1 чел.
По популярности
Авторский тур
17 дней
Большая осенняя экспедиция по Курильским островам: Сахалин, Итуруп, Кунашир и Шикотан
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
27 сен в 10:00
4 окт в 10:00
от 239 400₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Зима на Сахалине и Итурупе
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
30 дек в 10:00
от 140 800₽ за человека
Авторский тур
13 дней
Экспедиция на Южные Курильские острова
Начало: Сахалинская область, посёлок городского типа Южно-...
8 сен в 10:00
194 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННаговицына9 января 2024Большое путешествие: Сахалин, Итуруп, Кунашир, ШикотанОтличная принимающая сторона: все четко, быстро, в чате вся информация, если заминка- решается моментально! Молодцы наши гиды Иван и Галина, всегда рядом от встречи до проводов в аэропорт!
- ЖЖивова9 октября 2023Большое путешествие: Сахалин, Итуруп, Кунашир, ШикотанЧудесный, насыщенный, полный эмоций и впечатлений тур!!! Узнали много нового и интересного, увидели потаенные уголки нашей страны!!! Отдельно спасибо нашему гиду Михаилу!!!
- ССветлана2 октября 2023Большое путешествие: Сахалин, Итуруп, Кунашир, ШикотанОрганизация как всегда на высоте. Уже не первый раз приобретаю тур у "Большой Страны" и только укрепляюсь во мнении, что вы лучшие! Координатор всегда на связи, ни один вопрос не остался без ответа, все пожелания учтены. Благодарю за прекрасный отпуск!
- ММарина27 сентября 2023Восхождение на вулкан ТятяВпечатления прекрасные. Для нас встреча с Шикотаном была особенно волнующей, мы с сестрой там жили и ходили в школу. Очень
- ТТатьяна3 сентября 2023Восхождение на вулкан ТятяЗамечательно, превосходно, прекрасно - вот эмоции, которые были во время всего тура и возникают при воспоминании об этой поездке. Самое главное
- ввалентина28 февраля 2023В этом туре была с 22.02.2023 по 27.02.2023. Группа была хорошая, экскурсии прекрасно организованы. Посмотрели много красивых мест, узнали много
- ББулгакова11 января 2023Тур хороший, если повезёт с погодой и вся программа выполняется. К сожалению, потеря дня на Итурупе (вылететь не смогли по графику) не позволила насладиться полностью программой, а именно, посетить бухту Тихая. Но впечатлений много, в основном, положительные.
- ППетр15 января 2022Взял тур «Зимняя неделя на Сахалине и Итурупе». Итог: отдохнул и оторвался по полной. Во-первых, отлично организованы встречи, трансферы, решались
Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Курильску в категории «На автобусе»
Самые популярные туры этой рубрики в Южно-Курильске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Южно-Курильске в июне 2024
Сейчас в Южно-Курильске в категории "На автобусе" можно забронировать 3 тура от 140 800 до 239 400. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Южно-Курильске на 2024 год на автобусе, 6 ⭐ отзывов, цены от 140800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август