Туры на автобусе в Южно-Курильске

Найдено 3 тура в категории «На автобусе» в Южно-Курильске, цены от 140 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Большая осенняя экспедиция по Курильским островам: Сахалин, Итуруп, Кунашир и Шикотан
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
17 дней
3 отзыва
Большая осенняя экспедиция по Курильским островам: Сахалин, Итуруп, Кунашир и Шикотан
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
27 сен в 10:00
4 окт в 10:00
от 239 400 за человека
Зима на Сахалине и Итурупе
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Зима на Сахалине и Итурупе
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
30 дек в 10:00
от 140 800 за человека
Экспедиция на Южные Курильские острова
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
13 дней
Экспедиция на Южные Курильские острова
Начало: Сахалинская область, посёлок городского типа Южно-...
8 сен в 10:00
194 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наговицына
    9 января 2024
    Большое путешествие: Сахалин, Итуруп, Кунашир, Шикотан
    Отличная принимающая сторона: все четко, быстро, в чате вся информация, если заминка- решается моментально! Молодцы наши гиды Иван и Галина, всегда рядом от встречи до проводов в аэропорт!
    Отличная принимающая сторона: все четко, быстро, в чате вся информация, если заминка- решается моментально! Молодцы нашиОтличная принимающая сторона: все четко, быстро, в чате вся информация, если заминка- решается моментально! Молодцы нашиОтличная принимающая сторона: все четко, быстро, в чате вся информация, если заминка- решается моментально! Молодцы нашиОтличная принимающая сторона: все четко, быстро, в чате вся информация, если заминка- решается моментально! Молодцы нашиОтличная принимающая сторона: все четко, быстро, в чате вся информация, если заминка- решается моментально! Молодцы нашиОтличная принимающая сторона: все четко, быстро, в чате вся информация, если заминка- решается моментально! Молодцы нашиОтличная принимающая сторона: все четко, быстро, в чате вся информация, если заминка- решается моментально! Молодцы нашиОтличная принимающая сторона: все четко, быстро, в чате вся информация, если заминка- решается моментально! Молодцы нашиОтличная принимающая сторона: все четко, быстро, в чате вся информация, если заминка- решается моментально! Молодцы наши
  • Ж
    Живова
    9 октября 2023
    Большое путешествие: Сахалин, Итуруп, Кунашир, Шикотан
    Чудесный, насыщенный, полный эмоций и впечатлений тур!!! Узнали много нового и интересного, увидели потаенные уголки нашей страны!!! Отдельно спасибо нашему гиду Михаилу!!!
  • С
    Светлана
    2 октября 2023
    Большое путешествие: Сахалин, Итуруп, Кунашир, Шикотан
    Организация как всегда на высоте. Уже не первый раз приобретаю тур у "Большой Страны" и только укрепляюсь во мнении, что вы лучшие! Координатор всегда на связи, ни один вопрос не остался без ответа, все пожелания учтены. Благодарю за прекрасный отпуск!
    Организация как всегда на высоте. Уже не первый раз приобретаю тур у &quot;Большой Страны&quot; и толькоОрганизация как всегда на высоте. Уже не первый раз приобретаю тур у &quot;Большой Страны&quot; и толькоОрганизация как всегда на высоте. Уже не первый раз приобретаю тур у &quot;Большой Страны&quot; и толькоОрганизация как всегда на высоте. Уже не первый раз приобретаю тур у &quot;Большой Страны&quot; и толькоОрганизация как всегда на высоте. Уже не первый раз приобретаю тур у &quot;Большой Страны&quot; и толькоОрганизация как всегда на высоте. Уже не первый раз приобретаю тур у &quot;Большой Страны&quot; и толькоОрганизация как всегда на высоте. Уже не первый раз приобретаю тур у &quot;Большой Страны&quot; и толькоОрганизация как всегда на высоте. Уже не первый раз приобретаю тур у &quot;Большой Страны&quot; и толькоОрганизация как всегда на высоте. Уже не первый раз приобретаю тур у &quot;Большой Страны&quot; и только
  • М
    Марина
    27 сентября 2023
    Восхождение на вулкан Тятя
    Впечатления прекрасные. Для нас встреча с Шикотаном была особенно волнующей, мы с сестрой там жили и ходили в школу. Очень
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    боялись, что увидим негативные изменения, но этого не случилось. Остров первозданен, как и раньше. Только немного подвела погода - постоянные туманы, из-за которых фото получились немного серенькие. Тепло, в Тихом океане купались, несмотря на сентябрь. Всё, что может обрадовать туриста - всё было: дельфины, нерпы, лисы, выпрашивающие поесть, огромные кости кита на берегу. А ещё - свежепойманные крупные креветки, не сравнимые с замороженными из магазина. Хотелось бы более подробного описания маршрута пеших походов: что это достаточно трудоёмкая пешая прогулка по пересечённой местности с постоянными подъёмами и спусками, иногда довольно крутыми. И тропинки из-за тумана весьма скользкие и грязные. Мы там жили, по сопкам передвигались, а вот для некоторых участников группы это оказалось сюрпризом. Нас отлично кормили, встречали-привечали. Спасибо нашим гидам-проводникам-инструкторам (всё в одном лице) Ивану и Вадиму. И четвероногому другу Вадима, который нас сопровождал и вдохновлял, когда сил уже не было.

