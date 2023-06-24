Каждый из нас мечтает попасть в сказку. С нами у вас есть такая возможность! Бухта Тихая прекрасна в любое время года, но зимой особенно, всё благодаря своим удивительным по красоте ледопадам, создающим величественные стены на морских обрывах.

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