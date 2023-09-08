Захватывающий Сахалин

Встречаемся в 8 утра и отправляемся в сторону города Макаров. Нам предстоит проехать 134 км. до Бухты Тихой. По дороге вы насладитесь невероятной природой Сахалина. А мы расскажем о достопримечательностях острова и интересные факты о нём. По пути остановимся в п. Взморье, где можно размяться и приобрести выпечку, воду, напитки. Бухта Тихая — место силы и сказочной природы. В реальности она не совсем тихая, и вы почувствуете это. Здесь на выбор вы сможете погулять по побережью и искупаться. Совместно с проводником поднимитесь на пик Смелый или дойдете на соседний дикий пляж, к амбару айнов/сфинксу — жертвенник айнов (нужно подняться по канату на мыс Тихий высотой около 20 м.) На обратном пути во Взморье на рынке вы сможете прикупить деликатесов с собой — варёных крабов, салаты или ягоды в зависимости от сезона. Дополнительно (за доп. плату): Янтарное побережье. По желанию мы заедем на янтарный пляж. Добывать янтарь запрещено, но найти на поверхности песка парочку и взять на память не возбраняется. Так приятно гулять по этому берегу и дышать свежим бризом Охотского моря! Важная информация• Возьмите с собой воду, перекус, ветровку, головной убор, перчатки и обувь с хорошим протектором (придется подняться по канату на невысокую сопку).

Стоимость указана за группу (1-3 человек). Если вас больше, то пишите, найдем транспорт повместительнее. Разница с МСК +8 часов, поэтому заранее уточняйте свободные даты и пишите в мессенджеры.