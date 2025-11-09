Здесь вы сможете насладиться красотой дикой природы, погрузиться в культурное наследие региона и, конечно, полюбоваться бескрайними просторами Тихого океана.
Программа тура по дням
Отправление теплохода на о. Шикотан
09:00 Трансфер в порт Корсаков. Оформление на судно.
12:00 Отправление теплохода «Павел Леонов» на о. Шикотан.
Судно выходит из порта Корсаков и следует 4 часа вдоль береговой линии Тонино-Анивского полуострова.
С борта теплохода сможете увидеть маяк Анива, а во время перехода по Охотскому морю вероятно увидеть дельфинов и касаток.
Обед и ужин на теплоходе в кафе самостоятельно.
Джип-тур по самым знаковым местам Шикотана с локальными пешими прогулками
Завтрак на теплоходе (самостоятельно).
09:00 Подход судна в порт п. Малокурильское, о. Шикотан.
Встреча в порту. Трансфер в гостиницу. Оставляем вещи.
Джип-тур по самым знаковым местам о. Шикотан с локальными пешими прогулками.
Шикотан – особое место, маленький Курильский остров в океане не похожий ни на какой другой.
Шикотан – если у острова есть душа, то она находится именно здесь, среди бамбуковых просторов, луговых террас, зарослей можжевельника и неприступных скал с цветущими на них эдельвейсами.
На Шикотане нет вулканов, термальных источников, медведей и змей.
Мыс Край Света – длинная (выступает в океан на 800 м) и плоская поверхность мыса с трех сторон обрывается в океан 40-метровыми стенками. И ты понимаешь, что действительно находишься на краю света… и в прямом, и в переносном смысле. Впереди 7 000 км Тихого океана…
Бухта Безымянная – в этих местах С. Говорухин в 1972 году снимал фильм «Робинзон Крузо» с Леонидом Куравлевым в главной роли.
Мыс Краб, маяк Шпанберга (1943 г) – последний маяк, построенный японцами на Курильских островах из оставшейся не реализованной из-за войны большой программы маячного строительства.
Название маяку дано в честь отважного путешественника и мореплавателя Мартына Петровича Шпанберга, исследовавшему Курильские острова.
Обед горячий на побережье.
Ужин в гостинице.
Морская прогулка на каяках. Мыс Трезубец. Бухты Димитрова и Аэродромная
Завтрак в гостинице.
На берегу инструктаж, посадка в морские каяки – безопасное комфортное судно. На страховке всегда с группой следует катер.
На Шикотане невероятной красоты бухты с песчаными пляжами в окружении отвесных скал и выступающих мысов, с множественными кекурами и арками.
Прогулка по таким местам доставит вам огромное удовольствие от первозданного великолепия и бесконечного Тихого океана.
Обед на побережье.
Далее переезд в бухту Димитрова и Аэродромная – невероятно красивые места.
Небольшие пешие прогулки.
Ужин в гостинице.
По погоде маршрут может быть организован в другой день.
Гора Шикотан. Отправление на Кунашир
Освобождение номеров.
Завтрак в гостинице.
Отправление на джипах к подножию самой главной горы острова – г. Шикотан (412 м), с вершины которой открывается великолепная панорама острова Шикотан и соседних островов Кунашир и Итуруп (в ясную погоду).
Пеший несложный подъем на гору.
14:00 Трансфер в порт, оформление на судно.
Обед на судне самостоятельно.
16:00 Отправление теплохода «Адмирал Невельской» на Кунашир.
Обед на теплоходе самостоятельно.
20:00 Прибытие на о. Кунашир.
Встреча в порту, трансфер в гостиницу.
Едем здороваться с Тихим океаном! Бескрайний Тихий океан… с серьезным характером и мощнейшей энергетикой.
Небольшая прогулка по побережью – кекур «Чертов палец», «Чертовы ворота».
Ужин в кафе.
Возвращение в гостиницу.
Фумарольное поле и термальные источники вулкана Менделеева
09:00 Завтрак в кафе.
10:00 Отправление на маршрут средней сложности «Большое фумарольное поле вулкана Менделеева».
На машинах 30 мин, далее треккинг 2–2,5 часа через бамбук с постоянным набором высоты, 3 км в одну сторону.
Путь с остановками для непродолжительного отдыха. Стоянка на фумарольном поле ~ 2 часа.
Фумаролы и сольфатары одни из самых крупных, если не сказать самые крупные на всех Курильских островах.
По извергающемуся гулу и высокотемпературным газам даже страшно представить, что там внутри происходит.
Обед (сухпаек).
Купание в диких термальных источниках по желанию.
Ужин в кафе.
Возвращение в гостиницу.
Мыс Столбчатый. Столбовские источники. Скалы «Белые монахи»
09:00 Завтрак в кафе.
10:00 Выезд на маршрут средней сложности «Мыс Столбчатый» — одно из самых удивительных и уникальных мест на земле.