    Впечатления прекрасные. Для нас встреча с Шикотаном была особенно волнующей, мы с сестрой там жили иВпечатления прекрасные. Для нас встреча с Шикотаном была особенно волнующей, мы с сестрой там жили и
  • Т
    Татьяна
    3 сентября 2023
    Восхождение на вулкан Тятя
    Замечательно, превосходно, прекрасно - вот эмоции, которые были во время всего тура и возникают при воспоминании об этой поездке. Самое главное
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    чувство - ты дорогой гость, которого ждали, чтобы показать тебе этот необыкновенный остров и влюбить тебя в него так, как влюблены в него хозяева. Забота и желание сделать пребывание на Сахалине приятным незабываемым, искреннее расположение сотрудников принимающей стороны! Галина совершенно потрясающий человек: искренность, эрудированность, бесконечная любовь к своей земле, забота и внимание ко всем и каждому - даже не знаю, как ей это удавалось! Программа составлена отлично, доступна всем (несмотря на практически полное отсутствие дорог). Гостиница Командор довольно комфортная - большой номер, чайник в номере, удобная ванная комната. Но отель Гагарин расположен намного лучше - практически в парке, большом, красивом.

    Замечательно, превосходно, прекрасно - вот эмоции, которые были во время всего тура и возникают при воспоминании об этой поездкеЗамечательно, превосходно, прекрасно - вот эмоции, которые были во время всего тура и возникают при воспоминании об этой поездкеЗамечательно, превосходно, прекрасно - вот эмоции, которые были во время всего тура и возникают при воспоминании об этой поездкеЗамечательно, превосходно, прекрасно - вот эмоции, которые были во время всего тура и возникают при воспоминании об этой поездкеЗамечательно, превосходно, прекрасно - вот эмоции, которые были во время всего тура и возникают при воспоминании об этой поездкеЗамечательно, превосходно, прекрасно - вот эмоции, которые были во время всего тура и возникают при воспоминании об этой поездке
  • в
    валентина
    28 февраля 2023
    Зима на Сахалине и Итурупе
    В этом туре была с 22.02.2023 по 27.02.2023. Группа была хорошая, экскурсии прекрасно организованы. Посмотрели много красивых мест, узнали много
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    интересного, поели вкусной морской экзотики, жили в хороших условиях. Будем помнить организаторов этого тура. Ребята улыбчивые, отзывчивые, много знают, много могут. Всем СПАСИБО.

  • Б
    Булгакова
    11 января 2023
    Зима на Сахалине и Итурупе
    Тур хороший, если повезёт с погодой и вся программа выполняется. К сожалению, потеря дня на Итурупе (вылететь не смогли по графику) не позволила насладиться полностью программой, а именно, посетить бухту Тихая. Но впечатлений много, в основном, положительные.
  • П
    Петр
    15 января 2022
    Зима на Сахалине и Итурупе
    Взял тур «Зимняя неделя на Сахалине и Итурупе». Итог: отдохнул и оторвался по полной. Во-первых, отлично организованы встречи, трансферы, решались
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    внештатные ситуации (самолёт сел в Курилах только на второй день). Во-вторых, вся программа реализована на 100%. А самое главное - яркие гиды, увлечённые, любящие свой остров, всегда готовые рассказать интересную историю и ответить на вопросы. Самые незабываемые места - бухта Тихая, залив Касатки, лавовое плато Янкито, вулкан Баранского. Добавили драйва гонки на снегоходах, релакс в горячих источниках и вкусные крабы с икрою в палатке. В общем, огромное спасибо организаторам тура! Обязательно приеду на Сахалин летом!

Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Курильску в категории «На автобусе»

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  3. Экспедиция на Южные Курильские острова
Сколько стоит тур в Южно-Курильске в июне 2024
Сейчас в Южно-Курильске в категории "На автобусе" можно забронировать 3 тура от 140 800 до 239 400. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Южно-Курильске на 2024 год на автобусе, 6 ⭐ отзывов, цены от 140800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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