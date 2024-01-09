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боялись, что увидим негативные изменения, но этого не случилось. Остров первозданен, как и раньше. Только немного подвела погода - постоянные туманы, из-за которых фото получились немного серенькие. Тепло, в Тихом океане купались, несмотря на сентябрь. Всё, что может обрадовать туриста - всё было: дельфины, нерпы, лисы, выпрашивающие поесть, огромные кости кита на берегу. А ещё - свежепойманные крупные креветки, не сравнимые с замороженными из магазина. Хотелось бы более подробного описания маршрута пеших походов: что это достаточно трудоёмкая пешая прогулка по пересечённой местности с постоянными подъёмами и спусками, иногда довольно крутыми. И тропинки из-за тумана весьма скользкие и грязные. Мы там жили, по сопкам передвигались, а вот для некоторых участников группы это оказалось сюрпризом. Нас отлично кормили, встречали-привечали. Спасибо нашим гидам-проводникам-инструкторам (всё в одном лице) Ивану и Вадиму. И четвероногому другу Вадима, который нас сопровождал и вдохновлял, когда сил уже не было.