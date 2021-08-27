Сахалин - Итуруп

Сахалин и Курильские острова - уникальный регион, здесь можно погулять по вулканам

4.7
3 отзыва
Сахалин и Курильские острова – уникальный регион, здесь можно погулять по вулканам и фумарольным полям, искупаться в горячих источниках, вдохнуть океан и попробовать на вкус все его дары, узнать богатое историческое прошлое и конечно уйти от проблем больших городов.
Сахалин - Итуруп
Сахалин - Итуруп
Сахалин - Итуруп
Сахалин - Итуруп
Сахалин - Итуруп
Сахалин - Итуруп
Сахалин - Итуруп
Сахалин - Итуруп
Сахалин - Итуруп
Сахалин - Итуруп
Сахалин - Итуруп
Сахалин - Итуруп
Сахалин - Итуруп
Сахалин - Итуруп
Сахалин - Итуруп
Сахалин - Итуруп
Сахалин - Итуруп
Сахалин - Итуруп
Сахалин - Итуруп
Сахалин - Итуруп
Сахалин - Итуруп
Сахалин - Итуруп
Сахалин - Итуруп
Ближайшие даты:
22
сен

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • уникальные маршруты – исследуем Сахалин и самый большой остров курильской гряды Итуруп – нас ждут вулканы, кипящие реки, фумарольные поля, Тихий океан;
  • профессиональные гиды – команда профессионалов, влюбленных в свое дело;
  • гастрономический восторг– разнообразие морепродуктов, а также местные традиционные блюда – уха, свежесваренный краб, блины с икрой, Сахалинский чай с травами и ягодами.

Программа тура по дням

1 день
Экскурсия по Южно-Сахалинску

Прибытие в Южно-Сахалинск, встреча в аэропорту, трансфер в гостиницу.

После размещения – обед в лучшем Японском ресторане – блюда из морепродуктов.

Далее нас ждет обзорная экскурсия по городу – мы покажем Вам город, у которого несколько имен во всей его красе, а также посетим СТК «Горный Воздух» и полюбуемся на город с высоты птичьего полета.

Экскурсовод расскажет очень много интересного о регионе и его богатом историческом прошлом.

По окончанию экскурсии, трансфер в гостиницу, свободное время.

Ужин (самостоятельно).

Экскурсия по Южно-СахалинскуЭкскурсия по Южно-СахалинскуЭкскурсия по Южно-Сахалинску
2 день
Бухта Тихая, водопад Клоковский

Завтрак в ресторане отеля.

09:00 Отправление из Южно-Сахалинска на автобусе.

Время в пути с остановками примерно 3 часа, 143 км в одну сторону.

По пути посетим Янтарное побережье, где море выбрасывает янтарь, на Сахалине существует свой особый вид янтаря – рекенид.

Далее заедем посмотреть японские ворота Тории, которые устанавливали перед синтоистскими храмами.

Промежуточная остановка в п. Взморье, где можно приобрести свежевыловленных крабов (вареных).

Прибытие в Бухту «Тихая».

Прогулка вдоль побережья — лагуны, гроты, ущелья и конечно же Птичий базар на острове «Заметный».

Поднимитесь на морские террасы, тут открывается шикарная панорамма на окрестности Бухты.

Обед – уха, свежесваренный краб, икра, восточные салаты, блины с икрой, сахалинский чай с травами и ягодами.

Отдых.

Переезд на самый большой водопад о. Сахалин "Клоковский".

Вечером возвращение в г. Южно-Сахалинск.

Ужин (самостоятельно).

Бухта Тихая, водопад КлоковскийБухта Тихая, водопад КлоковскийБухта Тихая, водопад Клоковский
3 день
Мыс «Птичий» и «Мыс Великан»

Завтрак в ресторане отеля.

09:00 Отправление из Южно-Сахалинска на подготовленных джипах.

Время в пути примерно 3 часа (100 км в одну сторону, сложная дорога) с остановками на смотровых площадках.

Пешая прогулка вдоль побережья Охотского моря— удивительной красоты величественные каменные арки, колонны и кекуры, созданные ветром и морскими волнами, гроты и птичьи базары.

Обед — блюда от шеф-повара, приготовленные из свежевыловленных морепродуктов.

Восточные салаты и конечно же настоящий Сахалинский чай.

Свободное время.

Вечером возвращение в гостиницу.

Ужин (самостоятельно).

Мыс «Птичий» и «Мыс Великан»Мыс «Птичий» и «Мыс Великан»Мыс «Птичий» и «Мыс Великан»
4 день
Вылет в Курильск на о. Итуруп

Завтрак в ресторане отеля.

Трансфер в аэропорт.

Регистрация и оформление багажа.

Вылет в Курильск (о. Итуруп).

Прибытие на о. Итуруп (Курильск).

Встреча в аэропорту, трансфер в гостиницу, размещение.

Обед в кафе гостиницы.

Отправление на Вулкан Баранского (1134 м) назван по имени географа Н. Н. Баранского.

Кратер диаметром около 650 м.

