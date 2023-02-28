Зимняя прогулка проходит по террасам бухты или по льду и имеет особенный шарм. Красивейшие ледопады, сурово возвышающаяся на севере двуглавая вершина хребта Жданко, чистый белый снег и свежий морской воздух. Это незабываемо. Гуляя можно найти айнский амбар, который построили хранители природного парка "Мыс Тихий" используя исторические архивы.

Время проведения экскурсии с декабря по апрель!