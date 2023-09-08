Увлекательное путешествие к хребтам и отвесным берегам Сахалина, а также красотам Охотского моря. Это может быть незабываемым приключением для любителей природы и фотографии.
Путешествие в компании гида и опытного проводника обеспечит безопасность и интересный рассказ о местных достопримечательностях.
Путешествие в компании гида и опытного проводника обеспечит безопасность и интересный рассказ о местных достопримечательностях.
Ближайшие даты:
18
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Прекрасные виды на Охотское море
- Бухта Тихая
- Хребет Жданко
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Захватывающий Сахалин
Встречаемся в 8 утра и отправляемся в сторону города Макаров. Нам предстоит проехать 134 км. до Бухты Тихой. По дороге вы насладитесь невероятной природой Сахалина. А мы расскажем о достопримечательностях острова и интересные факты о нём. По пути остановимся в п. Взморье, где можно размяться и приобрести выпечку, воду, напитки. Бухта Тихая — место силы и сказочной природы. В реальности она не совсем тихая, и вы почувствуете это. Здесь на выбор вы сможете погулять по побережью и искупаться. Совместно с проводником поднимитесь на пик Смелый или дойдете на соседний дикий пляж, к амбару айнов/сфинксу — жертвенник айнов (нужно подняться по канату на мыс Тихий высотой около 20 м.) На обратном пути во Взморье на рынке вы сможете прикупить деликатесов с собой — варёных крабов, салаты или ягоды в зависимости от сезона. Дополнительно (за доп. плату): Янтарное побережье. По желанию мы заедем на янтарный пляж. Добывать янтарь запрещено, но найти на поверхности песка парочку и взять на память не возбраняется. Так приятно гулять по этому берегу и дышать свежим бризом Охотского моря! Важная информация• Возьмите с собой воду, перекус, ветровку, головной убор, перчатки и обувь с хорошим протектором (придется подняться по канату на невысокую сопку).
Стоимость указана за группу (1-3 человек). Если вас больше, то пишите, найдем транспорт повместительнее. Разница с МСК +8 часов, поэтому заранее уточняйте свободные даты и пишите в мессенджеры.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер от Южно-Сахалинска до 134 км
- Услуги одного из лучших проводников острова
- Янтарь, если найдем
- Фото/видео съемка
- Помощь, советы и рекомендации
- Что не входит
- Питание
- Страховка
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: ИндивидуальноЗавершение: По желанию
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Это индивидуальная поездка, поэтому заберем у отеля. Чуть позже свяжусь с вами в вотсап.
- Стоимость указана за группу (1 - 3 человек)
- Если вас больше человек, то пишите, найдем транспорт повместительнее
- Разница с МСК +8 часов, поэтому заранее уточняйте свободные даты и пишите в мессенджеры
- С собой: воду, перекус, ветровку, головной убор, перчатки и обувь с хорошим протектором (придется подняться по канату на невысокую сопку), уважение к природе
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
8 сен 2023
Спасибо организаторам за экскурсию. Нам невероятно повезло с погодой, получились великолепные фото бухты. Единственное замечание эта экскурсия рассчитана на физически активных и подготовленных людей. Если нет достаточного отлива (и вообще по основной программе), то надо забираться на "сопочки" высотой около 20м при помощи каната, по тропинкам и спускаться по тропинкам/канату. Мы были не готовы к подобным подвигам, поэтому не успели дойти до сфинкса, а дошли только до жилища. Но в целом поездка очень запомнилась.
А
Анна
8 сен 2023
Бухта Тихая - потрясающая и замечательная поездка, которую я не забуду. Маршрут был интересным, много красивых мест, отсняла огромное количество фото и видео материала) Вот только мне было сложно подняться на 10-ую сопку по канату. Костя, наш проводник, оказался замечательным человеком, с ним было легко общаться, мы нашли темы для общения, очень интересно рассказывал и отвечал на вопросы. В благодарность за прекрасно проведенный день, пишу этот отзыв и буду рассказывать своим друзьям и знакомым.
A
A
31 авг 2023
Замечательная позитивная команда. Ездили в бухту Тихая в августе 2023. Ребята организовали нам экскурсию за один вечер! Отличная четкая организация, невероятная теплота, море позитива, океан красивейших видов. Очень рекомендую ребят наш последний день отпуска стал незабываемым благодаря им. Спасибо!!!
Ю
Юлия
23 авг 2023
Безумно красивая природа, от которой захватывает дух! При возможности, приедем сюда ещё раз! Провели с Триотрип Сахалин несколько дней. С ними было интересно, информативно и очень душевно! Вначале ездили с ребятами в Бухту Тихую, на второй день поднимались на хребет Жданко, а в третий - добрались до старых японских мостов (Чертов и Ведьмин). Костя прекрасный проводник, который отлично знает маршруты, остров, историю и с радостью отвечает на все вопросы. Хочу поблагодарить и Наталью за её авторский чай и безопасное вождение! Отличные ребята, рекомендую!
Н
Наталия
23 июля 23
Хорошая экскурсия, очень красивая бухта. Организаторы- молодцы, отличные ребята. Было приятно путешествовать. Спасибо
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