Интересен обилием горячих источников, живописных грязевых котлов, фумарольных выходов.

Выезд на маршрут на машинах, в пути 20 км.

Посещение фумарольного поля (осмотр фумарол и грязевых «вулканчиков»), кипящих маленьких озер «Голубые глазки», дающих начало сернокислотной речке «Кипящей».

Ванночки вулкана Баранского на речке «Кипящей» — потрясающе красивое место, оазис средь вулканов и тайги.

Ванночки с температурой воды от 42° до 70° так же, возможно насладится стоя под горячим водопадом.

Отдых, купание.

Вечером возвращение в Курильск.

Ужин в кафе гостиницы.

Вылет в Курильск на о. ИтурупВылет в Курильск на о. ИтурупВылет в Курильск на о. Итуруп
5 день
Белые скалы, Черные скалы, залив Простор

Завтрак в кафе гостиницы.

10:00 Выезд на маршрут.

«Белые скалы» — белые гребенчатые хребты причудливых форм, изрезанные каньонами.

Ландшафт постоянно изменяется по причине того, что порода скал (вулканическое стекло и пемза) мягкая и подвержена выветриванию и эрозии.

Дикий безлюдный пляж в бело-черной акварели (белый кварцевый и черный титано-магнетитовый песок), лазурного цвета вода и вулканы на горизонте.

«Черные скалы» — базальтовая столбчатая структура — застывшая вулканическая лава.

Обед на побережье Охотского моря.

После заедем на водопад "Девичьи косы".

Возвращение в Курильск, посещение термального комплекса "Жаркие воды" (по желанию).

Трансфер в гостиницу.

Ужин.

Белые скалы, Черные скалы, залив ПросторБелые скалы, Черные скалы, залив ПросторБелые скалы, Черные скалы, залив ПросторБелые скалы, Черные скалы, залив Простор
6 день
Залив Касатка

Завтрак в кафе гостиницы.

Бухта «Касатка», скальный массив в заливе Касатка, Тихий океан.

10:00 Выезд на маршрут на машинах примерно 60 км.

Осмотр в бухте «Чёртовой скалы» с остатками японских укреплений и подземного госпиталя.

Через скалы японцами были прорублены туннели в военных целях.

Именно отсюда, из залива Касатка, в ноябре 1941 года выдвинулась японская авианосная эскадра для нанесения удара по американской военно-морской базе Перл-Харбор.

Увидите старый аэропорт «Буревестник» и, что особенно впечатляет, путь, который жители Итурупа проделывали, чтобы улететь с острова.

Обед на берегу Охотского моря.

Свободное время, отдых.

Возвращение в Курильск, посещение термального комплекса "Ваночки" (по желанию).

Залив КасаткаЗалив КасаткаЗалив Касатка
7 день
Лавовое плато Янкито, вылет на Сахалин

09:00 Поездка на плато Янкито, Курильский залив — застывшая вулканическая лава в виде нагромождения скал на берегу.

Необыкновенные пейзажи и таинственные, будоражащие воображение, силуэты в тумане.

Трансфер в аэропорт Курильска.

Регистрация и оформление багажа.

Вылет в Южно-Сахалинск.

Прибытие в Южно-Сахалинск, трансфер в гостиницу.

Свободное время, ужин (самостоятельно).

Лавовое плато Янкито, вылет на СахалинЛавовое плато Янкито, вылет на СахалинЛавовое плато Янкито, вылет на Сахалин
8 день
Свободный день

Свободный день (резервный, на случай несвоевременного прилета с Курильска).

В свободное время мы предлагаем самостоятельно посетить уникальный мемориально-музейный комплекс «Победа» (на площади Победы).

А также Сахалинский Краеведческий Музей – располагается в здании, построенном в 1937 году для музея губернаторства Карафуто в формах японской средневековой архитектуры, построенного в стиле «ТЭЙКАН - ДЗУКУРИ» – это единственное здание в этом стиле в России.

Собор Рождества Христова, полюбуйтесь Гигантскими мозаиками выложеные из иерусалимских каменей, а мозаичная картина с изображением Спасителя – самая большая в мире.

Фрески изготовлены лучшими российскими иконописцами, и по ним можно изучить всю историю христианства.

Также к посещению обязательны сувенирные магазины.

9 день
Мыс, маяк Анива

06:00 Наш тур начинается в г. Южно-Сахалинске.

С вами мы проедем на автомобиле на юг острова по маршруту длиной – около 120 км в одну сторону, время в пути около 2-х часов.

Наш путь проходит через портовый город Корсаков, где вы сможете увидеть островной порт.

Недалеко от Корсакова расположился первый в России завод по сжижению природного газа и порт Пригородное, куда на заправку приезжают громадные корабли-газовозы.

Далее вам откроются замечательные виды на побережье Анивского залива и озера лагуны «Буссе», одного из самых уникальных мест Сахалина.

Прибытие в поселок Новиково, инструктаж по технике безопасности, посадка в большие моторные лодки и отправление на маяк Анива.

