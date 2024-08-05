На Сахалине мы посетим одни из самых знаковых и интересных локаций — заброшенный японский маяк Анива, бухту Тихую и хребет Жданко.
На Кунашир
Программа тура по дням
Встреча в Южно-Сахалинске
Прилетаем утром в Южно-Сахалинск в любое удобное время.
Свободная программа, вашему организму необходимо адаптироваться к смене часового пояса и климата. Как можно провести этот день? Отдохнуть и выспаться.
Всё-таки за плечами непростой 8-часовой перелет из Москвы. Или можно посетить местные достопримечательности и погулять по Южно-Сахалинску — городу с богатой историей, здесь правда есть что посмотреть!
В 20:00 собираемся в хостеле на брифинг.
Водная прогулка к маяку Анива
Ранний подъем, завтрак.
Сегодня нас ждёт один из самых впечатляющих дней нашего путешествия — водная прогулка к маяку Анива.
Выезжаем в поселок Новиково, чтобы на лодках отправиться на самый юг Тонино-Анивского полуострова.
Маяк был установлен японцами в 1939 году на небольшой скале Сивучья, возле труднодоступного скалистого мыса Анива.
Здесь встречается холодное Охотское море и теплый Анивский залив, поэтому нередки туманы и сильные ветра.
Высота маяка 31 метр, башня имеет 9 этажей. В данный момент маяк заброшен и не действует.
После осмотра маяка отправимся в обратный путь и остановимся на перекус в районе Мраморного мыса.
Во время морских переходов мы можем встретить сивучей, чаек, нерп, дельфинов, китов и касаток.
Возвращаемся в Южно-Сахалинск около 18:00.
Ужин в кафе или хостеле.
Хребет Жданко. Поселок Взморье
Интересный и непростой день.
Отправляемся на хребет Жданко в бухту Тихую — еще одна значимая достопримечательность Сахалина.
Рано утром переезжаем из Южно-Сахалинска к подножию хребта (2–3 часа в пути).
По дороге заезжаем в поселок Взморье — крабовый рынок, бескрайнее Охотское море, остатки древнего японского храма.
После небольшой паузы отправляемся дальше.
Хребет Жданко — геологический памятник природы. Он сформирован лавовыми потоками и имеет протяженность в 13 км.
Многочисленные скальные гребни, эдельвейсы, брусника, красника и шикша и самое главное — потрясающие виды.
Полное прохождение хребта — технически сложное и требует от участников специальной подготовки и использования дополнительного страховочного снаряжения. Поэтому мы не будем покорять высшую точку хребта, а дойдем до крайней безопасной точки на маршруте, отдохнем, сфотографируемся, насладимся видами и отправимся в обратный путь.
В бухте Тихой сделаем сытный перекус — здесь действительно тихо, безлюдно и безумно красиво.
Перелет на Кунашир. Прогулка по побережью
Утром вылетаем на Кунашир.
Через полтора часа мы на месте, после проверки погранпропусков переезжаем на Андреевский кордон заповедника «Курильский», где проведем 3 ночи.
Разбиваем лагерь, готовим обед.
После обеда прогуляемся по побережью.
Ужин.
Вулкан Головнина
Сегодня по плану путешествие в кальдеру вулкана Головнина.
Трансфер привезет нас к подножию вулкана, дальше отправляемся пешком.
По пути отмечаемся на кордоне, знакомимся с правилами нахождения на территории кальдеры и отправляемся осматривать вулкан.
Поднимемся на кромку кратера, сходим к Кипящему озеру, искупаемся в теплых ручьях и озере Горячем. Очевидно, почему эти озера получили такое название — деятельность вулкана всё еще продолжается.
Вулкан Головнина невысокий, всего 541м, но знаменит своей кальдерой, диаметром почти 5 км!
На дне кальдеры 4 небольших вулканических купола, 2 взрывных кратера, озера, горячие ключи и грязевые котлы. Вулкан извергался последний раз в 1998 году.
Проведем целый день на вулкане.
Вечером возвращаемся на кордон.
Ужин.
Вулкан Менделеева
Сегодня отправимся еще на один вулкан — Менделеева. Трансфер отвезет нас на 17 км.
