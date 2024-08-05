1 день

Встреча в Южно-Сахалинске

Прилетаем утром в Южно-Сахалинск в любое удобное время.

Свободная программа, вашему организму необходимо адаптироваться к смене часового пояса и климата. Как можно провести этот день? Отдохнуть и выспаться.

Всё-таки за плечами непростой 8-часовой перелет из Москвы. Или можно посетить местные достопримечательности и погулять по Южно-Сахалинску — городу с богатой историей, здесь правда есть что посмотреть!

В 20:00 собираемся в хостеле на брифинг.