Начинается самая интересная часть маршрута.

По пути мы будем останавливать около красивейших скал Анивского полуострова, с которых падают водопады.

Чистейшие воды Японского моря позволят увидеть морских млекопитающих и рыб.

По пути очень часто можно встретить многочисленных нерп, а в начале лета встречаются касатки и сивучи.

Прибытие на маяк Анива.

При хорошей погоде возможна высадка из лодок.

Вы сможете зайти внутрь маяка и увидеть своими глазами как все было устроено внутри.

Подняться на самый верх, откуда открываются потрясающие виды сразу на два побережья Сахалина, омываемые Охотским и Японским морями.

Окончание экскурсии по маяку.

Переезд на мыс Мраморный, который расположен в 16 км севернее мыса Анива.

Прибытие на мыс Мраморный.

Обед ланч-боксы (блюда из морепродуктов) прогулки по берегу.

Все желающие могут посетить Белый камень – интересное нагромождение белых камней среди черных скал.

Путь обратно в поселок Новиково, где вы пересаживаетесь на автомобиль и отправляетесь в Южно-Сахалинск.

Мыс, маяк АниваМыс, маяк АниваМыс, маяк Анива
10 день
Отъезд

Завтрак в ресторане отеля.

Посещение рыбного рынка (по желанию).

Трансфер в аэропорт.

Вылет.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор в г. Южно-Сахалинске и в гостинице в г. Курильске (гостиница Камелия/Итуруп).

В акции кешбэка участвуют гостиницы: Гагарин, Мега Палас, Paradise Resort hotel, Итуруп.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

гостиница/размещениеДвухместноеОдноместное
 "Лотос" (без завтраков)108 000114 000
"Гагарин» 121 000129 000
"Paradise Resort hotel"134 000164 000
"Мега Палас"129 000154 000

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферы по программе
  • Проживание в Южно-Сахалинске в выбранной гостинице
  • Экскурсионная программа на Сахалине
  • Услуги гидов-экскурсоводов
  • Проживание в гостинице Курильска
  • Посещение термальных источников (Ванночки, Жаркие Воды)
  • Посещение грязевых вулканчиков на о. Итуруп
  • Питание, указанное в программе
  • Транспортное обслуживание на маршрутах
  • Сопровождение инструкторами и гидами (на Сахалине)
  • Сопровождение проводниками (на Итурупе)
  • Оформление пограничного пропуска (Курильские острова являются пограничной зоной)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Южно-Сахалинска и обратно
  • Авиаперелет Южно-Сахалинск – Курильск (Итуруп) – Южно-Сахалинск – стоимость 12 500 руб.
  • Алкогольные напитки
  • Питание, не указанное в программе
  • Дополнительные услуги (в т. ч возможно проживание в других гостиницах – по запросу)
Место начала и завершения?
Южно-Сахалинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • головной убор;
  • удобные спортивные сандалии, в которых можно ходить по воде и камням;
  • треккинговая обувь на рифленой подошве (водоотталкивающая);
  • также сменная сухая обувь;
  • полотенце;
  • солнцезащитный крем (SPF) не менее 30 единиц;
  • небольшой рюкзак для однодневных походов (руки должны быть свободны!);
  • теплая одежда (кофта, свитер или подобная теплая одежда);
  • куртка (удобная, легкая, ветро- и влагозащитная куртка);
  • купальные принадлежности;
  • средства от комаров и клещей;
  • перчатки;
  • рубашка или кофта с длинным рукавом;
  • бутылка для воды;
  • индивидуальная аптечка;
  • предметы личной гигиены.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Во сколько начинается маршрут?

Туристов встречают в аэропорту города, в день начала тура (те кто прибывает раньше на день или два добирается до гостиницы самостоятельно).

Мы рекомендуем прилетать в день начала тура рейсом из Москвы (вылет 18:05 авиакомпания Россия) прибытие в Южно-Сахалинск в 09:15.

Обратный трансфер:

Вылет в 11:45 трансфер в 09:30;

Вылет в 15:00 трансфер в 12:30.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
О
27 авг 2021
Большое спасибо за прекрасный отдых Кириллу и его команде в Южно-Сахалинске и Павлу и его команде на Итурупе. Толковые, позитивные люди. Очень рекомендую путешествие в их компании всем кто любит природу, морепродукты и активный отдых.
К
11 сен 2021
Были на Сахалине и Итурупе - ребзя огромное спасибо!!!! Организация отличная!!! Если и были проблемы - а без них никак - всё решалось мгновенно!!! Процветания и всего Вам самого хорошего!!! Мы точно ещё вернёмся и на Сахалин и на Курилы, благодаря именно Вам!!!
А
22 июня 2022
В целом тур супер, жили в отеле МегаПалас, стоит своих денег.
Резервный день очень клевая вещь, с первого раза с Итурупа не смогли улететь.
Единственное пожелание - гиды, которые могут рассказать про Итуруп. Наши гиды были больше как просто водители джипов, что не спросишь, почти на все ответ «не знаем».

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