2 день

Джип-тур по самым знаковым местам Шикотана с локальными пешими прогулками

Завтрак на теплоходе (самостоятельно).

09:00 Подход судна в порт п. Малокурильское, о. Шикотан.

Встреча в порту. Трансфер в гостиницу. Оставляем вещи.

Джип-тур по самым знаковым местам о. Шикотан с локальными пешими прогулками.

Шикотан – особое место, маленький Курильский остров в океане не похожий ни на какой другой.

Шикотан – если у острова есть душа, то она находится именно здесь, среди бамбуковых просторов, луговых террас, зарослей можжевельника и неприступных скал с цветущими на них эдельвейсами.

На Шикотане нет вулканов, термальных источников, медведей и змей.

Мыс Край Света – длинная (выступает в океан на 800 м) и плоская поверхность мыса с трех сторон обрывается в океан 40-метровыми стенками. И ты понимаешь, что действительно находишься на краю света… и в прямом, и в переносном смысле. Впереди 7 000 км Тихого океана…

Бухта Безымянная – в этих местах С. Говорухин в 1972 году снимал фильм «Робинзон Крузо» с Леонидом Куравлевым в главной роли.

Мыс Краб, маяк Шпанберга (1943 г) – последний маяк, построенный японцами на Курильских островах из оставшейся не реализованной из-за войны большой программы маячного строительства.

Название маяку дано в честь отважного путешественника и мореплавателя Мартына Петровича Шпанберга, исследовавшему Курильские острова.

Обед горячий на побережье.

Ужин в гостинице.

