Индивидуальная экскурсия на Сахалине: ледопады бухты Тихая и рыбаки на льду
Каждый из нас мечтает попасть в сказку.
С нами у вас есть такая возможность! Бухта Тихая прекрасна в любое время года, но зимой особенно, всё благодаря своим удивительным по красоте ледопадам, создающим величественные стены на морских обрывах.
С нами у вас есть такая возможность! Бухта Тихая прекрасна в любое время года, но зимой особенно, всё благодаря своим удивительным по красоте ледопадам, создающим величественные стены на морских обрывах.
Ближайшие даты:
24
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26
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Бухта Тихая
- Ворота Тории
- Крабовый рынок
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Программа экскурсииВыезжаем из города и наслаждаемся живописнейшими пейзажами по пути к бухте. Посетим ворота Тории, оставшиеся на месте японского храма, увидим настоящих сахалинских рыбаков, которые ловят пахнущую огурцами корюшку, сидя на льду Охотского моря, а также заглянем на самый большой на острове крабовый рынок. Кроме этого, вы услышите интересные легенды о местах, в которых побываете, и сделаете эффектные фотографии на память у ледопадов.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Гид-проводник
- Трансфер
- Чай с пирожками
- Что не входит
- Питание
- При желании можно купить крабов на рынке
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вы сами выбираете дату и времяЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Важная информация
- Оденьтесь тепло
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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