически. На Сахалине в хостеле будет интернет.

Какие основные сложности на маршруте?
  • Крутые тропы, переходы по песку и морскому курумнику, скользские скалы.
  • Отмены/переносы самолётов, изменения в маршруте из-за неблагоприятных погоды.
  • Возможны суровые погодные условия.
  • Много лис и медведей.
Какие дополнительные траты на маршруте?
  • авиабилеты до Сахалина и обратно (от 23 800 рублей)
  • прокат личного снаряжения: рюкзак, спальник, пенка и т. д.
  • питание в Южно-Сахалинске (от 3 000 рублей)

Обязательно иметь с собой запас наличных — 10 000 рублей

Возможны ли изменения программы?

Программа сильно зависит от погодных условий и от графика авиатранспорта, который каждый год меняется.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
К
5 авг 2024
Нареканий нет, все вопросы решаются в моменте, всегда на связи, готовые помочь.
А
20 июл 2024
Организация тура была на высоте. Нас вкусно кормили, везде водили, чаем поили и очень любили.
Организация тура была на высоте. Нас вкусно кормили, везде водили, чаем поили и очень любили.Организация тура была на высоте. Нас вкусно кормили, везде водили, чаем поили и очень любили.Организация тура была на высоте. Нас вкусно кормили, везде водили, чаем поили и очень любили.Организация тура была на высоте. Нас вкусно кормили, везде водили, чаем поили и очень любили.Организация тура была на высоте. Нас вкусно кормили, везде водили, чаем поили и очень любили.Организация тура была на высоте. Нас вкусно кормили, везде водили, чаем поили и очень любили.Организация тура была на высоте. Нас вкусно кормили, везде водили, чаем поили и очень любили.Организация тура была на высоте. Нас вкусно кормили, везде водили, чаем поили и очень любили.Организация тура была на высоте. Нас вкусно кормили, везде водили, чаем поили и очень любили.Организация тура была на высоте. Нас вкусно кормили, везде водили, чаем поили и очень любили.
А
6 июл 2024
Хороший отзыв в основном конечно инструкторам. Андрей и Рита, огромные молодцы. Профессионалы, у них прям талант. Спасибо вам большое. Надеюсь где нибудь увижу вас на других маршрутах.)) Спасибо за маленькое, но очень яркое приключение.
Хороший отзыв в основном конечно инструкторам. Андрей и Рита, огромные молодцы. Профессионалы, у них прям талант.

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