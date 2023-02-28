Ледопады бухты Тихой

Зимняя прогулка по ледопадам бухты Тихой из Южно-Сахалинска в мини-группе

5
1 отзыв
Описание
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Ледопады бухты Тихой
Ледопады бухты Тихой
Ледопады бухты Тихой
Ледопады бухты Тихой
Ледопады бухты Тихой
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Что вас ожидает:

  • Побережье Охотского моря
  • Тории японского храма
  • Бухта Тихая
  • Ледопады
  • Пик Смелый
  • Хребет Жданко
  • Крабовый рынок
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Зимняя прогулка проходит по террасам бухты или по льду и имеет особенный шарм. Красивейшие ледопады, сурово возвышающаяся на севере двуглавая вершина хребта Жданко, чистый белый снег и свежий морской воздух. Это незабываемо. Гуляя можно найти айнский амбар, который построили хранители природного парка "Мыс Тихий" используя исторические архивы.
Время проведения экскурсии с декабря по апрель!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Горячий чай
  • Печенье
Что не входит
  • Питание
  • Страховка
Место начала и завершения?
ул. Священномученика Илариона Троицкого, 4
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Важная информация
  • Ваша одежда и обувь должны быть подходящими для зимних прогулок на море.
  • Необходимо взять перекус
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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1
С
28 фев 2023
Очень красиво. Анна отличный гид, и попутчик)

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Выездные
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