Ледопады бухты Тихая

Индивидуальная экскурсия на Сахалине: ледопады бухты Тихая и рыбаки на льду

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Каждый из нас мечтает попасть в сказку.

С нами у вас есть такая возможность! Бухта Тихая прекрасна в любое время года, но зимой особенно, всё благодаря своим удивительным по красоте ледопадам, создающим величественные стены на морских обрывах.
Ледопады бухты Тихая
Ледопады бухты Тихая
Ледопады бухты Тихая
Ледопады бухты Тихая
Ближайшие даты:
24
июн
25
июн
26
июн
27
июн
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июн
29
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даты

Что вас ожидает:

  • Бухта Тихая
  • Ворота Тории
  • Крабовый рынок
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Программа экскурсии

Выезжаем из города и наслаждаемся живописнейшими пейзажами по пути к бухте. Посетим ворота Тории, оставшиеся на месте японского храма, увидим настоящих сахалинских рыбаков, которые ловят пахнущую огурцами корюшку, сидя на льду Охотского моря, а также заглянем на самый большой на острове крабовый рынок. Кроме этого, вы услышите интересные легенды о местах, в которых побываете, и сделаете эффектные фотографии на память у ледопадов.

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что входит
  • Гид-проводник
  • Трансфер
  • Чай с пирожками
Что не входит
  • Питание
  • При желании можно купить крабов на рынке
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Оденьтесь тепло
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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