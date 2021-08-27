Сахалин и Курильские острова – уникальный регион, здесь можно погулять по вулканам и фумарольным полям, искупаться в горячих источниках, вдохнуть океан и попробовать на вкус все его дары, узнать богатое историческое прошлое и конечно уйти от проблем больших городов.

Программа тура по дням

1 день Экскурсия по Южно-Сахалинску

Прибытие в Южно-Сахалинск, встреча в аэропорту, трансфер в гостиницу. После размещения – обед в лучшем Японском ресторане – блюда из морепродуктов. Далее нас ждет обзорная экскурсия по городу – мы покажем Вам город, у которого несколько имен во всей его красе, а также посетим СТК «Горный Воздух» и полюбуемся на город с высоты птичьего полета. Экскурсовод расскажет очень много интересного о регионе и его богатом историческом прошлом. По окончанию экскурсии, трансфер в гостиницу, свободное время. Ужин (самостоятельно).

2 день Бухта Тихая, водопад Клоковский

Завтрак в ресторане отеля. 09:00 Отправление из Южно-Сахалинска на автобусе. Время в пути с остановками примерно 3 часа, 143 км в одну сторону. По пути посетим Янтарное побережье, где море выбрасывает янтарь, на Сахалине существует свой особый вид янтаря – рекенид. Далее заедем посмотреть японские ворота Тории, которые устанавливали перед синтоистскими храмами. Промежуточная остановка в п. Взморье, где можно приобрести свежевыловленных крабов (вареных). Прибытие в Бухту «Тихая». Прогулка вдоль побережья — лагуны, гроты, ущелья и конечно же Птичий базар на острове «Заметный». Поднимитесь на морские террасы, тут открывается шикарная панорамма на окрестности Бухты. Обед – уха, свежесваренный краб, икра, восточные салаты, блины с икрой, сахалинский чай с травами и ягодами. Отдых. Переезд на самый большой водопад о. Сахалин "Клоковский". Вечером возвращение в г. Южно-Сахалинск. Ужин (самостоятельно).

3 день Мыс «Птичий» и «Мыс Великан»

Завтрак в ресторане отеля. 09:00 Отправление из Южно-Сахалинска на подготовленных джипах. Время в пути примерно 3 часа (100 км в одну сторону, сложная дорога) с остановками на смотровых площадках. Пешая прогулка вдоль побережья Охотского моря— удивительной красоты величественные каменные арки, колонны и кекуры, созданные ветром и морскими волнами, гроты и птичьи базары. Обед — блюда от шеф-повара, приготовленные из свежевыловленных морепродуктов. Восточные салаты и конечно же настоящий Сахалинский чай. Свободное время. Вечером возвращение в гостиницу. Ужин (самостоятельно).

4 день Вылет в Курильск на о. Итуруп

Завтрак в ресторане отеля. Трансфер в аэропорт. Регистрация и оформление багажа. Вылет в Курильск (о. Итуруп). Прибытие на о. Итуруп (Курильск). Встреча в аэропорту, трансфер в гостиницу, размещение. Обед в кафе гостиницы. Отправление на Вулкан Баранского (1134 м) назван по имени географа Н. Н. Баранского. Кратер диаметром около 650 м. Интересен обилием горячих источников, живописных грязевых котлов, фумарольных выходов. Выезд на маршрут на машинах, в пути 20 км. Посещение фумарольного поля (осмотр фумарол и грязевых «вулканчиков»), кипящих маленьких озер «Голубые глазки», дающих начало сернокислотной речке «Кипящей». Ванночки вулкана Баранского на речке «Кипящей» — потрясающе красивое место, оазис средь вулканов и тайги. Ванночки с температурой воды от 42° до 70° так же, возможно насладится стоя под горячим водопадом. Отдых, купание. Вечером возвращение в Курильск. Ужин в кафе гостиницы.

5 день Белые скалы, Черные скалы, залив Простор

Завтрак в кафе гостиницы. 10:00 Выезд на маршрут. «Белые скалы» — белые гребенчатые хребты причудливых форм, изрезанные каньонами. Ландшафт постоянно изменяется по причине того, что порода скал (вулканическое стекло и пемза) мягкая и подвержена выветриванию и эрозии. Дикий безлюдный пляж в бело-черной акварели (белый кварцевый и черный титано-магнетитовый песок), лазурного цвета вода и вулканы на горизонте. «Черные скалы» — базальтовая столбчатая структура — застывшая вулканическая лава. Обед на побережье Охотского моря. После заедем на водопад "Девичьи косы". Возвращение в Курильск, посещение термального комплекса "Жаркие воды" (по желанию). Трансфер в гостиницу. Ужин.