Жители Кунашира говорят: «Кто не видел мыса Столбчатый, тот не видел Кунашира». Миллионы лет назад в результате извержения вулкана Менделеева базальтовая лава стекла к морю.
Физико-химические процессы сотворили вот такие столбчатые отдельности в форме пяти-шестигранных колонн. Но попадая сюда, принять, что это сотворила природа, невозможно.
Мистическое место со своей собственной музыкой. Открытый с трех сторон мыс расположен на побережье Охотского моря.
Сложный проход по маленьким полочкам обломкам столбов.
Отдых на мысе, купание в море.
В литоральных лагунах много морских ежей.
Далее 2 км по берегу до нашей уютной стоянки, где будет организован костровой обед – вкуснейшая уха.
Ужин в кафе.
Возвращение в гостиницу.
Вулкан Головнина. Озёра Кипящее и Горячее
09:00 Завтрак в кафе.
10:00 Отправление на маршрут средней сложности «Вулкан Головнина. Озера Кипящее и Горячее».
На машинах 40 мин, далее треккинг 2,5–3 часа по тропинке, 7 км в одну сторону.
Весь путь сопровождают красивейшие поля кедрового стланика и курильского бамбучника, совершенно непроходимые для человека.
Вулкан представляет собой кальдеру в диаметре порядка 4 км, окруженную гребнем с максимальной высотой 541 м.
На дне кальдеры четыре небольших купола и два кратера — озера Кипящее и Горячее.
Время стоянки в кальдере ~3 часа.
Обед (сухпаек).
В озере Кипящее купаться нельзя, на дне озера и по берегам горячие ключи, грязевые котлы и горячий пар. В озере Горячее можно и нужно!
Ужин в кафе.
Возвращение в гостиницу.
Головнинский клиф. Полуостров Весловский
09:00 Завтрак в кафе.
10:00 Отправление на машинах на полуостров Весловский, поселение Головнино, самый юг острова.
Посещение памятного знака на месте основания русского поселения на острове Кунашир в 1778 году. Головнинский клиф – чрезвычайно впечатляющий природный объект.
В гигантских обнажениях этой уникальной формы рельефа запечатлены основные этапы деятельности вулкана Головнина и климатические события за последние 2 миллиона лет.
Строение отложений клифа очень сложное: пеплы древних извержений вулканов чередуются с толщами морских отложений и включают разновозрастные торфяники. Клиф «живой», постоянно осыпается и особенно большую роль в этом играют осенние шторма.
Проехать к клифу возможно только в большой отлив.
Обед на берегу океана.
Ужин в кафе.
Возвращение в гостиницу.
Гора Собачка. Озеро Лагунное
Освобождение номеров.
Завтрак в кафе.
Экскурсия в краеведческий музей.
Отправление на маршрут.
Сегодня день без треккингов, отдых в красивой бухте и небольшие прогулки на гору Собачка и соседние вершинки, откуда открываются живописные виды.
Обед.
18:00 Ужин в кафе.
19:00 Оформление на судно.
22:00 Отправление теплохода «Павел Леонов» на Сахалин.
Прибытие на о. Сахалин
Завтрак и обед на теплоходе в кафе самостоятельно.
20:00 Прибытие в порт Корсаков.
Трансфер в гостиницу.
Проживание
Тур предусматривает проживание по маршруту:
- 2 ночи на теплоходе (четырёхместная каюта с удобствами);
- 5 ночей в Южно-Курильске в гостинице «Флагман» (частичные удобства);
- 2 ночи в мотеле «Островной» на Шикотане.
Стоимость тура на 1 человека, руб:
|Двухместное
|Доплата за одноместное размещение по всему туру
|198 000
|20 000
Доплаты на Кунашире по желанию (повышенный уровень комфорта проживания):
- за двухместный люкс в гостинице «Флагман» (с удобствами) на о. Кунашир – 11000 руб. /чел. (5 ночей);
- за одноместный номер в гостинице «Айсберг 2» (с удобствами) на о. Кунашир – 11000 руб. /чел. (5 ночей);
- за двухместный люкс в гостинице «Айсберг 2»/«Айсберг 1» (с удобствами) на о. Кунашир – 11000 руб. /чел. (5 ночей).
Варианты проживания
Гостиница «Флагман»
Гостиница «Флагман» имеет 7 номеров.
Завтрак в кафе поселка, так как нет отдельного ресторана.
За дополнительную плату есть возможность выбрать повышенный уровень комфорта проживания – двухместный люкс (с удобствами).
Каюта
В туре предусмотрено проживание в четырёхместной каюте теплохода.
Портовые сборы и постельное белье на теплоходе входят в стоимость тура.
Мотель «Островной»
Мотель «Островной» предлагает гостям проживание на живописном острове Шикотан.
