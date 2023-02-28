Зимняя прогулка по ледопадам бухты Тихой из Южно-Сахалинска в мини-группе
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Что вас ожидает:
- Побережье Охотского моря
- Тории японского храма
- Бухта Тихая
- Ледопады
- Пик Смелый
- Хребет Жданко
- Крабовый рынок
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Зимняя прогулка проходит по террасам бухты или по льду и имеет особенный шарм. Красивейшие ледопады, сурово возвышающаяся на севере двуглавая вершина хребта Жданко, чистый белый снег и свежий морской воздух. Это незабываемо. Гуляя можно найти айнский амбар, который построили хранители природного парка "Мыс Тихий" используя исторические архивы.
Время проведения экскурсии с декабря по апрель!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Горячий чай
- Печенье
- Что не входит
- Питание
- Страховка
- Место начала и завершения?
- ул. Священномученика Илариона Троицкого, 4
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
- Важная информация
- Ваша одежда и обувь должны быть подходящими для зимних прогулок на море.
- Необходимо взять перекус
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана Николаенко
28 фев 2023
Очень красиво. Анна отличный гид, и попутчик)
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