6 день Залив Касатка

Завтрак в кафе гостиницы. Бухта «Касатка», скальный массив в заливе Касатка, Тихий океан. 10:00 Выезд на маршрут на машинах примерно 60 км. Осмотр в бухте «Чёртовой скалы» с остатками японских укреплений и подземного госпиталя. Через скалы японцами были прорублены туннели в военных целях. Именно отсюда, из залива Касатка, в ноябре 1941 года выдвинулась японская авианосная эскадра для нанесения удара по американской военно-морской базе Перл-Харбор. Увидите старый аэропорт «Буревестник» и, что особенно впечатляет, путь, который жители Итурупа проделывали, чтобы улететь с острова. Обед на берегу Охотского моря. Свободное время, отдых. Возвращение в Курильск, посещение термального комплекса "Ваночки" (по желанию).

7 день Лавовое плато Янкито, вылет на Сахалин

09:00 Поездка на плато Янкито, Курильский залив — застывшая вулканическая лава в виде нагромождения скал на берегу. Необыкновенные пейзажи и таинственные, будоражащие воображение, силуэты в тумане. Трансфер в аэропорт Курильска. Регистрация и оформление багажа. Вылет в Южно-Сахалинск. Прибытие в Южно-Сахалинск, трансфер в гостиницу. Свободное время, ужин (самостоятельно).

8 день Свободный день

Свободный день (резервный, на случай несвоевременного прилета с Курильска). В свободное время мы предлагаем самостоятельно посетить уникальный мемориально-музейный комплекс «Победа» (на площади Победы). А также Сахалинский Краеведческий Музей – располагается в здании, построенном в 1937 году для музея губернаторства Карафуто в формах японской средневековой архитектуры, построенного в стиле «ТЭЙКАН - ДЗУКУРИ» – это единственное здание в этом стиле в России. Собор Рождества Христова, полюбуйтесь Гигантскими мозаиками выложеные из иерусалимских каменей, а мозаичная картина с изображением Спасителя – самая большая в мире. Фрески изготовлены лучшими российскими иконописцами, и по ним можно изучить всю историю христианства. Также к посещению обязательны сувенирные магазины.

9 день Мыс, маяк Анива

06:00 Наш тур начинается в г. Южно-Сахалинске. С вами мы проедем на автомобиле на юг острова по маршруту длиной – около 120 км в одну сторону, время в пути около 2-х часов. Наш путь проходит через портовый город Корсаков, где вы сможете увидеть островной порт. Недалеко от Корсакова расположился первый в России завод по сжижению природного газа и порт Пригородное, куда на заправку приезжают громадные корабли-газовозы. Далее вам откроются замечательные виды на побережье Анивского залива и озера лагуны «Буссе», одного из самых уникальных мест Сахалина. Прибытие в поселок Новиково, инструктаж по технике безопасности, посадка в большие моторные лодки и отправление на маяк Анива. Начинается самая интересная часть маршрута. По пути мы будем останавливать около красивейших скал Анивского полуострова, с которых падают водопады. Чистейшие воды Японского моря позволят увидеть морских млекопитающих и рыб. По пути очень часто можно встретить многочисленных нерп, а в начале лета встречаются касатки и сивучи. Прибытие на маяк Анива. При хорошей погоде возможна высадка из лодок. Вы сможете зайти внутрь маяка и увидеть своими глазами как все было устроено внутри. Подняться на самый верх, откуда открываются потрясающие виды сразу на два побережья Сахалина, омываемые Охотским и Японским морями. Окончание экскурсии по маяку. Переезд на мыс Мраморный, который расположен в 16 км севернее мыса Анива. Прибытие на мыс Мраморный. Обед ланч-боксы (блюда из морепродуктов) прогулки по берегу. Все желающие могут посетить Белый камень – интересное нагромождение белых камней среди черных скал. Путь обратно в поселок Новиково, где вы пересаживаетесь на автомобиль и отправляетесь в Южно-Сахалинск.

10 день Отъезд