К услугам гостей:
- буфет со шведским столом;
- мини-кухни на каждом этаже для комфортного приготовления пищи;
- собственная прачечная для удобства гостей;
- интернет;
- комната отдыха и камера хранения;
- номера двух категорий.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер Южно-Сахалинск - порт Корсаков - Южно-Сахалинск
- Проживание на Шикотане в мотеле «Островной»
- Питание, указанное в программе, в том числе трёхразовое питание на Кунашире и Шикотане
- Проживание в Южно-Курильске в гостинице «Флагман» (частичные удобства)
- Портовые сборы
- Постельное белье на теплоходе
- Аренда каяков и снаряжения
- Транспортное обслуживание по программе
- Сопровождение инструкторами-проводниками на маршрутах
- Пропуск в заповедник «Курильский»
- Погранпропуск на о. Кунашир и о. Шикотан
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Южно-Сахалинска и обратно
- Билеты по маршруту тура - 15 000 руб. /чел
- Питание на теплоходе
- Доплата за одноместное размещение
- Доплата за повышенный уровень комфорта проживания на Кунашире (по желанию)
- Ранний заезд в гостиницы и поздний выезд из гостиниц
- Медицинская страховка
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- легкий головной убор для защиты от солнца;
- треккинговые непромокаемые кроссовки/ботинки (Gore-Tex), либо обработанные водоотталкивающим средством + сменная пара обуви;
- удобные спортивные сандалии с жесткой фиксацией на ноге, в которых удобно ходить по воде и камням (необходимы на маршруте Бухта Тихая, для посещения термальных источников/ванночек на островах Кунашир и Итуруп);
- брюки спортивные удобные для треккингов (2 пары). Также предпочтительно иметь непромокаемые брюки. Особенно удобно на боковых молниях, чтобы при необходимости быстро надеть поверх спортивных брюк. Они легкие и совсем не занимают места;
- удобная, легкая, ветро- и влагозащитная(!) куртка;
- теплая одежда: свитер, флисовая кофта или подобная теплая одежда;
- футболка с коротким или длинным рукавом с влагоотталкивающим свойством на треккинги;
- легкая х/б одежда: шорты/капри, футболки;
- купальный костюм;
- носки теплые толстые;
- небольшое туристическое полотенце (быстросохнущее);
- небольшой рюкзак 25-30 л для однодневных радиальных маршрутов для воды, фото/видеоаппаратуры, купальника, полотенца, дождевика и др. Обязательно иметь непромокаемый чехол на рюкзак;
- солнцезащитный крем и солнцезащитные очки;
- адаптированный для вас солнцезащитный крем с фактором защиты (SPF) не менее 30 единиц;
- бутылка пластиковая для воды на маршруты;
- перчатки;
- телескопические палки для пеших переходов (персональная необходимость);
- фото/видеоаппаратура;
- средства от комаров и клещей (персональная необходимость).
Какие правила необходимо соблюдать для безопасности?
Курильские острова являются регионом повышенной опасности для туризма, в особенности в части индивидуальных путешествий.
При организованном посещении маршрутов в составе группы турист обязан выполнять требования и рекомендации инструкторов и проводников, принимать меры предосторожности для обеспечения безопасности.
Опасные места:
- Кальдера вулкана Головнина, озёра Кипящее и Горячее. Грифоны и грязевые котлы с выбросами грязи и горячих паров газов. В Кипящем озере купание запрещено!
- Вулкан Менделеева, Фумарольные поля. Выбросы горячего пара, сероводородных газов, опасные участки для прохождения (возможные провалы), горячие сероводородные источники; жесткие стебли бамбука, растущего против хода движения.
- Мыс Столбчатый. Опасный переход по отвесным скальным участкам.
- Вулкан Тятя. Сложный подъем для подготовленных — кедровый и ольховый стланик, бамбук, шлаковые поля, в т. ч. подвижные участки, осыпи.
Опасные объекты:
- Растение ипритка — вызывает сильные ожоги и аллергию.
- Курильские медведи. Принимать все меры предосторожности во избежание встречи с ними (издавать громкие звуки, находясь в лесу; иметь при себе фальшфейер; никогда не убегать от зверя, медленно отходить в сторону, либо оставаться на месте).
- Рекомендуем сделать прививку от клещевого энцефалита
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка от несчастного случая?
Страховка в стоимость тура не входит. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие документы необходимы для оформление пропуска на Курильские острова?
Для оформления пропуска на Курильские острова необходимы документы:
- копия паспорта РФ с пропиской (взрослым) для граждан РФ;
- детям до 14 лет (копия свидетельства о рождении и справка о прописке по форме № 8);
- копия паспорта и копия визы в РФ для иностранных граждан.
Информация о туристе:
- адрес;
- номер телефона.
Сроки подачи документов для оформления пропуска:
- для граждан РФ не позднее чем за 15 дней до заезда;
- для иностранных граждан не позднее чем за 30 дней до заезда.
Возможны ли изменения в программе?
Маршруты и их последовательность могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий, чрезвычайно изменчивых на Сахалине и Курильских островах, значительно влияющих на весь ход программы, и фактического времени прихода/отхода теплохода.