Восхождение займёт около 5 часов. Нас ждет путь по зарослям бамбука.
Через 2 часа мы оказываемся на сульфатном поле, наблюдаем мощные выделения газа и громкий шум.
Здесь находятся одни из самых гигантских фумарол в мире.
Еще немного и достигаем высшей точки вулкана Менделеева (887 метров).
Мыс Столбчатый. Столбовские горячие источники
После завтрака трансфер привезет нас к началу экотропы «Столбовская», откуда мы отправимся к знаменитому мысу Столбчатому — это визитная карточка Кунашира, охраняется наследием ЮНЕСКО.
Мыс сложен наслоениями базальтовых лав вулкана Менделеева в виде 5-6-гранных колонн разных размеров. Место впечатляет!
Гуляем по мысу, фотографируемся.
На обратном пути посетим Столбовские горячие источники.
Выходим в поселок Третьяково, переезжаем на кордон.
Ужин.
ПГТ Южно-Курильск. Перелет на Сахалин
Трансфер отвезет нас в главный центр Кунашира — пгт Южно-Курильск. Поселок небольшой, население около 8000 жителей.
Прогуляемся по улочкам, все желающие смогут посетить краеведческий музей, который негласно признан лучшим музеем Сахалинской области, по побережью дойдем до Чертова пальца — огромный скальный останец.
Перекусим и отправимся в аэропорт.
Прощаемся с Кунаширом и вылетаем на Сахалин.
Заселяемся в хостел.
День может быть скорректирован в зависимости от времени вылета.
Прогулка на пик Чехова
Запасной день на случай непогоды и невылета с Кунашира.
Для всех желающих организуем треккинг на пик Чехова 1045 м — главную домашнюю вершину, которая расположилась совсем рядом с Южно-Сахалинском.
Во времена Карафуто, пик Чехова был священной горой, на вершине до сих пор существует храмовый домик, посвященный богине солнца Аматерасу.
По пути к вершине будет несколько ключевых точек с отличными видами.
С вершины открывается потрясающая панорама на Южно-Сахалинск, Охотское море, Сусунайскую долину и Анивский залив.
Если повезет, при ясной безоблачной погоде отсюда можно увидеть даже Японию.
Если к концу нашего тура вы уже полны впечатлениями, этот день можно использовать на поход по рынкам и сувенирным магазинам или забронировать любую экскурсию на ваше усмотрение.
Вечером собираемся на завершающий ужин в одном из ресторанов Южно-Сахалинска.
Отъезд
Прощаемся с Дальним Востоком, вылет домой.
По желанию можно задержаться на Сахалине еще на несколько дней и посмотреть достопримечательности, которые не входят в нашу программу.
Проживание
На Сахалине живём в уютном хостеле в многоместных номерах, удобства на этаже.
На Кунашире живём на кордоне заповедника в палатках, туалет уличный, другие удобства отсутствуют.
Варианты проживания
Хостел
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Ответы на вопросы
Что включено
- 5 ночей в уютном хостеле Южно-Сахалинска
- Трёхразовое питание на Кунашире
- Билеты на самолет Южно-Сахалинск - Южно-Курильск - Южно-Сахалинск
- Трансферы на Кунашире и Сахалине по программе
- Морская прогулка на маяк Анива
- Пропуск в заповедник «Курильский»
- Кемпинговые сборы за проживание на территории заповедника
- Оформление коллективного пропуска в пограничную зону
- Прокат группового снаряжения (горелки, котлы и пр.)
- Доставка авиапочтой на Сахалин модулей с едой и общественным снаряжением
- Регистрация группы в МЧС
- Услуги инструкторов
- Страховка от несчастного случая
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Сахалина и обратно (от 28 400 рублей)
- Трансфер от/до аэропорта Южно-Сахалинска
- Прокат личного снаряжения: рюкзак, спальник, пенка и т. д
- Питание на Сахалине (от 4 000 рублей)
- Оформление индивидуального погран. пропуска для иностранных граждан
- Все расходы связанные с форс-мажорами или чрезвычайными ситуациями
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Очень важно подобрать соответствующее снаряжение для каждого похода, ведь это залог вашего хорошего настроения и комфорта на маршруте. Погода на Курильских островах переменчива и часто непредсказуема. Может стоять изнуряющая жара, а можно попасть в настоящую непогоду - затяжные дожди и сильный ветер. Довольно ощутим перепад температуры днём и ночью, поэтому теплые вещи обязательно должны быть в нужном количестве. Личное снаряжение должно весить 10-15 кг, у нас поход без рюкзаков, но всё равно вам нужно будет их поднимать, чтобы загрузить в машину или донести до лагеря, поэтому советуем не брать много лишних вещей.
Снаряжение:
- Рюкзак штурмовой (20-35 литров).
- Накидка на рюкзак.
- Пенка (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат).
- Подпопник (пендаль, хоба, пенозад, сидушка туристическая).
- Фонарик налобный светодиодный.
- Треккинговые палки.
- Гермомешок.
- Рюкзак/спортивная сумка/чемодан.
- Спальник весенне-осенний (температура комфорта 0/+5°С).
Одежда:
- Одежда для сна.
- Нижнее бельё.
- Плавательный костюм (купальник, плавки).
- Термобельё.
- Штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё).
- Штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые).
- Штаны теплые для вечера (флисовые).
- Носки или термоноски.
- Термоноски теплые.
- Фонарики (гамаши, бахилы).
- Футболка.
- Рубашка с длинным рукавом.
- Теплая флисовая кофта с горловиной (плотный шерстяной свитер).
- Куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана).
- Перчатки.
- Шапочка лёгкая.
- Головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа).
- Накидка от дождя с капюшоном.
- Треккинговые ботинки.
- Шлёпки/кроксы/сандалии.
- Пуховик тонкий.
Личные вещи:
- Паспорт.
- Деньги.
- Набор посуды (КЛМН).
- Многоразовая бутылка.
- Туалетная бумага.
- Индивидуальная аптечка.
- Солнцезащитный крем и гигиеническая помада.
- Предметы личной гигиены.
- Лёгкое полотенце.
- Телефон.
- Медицинский полис.
- Очки солнцезащитные.
- Средство от клещей.
- Свисток.
Рекомендуем добавить:
- Шорты.
- Термос (1 л.).
- Фотоаппарат.
- Нитки и иголка.
- Студенческий билет (если есть).
- Пуховый жилет.
- Платье.
- Палатка.
- Пауэрбанк.
Какой опыт и уровень физической подготовки необходим?
Походу присвоена 2 категория из 5 максимальных. В походе не будет каких-то серьезных препятствий, которые требуют специальных навыков. Требуется хорошая физическая подготовка, опыт походов необязателен. Необходимо быть готовым к сложным погодным условиям.
Как организовано питание в походе?
Во время активной части предусмотрено трехразовое походное питание, готовим на газовых горелках. Готовят участники самостоятельно, под чутким руководством инструктора. В первый день похода будут распределены дежурства. На Сахалине по желанию питаемся в кафе или готовим в хостеле.
Какие будут условия проживания?
На Сахалине живём в уютном хостеле в многоместных номерах, удобства на этаже. На Кунашире живём на кордоне заповедника в палатках, туалет уличный, другие удобства отсутствуют.
Могут ли дети принять участие?
Возможно участие детей от 10 лет, необходима хорошая физическая подготовка и желателен походный опыт.
Есть ли связь на маршруте?
На Кунашире связь будет появляться периодически. На Сахалине в хостеле будет интернет.
Какие основные сложности на маршруте?
- Крутые тропы, переходы по песку и морскому курумнику, скользские скалы.
- Отмены/переносы самолётов, изменения в маршруте из-за неблагоприятных погоды.
- Возможны суровые погодные условия.
- Много лис и медведей.
Какие дополнительные траты на маршруте?
- авиабилеты до Сахалина и обратно (от 23 800 рублей)
- прокат личного снаряжения: рюкзак, спальник, пенка и т. д.
- питание в Южно-Сахалинске (от 3 000 рублей)
Обязательно иметь с собой запас наличных — 10 000 рублей
Возможны ли изменения программы?
Программа сильно зависит от погодных условий и от графика авиатранспорта, который каждый год меняется.